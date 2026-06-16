Франция – Сенегал. Мбаппе и Мане играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Франция сыграет с Сенегалом в 1-м туре ЧМ-2026.
Сборная Франции сыграет с командой Сенегала в 1-м туре ЧМ-2026.
Матч пройдет в Ист-Ратерфорде на «Метлайф Стэдиум».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
Мбаппе, Дембеле, Мане и Кулибали – в стартовых составах Франции и Сенегала на матч ЧМ-2026
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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Размеренная, неторопливая, грамотная речь. Хорошая дикция, приятный тембр голоса, отсутствие ненужной информации в репортаже.
Человек назвал клубы, в которых играют игроки стартовых составов!! Я не понимаю, почему сейчас комментаторы этого не делают.
После вчерашних воплей и «перлов» Шнякина как мёда попил.
Всем хорошего просмотра сегодня!