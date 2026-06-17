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Месси забил 912-й гол в карьере – Алжиру. У Роналду 973 мяча
Месси забил 912-й гол в карьере.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (1:0, идет 1-й тайм).

Теперь у 38-летнего игрока «Интер Майами» 912 голов за карьеру – в 1157 матчах. У него 672 мяча в составе «Барселоны», 118 – за сборную Аргентины, 89 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ». Также Лионель сделал 414 результативных передач.

Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», забил 973 гола в 1323 матчах за карьеру за клубы и сборную Португалии.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЛионель Месси
logoМЛС
logoИнтер Майами
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Комментарии

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Хоть Лео Месси и младше на 3.5 года, и существенно меньше матчей, чем этот Рональду7, но Лео больше голов забил во всех турнирах в пересчёте на гол/матч!
Красавчик, сразу показал, кто тут главный.)
Месси забивает в МЛС больше 30 мячей в год, он на 2 года и 4 месяца младше, чем Роналду. Думаю, что они оба достигнут отметки в 1000 голов)
Отличное начало ЧМ для величайшего игрока в истории
Месси.. жив курилка
не зря я встал ни свет ни заря!
Какую красоту Месси положил в 200-м матче за сборную!
Всё ещё достоин
Смотришь на Лео и думвешь, что мы вполне могли бы ещё наблюдать его игру в топ-чемпионатах
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