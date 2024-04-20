Феттель о звездах «Ф-1» одним словом: «мастерство, величайший, талант, легенда, герой». Все – разные гонщики!

Экс-пилот «Формулы-1» Себастьян Феттель завершил карьеру в конце сезона 2022 года, а последней командой для него стала «Астон Мартин». С тех пор немец занялся деятельностью, не связанной с гонками: к примеру, стал еще чаще, чем во время карьеры, поднимать вопросы «зеленой энергетики» и эко-активизма. На днях Себ залетел на интервью к talkSPORT, во время которого ему предложили пройти забавный блиц. Интервьюер говорил Феттелю фамилию гонщика, а экс-гонщик должен был охарактеризовать его одним словом.

− Льюис Хэмилтон? − GOAT.

− Макс Ферстаппен? − Мастерство.

− Джордж Расселл? − Стиль.

− Шарль Леклер? − Талант.

− Ландо Норрис? − Веселье.

− Фернандо Алонсо? − Голод.

− Михаэль Шумахер? − Герой.

− Айртон Сенна? − Легенда.

− Дженсон Баттон? − Юмор.

− Кими Райкконен? − Сквош. Ой, бадминтон, извините.

− Себастьян Феттель? − Я.

После этого перешли уже к более длинным вопросам, в которых не требовалась краткость. Журналист спросил, кто лучший гонщик, против которого немец гонял − «Михаэль и Льюис. За них говорят цифры. Михаэль − мой герой, а Льюис − лучший в статистические времена».

Кто же был самым сложным для борьбы? «Фернандо. Во время моей карьеры мы были близки в чемпионате, он всегда был в нужное время в нужном месте. Он очень конкурентоспособен».

Кто удивил больше остальных? Феттель задумался, но назвал Макса Ферстаппена, который сейчас гоняет на топ-уровне.

Кто будет следующим чемпионом, исключая Льюиса и Макса? Немец вновь задумался, а затем вопросительно сказал: «Джордж Расселл?»

Как Феттель отреагировал на трансфер Хэмилтона в Скудерию, до боли похожий на внезапный переезд в Маранелло самого Себа?

«Я подумал, что это очередное сообщение непонятно откуда, но затем все подтвердилось. Я тут же ему написал и поздравил.

Решение было очень и очень трудным. Конечно, как и многие другие, я тоже был удивлен, ведь за все эти годы образовалась связь с «Мерседесом», – заявил Феттель, отметив, что понимает «желание попробовать что-то новое».

Кстати, недавно он высказывался и про Drive To Survive от Netlfix – видел ровно одну серию!

«Дети пока не спрашивали разрешения смотреть Drive To Survive. Вообще я сам посмотрел только одну серию – когда сериал только вышел. Мне он показался странным, главным образом из-за своей нереалистичности. Но да, я понимаю, что проект Netflix привлек много внимания, и у автоспорта появилась новая аудитория. Невозможно кого-то привлечь, часами рассказывая о том, как отрегулировать амортизатор.

С Netflix же у зрителей появляется ощущение, что они начинают больше понимать гонки – в том числе потому, что там много драмы. Но когда я чувствую потребовать узнать больше о современной «Формуле-1», то тянусь не к пульту от телевизора, а к телефону».

Как Феттель вообще поживает и собирается ли обратно в гонки?

«У меня дома трое детей, у меня каждый день полно дел, так что у меня много мыслей и о совершенно других вещах.

Я общаюсь с Тото Вольффом. Не знаю, можно ли это квалифицировать как переговоры с «Мерседесом», но с Тото мы говорим о других темах и вещах.

У меня есть некоторые идеи, есть мероприятия, которые я хотел бы организовать и посетить. И я общаюсь с руководителями многих команд, и говорим мы не только о гонках».

Феттель признал, что его в целом привлекает идея попробовать себя в гонках на выносливость и выступить в «24 часах Ле-Мана» – недавно немец вместе с «Порше» принимал участие в тестах их гиперкара для WEC:

«Меня привлекают острые ощущения, скорость. Но главным образом соперничество с другими пилотами. Высокие скорости – это не единственный привлекательный момент. Главное – это сами соревнования.

Может быть, я и приму участие (в гонке «24 часа Ле-Мана»), я пока не знаю. Я провел тесты – потому что мне было любопытно, я хотел посмотреть, какими будут ощущения. И очевидно, что это совсем другая гоночная дисциплина. Да, это гонки, но и болиды совсем другие, и сами гонки тоже. И многие вещи меня действительно привлекают. Причем не только за рулем болида, но и вне кокпите.

Можно ли сказать, что я поддамся искушению? И да и нет. Ведь есть много совсем других вещей, вне гонок, которые мне тоже очень интересны».

Скучаете по Себу?

Что еще почитать о жизни Себастьяна Феттеля?

Фото: Panoramic/Keystone Press Agenc/Global Look Press