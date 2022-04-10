Шедевр Щетинина – с места из-за штрафной в девятку. Экс-игрок «Локо» начал уничтожение «Локо»

В «Ростове» транзитом через «Зенит».

«Ростов» воскресает после переназначения Валерия Карпина: команда выиграла три из последних пяти встреч и выпрыгнула из зоны вылета.

На этот раз разгромили «Локомотив» – 4:1.

• Хозяева распечатали ворота Худякова на 33-й минуте: Карен Байрамян проник в свободную зону в и откатил на Дмитрия Полоза – тот отпасовал на Кирилла Щетинина. Дальше – чистая красота: Кирилл элегантно с места уложил мяч точно в дальнюю девять – 1:0 .

• «Ростов» не успокоился. Через десять минут Осипенко получил мяч в сердцевине штрафной «Локо» и сквозь Едвая положил второй в нижний угол. На перерыв ушли со счетом 2:0 .

• После перерыва «Ростов» продолжил клепать голы: на 61-й Полоз довел счет до разгромного, а через десять минут Комличенко с пенальти и вовсе сделал счет неприличным. 4:0 за 20 минут до конца

• Изидор размочил счет в концовке. У него гол в пятом матче подряд – вероятно, единственная оптимистичная деталь ужасного матча.

Щетинин когда-то принес «Локо» 20 млн рублей и не заиграл в «Зените»

Подробнее остановимся на начавшем погром Кирилле Щетинине.

• Щетинин почти не играл за «Ростов» в первой половине сезона, но с отъездом легионеров и возвращением Карпина получил больше шансов. Гол в ворота «Локо» – уже не первый, в начале апреля он уже забивал «Нижнему Новгороду». Правда, тогда команда проиграла 1:2.

• Кирилл напрямую связан с «Локомотивом»: он прошел академию команды, в которой в 16 лет даже признавался лучшим игроком Москвы.

• Успех был настолько громким, что за 20 миллионов рублей Кирилла забрал себе «Зенит» – и только оттуда он доехал до «Ростова». Причем уехал ради игровой практики – заиграть в основе «Зенита» так и не вышло, хотя Щетинин очень ждал шанса от Семака.

«Родителей Щетинина пришлось уговаривать на переход сына в «Зенит». «Локо» за него заплатили большие деньги – но Кирилл и правда обладает серьезным потенциалом. Щетинина отдали в аренду «Ростову» и они имеют право выкупа, – передает телеграм-канал «Лицо попроще» слова скаута «НН» Армена Маргаряна, который долго лично вел карьеру игрока.

Надеюсь, в конце сезона им воспользуются. По технической оснащенности и дриблингу Щетинин схож с Пиняевым, считаю его даже более разносторонним. Это футболист с редким набором качеств — к сожалению, Россия — это далеко не Бразилия. Такие таланты мы можем пересчитать по пальцам. Если будет постепенно развиваться, а не стагнировать на уровне молодежки, то может достигнуть уровня Иосифова».

• А ведь в октябре 2020-го Щетинин только мечтал о РПЛ: «Моя задача – расти, как футболист и не останавливаться. Хочу подняться как можно выше и заиграть в РПЛ».

Фото: ФК «Ростов»