Быстров о «Зените»: «Будет новый лимит – будут брать россиян у других клубов. Зачем кого-то растить, если можно просто насыпать денег и купить?»

Быстров: при новом лимите «Зенит» будет покупать россиян у других.

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров считает, что «Зенит» не изменит вектор развития с ужесточением лимита на легионеров.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявлял, что к 2028 году лимит на легионеров в Мир РПЛ ужесточат. На смену «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый – «10 легионеров в заявке на сезон и 5 на поле».

«Будет новый лимит – тогда будут покупать российских футболистов у других клубов. Зачем кого-то куда-то растить, ждать и так далее, когда можно просто насыпать денег и купить, как делают «Зенит » и все. В чем проблема-то? Если ресурсы позволяют так делать, смысл какой?» – сказал Быстров.