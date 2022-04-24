Сын инвестора «Химок» забил с центра поля после ужасного финта Зидана от вратаря «Крыльев». А-а-а! 🤯

Величие.

Приготовьтесь, сейчас вы увидите главный футбольный эпизод выходных.

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев в матче с «Химками» организовал самый красивый привоз сезона: вышел к середине поля, плохо обработал мяч, решил обыграть вылетевшего в прессинг Илью Садыгова марсельской рулеткой (тот самый финт Зидана), но провалил попытку и получил точный удар в пустые ворота.

Садыгов – тот самый сын главного инвестора «Химок, предпринимателя Туфана Садыгова. В начале апреля он впервые вышел за клуб в старте и забил ЦСКА. Всего у него 8 игр, теперь есть второй мяч. Абсолютно легендарный. Надо сказать, что хладнокровно разобраться и реализовать вроде бы идеальный момент – тоже надо уметь. Тем более, что расстояние до ворот было приличным.

Илья фактически утвердил победу «Химок» – после его мяча стало 3:1, шла 87-я минута, «Крылья» играли вдевятером. Да, матч получился эпичным не только из-за гола Садыгова.

• На 28-й минуте «Крылья» вышли вперед, симпатично разыграв штрафной. Гапонов ассистировал Глушенкову – 1:0.

• Весь первый тайм «Химки» явно уступали по игре, но ушли на перерыв с 1:1: полузащитник «Крыльев» Денис Якуба зачем-то схватил соперника при розыгрыше стандарта, хотя мяч летел в другую часть штрафной. Итог: пенальти, вторая желтая и ничья.

• Во втором тайме «Химки» быстро забили второй: Глушаков подал угловой, Мирзов замкнул. «Крыльям» стало совсем плохо, когда на 61-й удалили Гленна Бейла. Судья Алексей Матюнин сначала показал желтую, но был приглашен к монитору, и поменял решение. Кстати, пенальти он назначил тоже после подсказки видеоассистента. Возмущаться сложно, все по делу.

• 87-я – Садыгов, 90-я – автогол Солдатенкова. И 4:1.

«Мы делали все, чтобы спасти игру. Но я поставил жирную точку в этом цирке», – сказал Ломаев для «РБ Спорт» после матча.

Что с борьбой за выживание?

Появились отрывы.

«Химки» в невероятной форме: пять матчей без поражений с тремя победами. «Рубин» в параллельной игре наконец добыл три очка, прервав 5-матчевую серию без побед (6-матчевую с учетом Кубка России). И в нужный момент – играли против «Арсенала», который мог бы очнуться в борьбе за выживание.

«Арсенал» и «Уфа» – очевидные кандидаты на вылет, не так далеко «Урал». Остальные – «Химки», «Нижний Новгород», «Рубин» – оторвались, но кто-то из них точно попадет в стыки. А ведь «Спартак», «Ростов» и «Ахмат» тоже не в полной безопасности.