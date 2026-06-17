Месси забил 912-й гол в карьере – Алжиру. У Роналду 973 мяча
Месси забил 912-й гол в карьере.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (1:0, идет 1-й тайм).
Теперь у 38-летнего игрока «Интер Майами» 912 голов за карьеру – в 1157 матчах. У него 672 мяча в составе «Барселоны», 118 – за сборную Аргентины, 89 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ». Также Лионель сделал 414 результативных передач.
Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», забил 973 гола в 1323 матчах за карьеру за клубы и сборную Португалии.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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