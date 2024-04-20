У «Ред Булл» – 100-й поул в истории, Алонсо выступил с мастер-классом для «Феррари»

• Победа Ферстаппена была ожидаемой в сухих условиях - но почему-то казалось, что «Ред Булл» потребуется меньше времени, чтобы опередить конкурентов;

• Классная борьба за место на подиуме - и очень жаль, что сегодня все сложилось неудачно для Алонсо и Норриса.

• Хэмилтон доказывает, что он еще очень даже может с подходящей машиной. Будем надеяться, что «Феррари» в следующем году его не подведет.

• В самой «Феррари» сегодня наконец-то была борьба, хотя Леклер в итоге остался недоволен действиями Сайнса. По мнению Шарля, напарник больше боролся с ним, чем с соперниками.