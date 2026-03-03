  • Спортс
  • У Винисиуса один удар в створ в матче с «Хетафе». Вингер «Реала» не реализовал выход один на один на 13-й минуте
58

У Винисиуса один удар в створ в матче с «Хетафе». Вингер «Реала» не реализовал выход один на один на 13-й минуте

У Винисиуса один удар в створ в матче с «Хетафе».

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор не преуспел в атакующих действиях в матче Ла Лиги с «Хетафе» (0:1).

Бразилец провел весь матч на поле и нанес всего 3 удара по воротам – один был неточным, второй заблокировали, лишь один пришелся в створ. 

Этот удар произошел во время чистого выхода один на один. На 13-й минуте Тьяго Питарч отдавал пас на бразильца после ошибки в обороне «Хетафе». Винисиус находился недалеко от Гонсало Гарсию Торреса, который уступил ему мяч для завершения атаки, но этого сделать не удалось – вратарь Давид Сория парировал удар бразильца в нижнем правом углу.

Удар Винисиуса на 2-й минуте пришелся мимо ворот, его попытку на 51-й заблокировали.

На счету вингера также 32 передачи, 28 из которых оказались точными.

Кроме того, бразильский игрок совершил 1 фол и заработал 5 нарушений на себе.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
😃😃 за то Вини силён у углового флажка
Ответ Barsa! bolshe chem klub
😃😃 за то Вини силён у углового флажка
Похоже ночнушка жмёт :)
Ответ Barsa! bolshe chem klub
😃😃 за то Вини силён у углового флажка
Он хорошо танцует)
Что, и даже без скандала? Ну, и по классике, стата: Реал проиграл матчи в этом году, где не назначали пенальти в ворота соперников. Нет пенальти - будет поражение 🤷‍♂️
Ответ Edwin_Hubble
Что, и даже без скандала? Ну, и по классике, стата: Реал проиграл матчи в этом году, где не назначали пенальти в ворота соперников. Нет пенальти - будет поражение 🤷‍♂️
Жёлтую за разговоры получил
Зато как он хорош в сливе тренеров
Ожидание вини: ЗМ в понедельник
реальность: порка от Хетафе
Ответ rigobersong
Ожидание вини: ЗМ в понедельник реальность: порка от Хетафе
Мы не готовы еще, Риго. Щас начнет х10 делать, вот-вот уже скоро
Он поболтать с судьями выходит, а не по воротам бить
Никогда я не хейтил Вини. Всегда лояльно к нему относился, и думал, что к нему цепляются. Но теперь понял, что это бесполезный паразит, не весть что о себе возомнивший.
Картонный ЗМ, Кубок Мира из Лего - вот весь его уровень. Надо избавляться, пока он совсем команду не угробил.
Ответ Bruce Banner_
Никогда я не хейтил Вини. Всегда лояльно к нему относился, и думал, что к нему цепляются. Но теперь понял, что это бесполезный паразит, не весть что о себе возомнивший. Картонный ЗМ, Кубок Мира из Лего - вот весь его уровень. Надо избавляться, пока он совсем команду не угробил.
Он уже давно угробил клуб. Имидж клуба скатился на дно, слил топового и современного тренера, а теперь еще все идет к тому, что Реал второй сезон подряд останется без трофеев. Сейчас перес его еще продлит до 2035 и придется фанатом терпеть все это позорище
Ответ Bruce Banner_
Никогда я не хейтил Вини. Всегда лояльно к нему относился, и думал, что к нему цепляются. Но теперь понял, что это бесполезный паразит, не весть что о себе возомнивший. Картонный ЗМ, Кубок Мира из Лего - вот весь его уровень. Надо избавляться, пока он совсем команду не угробил.
Вчера момент был как он заставлял фанатов поддерживать, мысль проскачила покажите что-то стоящее они и сами начнут поддерживать.
Очевидный расизм со стороны Хетафе, позволять так мало бить Винисиусу
Ответ funnynerd21
Очевидный расизм со стороны Хетафе, позволять так мало бить Винисиусу
А Сория - главный расист! Лишил танцора работы у шес…то есть флажка😭
Ответ funnynerd21
Очевидный расизм со стороны Хетафе, позволять так мало бить Винисиусу
Расизм победил, на Хетафе сил не осталось(
Мне 49 и всю жизнь я просто наблюдал за борьбой Реале и Барсы и болел за того, кто в данный момент развлекают меня лучше другого. Но благодаря Вини теперь хочется чтобы Реал ничего больше не выиграл, устроили какое-то политическое реалити шоу с этим расизмом. Тьфу на вас.
Золотой дождь этому свингеру!!!!
