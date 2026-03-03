Арбелоа про 0:1 с «Хетафе»: «Реал» заслужил хотя бы один гол. У нас было больше явных шансов – моменты Винисиуса, Рюдигера, Родриго. Мы не воспользовались ими»

Арбелоа про 0:1 с «Хетафе»: у «Реала» было больше шансов, мы заслужили гол.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа оценил поражение от «Хетафе» (0:1) в 26-м туре Ла Лиги.

«Думаю, у нас были более явные моменты, чем у «Хетафе». Конечно, мы могли бы сыграть лучше, но у нас были более явные шансы, чем у них. Шанс Винисиуса в первом тайме, моменты Рюдигера, Родриго… Думаю, мы заслужили хотя бы один гол. «Хетафе» отлично сыграл, они не сделали ничего неожиданного.

Я вижу, что у нас отличные игроки, отличный состав. Игроки, которые восстановятся, очень нам помогут. Наша цель – продолжать совершенствоваться и делать все лучше.

Сегодня я действительно понимаю критику. Играя плохо, хуже обычного или просто нормально, мы все же заслужили забить больше голов, чем «Хетафе». Они забили отличный гол, а мы не воспользовались своими шансами», – сказал Арбелоа.

