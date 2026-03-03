Арбелоа об отставании от «Барсы» в Ла Лиге: «Мы верим, что сократим его, наша единственная цель – бороться за оставшиеся 36 очков. Это «Реал», здесь никто не собирается сдаваться»

Арбелоа о борьбе за Ла Лигу: никто в «Реале» не собирается сдаваться.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа не считает борьбу за чемпионство проигранной.

В матче 26-го тура Ла Лиги «Реал» уступил «Хетафе » со счетом 0:1. За 12 туров до конца чемпионата отставание от «Барселоны» составляет 4 очка.

– С Ла Лигой можно попрощаться?

– Нет, у нас осталось 36 [возможных] очков, и у нас нет другой цели, кроме как бороться за эти 36 очков.

Никто не собирается сдаваться. Мы верим, что сможем сократить отставание в четыре очка. Это «Реал Мадрид », и здесь никто не собирается сдаваться, – сказал Арбелоа.