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Сын инвестора «Химок» забил с центра поля после ужасного финта Зидана от вратаря «Крыльев». А-а-а! 🤯

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Величие.

Приготовьтесь, сейчас вы увидите главный футбольный эпизод выходных. 

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев в матче с «Химками» организовал самый красивый привоз сезона: вышел к середине поля, плохо обработал мяч, решил обыграть вылетевшего в прессинг Илью Садыгова марсельской рулеткой (тот самый финт Зидана), но провалил попытку и получил точный удар в пустые ворота. 

Садыгов – тот самый сын главного инвестора «Химок, предпринимателя Туфана Садыгова. В начале апреля он впервые вышел за клуб в старте и забил ЦСКА. Всего у него 8 игр, теперь есть второй мяч. Абсолютно легендарный. Надо сказать, что хладнокровно разобраться и реализовать вроде бы идеальный момент – тоже надо уметь. Тем более, что расстояние до ворот было приличным.

Илья фактически утвердил победу «Химок» – после его мяча стало 3:1, шла 87-я минута, «Крылья» играли вдевятером. Да, матч получился эпичным не только из-за гола Садыгова. 

• На 28-й минуте «Крылья» вышли вперед, симпатично разыграв штрафной. Гапонов ассистировал Глушенкову – 1:0.

• Весь первый тайм «Химки» явно уступали по игре, но ушли на перерыв с 1:1: полузащитник «Крыльев» Денис Якуба зачем-то схватил соперника при розыгрыше стандарта, хотя мяч летел в другую часть штрафной. Итог: пенальти, вторая желтая и ничья. 

• Во втором тайме «Химки» быстро забили второй: Глушаков подал угловой, Мирзов замкнул. «Крыльям» стало совсем плохо, когда на 61-й удалили Гленна Бейла. Судья Алексей Матюнин сначала показал желтую, но был приглашен к монитору, и поменял решение. Кстати, пенальти он назначил тоже после подсказки видеоассистента. Возмущаться сложно, все по делу. 

• 87-я – Садыгов, 90-я – автогол Солдатенкова. И 4:1.

«Мы делали все, чтобы спасти игру. Но я поставил жирную точку в этом цирке», – сказал Ломаев для «РБ Спорт» после матча. 

Что с борьбой за выживание?

Появились отрывы. 

«Химки» в невероятной форме: пять матчей без поражений с тремя победами. «Рубин» в параллельной игре наконец добыл три очка, прервав 5-матчевую серию без побед (6-матчевую с учетом Кубка России). И в нужный момент – играли против «Арсенала», который мог бы очнуться в борьбе за выживание. 

«Арсенал» и «Уфа» – очевидные кандидаты на вылет, не так далеко «Урал». Остальные – «Химки», «Нижний Новгород», «Рубин» – оторвались, но кто-то из них точно попадет в стыки. А ведь «Спартак», «Ростов» и «Ахмат» тоже не в полной безопасности. 

Глушаков может сыграть за блогерскую команду – хотя все еще выступает за «Химки». Как это возможно?

Химки – Крылья Советов 4:1 (1:1, 3:0)
Дата проведения
24 апреля, 14.00, «Арена Химки»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 28 Глушенков, 1:1 – 45, пенальти Глушаков, 2:1 – 50 Мирзов, 3:1 – 87 Садыгов, 4:1 – 89, автогол Солдатенков.
ХимкиЛантратов, Григалава, Тихий, Волков, Идову, Боженов, Набиуллин (Мирзов, 46), Глушаков (Филин, 85), Кухарчук (Садыгов, 80), Сабович (Магомедов, 46), Руденко (Главчич, 62).
Крылья СоветовЛомаев, Бейл, Солдатенков, Гапонов, Горшков (Липовой, 86), Якуба, Коваленко (Соколов, 68), Зиньковский (Пиняев, 85), Ежов, Сарвели (Витюгов, 68), Глушенков (Цыпченко, 68).
Предупреждения:
Набиуллин (27), Якуба (37), Горшков (42), Солдатенков (58).
Удаления:
Якуба (44), Бейл (61).

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