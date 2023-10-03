Рисковать с «Локо» и «Динамо»? А оставлять тех, кто подвел в прошлом туре? Кого брать в Fantasy РПЛ

Советуют лидеры турнира.

Разбираем пики на 12-й тур российской Премьер-лиги с игроками топ-50 Fantasy РПЛ.

Оставлять ли игроков «Оренбурга»? В прошлом туре подвели

В 11-м туре «Оренбург» не порадовал: проиграли «Балтике», не забили. Впереди домашняя встреча с «Факелом», а календарь (дальше «Крылья», «Ростов» и «Динамо») не дает однозначного ответа, нужны ли игроков из этой команды.

kawse, третье место общего зачета

Денис играет в Fantasy более 10 лет, один из лидеров H2H-клуба «Истина»

– Однозначно стоит. Я не брал никого оттуда в прошлом туре, поэтому собираюсь дать им только первый шанс.

«Факел» неплохо играет в обороне, поэтому из атакующих игроков можно ограничиться Брайаном Мансильей. На сухарь хозяев вполне стоит рассчитывать, поэтому зацепите кого-то из обороны «Оренбурга», когда увидите стартовые составы на этот матч.

Valtonis, 35-е место общего зачета

Артем в Fantasy 10 с лишним лет, игрок H2H-клуба «Мачете», бронзовый призер турниров по АПЛ и Эредивизи.

– Давайте посмотрим на потенциал игроков «Оренбурга»: как в атакующем плане, так и в ловле сухаря на живца. Календарь хороший: «Факел» дома, выезд к «Крыльям», домашний «Ростов». Атакующий потенциал прослеживается: в первую очередь Мансилья, Дмитрий Воробьев.

В защиту юнитов под сухой матч целенаправленно не брал бы, но если все-таки смотрите в сторону обороны – ваш выбор Матиас Перес, который в каждом матче близок к результативным действиям.

MarshallM, 21-е место общего зачета

Максим тоже в фэнтези второй десяток лет, игрок H2H-клуба «Мачете», бронзовый призер НБА.

– Конечно, давать! На мой взгляд, идеальный дуэт на тур из «Оренбурга» – Мансилья и много забивающий для защитника Перес, к тому же у него и на сухарь шанс хороший.

Если хочется чего-то пооригинальнее и есть место в атаке, можно рассмотреть Воробьева. Благо, что это первый матч в туре, можно поймать состав и точно не ошибиться.

Есть ли смысл менять схему на четыре или даже пять защитников? В туре же много шансов на сухарь

Немало сильных команд играют дома против оппонентов послабее, значит высок шанс на сухие победы. Всенародно любимая схема – 3-4-3, но вдруг это повод поверить в защитников?

kawse: Думаю, схема с пятью защитниками – все же перебор. А вот четыре на этот тур – симпатично, есть откуда повыбирать: ЦСКА, «Зенит», «Оренбург», «Урал», бьющий пенальти Осипенко из «Ростова».

valtonis: Думаю, схема в три защитника жизнеспособнее. Да и играть с ней попросту веселее.

MarshallM: Пять защитников я бы точно не рассматривал, а схему 4-3-3 на тур можно попробовать. Если играть без полузащитника «Зенита», в этом амплуа под тур остается не так много вариантов.

Кроме уже упомянутого Мансильи, это точно Квинси Промес, а дальше уже не так очевидно. Как джокера можно попробовать Эрика Бикфалви – но это риск. В атаке при этом точно найдется трое хороших нападающих.

«Локомотив» vs «Динамо» – рисковать ли с игроками из дерби?

Впереди у «Динамо» приятный календарь («Урал», «Сочи», «Оренбург»), но для начала дерби. «Локо» играет неровно, а после «Динамо» в соперниках «Ростов» и «Спартак». Есть ли здесь полезные пики?

kawse: Специально брать из этого матча никого бы точно не стал. Впрочем, если у вас есть Наир Тикнизян, Артем Дзюба или Бителло, можно и не прилагать все усилия, чтобы убрать их из состава. Занести может кто угодно, один игрок из этого матча – вполне допустимо.

Valtonis: Тут риска нет! Брать «Динамо» однозначно, игра «Локомотива» совсем не радует.

MarshallM: У меня не будет игроков из этого матча. Поэтому брать тоже не буду советовать. Но если бы были, защитников вообще бы не смотрел и не оставлял, а вот Тюкавина или Дзюбу можно и сохранить.

Дедлайн в 12-м туре – 21 октября (суббота) в 12:00 мск . Первым будет матч «Оренбург» – Факел».

Фото: fclm.ru; fcorenburg.ru