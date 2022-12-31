Феттель внезапно дебютировал в «Ф-1» в 19 – из-за травмы другого гонщика. Почему выбрали Себа? И почему не оставили в «БМВ»?

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Себастьян Феттель – один из величайших гонщиков «Формулы-1» всех времен, немец, выигравший четыре мировых титула подряд в составе команды «Ред Булл». В 2007 году на Гран-при США в Индианаполисе он стал самым молодым гонщиком «Формулы-1», заняв восьмое место в составе команды «БМВ-Заубер» в качестве запасного вместо травмированного Роберта Кубицы. В 15-ю годовщину его дебюта мы поговорили с ключевыми персонажами, участвовавшими в уик-энде, который стал стартовой площадкой для одного из самых успешных гонщиков «Формулы-1».

Воскресенье, 10 июня 2007 года, день гонки Гран-при Канады на монреальской трассе имени Жиля Вильнева. Льюис Хэмилтон за рулем «Макларена-Мерседеса» лидирует и стремится к первой победе в «Формуле-1». Роберт Кубица на «БМВ-Заубер» преследует Ярно Трулли на «Тойоте», когда на 26-м круге пытается совершить обгон на подъезде к шпильке на скорости около 290 км/ч. Поляк задевает соперника, в результате чего его болид взмывает вверх и со всей силой врезается в стену. Примечательно, что Кубица отделался лишь легким сотрясением мозга и вывихом лодыжки.

Поляк провел ночь в больнице Монреаля, где он прошел компьютерную томографию и дальнейшие тесты. Основатель команды Петер Заубер и директор команды Марио Тайссен посетили его вечером. На следующий день ему дали добро, и он сам вернулся в отель. Затем Роберт отправился в Индиану, поскольку в следующие выходные в Индианаполисе проходил Гран-при Соединенных Штатов, намереваясь принять участие в гонке. Но решение было принято не им.

В четверг, за день до первой свободной практики, он должен был пройти ряд проверок у медицинского делегата «ФИА». Если бы не было получено разрешение, ему пришлось бы отказаться от участия, и «БМВ» пришлось бы его заменить.

Кубица, Феттель или Глок?

В четверг команда получает результаты. Кубица не смог пройти тесты и был лишен возможности участвовать в гонках. Он раздражен, даже взбешен. Но поляк ничего не может сказать или сделать, чтобы изменить ситуацию. Проведя пресс-конференцию в начале дня, он покидает автодром как можно скорее и отправляется домой, чтобы восстановиться. Команда и весь мир ждут решения Тайссена.

Марио Тайссен, директор команды «БМВ-Заубер»: «Вердикт врача по Роберту был вынесен в четверг днем. Сразу после этого я позвал Себастьяна в свой офис и сказал: «Будь готов, завтра утром ты будешь в машине». Он сказал, что надеялся на это! Он знал, что шансы на то, что Роберту разрешат сесть за руль, минимальны. Тимо Глок был другим нашим тест-пилотом в 2007 году, но, конечно, Себастьян надеялся и ожидал, что ему разрешат сесть за руль».

Андреас Зайдль: «В начале недели для Марио также не было совершенно ясно, кто является резервным. В течение недели мы постарались подготовить все на всякий случай. Мы провели подготовку дома перед началом Гран-при, чтобы быть уверенными, что у нас есть свободное место для Себастьяна. Я отвечал за установку сиденья, я сделал все предварительные настройки дома с механиками. Нам оставалось только ждать, будет ли медицинский «зеленый свет» или нет. Когда мы получили вердикт, было важно не отвлекаться, подготовить Себа к машине.

Мы снова подогнали сиденье на трассе, а затем задача инженеров заключалась в том, чтобы подготовить его, найти правильный баланс между тем, чтобы сделать все возможное для его максимальной подготовки, но в то же время сосредоточиться на основах и не перегружать гонщика. Ясно, что когда ты выходишь на первую в жизни гонку «Формулы-1», то испытываешь огромную ответственность».

Беат Зендер, менеджер команды: «Мы уехали из Канады очень довольные тем, что Роберт практически не пострадал после такой аварии. Когда врач не разрешил ему участвовать в гонке, Тимо надеялся, что он поедет вместо Себа. Это было решение Марио посадить его в машину.

В четверг я был особенно сосредоточен на Роберте, потому что он был так раздражен. Но после этого мое внимание переключилось на подготовку Себа. Себ, как и с самого начала, был тесной частью команды, он был командным игроком. Он выглядел очень молодо. Он выглядел как ребенок. В Стамбуле, когда Себастьян выступал в первой практике, моя жена была там вечером.

Там был один молодой человек, который выглядел потерянным, и она сказала мне: «Этот бедный ребенок, где его родители?». Я сказал: «А это наш резервный гонщик, это Себастьян Феттель!». Он был таким милым парнем».

Майк Крак, главный инженер: «Когда мы узнали, что Себ в машине, огромных эмоций не было. Если вы руководите командой инженеров, ваша главная задача – выступить успешно. Дело не в том, был ли у нас пилот А или пилот Б. Было ясно, что Роберт не был за рулем, за рулем был Себастьян. На этом мы и сосредоточились. Если бы вы спросили девять парней, то нашлось бы трое, кто хотел бы Тимо, трое, кто хотел бы Себастьяна, и трое, кто хотел бы Роберта. Это был полный микс.

В целом с ними тремя это была хорошая группа – все они были хорошими гонщиками, на них можно было положиться. Если бы мы поставили Тимо, мы бы не совершили ошибку. Вы также должны уважать решение, принятое высшим руководством. Если они решили, что это тот гонщик, с которым они поедут, мы соглашаемся с этим».

Осси Ойкаринен, первый гоночный инженер Феттеля: «Пилот сменился в последнюю минуту, и все перевернулось с ног на голову. Я должен был выступать с опытным гонщиком. Мне было бы проще влиться в команду с опытным гонщиком, чем проводить первую гонку с новым пилотом. Так что для нас обоих это была нелегкая борьба. Но мы оба получили удовольствие!».

Энн Брэдшоу, пресс-атташе: «Даже после того, как стало известно, что Роберт не допущен к гонке, ему все равно пришлось пойти на пресс-конференцию ФИА. Кто-то сказал ему: «Вы помните аварию?». И он ответил: «Ну да, я был там!». Затем он ушел, а Себа нужно было подготовить. Себ был мечтой для работы, он принял все как должное. Это был его большой шанс».

Немец хорошо поработал на свободных заездах

Феттель взял за привычку приходить в пятницу пораньше, чтобы подготовиться к первой практике, и теперь, когда его временно перевели в основные пилоты, это не стало исключением. На этот раз, однако, он был уставшим – немец не выспался. Нервы дали о себе знать. Себастьян пытался не показывать этого, зная, что впереди напряженная пятница.

Были инженерные совещания, встречи тет-а-тет с его гоночным инженером, ободряющие речи старшего руководства и немного времени, чтобы в одиночестве почитать руководства и освежить в памяти машину, на которой ему предстояло дебютировать в «Формуле-1». Будучи частью команды уже несколько месяцев, он быстро освоился. Команда привыкла к нему. Феттель привык к ним.

Майк Крак: «Это было довольно легко, он быстро освоился. Ожидания были невысокими – и это было хорошо для него, так как снимало давление. Немец был типичным 19-летним, всегда шутил. Себастьян путешествовал с нами, был очень интересным и очень обаятельным. Он не интроверт. Всегда был открытым. Было приятно проводить с ним время. И я думаю, это помогло ему погрузиться в команду и подготовиться к этой возможности. Он трудяга. Есть талантливые люди, которые ленивы, а есть работники, которые не талантливы. Он – и то, и другое!

Вот почему Себастьян многократный чемпион мира. Талантливый гонщик, который также является работником, всегда добивается успеха. Но он знал предел. Пилоты могут сидеть там до двух часов ночи, а потом они слишком устают, чтобы вести машину на следующий день. Он знает, сколько времени ему нужно оставаться и когда нужно уйти, чтобы дать инженерам сделать свою работу и углубиться в данные. Феттель был таким тогда и остается таким сейчас».

Осси Ойкаринен: «Когда мы начали гоночный уик-энд, было удивительно, что никто ничего от нас не ждал. Кубица и Ник Хайдфельд были очень опытными гонщиками, поэтому, когда Себастьяна посадили в машину, ожидалось, что он проведет свою первую гонку, покатается, наберется опыта и все. Себастьян был новичком, я был новичком, и нас оставили в покое. Но по ходу пятницы они начали замечать, что он хорошо справляется со своей работой, набирает обороты и совершенствуется. Нам повезло, что в команде были очень опытные инженеры, которые могли помочь и проконсультировать нас по таким вопросам, как настройка. Они действительно спасли нас. Эти парни действительно сделали все для Себастьяна».

Марио Тайссен: «Было очевидно, что он научился у [семикратного чемпиона мира и наставника] Михаэля Шумахера тому, что проводить время с командой и узнавать ее очень важно. Чтобы стать гонщиком «Формулы-1» надо не только пилотировать болид, нужно, чтобы за тобой стояла команда. Вы должны делиться опытом, потому что у инженеров есть данные, а гонщик может быть быстрым, только если он уверен в машине. Это две стороны, которые должны совпадать. Если гонщик говорит: поставьте машину на решетку, а остальное я сделаю сам, он никогда не станет чемпионом мира. Себастьян понял это и применял такой подход с момента прихода в команду – и это принесло дивиденды с самого начала практики в пятницу».

Энн Брэдшоу: «Он провел несколько тренировок с командой, так что немец знал машину. Все в команде были уверены в нем. Команда знала, что он особенный, поскольку знала его еще со времен «Формулы-БМВ». Себастьян был более чем способен сделать это, независимо от того, насколько он был молод. Феттель всегда был с инженерами, он никогда не прятался. Ему нравилось быть на трассе, разговаривать с людьми, встречаться со СМИ. Со СМИ он был на вес золота. После того, как немец вышел из машины в конце первой сессии, он пошел к журналистам. Позвал меня к себе и сказал: «Я не могу говорить с прессой так как Марио сказал, что я не должен».

Я нашел Марио и объяснил ему, почему мы не можем скрывать восходящую звезду. Чтобы отдать Марио должное, он извинился. Мы все уладили, и Себ ответил на все вопросы. Немец принял весь удар на себя».

Эти приготовления и внимание к деталям окупились для Феттеля. Он закончил первую сессию четвертым, опередив на полсекунды своего партнера по команде Хайдфельда. После этого он занял 11-е место во второй практике, поскольку работал над тем, чтобы привыкнуть к машине с большой загрузкой топлива, а затем блестяще финишировал вторым в финальной практике, всего на 0,171 секунды медленнее Фернандо Алонсо. Он вызвал настоящий ажиотаж. Это не помешало некоторым представителям СМИ напомнить о том, что ему всего 19 лет и 11 месяцев. Они вручили ему нагрудник и детскую бутылочку!

Привлек внимание к себе в квалификации

Феттель стал сенсацией, как только сел в машину в Индианаполисе, но походу выходных внимание только нарастало. У него была машина, способная легко войти в десятку лучших, но, кроме того, он впервые выступал против лучших в мире, на низком уровне топлива и свежих шинах, под невероятно высоким давлением.

Феттель был очень крут. Он прошел во второй сегмент с третьим временем. В следующей сессии немец проехал еще на одну десятую быстрее и вошел в топ-10 с восьмым быстрейшим временем. И хотя в третьем сегменте Себастьян допустил небольшую ошибку, ему все равно удалось занять великолепное седьмое место на решетке. Опытный напарник оказался быстрее на полсекунды.

Андреас Зайдль: «Себ очень хорошо справился со всей ситуацией. Он отключился от всего и сосредоточился на работе. По тому, как Феттель справлялся со всем, можно было быстро понять, что он – нечто особенное. В то же время немец отлично справлялся со всем, что не связано с вождением, например, с общением со СМИ. В своих интервью к нему было приковано много внимания. Было видно, что Себастьян невероятно талантлив».

Осси Ойкаринен: «Мне больше всего запомнилась суббота тем, как взросло Себастьян ко всему относился. Это был его первый уик-энд в «Формуле-1». Это был шанс, которого он так долго ждал. Это могло быть ошеломляющим – участвовать в первой квалификационной сессии, но он сосредоточился на работе, которую должен был сделать, как будто он делал это раньше. Ему всегда все было интересно. Немец хотел учиться, задавать вопросы. Себастьян всегда искал пути совершенствования. Есть гонщики, которые хотят узнать немного, а потом уходят. Себастьян хотел знать все. Иногда кажется, что он хочет знать слишком много!».

На старте сдали нервы

Хотя воскресенье было самым большим днем в его гоночной карьере, Феттель спал лучше, чем предыдущей ночью. Он не был идеальным, все еще были сбои, но его квалификационное выступление придало ему уверенности. Это означало, что в воскресенье утром немец был более свежим – но нервы оставались, и это было заметно на решетке. Себастьян полностью закрылся.

Зендер заметил это и попытался снять напряжение, подшучивая над ним. Другие присоединились к нему и шутили с ним, вызывая улыбки и на несколько секунд отвлекая его от гонки, чтобы снять напряжение. Но когда пришло время садиться в машину, он щелкнул выключателем. На него снизошла острая сосредоточенность. Себастьян попал в свой мир.

Осси Ойкаринен: «Он не нервничал во время уик-энда, кроме как на решетке перед стартом гонки. Это был первый раз, когда я заметил, что он не в своей тарелке. Но это был единственный раз. Мы обсудили обычные вещи, о которых вы говорите с гонщиком за несколько минут до старта. Вы снова обсуждаете стратегию и общий план на гонку. Ничего необычного. Это была его первая гонка в «Формуле-1», но у него был опыт участия в гонках, и Себ знал команду».

Промахнулся мимо первого поворота в карьере

Феттель отлично встал на решетке после круга формирования и методично выполнял программу на руле. Но когда погас свет, он стал медленно уходить в отрыв. Он переместился на другую сторону, чтобы защитить свою позицию – и сделал это. Затем, когда немец входил в первый поворот – правый поворот – машины впереди быстро приблизились. Слишком быстро. Себастьян слишком поздно затормозил. Он принял меры по уклонению и сделал все возможное, чтобы избежать столкновения с Хейкки Ковалайненом – но это означало выезд на траву и вылет из первой десятки. Это была его первая настоящая ошибка за весь уик-энд.

Осси Ойкаринен: «Он испортил первый поворот. Я должен был предупредить его, что с машиной, полной топлива и холодными тормозами, немец должен быть полегче. Сейчас легко уже рассуждать. Это был единственный момент, когда он допустил ошибку. Удивительно, как хорошо Феттель отреагировал после этого».

Беат Зендер: «Я помню, как сказал ему, что до первого поворота еще далеко, и его тормоза будут холодными, поэтому ему нужно прогреть тормоза во время формирующего круга и не тормозить слишком поздно. И что произошло? Он затормозил слишком поздно. Он поехал по траве! Я положил голову на руки».

Энн Брэдшоу: «В первом повороте гонки произошла небольшая неприятность. Немец вошел в первый поворот и проехал по траве. Я помню, как он вышел на радио и сказал что-то вроде «произошла небольшая заварушка». Все немцы посмотрели на меня – они понятия не имели, о чем он говорит! Это слово он перенял у Карлина, когда тот участвовал с ними в гонках! Очевидно, что потом Феттель откатился на 11-е место. Это могло бы подорвать его уверенность, но не подорвало».

Себастьян Феттель: «Я решил затормозить немного позже, чтобы сохранить контакт с пилотами впереди. Но было уже поздновато, и я не смог закончить все торможение, так как там тормозил Хейкки Ковалайнен, который боролся с другой машиной и был довольно медленным в этот момент. Я решил ехать прямо и срезать траву. Иначе я бы врезался в него, и тогда наверняка его гонка закончилась бы – и моя».

В обход всех правил дебютировал в «Формуле-1» благодаря Экклстоуну и Мосли

Феттель не только выбыл из борьбы за очки (которые в то время начислялись только восьми лучшим), но и попал в трафик. Немец, однако, был невозмутим и блестяще отыгрался, добравшись до девятого места. Он усилил давление на Марка Уэббера, который в будущем станет его партнером по команде, но не смог его пройти. Возвращение в очки казалось слишком далеким шагом, пока на 68-м круге у Нико Росберга не возникла проблема с гидравликой, вынудившая гонщика «Уильямса» сойти с дистанции. Это позволило Феттелю выйти на восьмое место и занять последнюю позицию, приносящую очки.

Осси Ойкаринен: «Он просто опустил голову и начал ехать. Себастьян отвоевал очки, но это было горько, так как Хайдфельд был настроен на высокий результат, но вынужден был сойти. Это был хороший результат для него – очко в его первой гонке. Не идеально, но хорошее выступление».

Марио Тайссен: «Он хорошо справился. Немец испортил старт, потерял несколько позиций, но в итоге заработал очко. Как и его первое выступление в практике, так и это, были очень солидными. Тот день в Стамбуле 2006 года я никогда не забуду.

Мы хотели дать Себастьяну первый шанс провести официальную практику на машине «Формулы-1», но ему было меньше 18 лет. У него не было прав выступать в чемпионате. Я весь день разговаривал по телефону с [тогдашним боссом «Формулы-1»] Берни [Экклстоуном] и [тогдашним президентом ФИА] Максом Мосли, пока не удалось договориться о том, чтобы Себастьян сел в машину в пятницу.

Поскольку обычные гонщики использовали практику для тренировки перед гонкой, Себастьян получил машину без топлива и на свежих шинах – и показал самое быстрое время. Конечно, у него была хорошая машина, со свежими шинами и низким уровнем топлива, но это был его первый раз за рулем в гоночный уик-энд, когда все смотрели на него и гадали, кто он такой, и он показал результат. В Инди в то воскресенье он провел хорошую гонку. Да, Феттель допустил ошибку, но он был молод. По тому, как немец прорывался было ясно, что он настоящий гонщик «Формулы-1».

Энн Брэдшоу: «Он принял эту ошибку как должное. Себастьян приложил все усилия, и когда ему нужно было усилить свою игру, он смог».

Петер Заубер, основатель «Заубер»: «Я очень доволен выступлением Себастьяна в течение всего уик-энда и, конечно, результатом гонки».

Беат Зендер: «Себастьян был хорошим гонщиком, мы знали это еще на тестах. После первого поворота он провел очень хорошую гонку и действительно заслужил последнее очко чемпионата за восьмое место».

Сдержанный восторг

Пересекая линию восьмым, Феттель побил семилетний рекорд Дженсона Баттона и стал самым молодым обладателем очков в истории «Формулы-1» в возрасте 19 лет и 11 месяцев. Но будучи в Америке и не достигнув 21 года, это означало, что празднование в городе было проблематичным.

Беат Зендер: «Это было нечто достойное празднования, поэтому мы повели его в Слиппери Нудл Инн, который, как говорят, является старейшим блюз-баром в штате Индиана. Но он был слишком молод, чтобы войти. Его не пустили, так как, когда посмотрели его документы, оказалось, что ему нет 21 года. Он только что заработал чемпионское очко в своей первой гонке – и его не пустили. Мы остались, а ему пришлось вернуться в отель!».

Марио Тайссен: «Он определенно был доволен тем, что заработал очко. Это была вторая гонка за неделю, поэтому все устали и хотели поскорее вернуться домой, но у нас определенно было время, чтобы отметить это событие».

Что было дальше

Выступление Феттеля в Соединенных Штатах сделали его еще более привлекательным пилотом, но следующую гонку уже проводил Роберт Кубица. Однако всего несколько недель спустя Скотт Спид потерял место в младшей команде «Ред Булл» – «Торо Россо».

Советник Хельмут Марко связался по телефону с Тайссеном, они регулярно общались, поскольку компания по производству энергетических напитков сотрудничала с немецким производителем в поддержке Феттеля, и очень быстро была заключена сделка о том, что Феттель присоединится к семье «Ред Булл» на постоянной основе. «БМВ», зная, что в 2008 году они хотели сохранить опыт Кубицы и Хайдфельда и поэтому не могли предложить Феттелю место, отпустила талантливого юношу, и он оказался в машине итальянской команды, начиная с Гран-при Венгрии.

Беат Зендер: «По контракту мы должны были предложить ему место в 2008 году, чтобы удержать его. Если бы мы этого не сделали, он мог бы уйти. Немец получил шанс от «Торо Россо». Начало его карьеры было непростым. В конце 2007 года и в первой половине 2008-го он испытывал трудности. Победа в Монце стала для него началом белой полосы».

Андреас Зайдль: «Безусловно, жаль терять такого таланта, но в то же время я понимал, почему Марио принял решение остановиться на более опытных гонщиках. Роберт и Ник приносили результаты. Мы находились на восходящей траектории развития команды. Он мог рискнуть – потому что это был риск даже с учетом того, что мы видели с Себом – и выбрать новичка. Неважно, насколько велик талант, невозможно предсказать, насколько хороши эти парни в конечном итоге».

Майк Крак: «Думал ли Себастьян, что станет чемпионом мира? Он был еще очень молод. Если бы вы спросили меня в тот момент, я бы ответил, что не знаю, или нет. Феттель не выиграл «Формулу-3», а выиграл Пол ди Реста. Но он сделал огромные шаги, когда перешел в «Торо Россо», а затем в «Ред Булл». Я поддерживал с ним связь время от времени и давал советы, где мог.

Себастьян сделал правильные шаги и правильный выбор. Он умный парень, и это помогло ему сделать такой выбор. Выбор, который был сделан, был правильным. Вы также видели, что произошло с «БМВ» вскоре после этого, они ушли из спорта. Переход в «Торо Россо» вывел его из центра внимания заводской команды и дал возможность провести сезон или два, изучая трассы, осваивая свой путь. Думаю, было бы гораздо сложнее, если бы он остался в нашей команде».

Осси Ойкаринен: «У «БМВ-Заубер» не было места, чтобы оставить его в команде, в то время как «Ред Булл» мог предложить ему «Торо Россо». Хайдфельд и Кубица на тот момент уже были в команде, и было бы крайне сложно посадить его в машину, если бы пришлось принимать решение. Оглядываясь назад, можно было бы посадить его в машину и сделать из него чемпиона, но в те дни у него был год на обучение, что он и сделал в «Торо Россо», а затем пошел вперед. В итоге все сложилось очень хорошо».

В 2009 году Феттель перешел в команду «Ред Булл» и со следующего сезона выиграл четыре чемпионата мира подряд. В «Феррари» у него был солидный, но не впечатляющий шестилетний период, а в «Астон Мартин» двухлетний отрезок вышел еще более скромным. За свою карьеру он одержал 53 победы, завоевал 122 подиума и 57 поул-позиций. Решение «БМВ» дать ему шанс в тот день в июне 2007 года изменило ход истории «Формулы-1». Сейчас они могут гордиться тем, что дали возможность молодому немцу, который стал одним из самых успешных, талантливых и обожаемых гонщиков «Формулы-1».

Источник: «Формула-1».