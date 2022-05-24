Лоббисты расширения – тупик для РПЛ

Владислав Воронин разобрал интервью Алексея Рыскина.

Понедельник начался с великолепной фотографии в телеграм-канале «Мутко против», которая была сделана на прошлой неделе в Москве. Центр столицы, улица Малая Бронная, рядом – Патриаршие пруды.

За уютным столиком на улице сидит одна из самых влиятельных групп менеджеров РПЛ: Рустем Сайманов (генеральный директор «Рубина»), Алексей Рыскин и Арташес Арутюнянц (спортивный директор и президент «Ростова»), Ахмед Айдамиров (генеральный директор «Ахмата») и Шамиль Газизов (гендиректор «Уфы»). Это главные лоббисты моратория на вылет из РПЛ и, соответственно, расширения лиги до 18 команд.

Локомотивами движения все вовлеченные в футбол люди называют Сайманова и Рыскина – они давние лидеры мнений средней и нижней частей таблиц чемпионата России. Оба и прежде выступали за расширение, но в марте, когда «Рубин» лишился 6 иностранцев и повис в таблице, стали действовать сначала рьяно, а в последние дни – и вовсе воинственно.

Например, инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков писал, что группа из-за стола на Патриарших торговала должностями: генеральному секретарю РФС Александру Алаеву предлагали кресло президента в обмен на поддержку расширения лиги. Алаев публично выступил против 18 команд в РПЛ, но на этом борьба не остановилась .

В понедельник Рыскин поговорил с журналистом «Спорт-Экспресса» Севастианом Терлецким и Сергеем Егоровым из «Рейтинга Букмекеров». Эти 9 минут – одно из лучших интервью сезона в российском футболе. Я так впечатлен, что разберу целые блоки цитат.

«Такой клуб, как «Рубин», терять нельзя. Надо искать решение. Я только что об этом сказал председателю комиссии».

Фраза может звучать безобидно (хотя можно ли терять «Химки» или «Нижний Новгород» – очень интересный вопрос), но давайте переведем ее в более понятную форму.

Представитель клуба РПЛ после финиша чемпионата говорит: итоговая турнирная таблица должна быть пересмотрена, это еще не итог. Давайте придумаем, как поменять результаты.

Это как если в избирательной комиссии скажут: такого кандидата, как Борис Вишневский Второй, терять нельзя, надо искать решение, чтобы он попал в парламент. Избирателю это понравится? А болельщикам может понравиться исправление итогов чемпионата? Как руководитель спортивного клуба может предлагать пересмотр результата после финального свистка? Что это, если не переписывание протокола, вброс и махинация?

«Я на это надеюсь [что возможен мораторий на вылет]. Надеюсь, что здравый смысл восторжествует. «Рубин» не должен вылететь в ФНЛ по независящим от него причинам, по абсолютно не спортивному никакому принципу».

На эту цитату Рыскина поможет ответить другая цитата Рыскина. Только из 2021-го, когда он рассуждал о предложенном голландской компанией Hypercube формате РПЛ: «В предложении нарушен спортивный принцип. Спортивный принцип – это когда каждая команда играет с каждой дома и в гостях».

В 2022-м «Рубин» сыграл с каждой командой дома и в гостях. Проиграл в решающем туре главному конкуренту в борьбе за выживание. Так что такое «спортивный принцип» в понимании Алексея Рыскина? Почему этот термин выкручивают в удобные стороны в зависимости от обстоятельств?

Когда речь зашла о восполнении потерь (Рыскин отметил, что «Рубин» потерял 6 основных игроков, а «Ростов» всего 3 и смог подлатать дыры благодаря молодежи), спортивного директора «Ростова» спросили, что мешало и казанцам сделать так же: «И «Рубин» работал с молодежью. Просто у них дубль 2005 года рождения. А у нас 2002-2003 года. Эти ребята постарше, поэтому смогли более безболезненно влиться в состав. А у «Рубина» не было такой возможности».

Открываем протокол М-Лиги. Первый тур в 2022 году. Игра «Рубина» с «Локомотивом» 15 марта.

7 игроков 2003 года в основе: Гасанов, Савицкий, Сабирзянов, Михайлов, Фаттахов, Зияисов, Шубин

1 игрок 2004 года: Исмагилов

3 игрока 2005 года: Рожков, Чумарин, Белорусов.

Из этой молодежки в РПЛ весной играл лишь Фаттахов – 42 минуты в 4 матчах (плюс 20 в Кубке России). Остальные бывали в заявке.

Получается искажение: в «Рубине» играли парни того же возраста, что у «Ростова». То есть теоретически возможность была, просто вопрос в качестве подготовки игроков? При этом, говоря о молодежи в другой части интервью, Рыскин отметил силу «Ростова»: «Мы энтузиасты, развиваем академию, молодежный состав. Сейчас такая ситуация, они получили шанс. Но не у всех же они получают шанс».

Явная нестыковка в оценках клубов. Раз работа с молодежью – преимущество, логично оценивать по этому параметру «Рубин» критически, а не с заведомым почтением. Все знают, что Рыскин и Сайманов – друзья. Спортивный директор «Ростова» даже приезжал на базу казанцев при подписании контракта со Слуцким, а чтобы его не узнали – закрывал лицо рукой (но не помогло, а что он там делал – до сих пор загадка). Сын Рыскина какое-то время работал в «Рубине» и, как говорят несколько источников, курировал многих игроков молодежки (правда, сейчас работает в «Ростове»). С этим контекстом взаимная поддержка выглядит чуть понятнее, но все равно – она должна быть обоснованной, а высказывания – последовательными.

«Особенно пострадали «Рубин», «Ростов», «Краснодар». Это глупо обсуждать и опротестовывать. «Рубин» находится в таком бедственном положении. И журналисты, вместо того чтобы разобраться в ситуации, начинают рассказывать, что Слуцкий как-то не так работал, клуб как-то не так работал. Клуб замечательно работает!»

Опираясь на цифры в оценке потерь «Рубина», Рыскин игнорирует статистику против казанского клуба. Замечательно работает клуб, который еще до отъезда всех легионеров:

– был худшим в РПЛ по качеству допущенных моментов у своих ворот и количеству допущенных ударов (и вообще, и из штрафной, и со стандартов, и после контратак)

– занимал 15-е место по: числу допущенных точных передач в 20 метрах от своих ворот и в штрафной; числу касаний соперника в штрафной.

– занимал 14-е место по: качеству созданных моментов в атаке, количеству ударов из штрафной и передач в чужую штрафную.

Рыскина спросили: почему на последнем собрании клубов РПЛ в мае не было нового голосования о расширении? «Вопрос не поставил никто. Мы три года голосуем за 18 команд. 15 против 1, 16-0, по-моему, было, 15 – за, 1 – воздержался. Три года подряд мы принимаем такие решения, исполком их не утверждает».

Мелочь, но все-таки: 16-0 никогда не было. 2019-й – 15 за, 1 воздержался, 2020 – 14 за, 2 против, 2022 – 10 за мораторий на вылет, 5 против, 1 воздержался. И вот здесь давайте подробнее.

Во-первых, в 2022-м на фоне всех разночтений со спортивным принципом поклонников у расширения поубавилось (на всякий случай: мораторий на вылет = расширение).

Во-вторых, о фразе «вопрос никто не поставил». Если бы хотели – поставили бы. Но правда в том, что в мае такое голосование не принесло бы сторонникам расширения хорошего результата.

Согласно уставу РПЛ, решение о количестве клубов в чемпионате должны одобрить две трети участников общего собрания с правом голоса. Еще раз: в марте за были 10 клубов, 5 против и 1 – воздержался (точнее, не прибыл на заседение). Воздержавшимся был «Спартак», который в мае публично осудил мораторий и расширение, а поддержал – формат с 16 командами и делением на две восьмерки весной. Итого расклад у клубов – 10-6, и необходимых ⅔ голосов не набирается. Расширение не было бы одобрено даже на уровне РПЛ – и, соответственно, нечего было бы выносить на повестку исполкома .

Есть деталь: в марте клубы дали один голос президенту лиги Ашоту Хачатурянцу, который в марте был сторонником расширения, но к маю все стало не так однозначно.

Плюс, как написал журналист Сергей Егоров, на этой неделе число противников расширения увеличилось до девяти («Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород», то есть по сравнению с мартом плюс «Краснодар», «Крылья Советов», «Нижний Новгород»).

Голосование просто провалилось бы.

• Процитирую далее целый фрагмент интервью.

– Может, стоило еще раз попробовать предложить [расширение]?

– Может быть, стоило. Но вопрос никто не поставил.

– Почему вы не поставили?

– Я не выступал. Я не… Чтобы выступить с инициативой, ее же надо каким-то образом обосновать. Я не был готов обосновывать. Я голосовал за то, чтобы у нас команды не вылетели. Все остальное находится в компетенции РФС. Мы можем предлагать, а РФС не будет это поддерживать. Зачем нам делать чужую работу?

1. «Чтобы выступить с инициативой, ее же надо каким-то образом обосновать. Я не был готов», – великолепные слова для одного из двух главных идеологов расширения. Если вы как один из ключевых лоббистов не можете обосновать преимущества своей идеи, то кто это должен делать? Чем переубеждать сомневающихся? Как продвигать проект? За что голосовать? За воображаемые основы «спортивного принципа», которые никем не сформулированы и применяются от случая к случаю?

2. «Мы можем предлагать, а РФС не будет это поддерживать. Зачем нам делать чужую работу?», – и снова великолепные слова для одного из главных идеологов расширения. Все в футболе знают: вообще весь топ-менеджмент РФС – против расширения. Если вы считаете решение необходимым и полезным, в ваших интересах переубедить тех, от кого зависит ваша судьба. Если вы не утруждаете себя расчетами, если вы не хотите переубеждать аргументами, то тогда и не надо надеяться на нужные вам решения.

«Зачем нам делать чужую работу?» – это вообще слоган общих собраний РПЛ. Пока у топ-менеджеров не появится восприятие лиги как единой экосистемы, пока они не научатся думать об общих интересах и наперед, а не узким периметром сегодня-завтра, ничего не изменится . Не делая якобы «чужую работу», вы ломаете свою. Потому что для лиги нет «своей работы» – есть понимание коллективного продукта и коллективного заработка. А не урывание мелких кусков для себя.

• И еще связка вопрос-ответ.

– Вам не кажется, что расширение – финансово невыгодная история?

– Мы слышали эти аргументы. Знаете, сейчас финансовая история… А вы считаете, что содержать легионеров – финансово выгодная история?

Внятного ответа об экономике мы так и не услышали. Давайте еще раз повторим: все модели математического моделирования показывают, что расширение до 18 команд экономически неэффективно (средний рейтинг трансляций падает, средняя посещаемость – падает, расходы – только растут, все это несет отрицательный экономический эффект). Партнеры лиги уже сообщили об угрозе снижения выплат в случае расширения – потому что тому же вещателю придется существенно увеличить расходы на производство. И на вопросы, что с этим делать, зачем в таких условиях нужно расширение – у лоббистов нет конкретного ответа. Поэтому разговор и уходит в сторону каких-то легионеров и Ван Дамма (вместо реального ответа про рейтинг трансляций дополнительных туров мы слышим предположения, что «Матч ТВ» лучше бы показывать больше футбола).

«Может, это повод задуматься о переформатировании нашего футбола? Может, надо сделать 18 команд? Просто как идею вслух, это не предложение: 18 команд, максимально задействовать молодежь. Через 2-3 года мы бы получили целую группу российских футболистов, которые через 2-3 года могли бы конкурировать с иностранцами. А сейчас мы для чего их рабочие места отдаем иностранцам? Какой стимул у молодых футболистов?» – говорит Рыскин.

Хорошо, не будем рассматривать идею как серьезное предложение, но просто уточним: на фоне этих слов жалобы на проблемы «Рубина» из-за потери 6 иностранцев тотально обесцениваются. Как Алексей Рыскин сам ответит на вопрос: зачем «Рубин» отдавал места иностранцам?

Но есть и другие идеи о формате – не только 18 команд. Например, провести 30 туров, поделиться на восьмерки и сыграть еще 7 туров – равные соперники с равными решают все главные вопросы сезона. Такой формат поддержал «Спартак».

«Я не знаю. Первый раз слышу [о таком варианте]. Нам ни одну вменяемую историю с разделением на восьмерки... Я не слышал».

Sports.ru точно знает: клубы РПЛ получали презентацию с описанием различных вариантов изменения формата чемпионата на сезон-2022/23. И там было деление на восьмерки. Даже мы, журналисты, слышали. Что делали клубы? Они не могли задавать вопросы, если им что-то непонятно?

Про поддержку «Спартака»: «Евгений Мележиков, может, не посмотрел, в какой восьмерке они закончили. Очень интересное предложение. Можно на четверки поделиться, потом на тройки, еще на двойки. По-моему, это бред. Есть во всем мире классический чемпионат. Нам декларируют, что мы хотим вернуться в Европу – в Европе ведущие чемпионаты играют по гладкой системе, 16-20 команд. Мы все время что-то хотим изобрести. Может, просто надо остановиться, перестать делать реформы ради реформ?»

Мне очень нравится, когда клубы РПЛ сравнивают себя с топ-лигами: АПЛ, Ла Лигой, Серией А, Бундеслигой, Лигой 1 (причем как минимум в Италии и Германии уже предварительно обсуждали вторые этапы чемпионатов или плей-офф, а в Испании с инициативой выходила Федерация, но Примера ее пока заблокировала).

Эти рассуждения прекрасны наивной надеждой, что топы – наш ориентир, что мы где-то рядом. Напомню: Россия – 19-я в таблице коэффициентов УЕФА даже безо всяких отстранений, это наш чистый результат за 5 лет (таблица обновится перед сезоном-2022/23). Единственный параметр, по которому мы близки к топам – деньги.

Еще раз: лига с 6-м объемом финансирования в Европе идет на 19-м месте по спортивной эффективности последних пяти лет . Это не показатель глубинных проблем? Это не мигающий знак «кризис»? Это не повод бить тревогу? Мы дальше так и будем говорить: «Надо остановиться, перестать делать реформы ради реформ?»

Как остановиться, если мы годами никуда не идем, а только падаем? Где реформы ради реформ? Для начала: где хоть одна реальная реформа в чемпионате России?

Крупные реформы часто докатываются до лиг-гигантов в последнюю очередь – когда есть первые эксперименты и внятные промежуточные результаты. Середнякам ориентироваться на них бессмысленно (когда так сделают топы, думать и суетиться будет поздно). Причем даже большие соревнования уже смотрят в сторону креативных форматов: в НБА поменяли схему отбора в плей-офф – теперь туда можно попасть даже с 10-го места, хотя раньше окно схлопывалось на 8-м – и финальные игры бьют рейтинговые рекорды; с 2024-го иначе будет разыгрываться Лига чемпионов.

Давайте посмотрим на лиги, которые по итогам этого сезона обгоняют в таблице коэффициентов Россию (плюсом обозначены те, у кого есть второй раунд с турами для равных соперников или плей-офф, минусом – у кого система как у России или 3-4 круга):

Дания (+), Хорватия (-), Чехия (+), Греция (+), Швейцария (-), Норвегия (-), Украина (-), Сербия (+), Бельгия (+), Австрия (+), Шотландия (+).

7:4 в пользу креативных форматов. Но мы можем и дальше делать вид, что тенденции не существует. Жить в своем закрытом особом мире .

На этом моменте я не могу не процитировать фрагмент из интервью гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова Sport 24:

– Но не понял, как расширение поможет российским командам в еврокубках.

– Главный бич российских клубов в Европе — неумение играть со слабыми соперниками. Возможно, причина в том, что наши топ-клубы не обучены играть такие матчи с позиции силы. Им не хватает практики подобных встреч во внутреннем чемпионате.

Следите за руками: 1 – оказывается, наши клубы в еврокубках часто играют со слабыми соперниками (видимо, это «Брюгге», уничтоживший «Зенит»?), 2 – если «Зенит» чаще будет играть с «Оренбургом»/«Химками»/тульским «Арсеналом», ему будет проще в Лиге чемпионов. Да, вам не кажется, все сказано именно так.

В противовес просто процитирую вратаря все того же «Брюгге» Симона Миньоле, который недавно связал прогресс бельгийского футбола с реформой чемпионата, который 15 лет назад игрался по схеме 18 команд/34 тура, а потом перешел на модель со вторым этапом и даже плей-офф за еврокубки: «Если вы хотите добиться успеха в еврокубках, нужно играть в лиге, которая соответствует этому уровню. Бельгийский футбол стал профессиональнее, больше нет прямо маленьких команд. Поднять уровень можно только повышением конкуренции».

Надо ли говорить, что расширение снижает соревновательный баланс (это чисто научный термин, все просчитывается)? А ведь с ним и так было, мягко говоря, не супер.

Сторонники расширения годами отказываются от конкретного разговора об экономике и спортивном эффекте на базе цифр, но готовы использовать другие цифры, когда им удобно (Сайманов отсутствие спортивного принципа объяснял именно цифрами игрового времени). И даже используя одни цифры, они игнорируют другие, показывающие их слабость («Рубин» был объективно плох по всем ключевым метрикам и до отъезда легионеров). Фактически у расширения есть только метафизическая оболочка некоей справедливости и географии: мантра «16 клубов для России – мало» звучит отовсюду, но она тоже никак не стыкуется с экономикой – где взять деньги на 18-20 клубов?!

Как выстраивать диалог в таких обстоятельствах – не очень понятно.

Не знают этого и лоббисты моратория на вылет.

Вот что в понедельник о предстоящем заседании исполкома сказал Рустем Сайманов (цитата по «Спорт-Экспрессу»): «Гинер и Федун прошли по квоте РФС. Кто там еще: пляжный футбол, мини-футбол и другие. Эти люди глубоко не погружены в проблемы РПЛ. Поэтому я не могу вам сказать, точно ли все члены исполкома РФС понимают глубину проблем решения УЕФА и ФИФА от 7 марта. Трудно понять, кто за что будет голосовать».

Тотальное искажение. В исполкоме: президент РФС Дюков, генсек РФС и президент ФНЛ Алаев, президент РПЛ Хачатурянц, Гинер, босс «Зенита» и вице-президент РФС Елена Илюхина, Федун, Галицкий, председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев, генсек ФНЛ Соколов, босс женского футбола России Полина Юмашева, другие вице-президенты РФС Симонян, Каменской и Соловьев, боссы Московской Федерации футбола и Межрегиональных объединений (Приволжье, Урал и Западная Сибирь, Сибирь, Южный и Северо-Кавказский ФО, Золотое кольцо, Дальний Восток), президент Ассоциации мини-футбола России Алиев, представители Объединения тренеров (Гершкович), профсоюза игроков (Зотов), ветеранов (Мирзоян).

Интересно, на какой результат рассчитывает топ-менеджер, который так свысока смотрит на коллег по главному парламенту российского футбола? Или он считает, что исполком должен выглядеть иначе – например, без представителей регионов, за интересы которых он так вступается? Или без женского футбола? Без профсоюза игроков? Если исполком не тот, где были проактивные предложения о его реформировании? Или недовольство возникло только сейчас из-за недостатка сторонников (все представители лиги против моратория: Гинер, Илюхина, Федун, Галицкий, Соловьев)? И, кстати, каков уровень знаний Сайманова об исполкоме, если представителя пляжного футбола в РФС-то и нет? Или он называет амбассадором пляжки своего оппонента Алаева, который сам играл на песке и долго курировал направление при Мутко? Тогда это совсем низкий укол – от бессилия.

Как бы то ни было, начинался понедельник явно красивее и загадочнее – фотография с Патриарших интриговала, будто кто-то строит план дворцового переворота. Но в итоге новая порция заявлений просто расстроила пустотой.

Годы идут, кризис обостряется, а боссы в российском футболе так и не научились спорить с пользой для дела.

Фото: Телеграм-канал «Мутко против»; rubin-kazan.ru; YouTube-канал «Вышли»; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Владимир Крайнов