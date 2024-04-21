Гонка «Ф-1» в Шанхае. Норрис сорвал дубль «Ред Булл», Алонсо подвели стратеги
До встречи!
Спасибо, что были с нами. Теперь увидимся через две недели - когда 3-5 мая пройдет Гран-при Майами. Счастливо!
Краткие итоги
- «Ред Булл» по-прежнему заметно впереди конкурентов. Не помогли даже два появления машины безопасности. Ждем начала европейского сезона, обещанных новинок, и надеемся на то, что до «Ред Булл» кто-то дотянется.
- Норрис продемонстрировал отличный темп и получил награду в виде подиума. «Макларен» и правда может быть быстр в гонке. Результат Пиастри тут не показателен - Оскар провел большую часть заезда на поврежденной машине.
- «Феррари» не оправдала ожиданий. Вроде бы и трасса подходящая, и гоночный темп обещали отличный. Но на выходе - проиграли не только «Ред Булл», но и Норрису. Притом что Леклеру заметно помог тайминг первого пейскара.
- Алонсо традиционно бился как лев, но переход на «софт» оказался неудачным решением. В результате красивый прорыв за последних кругах, но лишь 7-е место после старта с 3-го.
- Нужно отметить двух «тащеров». Хюлькенберг снова в топ-10 и снова приносит зачетный балл «Хаасу». Хэмилтон после старта с 18-й позиции тоже прорывался как мог, при этом постоянно жалуясь на машину, но в итоге притащил ее на 9-е место.
Расклады в личном и командном зачетах
Результаты заезда
Топ-10
Ландо Норрис заканчивает гонку вторым, а Серхио Перес третьим! Далее расположили две «Феррари» Леклера и Сайнса, следом Расселл, Алонсо, Пиастри, Хэмилтон и Хюлькенберг.
Победа!
Макс Ферстаппен выигрывает Гран-при Китая! Впервые в своей карьере!
Скоро финиш
Лидеры ушли на последний круг гонки.
5 кругов до финиша
Погоня продолжается
А теперь самое сложное. До Расселла Алонсо 10 секунд. До финиша 6 кругов. Фернандо быстрее на 1-1,5 секунды на круге. Верится с трудом, но всякое бывает...
Это было опасно...
Алонсо просто «жмет на всю катушку». И чуть не поплатился за это - на выходе из последнего поворота зацепил гравий, но чудом поймал машину. И следом прошел Хэмилтона! Момент настоящей магии...
И да, следом позади остался и Пиастри.
Фернандо
Как и ожидалось, с Хюлькенбергом проблем не возникло. До Хэмилтона Алонсо осталось 1,5 секунды.
Алонсо
Ну что, Фернандо начинает свой прорыв. Для начала выдал лучший круг в гонке - 1.37,810. А затем последовательно разобрался с Албоном и Оконом. Дальше Хюлькенберг, Хэмилтон и Пиастри. До Расселла достать будет уже очень трудно.
Алонсо
Фернандо устал мучиться на «софте» и поехал в боксы. Испанец получил комплект «медиума» и вернулся на трек 12-м, позади Албона. Теперь нужно атаковать, чтобы вернуться в очковую зону.
Лидеры
Впереди пока без особых изменений. Макс все-таки уехал от Норриса на 8 секунд, Перес догоняет «Макларен», но не слишком быстро, а Леклер не сильно отстает от Переса.
Есть надежда, что мы еще увидим борьбу за места на подиуме.
Пиастри
Оскар на 8-й позиции страдает от «значительных повреждений» машины. Пока Пиастри 8-й.
Прямо позади него Хюлькенберг отбивался от Хэмилтона, но долго продержать не смог. Льюис 9-й и вполне может достать и Пиастри.
«Феррари»
Шарль пожаловался на нынешний комплект «харда» и спросил команду, действительно ли они хотят ехать с 1-м пит-стопом. На что получил ответ, что теперь ничего не сделать, поскольку никто больше останавливаться не собирается. Что, возможно, спорно, до финиша 16 кругов.
Перес vs Леклер
Пилот «Феррари» сопротивлялся сколько мог, но «Ред Булл» все-таки быстрее. Перес выходит на 3-е место. До Норриса Чеко 5,5 секунд.
Лидеры
Тем временем, впереди хоть и довольно тихо, но картина любопытная. Макс на этот раз явно не так бодро отрывается от Норриса - отрыв составляет всего 2,8 секунды. При этом у Норриса не все в порядке с машиной. Леклер отстал от «Макларена» на 3,8 секунды, в основном занимаясь обороной и удерживая позади Переса.
Красиво
Зато Стролл и Магнуссен, который теперь едут последними, видали очень красивую борьбу, буквально бок о бок проехав половину круга, обмениваясь позициями, уступая и отвечая. В итоге Стролл все-таки дожал соперника.
Штрафы
Стюарды начали раздавать «плюшки». По 10 секунд каждый получили Стролл, Магнуссен и Сарджент.
Текущее положение
Риккардо в боксах
Даниэль возвращается на пит-лейн. И это сход. Почти наверняка проблема в повреждениях болида в том самом инциденте на рестарте.
Риккардо
Пока обгоны только во второй десятке - и только с участием Риккардо. Даниэль потерял несколько позиций подряд и откатился на 14-е место.
Лидеры
Ферстаппен снова удержал первое место и уехал от Норриса на секунду. Самому Норрису нужно думать о Леклере, а Леклеру - о Пересе. А там еще и Алонсо на «софте». На первых кругах должно быть бодренько.
Гонка возобновилась
Ждем рестарт
Мы не отметили, что Алонсо сумел опередить Сайнса прямо перед тем, как гонку остановили и на трассе появился пейскар. Хэмилтон же прорвался уже на 11-е место, почти есть попадание в очковую зону.
Тем временем, рестарт на следующем круге.
Разбираемся
Пока ясно только то, Стролл врезался в Риккардо, а Цунода столкнулся с Магнуссеном.
Ситуация перед новым рестартом
Цунода
Причина - в столкновении на рестарте! Еще до возобновления гонки! Пока сложно сказать, кто именно виноват и сколько машин получили повреждения.
И снова здравствуйте!
Лидеры
Ферстаппен удержал лидерство, Норрис не пускает Леклера, а сзади поджимает Перес.
Гонка возобновилась
Машина безопасности уходит с трассы
Готовность номер один...
Леклер и Норрис
Понятное дело, что под машиной безопасности пити-стопы провели почти все остальные. Что позволило Леклеру и Норрису заметно улучшить свое положение. В группе лидеров только у Сайнса «хард» постарше, чем у остальных, на 4-5 кругов.
Положение за машиной безопасности
Приехали
На этот раз настоящая!
Боттас
Эвакуация болида Боттаса пока в процессе. Сам Валттери уже покинул место происшествия на скутере.
Расклады в режиме VSC
Норрис
В «Макларене» тоже решили пользоваться ситуацией, пока дают, и провели пит-стоп Норриса. Ландо возвращается на трек 3-м.
И все таки ВСК
Стюарды немного подумали - и все-таки включили режим виртуальной машины безопасности.
В «Феррари» воспользовались ситуацией и Леклер отправился в боксы. Шарль возвращается на трек 5-м, в секунде позади Алонсо. Но его шины свежее на 10 кругов.
Боттас
И у нас первый сход. Боттас, который сегодня в целом смотрелся довольно бодро, не может продолжить борьбу - на «Заубере» отказал мотор и Валттери остановился в 11-м повороте. На трассе желтые флаги - о виртуальном автомобиле безопасности речь, вроде бы, пока не идет.
Норрис
Ландо сообщили о том, что Леклер будет пробовать тактику с одним пит-стопом. Возможно, в «Макларене» тоже попробуют это сделать.
Сам Ландо только что пропустил вперед Ферстаппена - Макс вернул себе лидерство в гонке.
Сайнс
Карлос Сайнс тоже поехал в боксы, предварительно заставив Переса потерять время, перешел на «хард» и вернулся на трек 10-м.
И их осталось двое...ждем, когда менять шины поедут Норрис и Леклер.
При этом в «Феррари» думают над разными вариантами стратегии. Возможен даже один пит-стоп.
Хэмилтон
Появился повод вспомнить о Льюисе. Анонсированный прорыв конечно происходит, но пока очень медленно. Хэмилтон после волны пит-стопов оказался 14-м. И продолжает жаловаться на то, что у него «слишком медленная машина».
«Макларен»
Ну вот, одним меньше - в том смысле, что в «Макларене» не выдержали и Пиастри поехал в боксы. Сменил один «медиум» на другой и вернулся на трек 9-м, позади Стролла.
Ферстаппен
Леклер не смог долго сдерживать Макса. Тот постепенно движется к тому, чтобы официально вернуть себе лидерство. Остался только Норрис.
Интересно, что в «Феррари» и «Макларене» по-прежнему не торопятся в боксы. Это единственные машины, которые пока вообще не останавливались в боксах.
Ситуация после пит-стопов «Ред Булл»
«Альпин»
Ох, на пит-стопе у Гасли чуть не произошло чего-то очень нехорошего. Из-за плохо закрепленного колеса чуть не зашибло одного из механиков. К счастью, все обошлось.
Макс
Ферстаппен чуть-чуть потерял время, поскольку уперся в Пиастри после возвращения на трек. Но «Макларен» задержал Макса не слишком сильно. Теперь Ферстаппен в 2,5 секундах позади Леклера, который пока не останавливался.
«Ред Булл»
Синхронный пит-стоп Ферстсппена и Переса - механики обслужили болиды один за другим. Макс вернулся на трек 4-м, Перес - 6-м.
«Феррари»
Пилоты Скудерии продолжают прорываться. Леклер дожал Пиастри, Сайнс Расселла, который сразу поехал в боксы.
Пит-стопы
Однако пит-стопы начались даже раньше, чем ожидалось. В боксах на дистанции двух кругов побывали Стролл, Хюлькенберг, Боттас, Окон, Цунода, Албон, Хэмилтон и Чжоу.
И да, судя по всему, так называемый «андеркат» с преимуществом более свежих шин здесь будет работать очень мощно.
«Феррари»
Кажется, шины начинают терять в эффективности, на некоторых машинах как минимум. Вот и Леклер проснулся, выждал момент и провел успешную атаку на Расселла! «Мерседес» остается позади.
Норрис
Пока обгоны у нас проходят в основном с участием Алонсо. Фернандо сначала совершил один на старте, а вот дальше пока только пропускает соперников. После Переса пилот «Астон Мартин» не стал слишком долго сопротивляться и в борьбе с Норрисом.
Позиции
Создается ощущение, что для каких-то изменений в пелотоне нужно ждать первую волну пит-стопов. По прикидкам, первые пит-стопы команды будут проводить в промежутке 14-20 кругов.
Изменения в тройке лидеров
Алонсо
Теперь Фернандо ждет вторая серия «игры в обороне» - испанца уже догнал Норрис, а «Макларен» здесь тоже быстрее «Астон Мартин».
Перес
Все-таки «Астон Мартин» не может долго сопротивляться «Ред Булл». Перес проходит Алонсо в борьбе за 2-ю позицию.
Прямые не помогают
Пелотон постепенно расслаивается. Макс уехал от Алонсо на 4 секунды, сам Фернандо занят сдерживанием Переса, а позади DRS-паровозик примерно из всех остальных машин. Так и живем...
«Софт» не работает
Хэмилтон так и едет 18-м, сумев отыграть позицию после старта (опередив Чжоу). И жалуется на то, что шины «софт» в таких условиях не работают так, как ожидалось. Пока прорыва не получается.
2-й круг
А вот впереди все пока грустно. Ферстаппен за два круга уехал от Алонсо на 2,5 секунды. Дальше все пока очень плотно.
1-й круг
У «Феррари», такое ощущение, есть некоторые проблемы с мгновенным прогревом шин. На первом круге это стоило пары позиций, но Леклер и Сайнс уже начинают отыгрываться.
А позади Чжоу воюет с Магнуссеном за 17-е место! Льюис пока 19-й и никуда не прорвался.
Старт!
Поехали! Алонсо удалось опередить Переса, а Расселл прошел обе «Феррари»! Как и Хюлькенберг!
Готовимся
Пилоты отправились на прогревочный круг и скоро гначнут выстраиваться на стартовой решетке. Все готово к началу Гран-при Китая.
Информация по шинам:
Магнуссен стартует на «харде»
Стролл, Хэмилтон, Цунода и Сарджент на «софте»
У всех остальных «медиум».
Сарджент
Да, нужно сказать о небольших изменениях на стартовой решетке. Логан Сарджент будет стартовать не последним, а сразу с пит-лейн. В «Уильямсе» решили, что терять все равно нечего - и поменяли настройки болида в режиме закрытого парка.
Гимн
А вот так проходит процедура исполнения национального гимна.
Чжоу
Пока ждем старт, вот пара фоточек с местной звездой - китайцы совсем чуть-чуть сходят с ума по Чжоу.
Стратегия
Тут сегодня ничего интересного. Инженеры «Пирелли» считают стратегию с двумя пит-стопами безальтернативной. Наиболее предпочтительные варианты – 1) «медиум» - «хард» - «медиум» 2) «медиум» - «хард» - «хард».
20 минут до старта
- Основной вопрос – сумеет ли кто-то сегодня остановить «Ред Булл». У Ферстаппена и Переса первый ряд на старте, а основные конкуренты из «Феррари» далеко. Однако в Скудерии не скрывали, что настраивали машины на гонку и темп на длинной дистанции.
- Еще один вопрос – как долго продержится Алонсо. Испанец выдал очередное выдающее выступление в квалификации, но вот в прогнозах на гонку был не столь оптимистичен.
- Не до конца ясно, чего ждать от «Макларена». Вроде бы и Норрис, и Пиастри выступили неплохо, но в этом сезоне команда – на контрасте с «Астон Мартин», - наоборот лучше смотрится в квалификациях, а вот в гонках темп относительно конкурентов падает.
- Во второй половине пелотона за основной экшн должен отвечать сегодня Льюис Хэмилтон. У «Мерседеса» все идет не очень хорошо, а Льюис так и вовсе стартует 18-м. Но у него в распоряжении полным полно свежих комплектов «софта», так что понаблюдать за прорывом будет как минимум интересно.
Перед стартом
21 апреля состоится Гран-при Китая, пятый этап «Формулы-1» сезона-2024.
Старт гонки – в 10:00 по московскому времени.
Ситуация в чемпионате после этапа в Японии: