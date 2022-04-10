ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2022
Блог

Шедевр Щетинина – с места из-за штрафной в девятку. Экс-игрок «Локо» начал уничтожение «Локо»

премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Локомотив Локомотив
Кирилл Щетинин Кирилл Щетинин
Валерий Карпин Валерий Карпин
Зенит-2 Зенит-2
Вильзон Изидор Вильзон Изидор
Ростов Ростов
Максим Осипенко Максим Осипенко
Хорен Байрамян Хорен Байрамян
Дмитрий Полоз Дмитрий Полоз
Николай Комличенко Николай Комличенко
Футбол Футбол

В «Ростове» транзитом через «Зенит».

«Ростов» воскресает после переназначения Валерия Карпина: команда выиграла три из последних пяти встреч и выпрыгнула из зоны вылета.

На этот раз разгромили «Локомотив» – 4:1.

• Хозяева распечатали ворота Худякова на 33-й минуте: Карен Байрамян проник в свободную зону в и откатил на Дмитрия Полоза – тот отпасовал на Кирилла Щетинина. Дальше – чистая красота: Кирилл элегантно с места уложил мяч точно в дальнюю девять – 1:0.

• «Ростов» не успокоился. Через десять минут Осипенко получил мяч в сердцевине штрафной «Локо» и сквозь Едвая положил второй в нижний угол. На перерыв ушли со счетом 2:0.

• После перерыва «Ростов» продолжил клепать голы: на 61-й Полоз довел счет до разгромного, а через десять минут Комличенко с пенальти и вовсе сделал счет неприличным. 4:0 за 20 минут до конца

• Изидор размочил счет в концовке. У него гол в пятом матче подряд – вероятно, единственная оптимистичная деталь ужасного матча. 

Щетинин когда-то принес «Локо» 20 млн рублей и не заиграл в «Зените»

Подробнее остановимся на начавшем погром Кирилле Щетинине.

• Щетинин почти не играл за «Ростов» в первой половине сезона, но с отъездом легионеров и возвращением Карпина получил больше шансов. Гол в ворота «Локо» – уже не первый, в начале апреля он уже забивал «Нижнему Новгороду». Правда, тогда команда проиграла 1:2. 

• Кирилл напрямую связан с «Локомотивом»: он прошел академию команды, в которой в 16 лет даже признавался лучшим игроком Москвы.

• Успех был настолько громким, что за 20 миллионов рублей Кирилла забрал себе «Зенит» – и только оттуда он доехал до «Ростова». Причем уехал ради игровой практики – заиграть в основе «Зенита» так и не вышло, хотя Щетинин очень ждал шанса от Семака.

«Родителей Щетинина пришлось уговаривать на переход сына в «Зенит». «Локо» за него заплатили большие деньги – но Кирилл и правда обладает серьезным потенциалом. Щетинина отдали в аренду «Ростову» и они имеют право выкупа, – передает телеграм-канал «Лицо попроще» слова скаута «НН» Армена Маргаряна, который долго лично вел карьеру игрока.

Надеюсь, в конце сезона им воспользуются. По технической оснащенности и дриблингу Щетинин схож с Пиняевым, считаю его даже более разносторонним. Это футболист с редким набором качеств — к сожалению, Россия — это далеко не Бразилия. Такие таланты мы можем пересчитать по пальцам. Если будет постепенно развиваться, а не стагнировать на уровне молодежки, то может достигнуть уровня Иосифова».

• А ведь в октябре 2020-го Щетинин только мечтал о РПЛ: «Моя задача – расти, как футболист и не останавливаться. Хочу подняться как можно выше и заиграть в РПЛ». 

Ростов – Локомотив 4:1 (2:0, 2:1)
Дата проведения
10 апреля, 19.30, «Ростов-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 33 Щетинин, 2:0 – 43 Осипенко, 3:0 – 61 Полоз, 4:0 – 70, пенальти Комличенко, 4:1 – 81, пенальти Изидор.
РостовПесьяков, Лангович (Терентьев, 86), Осипенко, Мелехин (Поярков, 86), Сильянов, Байрамян, Глебов, Щетинин (Сухомлинов, 90), Тугарев (Селява, 60), Полоз, Комличенко (Соу, 86).
ЛокомотивХудяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Тикнизян, Баринов, Жемалетдинов (Керк, 63), Петров (Рыбус, 42), Бека-Бека (Бабкин, 46), Кухта (Марадишвили, 46), Изидор.
Предупреждения:
Осипенко (30), Изидор (30), Живоглядов (66), Баринов (82).
Удаление:
Тикнизян (36).

Фото: ФК «Ростов»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные