Аргентина играет с Алжиром в 1-м туре ЧМ-2026.
Сборная Аргентины играет с командой Алжира в 1-м туре ЧМ-2026.
Матч проходит в Канзас-Сити на «Эрроухед Стэдиум».
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Голы Лионеля Месси на 5-й и Фареса Шаиби на 8-й минуте отменили из-за офсайда. На 17-й минуте Месси открыл счет.
Игру в прямом эфире показывает Кинопоиск.
Аргентина
Мартинес, Медина, Мартинес, Ромеро, Монтьель, Альмада, Фернандес, Мак Аллистер, Де Поль, Мартинес, Месси
Запасные: Молина, Барко, Паласиос, Симеоне, Рульи, Сенеси, Пас, Муссо, Паредес, Альварес, Н. Гонсалес, Лопес, Тальяфико, Отаменди, Ло Чельсо
Алжир:
Зидан, Аит-Нури, Бенсебайни, Манди, Бельгали, Маза, Бенталеб, Будауи, Шаиби, Гуири, Хадж-Мусса
Запасные: Тугаи, Хаджам, Марез, Мастил, Шерги, Ауар, Геджемис, Бенбут, Абада, Белаид, Зерруки, Тетрауи, Бенбуали, Амура, Булебина
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Статистика ЧМ-2026
1) 20 лет назад, в этот же день, 18-летний Месси дебютировал на ЧМ в игре против Сербии и Черногории (выйдя со скамейки запасных, он оформил гол и ассист)
2) Он станет первым игроком в истории, сыгравшим на 6 ЧМ
3) А также проведет свой юбилейный 200-й матч за сборную Аргентины
Надеюсь, Аргентина выиграет сегодняшний матч, а Месси отметится результативным действием. Главное, чтобы игроки обошлись без травм, удачи Аргентине!
После победы на втором ЧМ в 1986 году Аргентина на следующем мундиале (1990) снова проиграла свой первый матч группового этапа (Аргентина 0:1 Камерун)
Надеюсь, что Аргентина подойдет к этому матчу с максимальной концентрацией, прервет эту неприятную тенденцию и победит сегодня. Однако Алжир точно нельзя недооценивать, за него выступают игроки из таких клубов, как Дортмунд, МС, Лион, Марсель и др, поэтому Алжир вовсе не лёгкий соперник...
(С)
Спасибо за детство чувак... прям ностальгия в глаз попала..
Удачи самой красивой и самой сильной сборной!
Желаю Месси сделать красивый конец карьеры за сборную и удержать титул чемпионов мира! Красивый путь начинается, следующая остановка - Алжир!