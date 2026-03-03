Арбелоа об отставании от «Барсы» в Ла Лиге: «Мы верим, что сократим его, наша единственная цель – бороться за оставшиеся 36 очков. Это «Реал», здесь никто не собирается сдаваться»
Арбелоа о борьбе за Ла Лигу: никто в «Реале» не собирается сдаваться.
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа не считает борьбу за чемпионство проигранной.
В матче 26-го тура Ла Лиги «Реал» уступил «Хетафе» со счетом 0:1. За 12 туров до конца чемпионата отставание от «Барселоны» составляет 4 очка.
– С Ла Лигой можно попрощаться?
– Нет, у нас осталось 36 [возможных] очков, и у нас нет другой цели, кроме как бороться за эти 36 очков.
Никто не собирается сдаваться. Мы верим, что сможем сократить отставание в четыре очка. Это «Реал Мадрид», и здесь никто не собирается сдаваться, – сказал Арбелоа.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
53 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А старику Фло, похоже, пора уже на покой. Если он своими же руками сломал всю работу в самом начале пути и поставил вот это чудо-юдо...