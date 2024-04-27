Кто нужен из «Зенита», «Спартака» и «Локомотива»? Далеко ли смотреть в календарь? Кого брать в фэнтези РПЛ

Разбираем пики на 26-й тур в фэнтези РПЛ вместе с экспертами.

Стоит ли уже учитывать календарь до конца чемпионата?

Или еще рано? Осталось пять туров.

antonuv, 66-е место общего зачета

Юрий – генеральный менеджер клуба «Балтика», выступающего в Премьер-лиге командного фэнтези РПЛ. Бронзовый призер фэнтези по групповому этапу Лиги Европы в сезоне-2018/19.

– Запланировать состав полностью до конца чемпионата нельзя, так как возможны травмы и дисквалификации. Но стремиться к этому надо. Если взглянуть на турнирную таблицу, наиболее мотивированными выглядят:

• в борьбе за чемпионство «Зенит» и «Краснодар». По качеству игры и по стабильности, не думаю, что кто-то еще вмешается в их борьбу. Значит нужно брать по двое из этих клубов.

• за третье место борются много команд: «Динамо», «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак», ЦСКА, «Ростов». Несмотря на то, что «Динамо» (3 место) и «Ростов» (8 место) разделяют семь очков, я бы не сбрасывал последних со счета. Так что выбор пиков будет громаднейший. Думаю, сражение за бронзу будет идти до последнего тура.

Для остальных команд актуален вопрос сохранения прописки. Единственная команда, у которой нет особых задач – «Рубин». Он не вылетит, но и за медали вряд ли поборется. На мой взгляд, обязательно нужны по два пика из «Краснодара» и «Зенита», а остальные – на ваш вкус.

Если рассматривать в отдельности оставшийся календарь по задачам команд, выделяется:

• календарь претендентов на чемпионство по сложности приблизительно одинаков.

• в борьбе за третье место неплохо выглядит календарь «Локомотива». Если «Локо» не протупит, может взять и максимальные 15 очков. Команда не выглядит явным фаворитом только в матче со «Спартаком». У «Динамо» из пяти матчей есть два совсем тяжелых – с претендентами на чемпионство. И пусть меня извинят болельщики ЦСКА и «Спартака», а также других команд в борьбе за бронзу, в этом сезоне командам не хватает стабильности. Хотя есть отдельных матчи, где их любимцы смотрятся явными фаворитами.

• в борьбе за сохранения прописки, на мой взгляд, лучшие календари у «Ахмата» и «Урала».

Сразу на пять туров лекарства нет. Нужно мониторить ситуацию и положение команд в таблице.

PACKYDA, 295-е место общего зачета

Артем – игрок h2h-клуба Fratelli, выступающего в Дивизионе 1 командного фэнтези РПЛ.

– Календарь играет большую роль при формировании составов на несколько ближайших туров. Ориентироваться стоит на соперников и мотивацию клубов. Выбирать футболистов стоит из команд, которые претендуют на попадание в призовые места, а также бьются за сохранение прописки. По существу вопроса считаю, что необходимо изучить календарь до конца сезона. Я так и сделаю, буду ориентироваться прежде всего на тех, о ком написал выше.

FiP, 851-е место общего зачета

Павел выступает за h2h-клуб FC Viking, который играет в Дивизионе 1 командного фэнтези РПЛ.

– По сути, основной костяк игроков – шесть-семь пиков с владением более 25% – уже давно сформирован. Не думаю, что ротация коснется основных футболистов, даже несмотря на ключевые встречи (26-й тур: «Динамо» – «Зенит», 28-й тур: «Зенит» – ЦСКА, «Спартак» – «Краснодар»). Трех замен на каждый тур вполне достаточно для изменений.

«Зенит»: перспективнее два слота атаки или нужен игрок обороны?

Впереди у петербуржцев два гостевых матча и домашняя игра с ЦСКА.

antonuv: Для меня это очень сложный вопрос. Я сейчас с двумя игроками атаки (Клаудиньо и Матео Кассьерра), у меня такая же дилемма: оставаться с ними или менять Клаудиньо на Дугласа Сантоса. Пока окончательного ответа я для себя не нашел.

«Зенит» перестал сушить, в последних пять матчах всего в двух матчах, дома с «Балтикой» (1:0) и «Оренбургом» (1:0). Пропустил при этом четыре мяча. Да и в атаке все не очень хорошо, за последние пять матчей пять мячей. Для команды с таким составом это очень мало. При том явного голеадора сейчас у «Зенита» нет. Как по мне, на ближайший тур с «Динамо» нужно идти с двумя атакующими игроками. Лучший вариант, наверное – Клаудиньо и Кассьерра. А дальше следует смотреть по соперникам «Зенита».

PACKYDA: Поскольку «Зенит» один из главных претендентов на чемпионство, в приоритете два юнита. Кассьерра без обсуждений, это главный бомбардир чемпионата. Второй – Дуглас Сантос, так как он атакующий защитник, который может отметиться результативным действием в совокупности с сухарем. Что касается матча против ЦСКА в 28-м туре, думаю, нынешние армейцы в Питере много хлопот не доставят.

FiP: Виден спад в количестве голов со стороны «Зенита». С другой стороны, интрига за чемпионство после осечки с «Рубином» снова ожила. Надеюсь, это скажется на количестве результативных действий, поэтому мой выбор – полузащитник и нападающий из «Зенита».

«Спартак» vs «Локомотив»: кто нужен из московского дерби?

Глушенков – мастхэв? А еще?

antonuv: Считаю, что Глушенков – однозначный мастхэв, даже в матче против «Спартака». Как я уже рассказывал в превью , «Спартак» с Квинси Промесом и без него это две разные команды. Если хотите рискнуть, из «Спартака» можно добрать кого-то из атаки. Либо Хесус Медина, либо Александр Соболев. Но с Соболевым риск выше, нет гарантии выхода с первых минут. Мне кажется, правильным будет пойти в это дерби с одним Глушенковым. Другие пики из «Спартака» и «Локомотива» на этот матч особого доверия не внушают. Думаю, будет много борьбы, а вот голов – немного. Тем более обе команды продолжают борьбу за бронзу.

PACKYDA: Считаю, что Глушенков супермастхэв на дерби, будет у всех менеджеров! Кто еще нужен, сложно сказать. Матч должен быть ярким по всем аспектам. Как в плане опасных моментов, так и в плане жесткости. Считаю, как максимум можно добрать Соболева. По одному атакующему футболисту из клуба будет достаточно, ведь существует вероятность большого количества желтых карточек.

FiP: На мой взгляд, Глушенков – мастхэв. Он центральный нападающий и основной тащер «Локомотива» #прямосейчас! Другие пики «Локо» – это Наир Тикнизян, успешно пропустивший игру в Нижнем Новгороде, или Илья Лантратов. Из них выбрал бы защитника по причине массового владения и его умения настроиться на ключевых соперников (как было с «Зенитом» в 9-м туре: гол+передача, ЖК и КК).

Дедлайн 26-го тура – 28 апреля (воскресенье) в 14:00 . Тур откроет матч «Ахмат» – «Пари НН»

Фото: РИА Новости /Сергей Бобылев, Виталий Тимкив, Павел Бедняков, Владимир Астапкович