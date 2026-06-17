Месси забил 14-й, 15-й и 16-й голы на ЧМ, повторив рекорд Клозе
Месси забил 14-й, 15-й и 16-й голы на ЧМ и повторил рекорд Клозе.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал хет-трик в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (3:0, 2-й тайм).
38-летний игрок «Интер Майами» сегодня забил 14-й, 15-й и 16-й голы на чемпионатах мира, обошел Килиана Мбаппе и Герда Мюллера, у которых по 14 мячей, а также Роналдо (15), и повторил рекорд Мирослава Клозе (16).
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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