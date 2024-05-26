Мегакрэши первого круга Монако: «Ред Булл» полностью уничтожен, «Альпин» подлетела, Сайнсу пробили колесо

Огонь!

Узкие улочки в Монако не предполагают большого числа обгонов – а значит, редкий шанс вырваться вперед конкурентов появляется либо во время волны пит-стопов, или на старте.

Вот почему с первых секунд заезда одно за другим начались происшествия.

Прокол в первом повороте едва не лишил Сайнса подиума

У «Феррари» редко получается добраться двумя машинами до подиума, но в Монако появилась отличная возможность: Шарль Леклер уверенно рванул с поула, а Карлос Сайнс с третьего едва не дотянулся до второго места – но закрепиться испанцу не удалось. Уже в первом повороте Оскар Пиастри из «Макларена» воспользовался маленькой лазейкой на внешней траектории, просунул туда машину, после чего легкий контакт превратил левую переднюю покрышку на болиде под номером 55 в кучу бесполезного хлама.

Сайнс тут же потерял скорость, моментально заискрила подвеска, через пару виражей его многообещающая гонка едва не прекратилась. К счастью, позади произошла впечатляющая авария, вызвавшая остановку заезда – и Карлос получил возможность снова стартовать с третьего места.

Магнуссен устроил самую зрелищную аварию

Красные флаги вызвал другой эпизод – с участием двух «Хаасов» и «Ред Булл» Серхио Переса. Мексиканец после провальной квалификации не слишком удачно стартовал, а затем затерялся в плотной борьбе и плохо разогнался после выхода из первого поворота.

Напарника Ферстаппена тут же бросились атаковать парни из «Хааса», причем больше усердствовал Кевин Магнуссен, проводящий непростой сезон, наполненный происшествиями.

Попытка Магнуссена протиснуться справа на узкой трассе ожидаемо завершилась разворотом Переса и поездкой последнего в барьеры. По пути досталось и Нико Хюлькенбергу, который и вовсе не смог сдержать разочарования: «Это было необязательно».

Итог аварии: полностью разбитый «Ред Булл», множество обломков на треке и красные флаги на неопределенное время. Впечатлился даже Ферстаппен.

Магнуссену повезло – стюарды посчитали происшествие гоночным инцидентом. Если бы датчанина посчитали зачинщиком инцидента, то не удалось бы избежать штрафных баллов в суперлицензию, а значит и их перебора и дисквалификации на одну гонку.

Окон и Гасли вернулись к жесткой борьбе

Французы с детства недолюбливают друг друга, а их зачем-то собрали в одной команде. Пороховая бочка пока еще не рванула как следует, но, кажется, это вопрос времени – в Монако все-таки что-то вспыхнуло.

Окон в повороте «Портье» перед тоннелем зачем-то бросился атаковать напарника – тот как минимум не ожидал, а потому даже не оставил свободного места. После контакта колесами машина Окона эффектно подскочила...

Гасли же просто разорался по радио, что поведение напарника было абсолютно глупым и привело к повреждениям обеих машин.

Из-за схода 10-секундный штраф Окону превратится в потерю пяти стартовых позиций на следующем Гран-при. Говорят, что на серьезный разговор с Эстебаном уже настроен босс команды Брюно Фамен.

Хватит происшествий на весь Гран-при?

Фото: Gettyimages.ru /Clive Rose