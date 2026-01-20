Машину Удоджи ограбили во время матча с «Вест Хэмом». Защитнику «Тоттенхэма» угрожали оружием в сентябре
Машину Дестини Удоджи ограбили во время матча.
Защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи стал жертвой ограбления.
Грабители взломали Range Rover футболиста стоимостью 150 000 фунтов во время субботнего матча «Тоттенхэма» против «Вест Хэма» (1:2), сообщает Daily Mail. Заднее стекло автомобиля было разбито, а в багажнике остались лишь вешалка для одежды и бутылка с водой.
Напомним, в сентябре 2025 года Удоджи угрожали огнестрельным оружием на улице – сообщалось, что преступник являлся футбольным агентом.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
