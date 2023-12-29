Бюджетный форвард в топ-форме, люди из «МЮ» и «Ливерпуля» – с разумными опциями. Лучшие в фэнтези АПЛ

Предновогодняя аналитика: лучшие в 19-м туре фэнтези АПЛ с советами на 20-й.

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Крис Вуд, нападающий, «Ноттингем Форест» (0,55%) – 15 очков

Новозеландец сделал хет-трик бывшей команде и принес первую победу «Ноттингем Форест» с новым тренером. Замкнул прострел, мастерски разбирался с защитниками и вратарем – мы и не подозревали, что он так умеет! Примечательно, что это первая победа «Ноттингема» над «Ньюкаслом» в АПЛ. Следующие соперники Вуда – «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд», так что его вполне можно брать, если вам нужен бюджетный нападающий.

Альтернатива: Доминик Соланке. Лучший форвард за последние четыре тура по ударам (14) и xG (2,88), второй по явным голевым моментам (4) и четвертый по касаниям в штрафной (26). Пять голов за три тура – топ-форма. Дальше по графику «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», но порой стоит смотреть на текущую форму, а не на календарь.

Расмус Хейлунд. Наконец-то забил в АПЛ и очень бурно праздновал, но у него всего лишь один удар в матче «Астон Виллой». Скорее всего, брать его будут только ярые болельщики «Юнайтед», которые верят, что сейчас его прорвет.

Жоао Педро. У «Брайтона» намечается хороший календарь: «Вест Хэм», «Вулверхэмптон», «Лутон» и «Кристал Пэлас». Бразилец исполняет пенальти, а в связи с травмами Каору Митомы и Симона Аденгры атакующий потенциал не будет таким размытым. Но всегда есть риск ротации.

Алехандро Гарначо, полузащитник, «Манчестер Юнайтед» (1,08%) – 12 очков

У юного аргентинца дубль «Астон Вилле». За последние четыре тура среди полузащитников в топе по ударам (14) и касаниям в штрафной (30). Календарь следующий: «Ноттингем Форест», пропустивший за последние три тура шесть голов, и «Тоттенхэм» – за последние шесть туров пятый с конца по допущенным моментам у своих ворот.

Альтернатива: Джеймс Уорд-Проуз. Исполняет многие стандарты, играет по 90 минут, у него уже 10 ассистов во всех турнирах сезона.

Бреннан Джонсон. Это скорее замена Сон Хын Мину через тур, но можно рассмотреть и сейчас. Он явно не добирает, за последние четыре тура восемь ударов и 22 касания в штрафной, а вот результативных действий нет.

Джарелл Куанса, защитник, «Ливерпуль» (1,20%) – 6 очков

Молодой центральный защитник «Ливерпуля» вышел второй раз в старте в АПЛ. У команды Юргена Клоппа много травм в обороне: Эндрю Робертсон, Константинос Цимикас и Жоэль Матип, но всерьез рассчитывать на Куансу не стоит, он лишь изредка будет подменять центральных защитников. Хотя цена хорошая – всего 4,5.

Альтернатива: Алекс Морено. Испанец будет подменять травмированного Люку Диня и вполне может закрепиться в основе. Несмотря на то, что за последние четыре тура сыграл только 182 минуты, он лучший среди защитников «Астон Виллы» по ударам (5), касаниям в штрафной (10) и явным голевым моментам.

Первис Эступиньян. Только выздоровел, отыграл один тайм и сразу же забил. «Брайтон» пропускает в каждом матче, но эквадорец очень атакующий защитник.

Нето, вратарь, «Борнмут» (9,32%) – 7 очков

«Борнмут» набрал отличных ход, штампует победы. За последние четыре тура у них лучшая оборона по допущенным моментам и два сухих матча. Но дальше два сложных соперника – «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Альтернатива: Давид Райя. Пропустил два мяча от «Вест Хэма», но отбил пенальти. Несмотря на лишь один сухой матч за последние четыре тура, Давид хороший вариант на ближайшую дистанцию: «Фулхэм», «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест».

Дедлайн – 15:30 мск, в субботу, 30 декабря . Стартуем матчем «Лутон» – «Челси».

Фото: IMAGO/Cody Froggatt/News Images/Global Look Press