Аргентина играет с Алжиром в 1-м туре ЧМ-2026.

Сборная Аргентины играет с командой Алжира в 1-м туре ЧМ-2026.

Матч проходит в Канзас-Сити на «Эрроухед Стэдиум».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Голы Лионеля Месси на 5-й и Фареса Шаиби на 8-й минуте отменили из-за офсайда. На 17-й минуте Месси открыл счет.

Игру в прямом эфире показывает Кинопоиск.

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