Новый король Fantasy ЧМ! За матч Рамуш набрал в 1,5 раза больше, чем Роналду за весь турнир

3+1 = 17.

Португальский форвард Гонсалу Рамуш – главный герой дня. Не только для португальских болельщиков, но и для тех, кто взял его в состав Fantasy-турнира по ЧМ-2022.

Удивительно, но ход Фернанду Сантуша некоторые действительно просчитали: 51 человек.

А 15 фэнтези-менеджеров на Sports.ru настолько поверили в 21-летнего нападающего еще перед стартом 1/8 финала, что сделали его капитаном. Им португалец принес 34 очка, потому что капитанские очки удваиваются.

Рамуш отыграл 74 минуты, недополучил одно очко за полный матч – на концовку все-таки вышел Криштиану Роналду, которого Гонсалу заменил в стартовом составе.

• Теперь Рамуш – самый результативный игрок за весь фэнтези-турнир ЧМ-2022 , так много один игрок из Катара еще не заносил. До суперматча Гонсалу лучшими были 14 очков от Бруну Фернандеша за дубль в группе Уругваю, Дензела Думфриса после 1+2 с США в 1/8 финала и 2+1 Килиана Мбаппе с Польшей.

• У Рамуша до этого на турнире было всего 10 сыгранных минут и 2 фэнтези-очка: по одному за короткие выходы на замену в концовках игр против Ганы и Уругвая. С Южной Кореей в последнем групповом туре он вообще не появлялся.

• За один матч Рамуш набрал в полтора раза больше фэнтези-очков, чем за весь турнир пока получил Криштиану Роналду , место которого в старте он занял: у звездного португальца 11 с учетом игры против Швейцарии (6 за гол Гане, далее 2+2+1 за следующие матчи). Более результативен в сборной Португалии только Бруну Фернандеш (27 фэнтези-очков), у Жоау Феликса после двух ассистов в 1/8 финала – 17.

И что теперь делать: будете брать Рамуша в состав на четвертьфиналы? Дедлайн – 9 декабря (пятница) в 17:00 мск, по традиции за час до старта первого матча.

Фото: REUTERS/Carl Recine