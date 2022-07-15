Фанаты «Зенита» пробили выезд к «Химкам». А кто уже сейчас будет бойкотировать матчи из-за Fan ID?

10 команд.

«Зенит» на старте РПЛ-2022/23 не остается без активной поддержки фанатов. Все из-за разных мнений по протесту внутри движения болельщиков.

«Внутри каждого коллектива и движения в целом существуют полярные мнения касаемо действия и сроков начала бойкота Fan ID. Чтобы не допустить раскола, мы с пониманием принимаем мнение всех. Каждый вправе сам решать, посещать ему матчи до полного введения Fan ID или нет.

Общая позиция движения остается неизменной: мы не будем оформлять Fan ID, но при этом мы будем посещать матчи, где он не будет требоваться », – из июльского заявления «Ландскроны».

Питерские болельщики не только посетили гостевую игру с «Химками», но и вывесили баннеры в память о Георгии Ярцеве и Александре Козлове. Матч начали с минуты молчания.

Но после 72-й минуты болельщики покинули стадион под заряд «Fan ID – убийца футбола». Через 6 минут на гостевой трибуне не было вообще никого. Уже без них «Зенит» упустил победу – 1:1.

На Суперкубке болельщики «Зенита» топили против Fan ID

Фанаты регулярно заряжают кричалки и баннеры против Fan ID. Протестовали в том числе и на Суперкубке. Перед матчем болельщики «Зенита» вывесили баннер, где изображен стадион, закрытый бетонным забором с колючей проволокой и дозорными вышками.

Потом под баннером растянули надпись «Stop Fan ID». А сами фанаты три минуты скандировали кричалку «Fan ID – убийца футбола». Баннер убрали только на пятой минуте.

Пик протеста против удостоверений болельщика на Суперкубке – перекличка «Нам не нужен Fan ID» между болельщиками «Зенита» и «Спартака». Закончилось это взаимными аплодисментами двух трибун – фанатов объединяет неприятие Fan ID.

Кто уже сейчас бойкотирует Fan ID?

РПЛ заявила, что на старте сезона карта болельщика будет обязательна на пяти аренах: «Речь идет о стадионах, где играют «Урал», «Пари НН», «Ростов», «Крылья Советов» и «Сочи». Остальные стадионы подключатся к проекту во второй части сезона».

Но от бойкота Fan ID это не спасет. «Динамо» и ЦСКА объявили об этом еще в июне.

• «Актив и ветераны фанатского движения ЦСКА приняли решение о бойкоте всех матчей РПЛ в связи с введением Fan ID в турнире. Бойкот действует с момента введения паспорта болельщика на любом стадионе лиги и до отказа лиги от этой системы. По этому же принципу мы будем бойкотировать любые другие турниры, на которых введут Fan ID» – говорится в заявлении фанатов ЦСКА.

• «На встрече представителей различных объединений динамовских болельщиков было принято решение о прекращении посещения матчей РПЛ по футболу и в дальнейшем других лиг, в которых будет применен закон о Fan ID.

Мы понимаем, что до января 2023 года мы могли бы ходить на домашние матчи и посещать другие арены, на которых пока не нужно получение данного документа, но мы не принимаем правила игры, по которым на часть стадионов можно пройти беспрепятственно, а на остальные только по паспорту! В том числе, данное тяжелое для всех нас решение было принято в знак солидарности с фанатами тех клубов, которые уже сейчас обязаны оформлять «паспорт» и не будут посещать матчи, начиная с нового сезона», – сказано в заявлении фанов «Динамо».

• У фанатов «Локомотива», «Ростова», «Урала», «Торпедо», «Оренбурга», «Факела» (будут только на первом домашнем матче, потом перестанут ходить) такая же позиция. Болельщики «Спартака» и «Химок» бойкотировали уже весной.

• Фанаты «Сочи», «Пари НН», «Крыльев Советов» и «Краснодара» поддержали общий бойкот зимой, но начнут его, когда на стадион нельзя будет попасть без Fan ID.

Только болельщики «Ахмата» не протестуют ни в каком виде.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Алексей Даничев, Александр Вильф; t.me/ultras_action