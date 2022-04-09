«Рубин» проиграл, по сути, «Краснодару-2» – с рекордным набором из ФНЛ. Но Слуцкий не уходит

Победу краснодарцам принес 19-летний дебютант.

«Рубин» все никак не может выбраться из пике – команда Леонида Слуцкого проиграла дома «Краснодару» (0:1), который неожиданно вышел практически вторым составом.

По сути, вместо «Краснодара» на поле появился «Краснодар-2» – усиленный Газинским, Мартыновичем и Петровым.

Слуцкий как будто чувствовал: говорил, что «Краснодар» устойчивее за счет второй команды

Интересно, что перед матчем Слуцкий, обсуждая фаворита, говорил про силу «Краснодара» как раз через базу в виде команды ФНЛ:

«У «Краснодара» есть все-таки команда ФНЛ, а когда у тебя есть команда ФНЛ, у тебя есть все позиции, у тебя есть четкая игровая структура, у тебя есть футболисты, которые имеют опыт игры по крайней мере во втором дивизионе. Поэтому за счет команды ФНЛ людской ресурс повыше.

Но сейчас, мне кажется, вообще невозможно прогнозировать фаворитов и как будет складываться игра. По существу по ходу сезона мы заново строим команду, не всегда всех игроков используем в своих амплуа, пытаемся стабилизировать игру и понять, за счет чего мы сможем быть конкурентоспособными».

Удивительно, что Слуцкий об этом заговорил – ведь в первых матчах после рестарта, несмотря на отъезд легионеров, «Краснодар» почти не использовал игроков второй команды.

Сейчас пришлось подключать больше в том числе из-за ковида у Матвея Сафонова и перелома Эдуарда Сперцяна.

Сразу 8 игроков «К-2» в основе – рекорд. И победу принес как раз такой новичок

Разберемся детальнее.

В трех первых турах в старте «Краснодара» выходили только два игрока из «двойки»: Манелов и Кривцов (да и тот с зимы работал с основой еще при полном комплекте первой команды), с «Динамо» добавились Бородин и Олусегун. На замену выходила и другая молодежь из «Краснодара-2», но чтобы в старте было сразу восемь футболистов второй команды – это что-то новенькое .

•‎ Один – полноценный дебютант, 22-летний левый защитник Олег Исаенко. У Олусегуна (19 лет), Окоронкво (18), Бородина (23), Мацукатова (23) и Агкацева (20) – второй матч в сезоне, у Якимова (24) – 5-й, у Манелова (19) – 6-й.

Проговорим: не считая тройку ветеранов, из старта на «Рубин» до зимы-2022 только Мацукатов, Манелов и Агкацев появлялись на поле в составе первого «Краснодара». Из них матчи в старте были только у Агкацева (но он даже в Лиге Европы играл). Фактически на поле с «Рубином» действительно появился «Краснодар-2».

•‎ Даже с таким составом «Краснодар» сохранил стиль – в течение всего матча гости владели мячом 60+ процентов игрового времени . Правда, опасных моментов было больше у ворот Агкацева. «Рубин» нанес 15 ударов, пять из пределов штрафной, пять – в створ. У «Краснодара» – всего пять ударов и два в створ, но победным стал один из этих двух.

Гол после классной передачи Газинского забил Сергей Волков (нет, не тот, что забивал за «Амкар» и выводил его еще в РФПЛ 20 лет назад). 19-летний форвард впервые появился на поле в составе основной команды, и ему хватило 28 минут, чтобы забить столько же, сколько за 23 матча в ФНЛ.

Получается, сработала именно система – выиграли благодаря игроку из второй команды.

«Рубин» уже вплотную к зоне стыков – но Слуцкий не уходит

«Не припомню даже подхода у «Краснодара» до пропущенного гола. Не скажу, что мы вагон моментов создали, но пока все складывается против нас», – Леонид Слуцкий после игры был грустным как никогда.

Слуцкому есть от чего страдать: у казанцев всего одна победа в девяти последних матчах Премьер-лиги – проблемы начались еще до перерыва, а после отъезда легионеров только обострились.

Но тренер верит в свои силы.

«Мне было бы проще всего уйти, когда уходили все легионеры. Я понимал, что мы лучше играть мы не будем без семи игроков основы. Я сильно рискую своей репутацией и карьерой.

Но мы начали делать это вместе, и у нас прекрасный контакт с командой. Сейчас развернуться и уйти – это последнее дело. Лучше погибнуть в бою всем вместе. Смотрели сериал «Перевал Дятлова», где все остались умирать вместе? Не могу сказать, что мы умираем, но мы будем бороться до конца», – сказал Слуцкий журналистам.

Кажется, «Рубину» пора собраться – до стыков всего одно очко, до зоны прямого вылета – четыре.

Фото: VK/fckrasnodar