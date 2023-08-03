Футбольный Fantasy-блог
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Топ-3 в туре РПЛ – сюрпризы. Дешевые, эффективные и перспективные для Fantasy

премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Александр Соболев Александр Соболев
Крылья Советов Крылья Советов
Сильвие Бегич Сильвие Бегич
Никита Салтыков Никита Салтыков
Максим Мухин Максим Мухин
Федор Чалов Федор Чалов
Локомотив Локомотив
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Урал Урал
Егор Погостнов Егор Погостнов
Константин Тюкавин Константин Тюкавин
Кайо Панталеао Кайо Панталеао
Роман Ежов Роман Ежов
Динамо Москва Динамо Москва
ЦСКА ЦСКА
Спартак Спартак
Краснодар Краснодар
Матвей Сафонов Матвей Сафонов
Андрей Егорычев Андрей Егорычев
Футбол Футбол

Низовой тур в Fantasy РПЛ, много неочевидных героев, а значит любопытная сборная тура.

У нас тут: 

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Роман Ежов (1,15%) – 16 очков

«Крылья Советов» – самая результативная команда старта сезона с 10 голами в трех матчах. Половину самарцы положили в этом туре «Ростову», а Ежов поучаствовал в трех голевых атаках. Дважды ассистировал, в концовке реализовал пенальти, который сам и заработал. Цена за полузащитника не кусается (7), но в голевую стабильность «Крыльев» верится с трудом. По крайне мере перед ближайшим гостевым матчем с «Локомотивом» стоит быть аккуратнее. Потом – «Рубин», «Балтика» и «Факел», можно рассмотреть.

Никита Салтыков (0,08%) – 12 очков 

Еще один герой матча с «Ростовом». Дубль 18-летнего воспитанника школы «Чертаново» удивил всех фентези-менеджеров, с ценой всего 5,5 это был подарок, но только для десятерых, кто взял его в основеу. Если Никита останется в старте, может быть отличным дешевым пиком в центр поля после выезда к «Локо». 

Максим Мухин (0,8%) – 12 очков

Полузащитник стал не только выходить в старте, но и играть ближе к атаке. Результаты пришли быстро: дубль «Локомотиву» и новый рекорд результативности – до этого был один гол в РПЛ. Пока ЦСКА не сыграл ни одного матча на ноль, а Иван Обляков травмирован, можно попробовать занять второй слот именно Мухиным. Тем более, за такую цену (6) и под домашнюю игру с «Сочи».

Федор Чалов (42,7%) – 11 очков

Мы уже предупреждали, что не брать нападающего ЦСКА – огромный риск. Он снова забил с пенальти, который сам заработал; отдал шедевральный голевой пас и вел атакующую игру команды. Смотреть в календарь нет смысла, Федор – мастхэв, нужен при любых соперниках. 

Константин Тюкавин (19,7%) – 10 очков 

Два мяча «Зениту» на «Газпром-Арене» – супердостижение тура. После такого в качествах нападающего можно не сомневаться, остается только разобраться с другими форвардами в составе. Впереди – домашний матч с «Балтикой», так что если есть вакантный слот и 7,5 млн, решение очевидно – брать.

Посреди недели матчи Кубка России, важно последить за ними, а дедлайн на четвертый тур – уже в 18:00 пятницы, 11 августа. Там «Урал» примет «Спартак».

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