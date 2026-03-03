У Винисиуса один удар в створ в матче с «Хетафе». Вингер «Реала» не реализовал выход один на один на 13-й минуте

У Винисиуса один удар в створ в матче с «Хетафе».

Вингер «Реала » Винисиус Жуниор не преуспел в атакующих действиях в матче Ла Лиги с «Хетафе » (0:1).

Бразилец провел весь матч на поле и нанес всего 3 удара по воротам – один был неточным, второй заблокировали, лишь один пришелся в створ.

Этот удар произошел во время чистого выхода один на один. На 13-й минуте Тьяго Питарч отдавал пас на бразильца после ошибки в обороне «Хетафе». Винисиус находился недалеко от Гонсало Гарсию Торреса , который уступил ему мяч для завершения атаки, но этого сделать не удалось – вратарь Давид Сория парировал удар бразильца в нижнем правом углу.

Удар Винисиуса на 2-й минуте пришелся мимо ворот, его попытку на 51-й заблокировали.

На счету вингера также 32 передачи, 28 из которых оказались точными.

Кроме того, бразильский игрок совершил 1 фол и заработал 5 нарушений на себе.