Слуцкий дал интервью Уткину: цитировал «Ералаш», проводил тренировки для 4 игроков и назвал 2 (две) своих ошибки

Леонид Слуцкий дал первое большое интервью после вылета «Рубина» в ФНЛ – 2,5 часа беседовал с Василием Уткиным на его ютуб-канале.

Мы послушали – и собрали все главные моменты из долгой беседы.

Давно понял, к чему все идет. Ситуация напоминала «Уралан» в 2004-м

«Вечером надо было осознать многие моменты, переосмыслить какие-то вещи. Ко мне сын прилетал – с ним разговаривал, пытались отвлечься. А со следующего дня пошла новая работа.

Когда накатило? Да не накатывало. Это случилось гораздо раньше: когда у тебя была команда, готовая, на мой взгляд, к большим свершениям, а потом в одну секунду по ходу сезона ее не стало – вот тогда накатывало. Было и бешенство, и все остальные стадии. А в конце я уже все прекрасно понимал.

У меня в общей группе тренировались четыре футболиста. Мне это напомнило ситуацию, когда я работал в 2004 году в «Уралане» – мы тогда вдевятером выходили на игры с третьим вратарем в поле.

Пытался выжать все из тех ребят, которые остались, и сохранить лицо в безнадежной ситуации».

По словам Слуцкого, у «Рубина» было некем играть даже в случае прохода в стыковые матчи – из-за травм Апшацева, Ломовицкого и Самошникова.

Три фактора, почему именно из «Рубина» уехали почти все легионеры

Вылет Слуцкий объяснил очень просто – отъезд ключевых легионеров. Без них было слишком сложно бороться даже за выживание. Тренер рассказал, почему игроки уехали – тут три главных фактора.

Во-первых, национальность. «Те иностранцы, которые остались в РПЛ, или из Южной Америки, или из Африки. У нас, к примеру, остался марокканец Монтассар Тальби. Они проще относятся к геополитической ситуации, к тому, что происходит в мире. А у нас ребята, которые уехали, из Европы и Южной Кореи. В этих странах была жесткая позиция, и они испытали большое давление».

Во-вторых, востребованность. «Наши игроки все гипервостребованы, они моментально трудоустроились в качественных командах: в «Юргордене», «Мидтьюлланде», «Шеффилд Юнайтед», южнокорейском клубе. Это говорит о качественной работе нашего менеджмента, мы нашли хороших игроков».

Третье – финансовый фактор. «Ты вряд ли уйдешь из своего клуба, если ты получаешь – условно – 3 миллиона евро. У нас очень адекватные зарплаты внутри «Рубина». Те, кто ушли, в новых клубах получает либо те же деньги, что у нас, либо больше. То есть деньги никого не держали в Казани. Мы за них не переплачивали».

Слуцкий объяснил два частных случая. Абильгор остался, но не из-за сентиментов, а из-за травмы – он до середины мая залечивал повреждение. Поэтому его не взял к себе ни один европейский клуб.

Сильвие Бегич ушел и сейчас сидит без клуба из-за отца – тот в Югославской войне потерял ногу и очень тяжело переживает события. Отец костьми лег, чтобы защитник не вернулся в «Рубин».

Еще Слуцкий пожаловался, что казанскому клубу не дали даже дозаявить тех игроков, которые были в аренде в других командах – они бы играли в стартовом составе.

«Рубин» пострадал больше всех – Слуцкий пытался доказать это с помощью таблиц

Тренер «Рубина» принес с собой несколько таблиц, в которых объяснил, почему его команда вылетела, а «Краснодар» и «Ростов», тоже потерявшие легионеров, нет. Вот они – с тезисами Слуцкого.

«Эта таблица показывает, насколько каждый клуб зависит от легионеров. В этой таблице мы видим, что «Рубин» был самой зависимой командой от легионеров. У нас было 8 легионеров, из них 7 играли регулярно – Деспотович и Хвича много пропустили в первом круге. То есть легионеры были игроками старта».

«И здесь мы в лидерах. Ушедшие футболисты провели 93 матча – больше, чем у любого другого клуба. Мы зависели от легионеров больше всех – тут это тоже хорошо видно».

И в третий раз: «Все ушедшие – железные игроки старта. Ушедшие игроки участвовали в 82% голов команды – забивали сами или делали голевую передачу. Те, кто не ушел, участвовали только в 18%.

К примеру, зависимость голов «Уфы» от Агаларова – около 70%. Если убрать его, то с трудом можно представить, кто будет забивать. У «Урала» есть Бикфалви – 56%. Если бы они ушли – была бы катастрофа. У нас ушло еще больше».

Сам Слуцкий говорит, что сравнение с «Краснодаром» притянуто – у них была готовая команда в ФНЛ, которая перешла в основу. И там даже были легионеры. А вот с «Ростовом» уже аналогии проводить проще.

«Среди ушедших меньше всех у нас играл Кварацхелия – 70,6% от общего времени. У «Ростова» же только двое были игроками стартового состава. Им нужно было заменить двух игроков. У них была русская обойма и хорошие дублеры – они тогда шли на первом месте в молодежном первенстве».

Стратегия клуба – покупка легионеров на продажу. В нестандартной ситуации она подвела

По словам Слуцкого, стратегия клуба – покупка дешевых легионеров с целью последующей перепродажи. К ситуации их ухода невозможно было подготовиться.

«У нас не было финансовой возможности содержать команду ФНЛ. Она была только у «Краснодара» и «Спартака». Мы решили вложить весь свой бюджет в легионеров. Потому что у нас хороший селекционный отдел и мы можем уговорить людей, которые делают шаг вперед.

У нас нет возможности вкладываться в молодых россиян, потому что у «Рубина» 20 лет существует футбольная школа, кроме Набиуллина и Степанова она никого не дала. Поэтому этот путь почитали неэффективным. Как можно содержать команду в ФНЛ, когда у тебя не самая лучшая школа? Зачем?

Мы делали ставку на легионеров. И предположить, что по ходу сезона они могут покинуть команду, просто невозможно. Мы не можем иметь хорошую команду легионеров, хорошую команду из дубля для того, чтоб перестраховаться. Поэтому обвинять нас за то, что нет команды в ФНЛ, тоже самое, что обвинять вас за то, что вы катаетесь на «Тойоте», а не на «Бентли».

Почему нельзя и играть качественными легионерами, и растить молодежь – на примере «Ералаша»

«В нашем детстве был «Ералаш», когда мальчик заходит в автобус, кидает 5 копеек и кладет билет в один карман. Кидает еще 5 копеек, отрывает еще билетик и кладет в другой карман. И садится читать книгу.

К нему подсаживается бабушка и спрашивает: «А зачем тебе два билета?». Мальчик отвечает: «Бабушка, ну вдруг я первый билет потеряю».

После паузы снова вопрос: «А если ты второй билет потеряешь?» – «А на этот случай у меня проездной».

По мнению Слуцкого, одно противоречит другому. Либо развитие легионеров для выгодных продаж, либо развитие молодежи.

Почему проиграли «Уфе»?

Лаконично: «Уфа» была сильнее нас. «Уфа» – это команда».

Отдельно проговорил мнение о праздновании Лисаковича, который после гола сделал селфи со всей командой: «Обычный элемент празднования. Кто-то салютует, кто-то делает селфи. Из последних 10 игр мы проиграли восемь. Во всех этих играх мы селфи не делали, кроме этой игры. Почему должна быть какая-то взаимосвязь? Согласитесь, что в плане драматургии матча мы побили все рекорды».

Сравнил разницу с легионерами и без на примере конкретных матчей

«Мы на сборах обыгрываем «Крылья» 5:0, играем без легионеров – 0:5. Еще месяц назад это была команда, которая побеждает 5:0. Или победили «Сочи» 2:1 – и проиграли 0:6.

Не сборах мы очень сильно перестроились, добили нужные позиции, были сбалансированы, игры после перерыва были достойными по качеству и содержанию. Лисакович забил, все заработало, химия пошла».

Ошибок «достаточно много», но Слуцкий назвал две

«В первых 18 турах я их допустил достаточно много. Причины? Потому что ты притираешься к новым игрокам, состав сильно изменился летом. Ошибки есть из-за поиска оптимальных сочетаний».

Слуцкий четко сформулировал две проблемы:

1. Недостаток эффективности в нападении из-за травмы Деспотовича;

2. Хакшабанович играл десятку в 4-2-3-1 – не его позиция. С его огромным объемом работы в 4-3-3 на восьмерке он выглядел лучше.

«Ошибки от незнания, – объяснил Слуцкий. – Когда идешь в темный и попадаешь в канаву – трудно винить, что попал в канаву».

Роль аналитиков преувеличена. Пример – диалог с Клоппом о человеке, который помогал «Ливерпулю» с аутами

«Когда ты подписан на множество аналитических каналов, у тебя и так полно аналитической информации. Задача аналитика: вычленять условно пять важных показателей для меня как главного тренера из всего объема данных. Аналитик – это оруженосец. Это человек, дающий дополнительную информацию.

Когда я уезжал из России, в Нидерландах и Англии даже не знали, что такое аналитики. На Sports.ru много материалов: человек пришел и поставил ауты в «Ливерпуле». Разговариваю с Клоппом: «Да один раз пришел, дали трех человек, они побросали ауты – и все».

Мы многое домысливаем».

Сомневается в правильности наездов на судей. Просто хочет от них объяснений

«Арбитр должен быть в коммуникации с тренером. Например, Казарцев ко мне подходит и говорит: «Викторыч, я посмотрел фол, и здесь все нормально». После такого ты никогда не выдашь эмоциональный спич. Когда перед тобой полная картина – у тебя меньше вопросов.

Стоило ли так наезжать на судей? Может, не стоило. Я не идеален. Все мы что-то говорим, что-то делаем. Тренерская профессия крайне эмоциональная. Даже зарубежные специалисты напрямую говорят о судейских ошибках. Можно это воспринимать так, что я бьюсь за команду, готов за пацанов пойти в рукопашную.

Друзья в тренерском штабе – не проблема

Отрывок из диалога c Василием Уткиным.

– Бытует мнение, что в штабе «Рубина» все друзья

– Это неправда. Братья Березуцкие тоже мои друзья, но они не просто оппонируют, а чуть ли не посылают куда подальше.

Думаете, у Олега Веретенникова нет собственной позиции? Или у Олега Кузьмина? Или у Рустема Фидаевича [Сайманова]?

Ты работаешь глобально с единомышленниками. Нельзя одним говорить идти налево, другим направо. Нужно соглашаться с основной дорогой. Мы вместе решаем: когда привал, когда пит-стоп.

Я привел только одного помощника – Веретенникова.

– А Яровинского не вы привели?

– Это спортивный директор. Его пригласил не я, а Рустем Фидаевич. Они были давно знакомы. Яровинский привлек хороших игроков, он доказал свою супер профпригодность.

– Кузьмин был ответственен за стандарты?

– Не бывает: «Мить, занимайся стандартами, я пойду посплю». Это всегда коллективная работа. Если говорить про техническую часть, Олег распечатывает бумаги, кто куда бежит, я делаю тактическую установку.

И у своих ворот мы очень мало пропускали. Если не путаю, в тройке лучших.

Основной человек по стандартам – Хакшабанович. Затем Бом. На худой конец – Кварацхелия.

У нас ни один человек из оставшихся никогда в жизни не подавал стандарты. Их можно разыграть – для этого нужны определенные игровые модели. Должны быть заготовки – под дриблинг, например.

О решении остаться в «Рубине»

«Не было никаких сомнений, это вопрос чести. Когда начали уходить футболисты, агент мне нашел очень серьезный зарубежный вариант. Когда я сказал, что я не пойду, агент орал мне в трубку: «Ты идиот, ты дебил, ты придурок». Ну это я условно.

Мой английский агент не понял, как можно не работать в пользу своей карьеры. Есть вещи, которые в плане нравственности, чести и достоинства выше денег, карьеры и контракта.

Мы с руководством не обсуждали эту тему. На следующий день после вылета мы уже обсуждали, что делаем, какие игроки останутся, какие нет, что с легионерами. Даже во время второго круга разговоров о расставании не было. Был только разговор о том, как сделать клубу лучше. Может, без меня судейство будет более лояльным».

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин, Максим Богодвид; Youtube/Василий Уткин; VK/fcrk