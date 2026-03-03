  • Спортс
  Арбелоа об отставании от «Барсы» в Ла Лиге: «Мы верим, что сократим его, наша единственная цель – бороться за оставшиеся 36 очков. Это «Реал», здесь никто не собирается сдаваться»
Арбелоа об отставании от «Барсы» в Ла Лиге: «Мы верим, что сократим его, наша единственная цель – бороться за оставшиеся 36 очков. Это «Реал», здесь никто не собирается сдаваться»

Арбелоа о борьбе за Ла Лигу: никто в «Реале» не собирается сдаваться.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа не считает борьбу за чемпионство проигранной.

В матче 26-го тура Ла Лиги «Реал» уступил «Хетафе» со счетом 0:1. За 12 туров до конца чемпионата отставание от «Барселоны» составляет 4 очка.

– С Ла Лигой можно попрощаться?

– Нет, у нас осталось 36 [возможных] очков, и у нас нет другой цели, кроме как бороться за эти 36 очков.

Никто не собирается сдаваться. Мы верим, что сможем сократить отставание в четыре очка. Это «Реал Мадрид», и здесь никто не собирается сдаваться, – сказал Арбелоа.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Как он посмел не похвалить Винисиуса?
Ответ funnynerd21
Как он посмел не похвалить Винисиуса?
Ахаха🤣
Ответ funnynerd21
Как он посмел не похвалить Винисиуса?
я тоже в шоке что он не начал с этого, у него же целый один удар в створ Хетафе
Ну вообще он прав, не смейтесь, очков разыграть еще очень много предстоит, а при безграничном таланте Переса подписывать на матчи 12-го игрока со свистком во рту можно и 37 из 36 очков взять
Ответ Pavel Makarov
Ну вообще он прав, не смейтесь, очков разыграть еще очень много предстоит, а при безграничном таланте Переса подписывать на матчи 12-го игрока со свистком во рту можно и 37 из 36 очков взять
Что за бред?
Это реал, и у нас ещё 20 левых пеналей до конца чемпионата:)
🤦🏻‍♂️
Ответ PUYOL5
🤦🏻‍♂️
Комментарий скрыт
Из Теории Большого Взрыва: дурилка ты картонная.
Ответ Bruce Banner_
Из Теории Большого Взрыва: дурилка ты картонная.
Лесли Уинкл😂🤝
Ответ Bruce Banner_
Из Теории Большого Взрыва: дурилка ты картонная.
Это из "место встречи изменить нельзя"
И скажи ещё раз, каков прекрасен Винисиус
Кто-нибудь дайте ему шапалаха там хорошенько этому бесхребетному
Манекен честно выполняет свою работу. 😂
Ответ &_Bishep_&
Манекен честно выполняет свою работу. 😂
))
Заткнись, физручелла.

А старику Фло, похоже, пора уже на покой. Если он своими же руками сломал всю работу в самом начале пути и поставил вот это чудо-юдо...
