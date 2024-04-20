У «Ред Булл» – 100-й поул в истории, Алонсо выступил с мастер-классом для «Феррари»
До завтра!
Теперь осталась только главная воскресная гонка уик-энда. Она состоится завтра в 10:00 по московскому времени. Не пропустите!
Краткие итоги
- «Ред Булл» без изменений. После увлекательной квалификации к спринту основной заезд выглядит более привычным: «быки» все так же на первом ряду, Ферстаппен сегодня взял поул без всякой конкуренции. Попотеть пришлось разве что Серхио Пересу в борьбе за второе место. - Фернандо Алонсо продолжает выжимать максимум из машины. Из-за чего сложно оценить адекватно болид «Астон Мартин». По ходу уик-энда в Китае испанец рассказал, что не ощущает остро недостатки машины, как его напарник Ланс Стролл, и может их нивелировать. Видимо, поэтому Алонсо - третий, а Стролл - 11-й. К тому же многое решала работа с шинами - и здесь испанец на опыте победил остальной пелотон. - «Макларен» лучше ожидаемого. Перед стартом Гран-при в команде опасались за свой темп: у оранжевого болида проблемы в медленных поворотах, которых в Шанхае предостаточно. Да и переменчивый ветер не шел на пользу темпу MCL38. Однако даже так квалификация завершилась для «Макларена» вполне успешно. Вопрос в том, что будет в гонке. - «Феррари» провалилась. Похоже, после того как в спринте Сайнс быстро убил резину, в Скудерии решили перейти на более экономные настройки. Однако это «съело» темп, и теперь завтра придется прорываться вперед, если итальянцы планируют финишировать на подиуме. - Пример Хэмилтона доказал, насколько важны настройки. Льюис вполне неплохо держался в спринте, однако в квалификации решил поэкспериментировать - не вышло. Теперь ему предстоит мучаться с болидом целую гонку. - Риккардо наконец уделал Цуноду в квалификации. Но не стоит сразу списывать японца, на результат повлияло сразу несколько факторов: для Юки это первый опыт в Шанхае - да еще и какой! С одной практикой и недостатком данных... Дэн же обожает местный трек из-за суперсложных торможений. У №22 изначально не было шансов против напарника. - И вообще важно помнить, что, помимо Цуноды, на трассу в Китае впервые приехали также Чжоу, Пиастри и Сарджент. Так что если парни и будут сдавать в темпе, то это хоть как-то можно понять. Ведь здесь многое решает умение адаптироваться и включать шины по ситуации.
Результаты сессии
Поул у Ферстаппена
Удивлены?
Перес забирает второе место
Алонсо - третий. Все. Дальше без изменений - это финиш. Суперплотная борьба.
Норрис - второй!!!
Пиастри - третий.
Сайнс запрыгивает на второе место
Расселл четвертый.
Ждем прогресса от «Феррари»
Времена Скудерии в третьем сегменте на 0,4 секунды хуже, чем во втором.
Готовимся к финалу
Пилоты выезжают на последние попытки. Вот-вот Ферстаппен закрепится на поуле - а вот кто будет вторым, пока неясно.
Тем временем пошли первые времена
Лучшее время у Макса, Алонсо идет вторым в 0,394 секунды позади. Третий - Перес, а далее оба «Макларена» и две «Феррари». Хюлькенберг быстрее Расселла.
Лучший способ провести время
«Мы только что поженились. Это наш медовый месяц». Фанаты «Ф-1» знают, где нужно отмечать главные события жизни.
Начинается третий сегмент
Финал квалификации к Гран-при Китая.
Хэмилтон делится впечатлениями
Пока ждем старта третьего сегмента, Льюис рассказывает о своем провале в квалификации. Оказывается, дело в измененных настройках: «Я отдал все силы. 18-е место - это плохо. Когда я менял настройки, думал, что хуже явно не станет - но стало! Дерьмо случается».
Итоги второго сегмента
Боттас под конец выбил Стролла из первой десятки. Хюлькенбергу удалось пробиться в третий сегмент. Вылетели Стролл, Риккардо, Окон, Албон, Гасли.
Леклер - третий
Дэн вылетел из топ-10.
Хюлькенберг на шестом месте
Риккардо пробивается на девятое. Сайнс поднялся на второе место.
Две минуты до конца
Следующие круги станут последними попытками в сегменте.
Сайнс на трассе!
У «Феррари» получилось вернуть Карлоса в борьбу.
Пять минут до конца
А на трассе только Расселл и Ферстаппен.
Сессия возобновилась
Продолжаем наблюдать за вторым сегментом.
«Феррари» работает
В Скудерии рассчитывают восстановить болид №55 и вернуть его в борьбу.
Продолжим через две минуты
В 45 минут квалификация возобновится.
Сможет ли Карлос продолжить сессию?
Как откопали в RaceFans, по правилам пилоту, который остановился на трассе по ходу квалификации, не может быть позволено продолжить участие в заезде. Что же решат стюарды?
Карлос возвращается в боксы
Без переднего крыла. Но если «Феррари» успеют заменить элемент (на аналогичный - в рамках закрытого парка), то Сайнс может продолжить квалификацию. В противном случае это сход. К тому же нельзя исключать вероятные повреждения от контакта со стеной.
Красный флаг
Сессия остановлена.
Ошибка Карлоса Сайнса
Испанец просчитался на выходе из последнего поворота и улетел в стену.
Первые времена
Ферстаппен - лучший, позади него оба «Макларена».
Все на трассе
Кроме Джорджа Расселла.
Второй сегмент начался!
Впереди очередная порция плотной борьбы - на сей раз за попадание в топ-10.
Цунода разочарован
Юки поражен 19-м местом, он впервые в сезоне уступил напарнику в квалификации. Говорит, что такое невозможно, по его ощущениям, круг вышел хороший.
Итоги первого сегмента
Вышла настоящая чехарда времен - все из-за эволюции трека. В итоге Макс - лидер, Леклер - второй, а третий - Норрис. Вылетели Чжоу, Магнуссен, Хэмилтон, Цунода, Сарджент.
Хэмилтон рискует вылететь
Пилоты активно улучшают времена, а таймер уже все!
Чжоу - на восьмое место
Китайские фанаты ликуют.
Инцидент Албон-Перес - все
Стюарды решили, что расследовать нечего. Чеко тем временем показал шестое время. Лучший результат сейчас у Норриса.
Серхио без времени
Перес выезжает из боксов, потому что до финиша первого сегмента осталось меньше четырех минут. Пока виртуально выбывает еще и Хэмилтон.
Перес и Албон
Пилоты немного недопоняли друг друга в первом повороте: Албон считал, что освобождает путь мексиканцу, но Чеко воспринял это как блокировку. Судьи себе пометили инцидент.
Трасса прогревается
Пиастри поставил лучший круг - все сектора быстрейшие. Тем временем «Уильямс» на пятом (Албон) и десятом месте (Сарджент). Вау!
Ферстаппен недотянул до Фернандо
Максу не хватило несколько сотых до Алонсо. «Астон Мартин» выглядит уверенно в первом сегменте.
Лучшее время у Алонсо
Второй - Боттас, третий - Стролл.
Пока большинство на «софте»
Сайнс решил поехать на «медиуме», и его время слабее результатов Гасли, Магнуссена, Норриса и Расселла.
Чжоу бросил круг
Китаец вот-вот должен был пересечь черту, но решил свернуть на пит-лейн. У Цуноды тем временем не работает DRS.
Половина пелотона уже на трассе
Включая Сайнса, Норриса и Расселла.
Начинается первый сегмент
Ну что, главная часть китайского уик-энда стартовала.
Как чинили Алонсо
А вот как механики восстанавливали болид Фернандо после того самого схода. Испанец, если что, не особо расстроился из-за спринта: говорит, ему светило не так много очков - так что весь фокус на основную квалификацию и гонку.
Обновления про спринт
Алонсо дали 10-секундный штраф за контакт с Карлосом Сайнсом в 9-м повороте и три штрафных балла в лицензию. Стюарды уже рекомендовали ФИА изменить формулировку: потому что как-то странно давать штраф тому, кто сошел.
Перед квалификацией
Спринт во многом прояснил ситуацию в этот уик-энд: «Ред Булл» - ракета. Весьма вероятно, в квалификации «быки» будут так же сильны и, если все пройдет без сюрпризов, заберут поул. Но это не значит, что интриги нет. Как раз наоборот: по новым правилам после спринта команды могут изменить настройки. В случае «Ред Булл» это скорее всего просто ускорит болид, а вот как это отразится на остальных? Может, «Феррари» сможет реабилитироваться за не самую яркую пятницу - или «Мерседес» опять промахнется... Скоро все узнаем.
На этом все - но не все!
Не отключайтесь надолго - в 10:00 мск пройдет квалификация к воскресной гонке!
Возвращайтесь к этому времени в наш онлайн, последим за событиями вместе. Всем спасибо за внимание!
Впечатления
• Победа Ферстаппена была ожидаемой в сухих условиях - но почему-то казалось, что «Ред Булл» потребуется меньше времени, чтобы опередить конкурентов;
• Классная борьба за место на подиуме - и очень жаль, что сегодня все сложилось неудачно для Алонсо и Норриса.
• Хэмилтон доказывает, что он еще очень даже может с подходящей машиной. Будем надеяться, что «Феррари» в следующем году его не подведет.
• В самой «Феррари» сегодня наконец-то была борьба, хотя Леклер в итоге остался недоволен действиями Сайнса. По мнению Шарля, напарник больше боролся с ним, чем с соперниками.
Положение в личном и командном зачетах
Результаты заезда
Топ-10 (топ-8 получит очки: 8-7-6-5-4-3-2-1)
1. Ферстаппен
2. Хэмилтон
3. Перес
4. Леклер
5. Сайнс
6. Норрис
7. Пиастри
8. Расселл
9. Чжоу
10. Магнуссен
Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Китая!
Последний круг
Ферстаппен оторвался на 11,5 секунд от Хэмилтона. Перес уступает второму месту 3 секунды.
Та самая борьба «Феррари».
Алонсо сошел
Очень жаль, потрясающая была гонка.
Леклер недоволен
Он все-таки опередил Сайнса, но борьбе с напарником не рад.
Прокол у Алонсо
Фернандо тут же откатился назад, а две «Феррари» бросились разбираться между собой за 4-е место.
Алонсо же отправился в боксы - во время борьбы с «Феррари» его переднее колесо прокололи.
Алонсо все-таки дожали!
Сайнс долго давил на Алонсо, сумел обогнать, но конкурент провел контратаку - и мимо соперников тут же пролетел Перес!
А позади борьба!
Самого Сайнса прессуют Перес и Леклер!
Темп Алонсо упал
Сайнс уже буквально физически давит на соотечественника. но тот все еще удерживает третье место.
Борьба в хвосте пелотона
Позади Ланса Стролла (14-й) тоже паровозик. Его преследуют Окон и Гасли, а еще чуть дальше Албон бодается (успешно с Хюлькенбергом).
Алонсо проводит мощный заезд
В этом паравозике, который возглавляет Алонсо, хочется как раз похвалить гонщика «Астон Мартин». Он очень грамотно расходует накопленную энергию в ERS - и создает отрывы перед отсечками DRS. В итоге Сайнс не успевает подобраться на расстояние атаки и ему не помогает даже открытое антикрыло.
Кроме того, «Астон Мартин» настроен так, чтобы развивать высокую скорость на прямых.
Текущая ситуация
А что «Феррари»?
Сайнс преследует Алонсо, но пока не атакует, а Леклер завис за Пересом - и тоже не может совершить маневр (потому что Перес открывает антикрыло благодаря минимальному отставанию от Сайнса).
Все, интрига умерла
Ферстаппен моментально улетел от преследователей сразу на 2 секунды.
Ферстаппен атакует Хэмилтона!
И вырывается на первое место в конце длиннющей прямой.
И это не просто жалобы!
Льюис едва не вылетел в шпильке! Макс тут же сел на хвост лидеру.
Хэмилтон жалуется
«Эта штука не поворачивает в медленных поворотах».
«Ред Булл» заработал
Ферстаппен воспользовался DRS и наконец-то обогнал Алонсо.
Голландец теперь 2-й.
Тревожно за Льюиса.
Лидирование как в прошлом
Хэмилтон уверенно летит к победе в спринте, Алонсо - второй, и не менее уверенно держится впереди «Ред Булл».
Мы словно вернулись в 2008 год. Не стареют душой ветераны!
Стюарды рассмотрели эпизод с Халком и Строллом
Стролл утверждает, что Хюлькенберг его выдавил, но судьи не нашли криминала в их борьбе.
Разрывы стабилизировались
Расселл обогнал Магнуссена и стал 10-м
3/19 круг
Хэмилтон держит Алонсо в секунде позади, Ферстаппен слегка отстал от «Астон Мартин». И Макс орет по радио, что его батарея, похоже, не заряжается.
Момент выезда Норриса
Расклады после старта
Хэмилтон мощно начал спринт, Норрис не попал во второй поворот и откатился ближе к концу топ-10, Алонсо - второй, Ферстаппен - третий.
Старт!
Шины
Почти все на «медиуме», кроме Расселла («софт»).
Прогревочный круг
За сколько кругов или поворотов Ферстаппен вырвется на 1-е место?
30 минут до старта
Сегодня пасмурно, но дождя нет. Пилоты выехали на установочный круг, по завершении которого припаркуют болиды на стартовой решетке.
Всем привет! «Формула-1» вернулась в Китай на потрясающую трассу «Шанхай Интернэшнл» - и сразу выдала огненное (в прямом смысле!) шоу: в практике и квалификации к спринту горела трава на обочине, а затем пошел дождь и серьезно запутал расстановку сил.
Сегодня у нас большой гоночный онлайн – в 6:00 мск стартует получасовой спринт, в котором Ферстаппен за короткий промежуток постарается обогнать дедов Алонсо и Хэмилтона, а также внезапно взявшего поул-позицию Норриса.
Будет интересно!
Перед стартом
20 апреля состоятся спринт и квалификация к пятому этапу «Формулы-1» сезона-2024, Гран-при Китая.
Старт спринта - в 6:00 по московскому времени.
Квалификация состоит из трех сегментов: после первого и второго выбывают по пять пилотов с худшими результатами, в финальной части сессии десятка лучших поборется за поул-позицию, которая дает право стартовать с первого места в воскресной гонке.
Старт квалификации – в 10:00.