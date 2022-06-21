Наконец-то календарь РПЛ: есть даты и список стадионов с Fan ID

Коротко о главном.

РПЛ представила календарь на сезон-2022/23 – а мы выбрали для вас самое важное из него.

•‎ Сезон начнется 15 июля, закончится 3 июня. И после этого еще будут стыки – 9-10 июня сезон в России закончится официально, когда сыграют вторые матчи за право выступать в РПЛ.

•‎ До конца сентября пройдет треть чемпионата – 10 туров. После этого команды уйдут на первую международную паузу (да, в РПЛ она будет, несмотря на неопределенность со сборной – все же легионеров из российского чемпионата пока что вызывают). В первые два месяца также пройдет и второй тур группового этапа Кубка России с участием команд РПЛ.

На этом отрезке уже будут интересные матчи. Почти каждый тур как минимум один топ-матч (за исключением первого). Во втором туре сыграют «Краснодар» – «Спартак», ЦСКА – «Сочи», в третьем – «Зенит» против «Локомотива», в четвертом «Краснодар» – «Локомотив», в пятом – сразу три топ-игры: «Зенит» – ЦСКА, «Спартак» – «Сочи», «Динамо» – «Краснодар».

Зато потом – затишье до 8 тура, когда встретятся «Спартак» и «Зенит», а «Краснодар» зарубится с «Сочи». В девятом туре выделяется игра «Сочи» – «Динамо», в десятом таких матча два: «Спартак» – «Локомотив» и «Динамо» – «Зенит».

• Во второй отрезок первой половины сезона уместятся еще 7 туров (и 1 матч группового этапа Кубка). В октябре тоже много топ-матчей. 12-й тур: ЦСКА – «Динамо» и «Сочи» – «Локомотив», 13-й: ЦСКА – «Спартак», 14-й: «Зенит» – «Сочи», «Локомотив» – «Динамо», 15-й: «Краснодар» – «Зенит», «Локомотив» – ЦСКА, 16-й: «Сочи» – «Спартак», 17-й: «Динамо» – ЦСКА, «Локомотив» – «Спартак».

•‎ Первая часть сезона закончится очень рано по меркам РПЛ последних лет – 13 ноября, а зимняя пауза растянется до начала марта. Такого в Премьер-лиге не было давно. Все из-за чемпионата мира в Катаре, который пройдет в ноябре-декабре, а перед ним еще и недельная пауза на подготовку сборных.

•‎ Возобновится сезон только 3-5 марта. В этот раз обойдется без февральских матчей, потому что 1/8 финала Кубка перенесли на середину марта – в слот, где раньше были еврокубки.

•‎ После рестарта и до следующей международной паузы во второй половине марта пройдет всего три тура, и тут всего два суперматча: «Краснодар» – «Динамо», ЦСКА – «Зенит» и «Локомотив» – «Краснодар».

•‎ Зато следующие 10 туров – без перерывов (а также в апреле-мае пройдут четвертьфиналы, полуфиналы и финал Кубка). В 21-м туре «Динамо» – «Сочи», В 22-м «Спартак» – «Динамо» и «Локомотив» – «Зенит», в 23-м – «Сочи» – «Краснодар».

В 24-м снова три топ матча: «Зенит» – «Динамо», «Спартак» – «Краснодар», ЦСКА – «Локомотив». В следующих четырех турах будут и «Зенит» – «Спартак», и «Зенит» – «Краснодар», и «Спартак» – ЦСКА. Снова ярким будет 29-й тур с тремя топ-матчами: «Краснодар» – ЦСКА, «Динамо» – «Локомотив» и «Сочи» – «Зенит». А вот в последнем – скучно.

• Календарь снова разрабатывали с привлечением специалистов из НИУ ВШЭ – но на этот раз не пришлось учитывать еврокубки. Зато появилось другое нововведение: Fan-ID. Его будут использовать на пяти стадионах: «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт», где играют «Урал», «Нижний Новгород», «Ростов», «Крылья Советов» и «Сочи». «Остальные стадионы подключатся к проекту во второй части сезона», – отметили в РПЛ.

• Сразу 7 клубов начнут сезон с двух гостевых матчей подряд. Пять – из-за подготовки стадионов к Fan-ID, «Спартак» – из-за реновации газона, «Факел» – из-за подготовки арены.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский; globallookpress.com/Maksim Konstantinov