Вратарь сборной Парагвая бросил мяч в спину Мбаппе после финального свистка.

Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль бросил мяч в Килиана Мбаппе после матча против команды Франции.

Европейская команда одержала победу со счетом 1:0 в 1/8 финала ЧМ-2026. После финального свистка Хиль проходил мимо форварда французов и хотел пожать тому руку, но Килиан его проигнорировал. Тогда голкипер бросил мяч сопернику в спину. Этот момент попал в трансляцию.

Мбаппе стал автором единственного гола в матче, реализовав пенальти.

В 1/4 финала чемпионата мира сборная Франции встретится с командой Марокко. Игра состоится 9 июля.

Изображения: x.com/FOXSports

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