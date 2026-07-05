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Мбаппе не пожал руку вратарю сборной Парагвая Хилю после матча ЧМ. Орландо бросил мяч Килиану в спину
Вратарь сборной Парагвая бросил мяч в спину Мбаппе после финального свистка.

Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль бросил мяч в Килиана Мбаппе после матча против команды Франции.

Европейская команда одержала победу со счетом 1:0 в 1/8 финала ЧМ-2026. После финального свистка Хиль проходил мимо форварда французов и хотел пожать тому руку, но Килиан его проигнорировал. Тогда голкипер бросил мяч сопернику в спину. Этот момент попал в трансляцию.

Мбаппе стал автором единственного гола в матче, реализовав пенальти. 

В 1/4 финала чемпионата мира сборная Франции встретится с командой Марокко. Игра состоится 9 июля. 

Изображения: x.com/FOXSports

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: FOX Sports
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoКилиан Мбаппе
logoОрландо Хиль

Комментарии

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За такую грязную игру никому не хочется руку пожимать!
Ну поступок Мбаппе в трансляции выглядел довольно отвратительно, впрочем ничего нового.
Ответq5dndzp4nk
Ну поступок Мбаппе в трансляции выглядел довольно отвратительно, впрочем ничего нового.
Правильно сделал. Кровьи лепешки нужно обходить
Симеоне: надо покупать этого парня)))
Темнокожий отказался пожать руку белому. Расизмом попахивает.
Так он ему руку протянул после свистка, а Мбаппе стал орать ему в лицо
но вратарь то причем
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