Месси забил 14-й, 15-й и 16-й голы на ЧМ и повторил рекорд Клозе.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал хет-трик в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (3:0, 2-й тайм).

38-летний игрок «Интер Майами » сегодня забил 14-й, 15-й и 16-й голы на чемпионатах мира, обошел Килиана Мбаппе и Герда Мюллера , у которых по 14 мячей, а также Роналдо (15), и повторил рекорд Мирослава Клозе (16).

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.