Машину Удоджи ограбили во время матча с «Вест Хэмом». Защитнику «Тоттенхэма» угрожали оружием в сентябре

Машину Дестини Удоджи ограбили во время матча.

Защитник «Тоттенхэма » Дестини Удоджи стал жертвой ограбления.

Грабители взломали Range Rover футболиста стоимостью 150 000 фунтов во время субботнего матча «Тоттенхэма» против «Вест Хэма» (1:2), сообщает Daily Mail. Заднее стекло автомобиля было разбито, а в багажнике остались лишь вешалка для одежды и бутылка с водой.

Напомним, в сентябре 2025 года Удоджи угрожали огнестрельным оружием на улице – сообщалось, что преступник являлся футбольным агентом.