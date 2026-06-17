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  4. Месси забил 14-й и 15-й голы на ЧМ, обошел Мбаппе и догнал Роналдо. До рекорда Клозе – 1 мяч

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Месси забил 14-й, 15-й и 16-й голы на ЧМ, повторив рекорд Клозе
Месси забил 14-й, 15-й и 16-й голы на ЧМ и повторил рекорд Клозе.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал хет-трик в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (3:0, 2-й тайм).

38-летний игрок «Интер Майами» сегодня забил 14-й, 15-й и 16-й голы на чемпионатах мира, обошел Килиана Мбаппе и Герда Мюллера, у которых по 14 мячей, а также Роналдо (15), и повторил рекорд Мирослава Клозе (16).

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Ну какой гол от Месси, а говорили что уже постарел, это не МЛС для него и т.д.
Ну что хейтеры, будьте здоровы, и вот вам Месси на ЧМ в 38 лет!
ОтветCaptain_Jack_
Ну какой гол от Месси, а говорили что уже постарел, это не МЛС для него и т.д. Ну что хейтеры, будьте здоровы, и вот вам Месси на ЧМ в 38 лет!
Вполне может ещё на один чм съездить
Абсолютное величие! Наслаждайтесь пока можете. Хейтеры завидуйте и плачьте.
ОтветМолодой Френки
Абсолютное величие! Наслаждайтесь пока можете. Хейтеры завидуйте и плачьте.
Комментарий скрыт
ОтветМолодой Френки
Абсолютное величие! Наслаждайтесь пока можете. Хейтеры завидуйте и плачьте.
Да, очень по-великому безнаказанно костоломит
Что за день! Мбаппе, Холанд, Месси забили
ОтветNews13
Что за день! Мбаппе, Холанд, Месси забили
Пока всего 7 на троих! Слабенько...
Пусть набирают форму поскорее!
Месси не только второй бомбардир в истории ЧМ, но и единственный футболист, который забивал на всех стадиях чемпионата мира: групповой раунд, 1/8, 1/4, 1/2, и финал. Словом, величайший.
ОтветBlack Phoenix
Месси не только второй бомбардир в истории ЧМ, но и единственный футболист, который забивал на всех стадиях чемпионата мира: групповой раунд, 1/8, 1/4, 1/2, и финал. Словом, величайший.
А 1/16?
Ответdivannyi expert
А 1/16?
Забьёт в этом году, здесь сомнений минимум. Я имел ввиду формат до 2026 года.
Надеюсь, Аршавин не поперхнулся фастфудом при просмотре этого гола
Ответparatruper17
Надеюсь, Аршавин не поперхнулся фастфудом при просмотре этого гола
Блин, чел с уровня тех же Месси и Рона на пике скатился до условного войда на Спортс.ру и троллит Месси чуть ли ни при каждом удобном случае
Честно, я не ожидал такого старта от Месси, думал может голевую отдаст сегодня и норм будет:) Но у него другие планы:))
А я вчера говорил, что Мбаппе забьет с вероятностью 80% )) думаю рекорд голов по ЧМ будет его. Сборная у них очень мощная, и он играет на острие как Клозэ
ОтветМашина Мощная
А я вчера говорил, что Мбаппе забьет с вероятностью 80% )) думаю рекорд голов по ЧМ будет его. Сборная у них очень мощная, и он играет на острие как Клозэ
Вот только Мбаппе ни за что не отдаст даже пяти ассистов на ЧМ, не то что под десяток, как у Месси.
ОтветBlack Phoenix
Вот только Мбаппе ни за что не отдаст даже пяти ассистов на ЧМ, не то что под десяток, как у Месси.
Думаю нет) он конечно хотя бы не ярый замыкатель, может сам придумать гол, но думаю что играть будут другие на него)
В Буэнос Айресе весь район гудит при каждом голе. Можно лежать с выключенным тв и быть в курсе событий
ОтветДенис Кёнигсберг
В Буэнос Айресе весь район гудит при каждом голе. Можно лежать с выключенным тв и быть в курсе событий
Да-да, тоже приметил
ОтветДенис Кёнигсберг
В Буэнос Айресе весь район гудит при каждом голе. Можно лежать с выключенным тв и быть в курсе событий
Тоже слышно)
Ну это величие
великий Месси
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