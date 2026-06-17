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  4. Аргентина – Алжир. 0:0 – голы Месси и Шаиби отменили из-за офсайда. Онлайн-трансляция

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Аргентина – Алжир. 1:0 – Месси открыл счет, голы Лео и Шаиби отменили из-за офсайда. Онлайн-трансляция
Аргентина играет с Алжиром в 1-м туре ЧМ-2026.

Сборная Аргентины играет с командой Алжира в 1-м туре ЧМ-2026.

Матч проходит в Канзас-Сити на «Эрроухед Стэдиум».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Голы Лионеля Месси на 5-й и Фареса Шаиби на 8-й минуте отменили из-за офсайда. На 17-й минуте Месси открыл счет.

Игру в прямом эфире показывает Кинопоиск.

Чемпионат мира. 1 тур
17 июня 01:00, Эрроухед Стэдиум
Логотип домашней команды
Аргентина
Первый тайм
1 - 0
0.1xG-
0′
Логотип гостевой команды
Алжир
  Месси
17’
Аргентина
Мартинес, Медина, Мартинес, Ромеро, Монтьель, Альмада, Фернандес, Мак Аллистер, Де Поль, Мартинес, Месси
Запасные: Молина, Барко, Паласиос, Симеоне, Рульи, Сенеси, Пас, Муссо, Паредес, Альварес, Н. Гонсалес, Лопес, Тальяфико, Отаменди, Ло Чельсо
1тайм
Алжир:
Зидан, Аит-Нури, Бенсебайни, Манди, Бельгали, Маза, Бенталеб, Будауи, Шаиби, Гуири, Хадж-Мусса
Запасные: Тугаи, Хаджам, Марез, Мастил, Шерги, Ауар, Геджемис, Бенбут, Абада, Белаид, Зерруки, Тетрауи, Бенбуали, Амура, Булебина
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Календарь ЧМ-2026

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Аргентины по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
онлайны
logoСборная Алжира по футболу
logoФарес Шаиби
logoЛионель Месси

Комментарии

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У Месси сегодня особенный день:

1) 20 лет назад, в этот же день, 18-летний Месси дебютировал на ЧМ в игре против Сербии и Черногории (выйдя со скамейки запасных, он оформил гол и ассист)
2) Он станет первым игроком в истории, сыгравшим на 6 ЧМ
3) А также проведет свой юбилейный 200-й матч за сборную Аргентины

Надеюсь, Аргентина выиграет сегодняшний матч, а Месси отметится результативным действием. Главное, чтобы игроки обошлись без травм, удачи Аргентине!
ОтветОтец Абду
У Месси сегодня особенный день: 1) 20 лет назад, в этот же день, 18-летний Месси дебютировал на ЧМ в игре против Сербии и Черногории (выйдя со скамейки запасных, он оформил гол и ассист) 2) Он станет первым игроком в истории, сыгравшим на 6 ЧМ 3) А также проведет свой юбилейный 200-й матч за сборную Аргентины Надеюсь, Аргентина выиграет сегодняшний матч, а Месси отметится результативным действием. Главное, чтобы игроки обошлись без травм, удачи Аргентине!
Это что получается, наш кришти опять будет вторым:))🤣🤣🤣
ОтветОтец Абду
У Месси сегодня особенный день: 1) 20 лет назад, в этот же день, 18-летний Месси дебютировал на ЧМ в игре против Сербии и Черногории (выйдя со скамейки запасных, он оформил гол и ассист) 2) Он станет первым игроком в истории, сыгравшим на 6 ЧМ 3) А также проведет свой юбилейный 200-й матч за сборную Аргентины Надеюсь, Аргентина выиграет сегодняшний матч, а Месси отметится результативным действием. Главное, чтобы игроки обошлись без травм, удачи Аргентине!
После победы на первом ЧМ в 1978 году Аргентина на следующем мундиале (1982) проиграла свой первый матч группового этапа (Аргентина 0:1 Бельгия)

После победы на втором ЧМ в 1986 году Аргентина на следующем мундиале (1990) снова проиграла свой первый матч группового этапа (Аргентина 0:1 Камерун)

Надеюсь, что Аргентина подойдет к этому матчу с максимальной концентрацией, прервет эту неприятную тенденцию и победит сегодня. Однако Алжир точно нельзя недооценивать, за него выступают игроки из таких клубов, как Дортмунд, МС, Лион, Марсель и др, поэтому Алжир вовсе не лёгкий соперник...
Как говорил классик: «чемпионы мира остаются чемпионами мира»

(С)
ОтветTristan...
Как говорил классик: «чемпионы мира остаются чемпионами мира» (С)
Роман?:)
Ответrigobersong
Роман?:)
Готовь скрины, риго. Хотя Роман что-то притих. Наверное, "опыт" Катара возымел действие.. 🤭
Это будет очень сложный матч для аргов. Алжирцы будут играть плотно и быстро бегать в контры. Скалони нужно со всей серьёзности отнестись к этому матчу и не повторять ошибок Испании. Вообще, группа белоголубым досталась неприятная. Первый матч с мотивированеым до предела Алжиром.. Потом будут неуступчивые и агрессивные австрийцы с Рангником и хорошо обороняющиеяся иорданцы. Расслаблению места нет. Не думаю, что Скалони в этих матчах нужно выпускать Месси сразу в старте во всех матчах. Нужно беречь свою звезду для более серьёзных матчей. Впрочем, и с заменами, как Де Ла Фуэнте с Ямалем, тянуть нельзя, если пойдёт что-то не так.. Главное - без травм..
ОтветФёдор Тютчефф
Это будет очень сложный матч для аргов. Алжирцы будут играть плотно и быстро бегать в контры. Скалони нужно со всей серьёзности отнестись к этому матчу и не повторять ошибок Испании. Вообще, группа белоголубым досталась неприятная. Первый матч с мотивированеым до предела Алжиром.. Потом будут неуступчивые и агрессивные австрийцы с Рангником и хорошо обороняющиеяся иорданцы. Расслаблению места нет. Не думаю, что Скалони в этих матчах нужно выпускать Месси сразу в старте во всех матчах. Нужно беречь свою звезду для более серьёзных матчей. Впрочем, и с заменами, как Де Ла Фуэнте с Ямалем, тянуть нельзя, если пойдёт что-то не так.. Главное - без травм..
Есть ощущение, что Аргентина с огромной уверенностью приезжает на турнир в отличии от других команд, костяк остался практически тот же, но игроки вроде Энцо, Маккалистера, Альвареса да и Лаутаро выросли и сейчас являются лидерами своих команд, Аргентина ментально очень сильная команда, где до сих пор играет лучший игрок мира:)
Ответrigobersong
Есть ощущение, что Аргентина с огромной уверенностью приезжает на турнир в отличии от других команд, костяк остался практически тот же, но игроки вроде Энцо, Маккалистера, Альвареса да и Лаутаро выросли и сейчас являются лидерами своих команд, Аргентина ментально очень сильная команда, где до сих пор играет лучший игрок мира:)
Недооценки соперника быть не должно. Нужно сразу включать альбиселестовскую агрессию в пределах разумного и командную игру.. Ну а Месси сделает своё дело. Охотиться, конечно, за ним будут. Надо быть очень аккуратным.. ☝️
Потрясающий агент у Тьяго Альмады. Мало того что игрок такого уровня попал в заявку Аргентины на ЧМ, он еще и в старте выходит.
Хорош Месси. Но гол-то Зидановский
ААААААААаааа Батя дома
Месси красавчик!

Спасибо за детство чувак... прям ностальгия в глаз попала..
Не знаю кто из ныне живущих незнакомых людей подарил мне больше положительных эмоций в жизни чем Лео Месси)
Обладатели Кубка Мира сегодня ночью начинают свой путь по достижению титула.

Удачи самой красивой и самой сильной сборной!
ОтветBusk
Обладатели Кубка Мира сегодня ночью начинают свой путь по достижению титула. Удачи самой красивой и самой сильной сборной!
Лет 30 еще будут ждать следующую победу на Чм
Ответche kaif
Лет 30 еще будут ждать следующую победу на Чм
Ну хоть не всю жизнь, как Португальцы:))🤣🤣🤣
Любимая сборная на этом ЧМ!🇦🇷🇦🇷🇦🇷
Желаю Месси сделать красивый конец карьеры за сборную и удержать титул чемпионов мира! Красивый путь начинается, следующая остановка - Алжир!
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