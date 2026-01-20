Ерохин о сборах: «Не стоит считать – может трехзначное число сложиться. В первые дни лучше в старых бутсах тренироваться, чтобы не было мозолей и неприятных вещей»

Ерохин о сборах: у меня уже трехзначное число, опыт помогает.

Полузащитник «Зенита » Александр Ерохин пошутил о количестве сборов, на которых побывал за карьеру. 36-летний футболист отправился с петербургской командой на первый зимний сбор в Катаре.

– Это далеко не первые сборы в вашей карьере. Как помогает опыт?

– Количество сборов, наверно, не стоит считать, потому что может трехзначное число сложиться (улыбается). А в чем помогает опыт… Понимаешь, как правильно готовиться, чтобы не было каких‑то повреждений, особенно в первые дни, когда идет большая нагрузка.

Конечно, и в отпуске готовились к тому, что на сборе с первого дня начнется серьезная работа. Тем не менее, когда тренируешься в игровом формате, с единоборствами, один в один – это другая нагрузка по сравнению с беговой и силовой. Поэтому есть дополнительная работа в зале, правильное восстановление важно. И еще все понимают, что в первые дни важно правильно подбирать обувь. Лучше в старых бутсах тренироваться, чтобы не было мозолей и неприятных вещей.

– Еще некоторые опытные игроки говорят, что с годами и от сборов начинают получать удовольствие. Или это невозможно?

– Они правы – это действительно так. Для меня в целом каждый тренировочный день – это удовольствие. А сборы – это возможность сконцентрироваться на подготовке, поработать дополнительно. Для этого здесь созданы все условия. Да, сборы – это не просто, но все ребята любят футбол, а потому, думаю, работают с удовольствием.

– Сегодня в двусторонке вы забили два мяча, а ваша команда выиграла 4:0. Приятно?

– Это тренировочная игра, составы команд меняются и нагрузка разная. Сегодня уже усталость немного чувствуется. Много беговой работы. Но все это на пользу. Появляются силы для контроля мяча, чтобы тактические взаимодействия отрабатывать. Постепенно готовимся к первой контрольной игре на сборах, которая будет в четверг.

– Работа на сборах в целом привычна?

– Да, потому что их было много, в том числе с нашим тренером по физподготовке Иваном Карминати. Мне кажется, все ребята хорошо работают и выкладываются на 100%, – сказал Ерохин.