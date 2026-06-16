  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Канцлер Мерц подарил Трампу футболку сборной Германии с номером 47 в честь 80-летия президента США: «Мы в одной команде, в конце концов»

Фото
0
Канцлер Мерц подарил Трампу футболку сборной Германии с номером 47 в честь 80-летия президента США: «Мы в одной команде, в конце концов»
Мерц подарил Трампу футболку сборной Германии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц преподнес подарок Дональду Трампу.

На саммите G7 в Эвиане немецкий политик вручил ему футболку сборной Германии №47 – в соответствии с порядковым номером Трампа в списке президентов США.

«С запозданием поздравляю с 80-летием, господин президент. В конце концов, мы все в одной команде», – написал Мерц.

Фото: x.com/bundeskanzler

Что ждет Моуринью в «Реале»?24793 голоса
Триумф: вернется на праймовый уровеньЖозе Моуринью
Не провал, но и ничего особенногоРеал Мадрид
Ничего хорошего, он устарелФлорентино Перес
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Фридриха Мерца
logoДональд Трамп
logoстиль
logoСборная Германии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
игровая форма
logoПолитика

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Фридрих Шмерц. Самое мерзкое существо в истории современной Германии
Лучше бы с цифрой 51, как новый штат в составе США
У Трампа лицо 80 летнего кстати уже на фото, сразу видно
В честь числа хромосом!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дональд Трамп поднялся в октагон после боя Джастина Гейджи и Илии Топурии
вчера, 05:33Фото
Путин в разговоре с Трампом пожелал удачи американским организаторам ЧМ-2026
14 июня, 16:23
Дональд Трамп: «Поздравляю сборную США с важной победой над очень хорошей командой Парагвая. Так держать!»
14 июня, 00:38
Рекомендуем
Главные новости
Франция – Сенегал. Мбаппе и Мане играют. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
ЧМ-2026. Франция против Сенегала, Норвегия – Ирак, Аргентина сыграет с Алжиром, Австрия – с Иорданией
4 минуты назадLive
Возле базы Германии в США видели ядовитую змею, рассказал Киммих: «Уважаю местных – в Германии не так много опасных животных»
16 минут назад
«Челси» может подписать Каррераса на замену Кукурелье, уехавшему в «Реал»
26 минут назад
Суд Амстердама отказался назначить психологическую экспертизу по делу Промеса. Все ходатайства защиты Квинси отклонены
34 минуты назад
Роналду перед первым матчем Португалии на ЧМ-2026: «Завтра начинается новая глава. Настало время отдать все за нашу страну. Верьте, как мы!»
48 минут назад
В дом Шолля в Мюнхене проник незнакомец с психическим расстройством. Он поел, принял душ и попытался голым лечь в постель к дочке экс-игрока «Баварии»
сегодня, 18:01
Магуайр не уйдет из сборной Англии после невызова на ЧМ-2026: «Чувствую, что мне все еще есть что предложить»
сегодня, 17:48
Мбаппе, Дембеле, Мане и Кулибали – в стартовых составах Франции и Сенегала на матч ЧМ-2026
сегодня, 17:43
«Тоттенхэм» покупает ван Хекке у «Брайтона» за 52 млн фунтов
сегодня, 17:34
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Краснодара» Гонсалес интересен «Валенсии»
41 минуту назад
«Малком не подойдет «Спартаку», будет тормозить их футбол. Это работа его агентов, потому что, кроме как саудовцам, он никому не нужен». Угаров не верит в возвращение бразильца в РПЛ
51 минуту назад
Дуглас Сантос о Неймаре: «Прическа у меня лучше, чем у него. Он кумир для меня и для всех в сборной – молимся, чтобы он был готов на 100 процентов»
сегодня, 18:03
Рубен Аморим: «Есть амбиции, которые с тобой всю карьеру, и работа в «Милане» всегда была для меня одной из них. «Россонери» – это история, престиж, экстраординарная фан-база»
сегодня, 17:28
Депутат Журова о том, что сборной Ирана можно находиться в США только в дни игр ЧМ-2026: «Если США претендуют на демократию, обличать надо тех, к кому у них вопросы. Спортсмены точно ни при чем»
сегодня, 17:24
Легкоатлетка Клишина о ЧМ-2026: «Стоимость билетов позволяет многим посещать матчи всей семьей, ближе к игре их можно найти за 400 долларов. Стадионы заполняются, но в городе большого наплыва не видно»
сегодня, 17:20
Сульшер и О′Нил претендуют на пост главного тренера «Ипсвича», вышедшего в АПЛ
сегодня, 15:14
«Балтика» подписала Муфи из «Оренбурга». Контракт защитника – до 2028 года
сегодня, 14:45
Маркос Сенеси стоит 5,5 млн в Фэнтези ЧМ-2026. Защитник вызван в сборную Аргентины из-за травмы Балерди
сегодня, 14:40Фэнтези
Матеус Кунья: «Вызов Неймара не должен удивлять – его мастерство говорит само за себя. У Бразилии выдающиеся футболисты, но нужно быть сильными коллективно»
сегодня, 14:30
Рекомендуем