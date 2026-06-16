Канцлер Мерц подарил Трампу футболку сборной Германии с номером 47 в честь 80-летия президента США: «Мы в одной команде, в конце концов»
Мерц подарил Трампу футболку сборной Германии.
Канцлер Германии Фридрих Мерц преподнес подарок Дональду Трампу.
На саммите G7 в Эвиане немецкий политик вручил ему футболку сборной Германии №47 – в соответствии с порядковым номером Трампа в списке президентов США.
«С запозданием поздравляю с 80-летием, господин президент. В конце концов, мы все в одной команде», – написал Мерц.
Фото: x.com/bundeskanzler
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Фридриха Мерца
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