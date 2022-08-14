Дому Гран-при Италии – 100 лет. Его история в «Ф-1» в фото: успехи, разочарования, скорость, смерти, слезы, радость и преданные фанаты

От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 — королева автоспорта!», в котором автор переводит интересные тексты о «Ф-1». Ниже фото Motorsport Images, которые в честь 100-летия трассы в Монце собрал журнал The Game. Не жалейте плюсов и подписок, тогда таких постов будет больше.

Не так много мест в мире являются домом, пропитанным славой и смертью, мировыми рекордами и светскими львицами, шумными фанатами и нетерпеливыми фотографами, мужчинами в слезах и брызгах шампанского...

В 2022 году исполняется 100 лет со дня основания «Национального автодрома Монцы» – трассы, которая является домом для Гран-при Италии с 1949 года (за исключением 1980-го). Одна из самых скоростных трасс в мире. Автодром был построен за несколько месяцев в 1922 году близь города Монца, что к северу от Милана. Сейчас это один из старейших автодромов в мире, который уступает лишь «Бруклендсу» и «Индианаполису».

В 1950 году, после неспокойного начала с большим количеством смертельных случаев, Монца стала местом проведения недавно учрежденного чемпионата мира среди гонщиков «Формула-1». Гран-при Италии-1950 состоялся 3 сентября и стал заключительным этапом сезона, который выиграл итальянский пилот Джузеппе «Нино» Фарина. В 1961 году после фатальной аварии Вольфганга графа Берге фон Трипса знаменитый скоростной участок овальной трассы «Монцы» с уклоном больше не использовался. С тех пор применяется укороченный вариант автодрома. Однако это не умалило очарования «храма скорости». В 2003 году Михаэль Шумахер установил рекорд по самой высокой средней скорости в Гран-при, который сохраняется по сей день.

1950

Состав пилотов «Альфа Ромео» (слева направо): Хуан Мануэль Фанхио, Джузеппе Фарина, Феличе Бонетто и Эммануэль де Граффенрид. Джузеппе Фарина стал первым чемпионом мира по автогонкам в классе «Формула-1».

1953

Джузеппе Фарина опережает Альберто Аскари, Хуана Мануэля Фанхио и Онофре Маримона в легендарном повороте «Параболика».

1961

Вольфганг граф Берге фон Трипс на своей «Феррари» 156. Фон Трипс и 15 зрителей погибли в страшной аварии. Хотя авария произошла на подъезде к «Параболике», а не на участке с бэнкингом, организаторы все равно решили не использовать более опасный участок в гонках.

1965

Победитель гонки Джеки Стюарт. Гран-при Италии 1965 года стал классической дуэлью между лучшими гонщиками того времени: Джеки Стюартом, Грэмом Хиллом, Джимом Кларком, Джоном Сертизом. Они обменялись быстрыми кругами рекордные 40 раз, прежде чем Стюарт обогнал Хилла на последнем круге и одержал свою первую победу в Гран-при.

1970

Йохен Риндт на пит-лейн со своей женой Ниной во время последней тренировки. Несколько часов спустя он на «Лотусе» разобьется в «Параболике». Риндт умрет по дороге в больницу в Милане. Йохен станет единственным посмертным чемпионом мира после пяти побед в начале года.

1971

Питер Гетин празднует победу на подиуме. Рядом с ним: босс команды «БРМ» Луис Стэнли. Гран-при Италии 1971 года стал первой и единственной победой для него. Вторым финишировал Ронни Петерсон, уступивший одну сотую секунды, что стало рекордом.

1978

Многочисленные аварии на первом круге унесли жизнь Ронни Петерсона.

1979

Победитель гонки Джоди Шектер дает интервью на подиуме. Это был 300-й старт «Феррари» в чемпионате мира. Шектер подарил команде эту победу.

1988

Менее чем через месяц после смерти основателя Энцо Феррари Герхард Бергер выиграл гонку в Монце вместе с напарником Микеле Альборето. Единственный раз в году, когда выиграл не «Макларен». Чудо.

1996

Михаэль Шумахер празднует с членами команды «Феррари» первую из своих пяти побед в Монце.

2003

Михаэль Шумахер на своей «Феррари» F2003-GA. Он не только выиграл гонку, но и установил рекорд самой высокой средней скорости в Гран-при – это 247,586 км/ч.

2004

Бразильский гонщик Рубенс Баррикелло на пит-лейн со своей «Феррари» F2004. Баррикелло установил рекорд круга, проехав трассу всего за 1:21.046. Он также выиграл Гран-при.

2008

Себастьяна Феттеля обливают шампанским после его поул-позиции. Феттель стал самым молодым обладателем поула (этот рекорд принадлежит ему до сих пор) и самым молодым победителем гонки (этот рекорд с 2016 года принадлежит Максу Ферстаппену).

2015

Льюис Хэмилтон на своем «Мерседесе» F1 W06 Hybrid одержал вторую из пяти побед в «Монце» в эпоху турбогибридов. Используя новую спецификацию силовой установки «Мерседеса», Хэмилтон занял поул-позицию, показал быстрейший круг и лидировал на каждом круге гонки.

2020

Пьер Гасли за рулем «Альфа Таури» стал первым французским победителем за 24 года. Это была первая (и пока единственная) победа для команды, известной ранее как «Торо Россо».

Бонус

1956

Стирлинг Мосс празднует первую из трех подряд побед в Монце в 1956 году.

Болельщики наслаждаются прохладительными напитками, наблюдая, как Кэрролл Шелби на «Астон Мартин» DBR4/250 проезжает мимо.

1961

Зрители наблюдают за Филом Хиллом и его «Феррари» Dino 156, лидирующим на скоростном участке овальной трассы с бэнкингом.

1969

Механики работают над «Матра Форд» MS10.

Фотофиниш.

1970

Болельщики захватывают рекламный щит Pepsi, чтобы получить лучший вид на гонку.

Победитель Гран-при Клей Регаццони подавлен после смертельной аварии Йохена Риндта.

Жаки Икс и Педро Родригес на старте.

1972

Победитель гонки Эмерсон Фиттипальди в боксах.

1974

Австрийский гонщик Ники Лауда на пит-лейн. Хотя Лауда стартовал с поул-позиции, гонка для него закончилась после 32-го круга из-за отказа двигателя.

1976

Возвращение Лауды из Ада.

1999

Сход и слезы Мики Хаккинена.

2011-2012

Борьба Фернандо Алонсо и Себастьяна Феттеля.

2019

Шарль Леклер вырвал победу для «Феррари» у Льюиса Хэмилтона.

2021

Победа Даниэля Риккардо.

Авария Ферстаппена и Хэмилтона.

А что вспомните вы?

По материалам.

Фото: THE GAME MAGAZINE/IMAGO / Motorsport Images / Rainer Schlegelmilch, Ercole Colombo, ZUMA Wire / Sergio Del Grande