У Аль Пачино была роль пилота Гран-при – в «Жизни взаймы» по Ремарку. Но экранизацию не поняли – ждали гонок из-за работы с реальной «Ф-1»

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Фильм 2013 года «Гонка» рассказывал о событиях сезона Гран-при «Формулы-1» 1976 года. Но это был не первый фильм, затрагивающий эту тему. До «Гонки» был непонятый и почти забытый «Жизнь взаймы».

Филь снят по мотивам романа «Жизнь взаймы» немецкого писателя Эриха Марии Ремарка. Этот роман является историей страсти и любви, действие которой происходит в 1948 году на фоне автомобильных гонок. Вдохновением послужил автогонщик Альфонсо де Портаго, ставший первым испанцем, приехавшим на подиум в «Формуле-1», а также бронзовый призер чемпионата мира по бобслею 1957 года.

Дальнейших успехов добиться не удалось из-за ужасной аварии во время марафона «Милле Милья» 1957 года. За 120 километров до финиша де Портаго попал в аварию и скончался от полученных травм. Также погибли десять зрителей и напарник. Правительство Италии запретило этот марафон в классическом его понимании…

Современники восприняли картину неправильно

В дни проведения Гран-при США в Уоткинс-Глене, штат Нью-Йорк, в октябре 1977 года, кто-то пригласил нас посетить специальную мировую премьеру нового фильма. Это было странное место: в небольшом старом кинотеатре в соседнем городке. Мы уселись на старые металлические стулья, обитые красным бархатом, приклеили ноги к липкому полу и с огромным нетерпением смотрели, как на экране мелькает фильм «Бобби Дирфилд» (прямой перевод) или «Жизнь взаймы».

Мы мало что слышали об этом фильме, кроме того, что это должен был быть гоночный фильм, снятый в сотрудничестве с «Формулой-1» и командой «Брэбем», которой тогда руководил Берни Экклстоун. В фильм попали реальные болиды и пилоты сезона 1976 года: Джеймс Хант, Ники Лауда, Марио Андретти, Йохен Масс, Жан-Пьер Жарье, Том Прайс, Карлос Пейс и другие… Вот это да! Неужели это будет первый достойный фильм о гонках со времен культового «Гран-при» 1966 года? Было большое предвкушение.

Примерно через два часа и две минуты мы все – а нас было, наверное, несколько десятков человек – вышли из кинотеатра основательно разочарованными.

«Где тут гонки?» – презрительно сказал один из друзей. – Худшая история любви. Я сейчас расплачусь… Что это вообще было!».

«Полная чушь! Показалось, что время остановилось» – сказал другой. – Верните два часа моей жизни!».

Еще больше вы удивитесь, когда узнаете, кто снимался / снимал фильм. В главной роли был Аль Пачино, только что четырежды номинированный на «Оскар» за лучшую мужскую роль (две части «Крестного отца», «Серпико» и «Собачий полдень»). Режиссером фильма стал двукратный обладатель премии «Оскар» Сидни Поллак («Из Африки»). Сценарий написал еще один двукратный обладатель премии «Оскар» Элвин Сарджент («Джулия» и «Обыкновенные люди»).

За основу взят роман Ремарка, являющегося автором самого известного антивоенного романа XX века ─ «На западном фронте без перемен», за который тот был вынужден бежать из нацисткой Германии, где его книги публично жгли на улицах. Новая экранизация этого романа от Netflix вышла в конце октября этого года. Советуем к просмотру.

Фильм провалился в прокате. Его кассовые сборы составили всего 9 миллионов долларов. Хотя Пачино получил номинацию на «Золотой глобус» за свою игру, он был исключен из всех других номинаций. Малоизвестная исполнительница главной женской роли Марта Келлер, которая во время съемок вступила в романтические отношения с Пачино, была так сильно разгромлена, что это, вероятно, повредило ее карьере.

Критики осудили фильм «Бобби Дирфилд», назвав его «перегруженной мелодрамой с затянутой сюжетной линией». Зрители, как сообщается, смеялись над сценами, которые должны были стать драматичными. Рецензент The New York Times Винсент Кэнби назвал его «самым циничным фильмом года, снятым людьми, которые могут лучше».

Фанаты гонок были особенно озлоблены. Они подумали, что после этого провала Голливуд перестанет снимать фильмы про гонки на долгие годы. Возможно, они оказались правы.

Время также не было особенно благосклонно к Бобби Дирфилду. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет всего 22 балла. Нахальный журнал Time Out назвал Поллака (который умер в 2008 году) «классическим примером того, как голливудского режиссера поражает смертельный приступ «искусства», как только он ступает на землю Европы, чтобы снять фильм».

Один из рецензентов сказал, что самым лучшим достоинством фильма является то, что «французская сельская местность снята великолепно».

Но это был фильм не про гонки ─ это недооцененная классика

Во-первых, большая часть фильма была снята в Швейцарии и Италии. В фильме Пачино (который до начала съемок не имел водительских прав и не умел водить) передвигается на золотистой «Альфа Ромео» Sprint Veloce 1976 года выпуска – машина времени сама по себе.

Много кадров снято в швейцарском курортном городке Лейкербад и во Флоренции, Италия. Есть ряд совершенно замечательных поездок, снятых в мельчайших деталях, по Вале, на автопоезде, который идет через Симплонский тоннель, через озеро Комо на пароме в Белладжио, в Тоскану и Флоренцию. Пейзажи просто незабываемы – и очаровательно видеть, что за прошедшие годы не так уже многое и изменилось. Душераздирающе великолепный путеводитель для всех, особенно для тех, кто там побывал.

Фильм содержит только две сколько-нибудь значимые гонки – и каждая из них снята мастерски. В сценарии одна из них упоминается как «Харама» в Испании. Но, на самом деле, это гоночная трасса «24 часов Ле-Мана» (где, по иронии судьбы, не проводятся гонки «Формулы-1») во Франции. Сейчас от построек 1976 года на трассе остались лишь фотографии…

Одна конкретная фраза, в целом очень хорошем сценарии Сарджента, является ключом к пониманию того, о чем на самом деле фильм. Персонаж Келлера Лилиан говорит о Бобби: «Ты так занят тем, что избегаешь смерти, что не живешь жизнью».

В книге Ремарка все (предупреждение о спойлере) либо умирают, либо обречены на смерть. На самом деле, фильм больше говорит о том, как извлечь из жизни максимум пользы, чем о капризности смерти (по этому поводу фильм посвящен гонщикам Прайсу и Пейсу, которые дублировали Пачино в сценах гонок, но оба погибли в 1977 году до выхода фильма на экраны). Дирфилд также одержим препарированием всего, что ему непонятно, будь то гонки, фокусы или загадочная Лилиан.

Я не буду рассказывать вам сюжет, разве что сообщу, что Лилиан больна (нет, это не туберкулез). Я призываю вас посмотреть его самостоятельно. Или пересмотреть его и дать ему еще один шанс, если вы были среди первоначально разочарованных толп.

Игра Пачино была исключительной, особенно во второй половине (лично он называет этот фильм одним из своих любимых). А игра Келлер была действительно очень впечатляющей. Их химия неоспорима. Если уделить время фильму, когда вы находитесь в определенном настроении, возможно, в серый тихий полдень, когда вы готовы отдаться ему и позволить фильму нести вас на скорости, меньшей, чем скорость Гран-при, он может быть очень трогательным.

Бобби Дирфилду следует отдать должное за то, что он абсолютно правильно понял одну вещь, касающуюся гонок: тогда это были гонки не на жизнь, а на смерть. Достаточно, чтобы даже эмоционально заторможенный Дирфилд задумался.

Однако «Бобби Дирфилд» или «Жизнь в займы» не был фильмом о гонках, но гений маркетинга, который пытался продать его как таковой, был настоящим болваном.