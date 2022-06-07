«Хачатурянц обещал, что вылета не будет. Потом люди отказались от своих слов». Боссы «Уфы» и «Ростова» разворошили историю моратория в РПЛ

Публичная нестыковочка.

РФС в конце мая объявил, что моратория на вылет из РПЛ не будет: в итоге аж три клубы покинули лигу.

Тема до сих пор полыхает: гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что президент РПЛ Ашот Хачатурянц в марте обещал, что никто не вылетит. Вот цитата с пресс-конференции уфимского босса:

« Хачатурянц в марте нам сказал, что вылета не будет. Я лично присутствовал при этом разговоре . Но что произошло, то произошло. Здесь отмалчиваться я не могу. То, что говорили Рустем Сайманов и Алексей Рыскин, – правда».

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин тут же высказался в поддержку коллеги – он в разговоре с «Р-Спортом» дал больше деталей о том, как все было:

«Я подтверждаю полностью слова Шамиля Газизова. Такие обещания нам были даны, причем со слов Александра Валерьевича [Дюкова] .

Это озвучил Ашот Хачатурянц, который на собрании за день до исполкома сказал, что у нас есть договоренность с Дюковым, что никто не вылетает.

Он говорил: «Давайте, пожалуйста, сохраним это в тайне . Не выходите в прессу, не сообщайте журналистам, не сообщайте игрокам. Мораторий на вылет принят. Наша задача – провести все игры. И чтобы никуда не вышло, что спортивного принципа не осталось».

Мы играли, бились, спортивный характер состязаний присутствовал, потом люди отказались от своих слов.

На собрании лиги мы подняли вопрос, Хачатурянц сказал: «Я, к сожалению, констатирую, что позиция РФС поменялась» . Мы же сказали, что публично об этом заявим, на что он нам сказал: «Тогда я возьму всю вину на себя. Скажу, что я что-то не так понял, что-то перепутал».

Мы точно понимаем, что это не его вина, а его беда. Проблема, к сожалению, чуть глубже. Он честно сказал. Потом он просто понял, что в этой ситуации остается крайним. И взял всю вину на себя перед нами».

Итого: у нас два прямых, четких заявления о том, что президент РПЛ на старте весенней части сезона успокоил клубы мораторием, а ближе к концу этот анонс оказался недействительным.

Неделю назад Хачатурянц называл все слухами и не подтверждал обещания. Дюков тоже говорил, что договоренности не было

Любопытно, что информация вышла наружу обходным путем, сам Ашот Хачатурянц описывал все совсем иначе. Вот последовательность событий на предыдущем витке этого сюжета.

«БИЗНЕС Online» инсайдил с похожим содержанием через четыре дня после майского решения РФС о том, что спортивный принцип полностью сохранится. Информацию подавали через «Рубин»: сообщали, что 22 марта, на первом очном собрании клубов РПЛ после начала событий на Украине, Хачатурянц сообщил о договоренности с президентом РФС Александром Дюковым о том, что из элитного дивизиона никто не вылетит. Этим глава лиги успокоил и казанцев, которые думали о снятии, и потерявший многих игроков «Краснодар», и остальных в опасной зоне.

После итогового собрания РПЛ на прошлой неделе Хачатурянцу задали прямой вопрос – попросили отреагировать на информацию . Вот его дословная цитата с брифинга:

«Это все на уровне слухов – слухи не хочу комментировать.

Ситуация была действительно очень тяжелая. Если вы помните, в первую неделю после того, как мы стали жить в другой реальности, разные клубы попали в разные ситуации. «Рубин» был в наиболее тяжелой ситуации.

То, о чем мы договорились – не обсуждать вопрос увеличения лиги до мая, до момента, когда этот вопрос должен был снова обсуждаться на исполкоме. Чтобы не убивать мотивацию. Никаких там обещаний, что это будет сделано или не будет сделано... это все на уровне слухов ».

Александр Дюков тоже комментировал этот инсайд:

«В марте было заседание исполкома. Тогда было рассмотрено и предложение о моратории. Было принято решение о создании рабочей группы по этому вопросу.

Как вы себе представляете, что тогда я дал обещание, что никто не вылетит, а потом под камерами озвучивал другую позицию? Мы с вами обсуждали, что мораторий нарушает спортивный принцип.

Кто-то пострадал больше, кто-то – меньше. Надо просто быть к этому готовыми. До этого был коронавирус. Если мы будем реагировать на каждое изменение, мы ни один чемпионат не проведем», – заявил президент РФС.

Между собой руководители в версии событий сошлись, но вот слова Шамиля Газизова и Алексея Рыскина серьезно расходятся с тем, как ситуацию описывают Хачатурянц и Дюков.

Что говорили Хачатурянц и Дюков в марте?

Если кратко: ни один, ни второй публично не объявляли, что мораторий уже согласован.

«Вопрос не решен. Некоторые команды могут не доиграть сезон», – говорил после собрания клубов РПЛ Хачатурянц. Сейчас очевидно, что он имел в виду как раз в первую очередь «Рубин» и «Краснодар», которым наверняка стало спокойнее после анонса моратория.

Дюков придерживался официальной позиции РФС, которая не одобрила мораторий.

«Был рассмотрен мораторий на вылет из РПЛ и увеличение числа команд в лиге. Мы приняли к сведению данную информацию, а также дали поручение сформировать рабочую группу, в которую войдут представители лиг, чтобы данный вопрос проработать, подготовить предложения и вынести вопрос на следующее заседание, которое запланировано на май. Возможно, решение будет принято там», – говорил президент РФС.

***

Когда РФС утвердил итоги сезона, когда в точности с изначальным регламентом провели стыки между РПЛ и ФНЛ, казалось, что все вопросы по сезону-2021/22 закрыты, и все мы можем спокойно думать уже о новом чемпионате.

Не прошло и 10 дней – тема всплыла под новым и весьма неприятным углом.

Интересно, к чему это может привести.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Сергей Пятаков; VK/ufafc