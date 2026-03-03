  • Спортс
  • Только Куртуа подошел к фанатам «Реала» и извинился после 0:1 от «Хетафе». Игроки «Мадрида» отказались общаться с прессой в микст-зоне
Только Куртуа подошел к фанатам «Реала» и извинился после 0:1 от «Хетафе». Игроки «Мадрида» отказались общаться с прессой в микст-зоне

Тибо Куртуа извинился перед болельщиками «Реала» за поражение от «Хетафе».

В 26-м туре Ла Лиги команда Альваро Арбелоа уступила на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 0:1.

В 26-м туре Ла Лиги команда Альваро Арбелоа уступила на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 0:1.

После матча Куртуа единственным из футболистов «Реала» подошел к болельщикам, чтобы поблагодарить их и извиниться, сообщает Madrid Zone со ссылкой на El Mundo.

Marca также сообщает, что футболисты «сливочных» отказались общаться с прессой в микст-зоне.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Madrid Zone
Не винисиусу же перед этими холопами извиняться. Гол пропустил кто? Куртуа! Вот пусть и извиняется.
Не винисиусу же перед этими холопами извиняться. Гол пропустил кто? Куртуа! Вот пусть и извиняется.
Только Винисиуса и подводит.😁😁😁
Не винисиусу же перед этими холопами извиняться. Гол пропустил кто? Куртуа! Вот пусть и извиняется.
Хотя мог бы станцевать изВИНИительный танец
Остальные пошли общаться с судьей, это важнее
Остальные пошли общаться с судьей, это важнее
Если бешеного рюдигера не удалили, значит пообщались до матча уже. Проиграли то все равно по делу
Алаба "красавчик", вовремя пригнулся и красивый гол не испортил
Алаба "красавчик", вовремя пригнулся и красивый гол не испортил
Комментарий скрыт
у тебя память, как у рыбки. он до травмы 2,5 сезона отбегал безальтернативно в основе
белоснежка мадрида и десять бессердечных негритят.
А потом обижаются, когда свои же фанаты их освистывают
Почему-то не люблю Куртуа, но кажется, что в этом составе "Реала" он наиболее достоин уважения. Слишком уж много такого рода эпизодов накопилось.
Почему-то не люблю Куртуа, но кажется, что в этом составе "Реала" он наиболее достоин уважения. Слишком уж много такого рода эпизодов накопилось.
Будем честны, Куртуа много за что можно не любить. Но так же как футболиста сложно не уважать. Если бы не он, не было бы ни второго места, ни 1/8 ЛЧ.
Остальные успокаивали Винисиуса и говорили какой же он молодец.
Куртуа - мужик с 🥚🥚

А если серьёзно, не смогли блин Хетафе взломать и победить хотя бы ответственность за это возьмите, дабы сохранить остаток достоинства.
Куртуа мужик
И в течение сезона в интервью тоже говорил не раз, что нужно собраться, слушать тренера, что сбавляют к себе критерии игроки и др моменты, то есть косвенно подтверждал слухи о том, как некоторые зазвездились и ноют

Остальные и на поле пешеходят, и после матча смелости не находят к фанатам подойти
Вся суть мадридских наемников:)
