Гонка «Ф-1» в Шанхае. Норрис сорвал дубль «Ред Булл», Алонсо подвели стратеги

- «Ред Булл» по-прежнему заметно впереди конкурентов. Не помогли даже два появления машины безопасности. Ждем начала европейского сезона, обещанных новинок, и надеемся на то, что до «Ред Булл» кто-то дотянется.

- Норрис продемонстрировал отличный темп и получил награду в виде подиума. «Макларен» и правда может быть быстр в гонке. Результат Пиастри тут не показателен - Оскар провел большую часть заезда на поврежденной машине.

- «Феррари» не оправдала ожиданий. Вроде бы и трасса подходящая, и гоночный темп обещали отличный. Но на выходе - проиграли не только «Ред Булл», но и Норрису. Притом что Леклеру заметно помог тайминг первого пейскара.

- Алонсо традиционно бился как лев, но переход на «софт» оказался неудачным решением. В результате красивый прорыв за последних кругах, но лишь 7-е место после старта с 3-го.

- Нужно отметить двух «тащеров». Хюлькенберг снова в топ-10 и снова приносит зачетный балл «Хаасу». Хэмилтон после старта с 18-й позиции тоже прорывался как мог, при этом постоянно жалуясь на машину, но в итоге притащил ее на 9-е место.