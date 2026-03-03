  • Спортс
  • Арбелоа про 0:1 с «Хетафе»: «Реал» заслужил хотя бы один гол. У нас было больше явных шансов – моменты Винисиуса, Рюдигера, Родриго. Мы не воспользовались ими»
58

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа оценил поражение от «Хетафе» (0:1) в 26-м туре Ла Лиги.

«Думаю, у нас были более явные моменты, чем у «Хетафе». Конечно, мы могли бы сыграть лучше, но у нас были более явные шансы, чем у них. Шанс Винисиуса в первом тайме, моменты Рюдигера, Родриго… Думаю, мы заслужили хотя бы один гол. «Хетафе» отлично сыграл, они не сделали ничего неожиданного.

Я вижу, что у нас отличные игроки, отличный состав. Игроки, которые восстановятся, очень нам помогут. Наша цель – продолжать совершенствоваться и делать все лучше.

Сегодня я действительно понимаю критику. Играя плохо, хуже обычного или просто нормально, мы все же заслужили забить больше голов, чем «Хетафе». Они забили отличный гол, а мы не воспользовались своими шансами», – сказал Арбелоа.

Арбелоа об отставании от «Барсы» в Ла Лиге: «Мы верим, что сократим его, наша единственная цель – бороться за оставшиеся 36 очков. Это «Реал», здесь никто не собирается сдаваться»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
58 комментариев
Заслужили 1 гол. Он, в принципе, и есть 😁
А что скажет Реал Мадрид ТВ?
Ответ Nacho13
А что скажет Реал Мадрид ТВ?
«Всё куплено»
Ответ Кирилл Фролов В.
«Всё куплено»
Судьи виноваты, что пропустили и не забили)
Примерно так заканчивалась бы большая часть матчей Реала без судейской помощи, пенальти, удалений соперника
Ответ benjamin92
Примерно так заканчивалась бы большая часть матчей Реала без судейской помощи, пенальти, удалений соперника
Комментарий скрыт
Ответ Buanonote
Комментарий скрыт
а половина не часть ? Ох уж эти мадридские интеллектуалы.
Ну что может еще сказать манекен?🤣
Ответ &_Bishep_&
Ну что может еще сказать манекен?🤣
У тебя Алонсо плохой тренер , Арбелоа Манекен , С таким набором игроков ты кого хочешь то ? Системники уже понятно Пересу не нужны ) В итоге опять Анчи или Зидан? ( Правда нет супер поколения) Одно дело просто не мешать Бензема и Кроссу с Модричом другое прямолинейным деревьям в нынешнем &Реале )
Ответ bars1998
У тебя Алонсо плохой тренер , Арбелоа Манекен , С таким набором игроков ты кого хочешь то ? Системники уже понятно Пересу не нужны ) В итоге опять Анчи или Зидан? ( Правда нет супер поколения) Одно дело просто не мешать Бензема и Кроссу с Модричом другое прямолинейным деревьям в нынешнем &Реале )
Ну да.....поколения близко нет.
Моменты все спонтанные, это даже не индивидуалка. Индивидуально только Арда сам себе красоту создал. Все остальное на уровне Хетафе.
Сколько расистов было в защите Хетафе😩
Это можно назвать дриблингом Арбелоа?
Без Черепашки все совсем кисло в атаке
А почему было того же Родриго/Мастантуоно в старте? Почему против такого соперника не было правого фланга на поле? Странное решение Арбелоа. Кого он там сдерживать планировал? В Хетафе мяч-то не любят
почему не дали пенальти за то что "этот" не реализовал выход один на один на 13 ой минуте?
