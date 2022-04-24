Сын инвестора «Химок» забил с центра поля после ужасного финта Зидана от вратаря «Крыльев». А-а-а! 🤯

Величие.
Приготовьтесь, сейчас вы увидите главный футбольный эпизод выходных.
Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев в матче с «Химками» организовал самый красивый привоз сезона: вышел к середине поля, плохо обработал мяч, решил обыграть вылетевшего в прессинг Илью Садыгова марсельской рулеткой (тот самый финт Зидана), но провалил попытку и получил точный удар в пустые ворота.
Садыгов – тот самый сын главного инвестора «Химок, предпринимателя Туфана Садыгова. В начале апреля он впервые вышел за клуб в старте и забил ЦСКА. Всего у него 8 игр, теперь есть второй мяч. Абсолютно легендарный. Надо сказать, что хладнокровно разобраться и реализовать вроде бы идеальный момент – тоже надо уметь. Тем более, что расстояние до ворот было приличным.
Илья фактически утвердил победу «Химок» – после его мяча стало 3:1, шла 87-я минута, «Крылья» играли вдевятером. Да, матч получился эпичным не только из-за гола Садыгова.
• На 28-й минуте «Крылья» вышли вперед, симпатично разыграв штрафной. Гапонов ассистировал Глушенкову – 1:0.
• Весь первый тайм «Химки» явно уступали по игре, но ушли на перерыв с 1:1: полузащитник «Крыльев» Денис Якуба зачем-то схватил соперника при розыгрыше стандарта, хотя мяч летел в другую часть штрафной. Итог: пенальти, вторая желтая и ничья.
• Во втором тайме «Химки» быстро забили второй: Глушаков подал угловой, Мирзов замкнул. «Крыльям» стало совсем плохо, когда на 61-й удалили Гленна Бейла. Судья Алексей Матюнин сначала показал желтую, но был приглашен к монитору, и поменял решение. Кстати, пенальти он назначил тоже после подсказки видеоассистента. Возмущаться сложно, все по делу.
• 87-я – Садыгов, 90-я – автогол Солдатенкова. И 4:1.
«Мы делали все, чтобы спасти игру. Но я поставил жирную точку в этом цирке», – сказал Ломаев для «РБ Спорт» после матча.
Что с борьбой за выживание?
Появились отрывы.
«Химки» в невероятной форме: пять матчей без поражений с тремя победами. «Рубин» в параллельной игре наконец добыл три очка, прервав 5-матчевую серию без побед (6-матчевую с учетом Кубка России). И в нужный момент – играли против «Арсенала», который мог бы очнуться в борьбе за выживание.
«Арсенал» и «Уфа» – очевидные кандидаты на вылет, не так далеко «Урал». Остальные – «Химки», «Нижний Новгород», «Рубин» – оторвались, но кто-то из них точно попадет в стыки. А ведь «Спартак», «Ростов» и «Ахмат» тоже не в полной безопасности.
Глушаков может сыграть за блогерскую команду – хотя все еще выступает за «Химки». Как это возможно?
- Дата проведения
- 24 апреля, 14.00, «Арена Химки»
- Голы:
- 0:1 – 28 Глушенков, 1:1 – 45, пенальти Глушаков, 2:1 – 50 Мирзов, 3:1 – 87 Садыгов, 4:1 – 89, автогол Солдатенков.
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Химки –
Лантратов, Григалава, Тихий, Волков, Идову, Боженов, Набиуллин (Мирзов, 46), Глушаков (Филин, 85), Кухарчук (Садыгов, 80), Сабович (Магомедов, 46), Руденко (Главчич, 62).
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Крылья Советов –
Ломаев, Бейл, Солдатенков, Гапонов, Горшков (Липовой, 86), Якуба, Коваленко (Соколов, 68), Зиньковский (Пиняев, 85), Ежов, Сарвели (Витюгов, 68), Глушенков (Цыпченко, 68).
- Предупреждения:
- Набиуллин (27), Якуба (37), Горшков (42), Солдатенков (58).
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