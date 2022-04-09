ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2022
Блог

«Рубин» проиграл, по сути, «Краснодару-2» – с рекордным набором из ФНЛ. Но Слуцкий не уходит

Краснодар Краснодар
Сергей Волков 2002
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий
Рубин Рубин
Футбол Футбол

Победу краснодарцам принес 19-летний дебютант.

«Рубин» все никак не может выбраться из пике – команда Леонида Слуцкого проиграла дома «Краснодару» (0:1), который неожиданно вышел практически вторым составом.

По сути, вместо «Краснодара» на поле появился «Краснодар-2» – усиленный Газинским, Мартыновичем и Петровым.

Слуцкий как будто чувствовал: говорил, что «Краснодар» устойчивее за счет второй команды

Интересно, что перед матчем Слуцкий, обсуждая фаворита, говорил про силу «Краснодара» как раз через базу в виде команды ФНЛ:

«У «Краснодара» есть все-таки команда ФНЛ, а когда у тебя есть команда ФНЛ, у тебя есть все позиции, у тебя есть четкая игровая структура, у тебя есть футболисты, которые имеют опыт игры по крайней мере во втором дивизионе. Поэтому за счет команды ФНЛ людской ресурс повыше.

Но сейчас, мне кажется, вообще невозможно прогнозировать фаворитов и как будет складываться игра. По существу по ходу сезона мы заново строим команду, не всегда всех игроков используем в своих амплуа, пытаемся стабилизировать игру и понять, за счет чего мы сможем быть конкурентоспособными».

Удивительно, что Слуцкий об этом заговорил – ведь в первых матчах после рестарта, несмотря на отъезд легионеров, «Краснодар» почти не использовал игроков второй команды.

Сейчас пришлось подключать больше в том числе из-за ковида у Матвея Сафонова и перелома Эдуарда Сперцяна.

Сразу 8 игроков «К-2» в основе – рекорд. И победу принес как раз такой новичок

Разберемся детальнее.

В трех первых турах в старте «Краснодара» выходили только два игрока из «двойки»: Манелов и Кривцов (да и тот с зимы работал с основой еще при полном комплекте первой команды), с «Динамо» добавились Бородин и Олусегун. На замену выходила и другая молодежь из «Краснодара-2», но чтобы в старте было сразу восемь футболистов второй команды – это что-то новенькое.

•‎ Один – полноценный дебютант, 22-летний левый защитник Олег Исаенко. У Олусегуна (19 лет), Окоронкво (18), Бородина (23), Мацукатова (23) и Агкацева (20) – второй матч в сезоне, у Якимова (24) – 5-й, у Манелова (19) – 6-й.

Проговорим: не считая тройку ветеранов, из старта на «Рубин» до зимы-2022 только Мацукатов, Манелов и Агкацев появлялись на поле в составе первого «Краснодара». Из них матчи в старте были только у Агкацева (но он даже в Лиге Европы играл). Фактически на поле с «Рубином» действительно появился «Краснодар-2». 

•‎ Даже с таким составом «Краснодар» сохранил стиль – в течение всего матча гости владели мячом 60+ процентов игрового времени. Правда, опасных моментов было больше у ворот Агкацева. «Рубин» нанес 15 ударов, пять из пределов штрафной, пять – в створ. У «Краснодара» – всего пять ударов и два в створ, но победным стал один из этих двух.

Гол после классной передачи Газинского забил Сергей Волков (нет, не тот, что забивал за «Амкар» и выводил его еще в РФПЛ 20 лет назад). 19-летний форвард впервые появился на поле в составе основной команды, и ему хватило 28 минут, чтобы забить столько же, сколько за 23 матча в ФНЛ.

Получается, сработала именно система – выиграли благодаря игроку из второй команды.

«Рубин» уже вплотную к зоне стыков – но Слуцкий не уходит

«Не припомню даже подхода у «Краснодара» до пропущенного гола. Не скажу, что мы вагон моментов создали, но пока все складывается против нас», – Леонид Слуцкий после игры был грустным как никогда.

Слуцкому есть от чего страдать: у казанцев всего одна победа в девяти последних матчах Премьер-лиги – проблемы начались еще до перерыва, а после отъезда легионеров только обострились.

Но тренер верит в свои силы.

«Мне было бы проще всего уйти, когда уходили все легионеры. Я понимал, что мы лучше играть мы не будем без семи игроков основы. Я сильно рискую своей репутацией и карьерой.

Но мы начали делать это вместе, и у нас прекрасный контакт с командой. Сейчас развернуться и уйти – это последнее дело. Лучше погибнуть в бою всем вместе. Смотрели сериал «Перевал Дятлова», где все остались умирать вместе? Не могу сказать, что мы умираем, но мы будем бороться до конца», – сказал Слуцкий журналистам.

Кажется, «Рубину» пора собраться – до стыков всего одно очко, до зоны прямого вылета – четыре.

Гиперсенсация «Химок» в матче с ЦСКА – перевернули игру с 1:2: гол сына инвестора, дубль воспитанника «Спартака» и дебют сына Юрана

Рубин – Краснодар 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
9 апреля, 16.30, «Ак Барс Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 84 Волков.
РубинДюпин, Зотов, Тальби, Тесленко, Самошников, Зуев (Кузнецов, 71), Кучаев, Мусаев (Игнатьев, 83), Ломовицкий, Бакаев (Онугха, 55), Лисакович.
КраснодарАгкацев, Петров, Мартынович, Бородин, Исаенко, Газинский, Якимов, Мацукатов (Черников, 39), Манелов (Волков, 63), Олусегун (Кривцов, 83), Окоронкво (Ильин, 46).
Предупреждения:
Черников (51), Газинский (89).
Удаление:
Черников (90).

Фото: VK/fckrasnodar

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные