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  4. Франция – Сенегал. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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Франция – Сенегал. Мбаппе и Мане играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Франция сыграет с Сенегалом в 1-м туре ЧМ-2026.

Сборная Франции сыграет с командой Сенегала в 1-м туре ЧМ-2026.

Матч пройдет в Ист-Ратерфорде на «Метлайф Стэдиум».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Мбаппе, Дембеле, Мане и Кулибали – в стартовых составах Франции и Сенегала на матч ЧМ-2026

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Нашёл сейчас с утра обзор матча открытия ЧМ 2002 Франция - Сенегал с комментарием Андрея Голованова (матч тогда показывали по Первому каналу). Это песня!
Размеренная, неторопливая, грамотная речь. Хорошая дикция, приятный тембр голоса, отсутствие ненужной информации в репортаже.
Человек назвал клубы, в которых играют игроки стартовых составов!! Я не понимаю, почему сейчас комментаторы этого не делают.
После вчерашних воплей и «перлов» Шнякина как мёда попил.

Всем хорошего просмотра сегодня!
Ответtonyadams
Нашёл сейчас с утра обзор матча открытия ЧМ 2002 Франция - Сенегал с комментарием Андрея Голованова (матч тогда показывали по Первому каналу). Это песня! Размеренная, неторопливая, грамотная речь. Хорошая дикция, приятный тембр голоса, отсутствие ненужной информации в репортаже. Человек назвал клубы, в которых играют игроки стартовых составов!! Я не понимаю, почему сейчас комментаторы этого не делают. После вчерашних воплей и «перлов» Шнякина как мёда попил. Всем хорошего просмотра сегодня!
Ой, как понимаю... Этот матч навсегда остался в сердце. Как понимаю , нынешний тренер сннегальцев как раз из того игрового состава. Как они танцевали, радуясь успехам! А Голованов просто песня, в прошедшем сезоне довелось слушать его на ОККО, какая же услада для ушей это была.
Сенегал оставил приятное впечатление после КАН, будет интересно посмотреть на их игру против серьезной европейской команды
Почему-то в голову приходит матч ЧМ 2002 года между этими командами, тогда Сенегал выиграл 1-0, хотя сейчас такое представить сложно конечно.
ОтветАлександр_1117145085
Почему-то в голову приходит матч ЧМ 2002 года между этими командами, тогда Сенегал выиграл 1-0, хотя сейчас такое представить сложно конечно.
Первый матч чемпионатов мира в моей жизни. С тех пор, Сенегал душевно близок⚽️
С детства за Сенегал! Поборются парни, уверен!
Второй главный фаворит начинает турнир. Надеюсь, что французы уверенно победят. В отличие от унылой Испании
Шансов у Сенегала мало, честно говоря, хотя притоплю за него!
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