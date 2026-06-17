Месси забил 912-й гол в карьере – Алжиру. У Роналду 973 мяча

Месси забил 912-й гол в карьере.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (1:0, идет 1-й тайм).

Теперь у 38-летнего игрока «Интер Майами » 912 голов за карьеру – в 1157 матчах. У него 672 мяча в составе «Барселоны», 118 – за сборную Аргентины, 89 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ». Также Лионель сделал 414 результативных передач.

Криштиану Роналду , выступающий за «Аль-Наср », забил 973 гола в 1323 матчах за карьеру за клубы и сборную Португалии .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.