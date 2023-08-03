Низовой тур в Fantasy РПЛ, много неочевидных героев, а значит любопытная сборная тура.

У нас тут:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Роман Ежов (1,15%) – 16 очков

«Крылья Советов» – самая результативная команда старта сезона с 10 голами в трех матчах. Половину самарцы положили в этом туре «Ростову», а Ежов поучаствовал в трех голевых атаках. Дважды ассистировал, в концовке реализовал пенальти, который сам и заработал. Цена за полузащитника не кусается (7), но в голевую стабильность «Крыльев» верится с трудом. По крайне мере перед ближайшим гостевым матчем с «Локомотивом» стоит быть аккуратнее. Потом – «Рубин», «Балтика» и «Факел», можно рассмотреть.

Никита Салтыков (0,08%) – 12 очков

Еще один герой матча с «Ростовом». Дубль 18-летнего воспитанника школы «Чертаново» удивил всех фентези-менеджеров, с ценой всего 5,5 это был подарок, но только для десятерых, кто взял его в основеу. Если Никита останется в старте, может быть отличным дешевым пиком в центр поля после выезда к «Локо».

Максим Мухин (0,8%) – 12 очков

Полузащитник стал не только выходить в старте, но и играть ближе к атаке. Результаты пришли быстро: дубль «Локомотиву» и новый рекорд результативности – до этого был один гол в РПЛ. Пока ЦСКА не сыграл ни одного матча на ноль, а Иван Обляков травмирован, можно попробовать занять второй слот именно Мухиным. Тем более, за такую цену (6) и под домашнюю игру с «Сочи».

Федор Чалов (42,7%) – 11 очков

Мы уже предупреждали, что не брать нападающего ЦСКА – огромный риск. Он снова забил с пенальти, который сам заработал; отдал шедевральный голевой пас и вел атакующую игру команды. Смотреть в календарь нет смысла, Федор – мастхэв, нужен при любых соперниках.

Константин Тюкавин (19,7%) – 10 очков

Два мяча «Зениту» на «Газпром-Арене» – супердостижение тура. После такого в качествах нападающего можно не сомневаться, остается только разобраться с другими форвардами в составе. Впереди – домашний матч с «Балтикой», так что если есть вакантный слот и 7,5 млн, решение очевидно – брать.