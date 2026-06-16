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  4. Возле базы Германии в США видели змею, рассказал Киммих: «Нам сказали, что она ядовита. Уважаю местных жителей – в Германии не так много опасных животных»

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Возле базы Германии в США видели ядовитую змею, рассказал Киммих: «Уважаю местных – в Германии не так много опасных животных»
Киммих рассказал, что возле базы Германии в США видели ядовитую змею.

Полузащитник «Баварии» и Йозуа Киммих рассказал, что видел ядовитую змею возле тренировочной базы сборной Германии на ЧМ-2026.

Во время чемпионата мира немецкая команда базируется в Уинстон-Сейлеме в штате Северная Каролина, США.

«Вчера мы видели змею, и нам сказали, что она ядовита. Если вас укусили, то нужно обращаться в больницу. Не думаю, что это смертельно, но, конечно, неприятно – если наступить на змею, это может плохо закончиться. Поэтому мы стараемся держаться от животных подальше.

Я уважаю местных жителей. Мне кажется, что в Германии не так много опасных животных», – сказал Киммих.

По данным Bild, возле базы сборной Германии видели обыкновенную медянку – данный вид змей распространен в Северной Каролине. Укус медянки, как правило, не смертелен, но пострадавшему следует оказать медицинскую помощь.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern & Germany
logoСборная Германии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoЙозуа Киммих
logoБавария
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животные и спорт

Комментарии

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Это Рудковская в образе 😪🤪
Самые опасные животные в Германии - это пивозавры во время Октоберфеста
Это был Ригоберка в образе Джафара
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