Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль бросил мяч в Килиана Мбаппе после матча против команды Франции.
Европейская команда одержала победу со счетом 1:0 в 1/8 финала ЧМ-2026. После финального свистка Хиль проходил мимо форварда французов и хотел пожать тому руку, но Килиан его проигнорировал. Тогда голкипер бросил мяч сопернику в спину. Этот момент попал в трансляцию.
Мбаппе стал автором единственного гола в матче, реализовав пенальти.
В 1/4 финала чемпионата мира сборная Франции встретится с командой Марокко. Игра состоится 9 июля.
Изображения: x.com/FOXSports
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