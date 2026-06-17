Месси первым в истории сыграл на 6 ЧМ. Он проводит 200-й матч за Аргентину – против Алжира
Месси первым сыграл на шести чемпионатах мира.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси первым в истории сыграл на шести чемпионатах мира.
38-летний игрок «Интер Майами» принимает участие в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (0:0, идет 1-й тайм). Это 200-я игра Месси за национальную команду.
В 199 матчах за Аргентину на счету нападающего 117 голов.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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