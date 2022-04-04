Новый главный в «Локо» – тренер вратарей Хапов. У него нет нужной лицензии, поэтому запрашивали разрешение у РФС

Хотя у Пашинина и Лоськова она есть.

«Локомотив» после ухода Маркуса Гиздоля не нашел статусную замену – поэтому сразу клуб возглавил в качестве исполняющего обязанности Дмитрий Лоськов, легенда «Локо». Но фактически рулил Марвин Комппер – бывший игрок «Хоффенхайма» и «РБ Лейпциг», который даже сыграл один матч за сборную Германии.

Комппер пришел в «Локо» на пару недель позже Гиздоля и стал тренером-аналитиком в штабе. И не ушел вместе с Гиздолем и первым помощником Лутцем Зибрехтом, а остался – и внезапно для многих стал руководить тренировочным процессом в «Локомотиве».

•‎ Лоськов пробыл в качестве исполняющего обязанности месяц. Дело в том, что по регламенту РФС клуб РПЛ может быть без главного тренера с лицензией Pro только 30 дней – соответственно, исполняющий обязанности тоже может работать не больше месяца.

•‎ Интересно, что «Локомотив» особо никем и не интересовался – даже в качестве тренера, который просто может прикрыть штаб лицензией. Пожалуй, единственным слухом был интерес к Валерию Карпину – но тот быстро вернулся в «Ростов».

•‎ А 4 апреля «Локо» назвал главным тренером Заура Хапова – экс-игрок железнодорожников с 2016-го работает в штабе «Локомотива» с вратарями. А тут – главный. Хотя у Хапова даже нет лицензии Pro, а только лицензия уровня A – она последняя перед Pro.

Как так получилось? Похоже, у Комппера не ладится с Лоськовым и Пашининым

• Томас Цорн раскрыл секрет: «Сегодня РФС официально разрешил тренерам с лицензией «А-УЕФА» замещать должность главного тренера». До этого в регламенте РФС таких послаблений не было. Похоже, их приняли ради «Локомотива» в ускоренном порядке.

• Интересно и другое: в штабе «Локомотива» сразу два человека с лицензией Pro – это Лоськов и Олег Пашинин. Лоськов получил лицензию в 2018-м, Пашинин – еще в 2010-м, в одном наборе с Валерием Карпиным и Игорем Гамулой. Почему же не выбрали их? Пока непонятно.

Вот так «Чемпионату» объяснил источник в клубе: «Из всех помощников у Комппера лучшее взаимопонимание с Хаповым. Комппер хорошо выстроил контакт с игроками, поэтому было принято решение не назначать кого-то из пары Лоськов – Пашинин, а остановиться на Хапове». Похожие слова звучат и в заявлении Цорна: «У Заура отличное взаимопонимание с Марвином Комппером, который, как и ранее, будет осуществлять подготовку команды к матчам».

Председатель совета директоров «Локо» Александр Плутник после матча со «Спартаком» сказал, что по поводу нового тренера «сюрпризов не будет» – но на вопросы о будущем Лоськова и Комппера не ответил.

• А вот журналист Илья Казаков, который близок к «Локомотиву» и, например, вел осеннюю пресс-конференцию руководства, написал в телеграме пост с серьезным намеком: «Если для комфорта Комппера «Локомотив» завтра расстанется с Лоськовым и Пашининым … Даже не знаю, как это тогда назвать. Легенды клуба».

• Важно понимать: тренировочный процесс останется за Комппером, он будет неофициальным главным тренером. «Марвин Комппер продолжит осуществлять подготовку команды к матчам», – подтверждает это «Локомотив» в заявлении.

Фото: VK/fclokomotiv