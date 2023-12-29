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Бюджетный форвард в топ-форме, люди из «МЮ» и «Ливерпуля» – с разумными опциями. Лучшие в фэнтези АПЛ

Арсенал Арсенал
Нето Нето
Давид Райя Давид Райя
Джарелл Куанса Джарелл Куанса
Алекс Морено Алекс Морено
Астон Вилла Астон Вилла
Крис Вуд Крис Вуд
Расмус Хейлунд Расмус Хейлунд
Доминик Соланке Доминик Соланке
fantasy fantasy
Ливерпуль Ливерпуль
Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
Мохаммед Кудус Мохаммед Кудус
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Брайтон Брайтон
Жоао Педро Жезус Жоао Педро Жезус
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Предновогодняя аналитика: лучшие в 19-м туре фэнтези АПЛ с советами на 20-й.

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Крис Вуд, нападающий, «Ноттингем Форест» (0,55%) – 15 очков

Новозеландец сделал хет-трик бывшей команде и принес первую победу «Ноттингем Форест» с новым тренером. Замкнул прострел, мастерски разбирался с защитниками и вратарем – мы и не подозревали, что он так умеет! Примечательно, что это первая победа «Ноттингема» над «Ньюкаслом» в АПЛ. Следующие соперники Вуда – «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд», так что его вполне можно брать, если вам нужен бюджетный нападающий.

Альтернатива: Доминик Соланке. Лучший форвард за последние четыре тура по ударам (14) и xG (2,88), второй по явным голевым моментам (4) и четвертый по касаниям в штрафной (26). Пять голов за три тура – топ-форма. Дальше по графику «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», но порой стоит смотреть на текущую форму, а не на календарь.

Расмус Хейлунд. Наконец-то забил в АПЛ и очень бурно праздновал, но у него всего лишь один удар в матче «Астон Виллой». Скорее всего, брать его будут только ярые болельщики «Юнайтед», которые верят, что сейчас его прорвет.

Жоао Педро. У «Брайтона» намечается хороший календарь: «Вест Хэм», «Вулверхэмптон», «Лутон» и «Кристал Пэлас». Бразилец исполняет пенальти, а в связи с травмами Каору Митомы и Симона Аденгры атакующий потенциал не будет таким размытым. Но всегда есть риск ротации.

Алехандро Гарначо, полузащитник, «Манчестер Юнайтед» (1,08%) – 12 очков

У юного аргентинца дубль «Астон Вилле». За последние четыре тура среди полузащитников в топе по ударам (14) и касаниям в штрафной (30). Календарь следующий: «Ноттингем Форест», пропустивший за последние три тура шесть голов, и «Тоттенхэм» – за последние шесть туров пятый с конца по допущенным моментам у своих ворот.

Альтернатива: Джеймс Уорд-Проуз. Исполняет многие стандарты, играет по 90 минут, у него уже 10 ассистов во всех турнирах сезона.

Бреннан Джонсон. Это скорее замена Сон Хын Мину через тур, но можно рассмотреть и сейчас. Он явно не добирает, за последние четыре тура восемь ударов и 22 касания в штрафной, а вот результативных действий нет.

Джарелл Куанса, защитник, «Ливерпуль» (1,20%) – 6 очков

Молодой центральный защитник «Ливерпуля» вышел второй раз в старте в АПЛ. У команды Юргена Клоппа много травм в обороне: Эндрю Робертсон, Константинос Цимикас и Жоэль Матип, но всерьез рассчитывать на Куансу не стоит, он лишь изредка будет подменять центральных защитников. Хотя цена хорошая – всего 4,5.

Альтернатива: Алекс Морено. Испанец будет подменять травмированного Люку Диня и вполне может закрепиться в основе. Несмотря на то, что за последние четыре тура сыграл только 182 минуты, он лучший среди защитников «Астон Виллы» по ударам (5), касаниям в штрафной (10) и явным голевым моментам.

Первис Эступиньян. Только выздоровел, отыграл один тайм и сразу же забил. «Брайтон» пропускает в каждом матче, но эквадорец очень атакующий защитник.

Нето, вратарь, «Борнмут» (9,32%) – 7 очков

«Борнмут» набрал отличных ход, штампует победы. За последние четыре тура у них лучшая оборона по допущенным моментам и два сухих матча. Но дальше два сложных соперника – «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Альтернатива: Давид Райя. Пропустил два мяча от «Вест Хэма», но отбил пенальти. Несмотря на лишь один сухой матч за последние четыре тура, Давид хороший вариант на ближайшую дистанцию: «Фулхэм», «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест».

Дедлайн – 15:30 мск, в субботу, 30 декабря. Стартуем матчем «Лутон» – «Челси».

Фото: IMAGO/Cody Froggatt/News Images/Global Look Press

2 комментария
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Не советую брать Кудуса на ближайшие матчи. Он, Салах, Сон, Онана, Хван, Мбеумо, Висса и Джексон уедут в сборные с 21 по 24 туры.
+4
0
+4
Ответ Дмитрий Мищенко
Не советую брать Кудуса на ближайшие матчи. Он, Салах, Сон, Онана, Хван, Мбеумо, Висса и Джексон уедут в сборные с 21 по 24 туры.
Спасибо, точно, упустил этот момент.
+2
0
+2
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