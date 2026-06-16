Киммих рассказал, что возле базы Германии в США видели ядовитую змею.

Полузащитник «Баварии» и Йозуа Киммих рассказал, что видел ядовитую змею возле тренировочной базы сборной Германии на ЧМ-2026 .

Во время чемпионата мира немецкая команда базируется в Уинстон-Сейлеме в штате Северная Каролина, США.

«Вчера мы видели змею, и нам сказали, что она ядовита. Если вас укусили, то нужно обращаться в больницу. Не думаю, что это смертельно, но, конечно, неприятно – если наступить на змею, это может плохо закончиться. Поэтому мы стараемся держаться от животных подальше.

Я уважаю местных жителей. Мне кажется, что в Германии не так много опасных животных», – сказал Киммих.

По данным Bild, возле базы сборной Германии видели обыкновенную медянку – данный вид змей распространен в Северной Каролине. Укус медянки, как правило, не смертелен, но пострадавшему следует оказать медицинскую помощь.