Только Куртуа подошел к фанатам «Реала» и извинился после 0:1 от «Хетафе». Игроки «Мадрида» отказались общаться с прессой в микст-зоне

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа извинился перед болельщиками за поражение от «Хетафе».

В 26-м туре Ла Лиги команда Альваро Арбелоа уступила на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 0:1.

После матча Куртуа единственным из футболистов «Реала» подошел к болельщикам, чтобы поблагодарить их и извиниться, сообщает Madrid Zone со ссылкой на El Mundo.

Marca также сообщает , что футболисты «сливочных» отказались общаться с прессой в микст-зоне.