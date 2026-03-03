Только Куртуа подошел к фанатам «Реала» и извинился после 0:1 от «Хетафе». Игроки «Мадрида» отказались общаться с прессой в микст-зоне
Тибо Куртуа извинился перед болельщиками «Реала» за поражение от «Хетафе».
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа извинился перед болельщиками за поражение от «Хетафе».
В 26-м туре Ла Лиги команда Альваро Арбелоа уступила на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 0:1.
После матча Куртуа единственным из футболистов «Реала» подошел к болельщикам, чтобы поблагодарить их и извиниться, сообщает Madrid Zone со ссылкой на El Mundo.
Marca также сообщает, что футболисты «сливочных» отказались общаться с прессой в микст-зоне.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Madrid Zone
57 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А если серьёзно, не смогли блин Хетафе взломать и победить хотя бы ответственность за это возьмите, дабы сохранить остаток достоинства.
И в течение сезона в интервью тоже говорил не раз, что нужно собраться, слушать тренера, что сбавляют к себе критерии игроки и др моменты, то есть косвенно подтверждал слухи о том, как некоторые зазвездились и ноют
Остальные и на поле пешеходят, и после матча смелости не находят к фанатам подойти