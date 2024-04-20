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У «Ред Булл» – 100-й поул в истории, Алонсо выступил с мастер-классом для «Феррари»

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До завтра!

Теперь осталась только главная воскресная гонка уик-энда. Она состоится завтра в 10:00 по московскому времени. Не пропустите!

Тимофей Поршнев

Краткие итоги

- «Ред Булл» без изменений. После увлекательной квалификации к спринту основной заезд выглядит более привычным: «быки» все так же на первом ряду, Ферстаппен сегодня взял поул без всякой конкуренции. Попотеть пришлось разве что Серхио Пересу в борьбе за второе место. - Фернандо Алонсо продолжает выжимать максимум из машины. Из-за чего сложно оценить адекватно болид «Астон Мартин». По ходу уик-энда в Китае испанец рассказал, что не ощущает остро недостатки машины, как его напарник Ланс Стролл, и может их нивелировать. Видимо, поэтому Алонсо - третий, а Стролл - 11-й. К тому же многое решала работа с шинами - и здесь испанец на опыте победил остальной пелотон. - «Макларен» лучше ожидаемого. Перед стартом Гран-при в команде опасались за свой темп: у оранжевого болида проблемы в медленных поворотах, которых в Шанхае предостаточно. Да и переменчивый ветер не шел на пользу темпу MCL38. Однако даже так квалификация завершилась для «Макларена» вполне успешно. Вопрос в том, что будет в гонке. - «Феррари» провалилась. Похоже, после того как в спринте Сайнс быстро убил резину, в Скудерии решили перейти на более экономные настройки. Однако это «съело» темп, и теперь завтра придется прорываться вперед, если итальянцы планируют финишировать на подиуме. - Пример Хэмилтона доказал, насколько важны настройки. Льюис вполне неплохо держался в спринте, однако в квалификации решил поэкспериментировать - не вышло. Теперь ему предстоит мучаться с болидом целую гонку. - Риккардо наконец уделал Цуноду в квалификации. Но не стоит сразу списывать японца, на результат повлияло сразу несколько факторов: для Юки это первый опыт в Шанхае - да еще и какой! С одной практикой и недостатком данных... Дэн же обожает местный трек из-за суперсложных торможений. У №22 изначально не было шансов против напарника. - И вообще важно помнить, что, помимо Цуноды, на трассу в Китае впервые приехали также Чжоу, Пиастри и Сарджент. Так что если парни и будут сдавать в темпе, то это хоть как-то можно понять. Ведь здесь многое решает умение адаптироваться и включать шины по ситуации.

Тимофей Поршнев

Перес забирает второе место

Алонсо - третий. Все. Дальше без изменений - это финиш. Суперплотная борьба.

Тимофей Поршнев

Сайнс запрыгивает на второе место

Расселл четвертый.

Тимофей Поршнев

Ждем прогресса от «Феррари»

Времена Скудерии в третьем сегменте на 0,4 секунды хуже, чем во втором.

Тимофей Поршнев

Готовимся к финалу

Пилоты выезжают на последние попытки. Вот-вот Ферстаппен закрепится на поуле - а вот кто будет вторым, пока неясно.

Тимофей Поршнев

Тем временем пошли первые времена

Лучшее время у Макса, Алонсо идет вторым в 0,394 секунды позади. Третий - Перес, а далее оба «Макларена» и две «Феррари». Хюлькенберг быстрее Расселла.

Тимофей Поршнев

Лучший способ провести время

«Мы только что поженились. Это наш медовый месяц». Фанаты «Ф-1» знают, где нужно отмечать главные события жизни.

Тимофей Поршнев

Начинается третий сегмент

Финал квалификации к Гран-при Китая.

Тимофей Поршнев

Хэмилтон делится впечатлениями

Пока ждем старта третьего сегмента, Льюис рассказывает о своем провале в квалификации. Оказывается, дело в измененных настройках: «Я отдал все силы. 18-е место - это плохо. Когда я менял настройки, думал, что хуже явно не станет - но стало! Дерьмо случается».

Тимофей Поршнев

Итоги второго сегмента

Боттас под конец выбил Стролла из первой десятки. Хюлькенбергу удалось пробиться в третий сегмент. Вылетели Стролл, Риккардо, Окон, Албон, Гасли.

Тимофей Поршнев

Хюлькенберг на шестом месте

Риккардо пробивается на девятое. Сайнс поднялся на второе место.

Тимофей Поршнев

Две минуты до конца

Следующие круги станут последними попытками в сегменте.

Тимофей Поршнев

Сайнс на трассе!

У «Феррари» получилось вернуть Карлоса в борьбу.

Тимофей Поршнев

Пять минут до конца

А на трассе только Расселл и Ферстаппен.

Тимофей Поршнев

Сессия возобновилась

Продолжаем наблюдать за вторым сегментом.

Тимофей Поршнев

«Феррари» работает

В Скудерии рассчитывают восстановить болид №55 и вернуть его в борьбу.

Тимофей Поршнев

Продолжим через две минуты

В 45 минут квалификация возобновится.

Тимофей Поршнев

Сможет ли Карлос продолжить сессию?

Как откопали в RaceFans, по правилам пилоту, который остановился на трассе по ходу квалификации, не может быть позволено продолжить участие в заезде. Что же решат стюарды?

Тимофей Поршнев

Карлос возвращается в боксы

Без переднего крыла. Но если «Феррари» успеют заменить элемент (на аналогичный - в рамках закрытого парка), то Сайнс может продолжить квалификацию. В противном случае это сход. К тому же нельзя исключать вероятные повреждения от контакта со стеной.

Тимофей Поршнев

Ошибка Карлоса Сайнса

Испанец просчитался на выходе из последнего поворота и улетел в стену.

Тимофей Поршнев

Первые времена

Ферстаппен - лучший, позади него оба «Макларена».

Тимофей Поршнев

Второй сегмент начался!

Впереди очередная порция плотной борьбы - на сей раз за попадание в топ-10.

Тимофей Поршнев

Цунода разочарован

Юки поражен 19-м местом, он впервые в сезоне уступил напарнику в квалификации. Говорит, что такое невозможно, по его ощущениям, круг вышел хороший.

Тимофей Поршнев

Итоги первого сегмента

Вышла настоящая чехарда времен - все из-за эволюции трека. В итоге Макс - лидер, Леклер - второй, а третий - Норрис. Вылетели Чжоу, Магнуссен, Хэмилтон, Цунода, Сарджент.

Тимофей Поршнев

Хэмилтон рискует вылететь

Пилоты активно улучшают времена, а таймер уже все!

Тимофей Поршнев

Инцидент Албон-Перес - все

Стюарды решили, что расследовать нечего. Чеко тем временем показал шестое время. Лучший результат сейчас у Норриса.

Тимофей Поршнев

Серхио без времени

Перес выезжает из боксов, потому что до финиша первого сегмента осталось меньше четырех минут. Пока виртуально выбывает еще и Хэмилтон.

Тимофей Поршнев

Перес и Албон

Пилоты немного недопоняли друг друга в первом повороте: Албон считал, что освобождает путь мексиканцу, но Чеко воспринял это как блокировку. Судьи себе пометили инцидент.

Тимофей Поршнев

Трасса прогревается

Пиастри поставил лучший круг - все сектора быстрейшие. Тем временем «Уильямс» на пятом (Албон) и десятом месте (Сарджент). Вау!

Тимофей Поршнев

Ферстаппен недотянул до Фернандо

Максу не хватило несколько сотых до Алонсо. «Астон Мартин» выглядит уверенно в первом сегменте.

Тимофей Поршнев

Лучшее время у Алонсо

Второй - Боттас, третий - Стролл.

Тимофей Поршнев

Пока большинство на «софте»

Сайнс решил поехать на «медиуме», и его время слабее результатов Гасли, Магнуссена, Норриса и Расселла.

Тимофей Поршнев

Чжоу бросил круг

Китаец вот-вот должен был пересечь черту, но решил свернуть на пит-лейн. У Цуноды тем временем не работает DRS.

Тимофей Поршнев

Половина пелотона уже на трассе

Включая Сайнса, Норриса и Расселла.

Тимофей Поршнев

Начинается первый сегмент

Ну что, главная часть китайского уик-энда стартовала.

Тимофей Поршнев

Как чинили Алонсо

А вот как механики восстанавливали болид Фернандо после того самого схода. Испанец, если что, не особо расстроился из-за спринта: говорит, ему светило не так много очков - так что весь фокус на основную квалификацию и гонку.

Тимофей Поршнев

Обновления про спринт

Алонсо дали 10-секундный штраф за контакт с Карлосом Сайнсом в 9-м повороте и три штрафных балла в лицензию. Стюарды уже рекомендовали ФИА изменить формулировку: потому что как-то странно давать штраф тому, кто сошел.

Тимофей Поршнев

Перед квалификацией

Спринт во многом прояснил ситуацию в этот уик-энд: «Ред Булл» - ракета. Весьма вероятно, в квалификации «быки» будут так же сильны и, если все пройдет без сюрпризов, заберут поул. Но это не значит, что интриги нет. Как раз наоборот: по новым правилам после спринта команды могут изменить настройки. В случае «Ред Булл» это скорее всего просто ускорит болид, а вот как это отразится на остальных? Может, «Феррари» сможет реабилитироваться за не самую яркую пятницу - или «Мерседес» опять промахнется... Скоро все узнаем.

Тимофей Поршнев

На этом все - но не все!

Не отключайтесь надолго - в 10:00 мск пройдет квалификация к воскресной гонке!

Возвращайтесь к этому времени в наш онлайн, последим за событиями вместе. Всем спасибо за внимание!

Дмитрий Федотов

Впечатления

• Победа Ферстаппена была ожидаемой в сухих условиях - но почему-то казалось, что «Ред Булл» потребуется меньше времени, чтобы опередить конкурентов;

• Классная борьба за место на подиуме - и очень жаль, что сегодня все сложилось неудачно для Алонсо и Норриса.

• Хэмилтон доказывает, что он еще очень даже может с подходящей машиной. Будем надеяться, что «Феррари» в следующем году его не подведет.

• В самой «Феррари» сегодня наконец-то была борьба, хотя Леклер в итоге остался недоволен действиями Сайнса. По мнению Шарля, напарник больше боролся с ним, чем с соперниками.

Дмитрий Федотов

Топ-10 (топ-8 получит очки: 8-7-6-5-4-3-2-1)

1. Ферстаппен

2. Хэмилтон

3. Перес

4. Леклер

5. Сайнс

6. Норрис

7. Пиастри

8. Расселл

9. Чжоу

10. Магнуссен

Дмитрий Федотов

Последний круг

Ферстаппен оторвался на 11,5 секунд от Хэмилтона. Перес уступает второму месту 3 секунды.

Дмитрий Федотов

Леклер недоволен

Он все-таки опередил Сайнса, но борьбе с напарником не рад.

Дмитрий Федотов

Прокол у Алонсо

Фернандо тут же откатился назад, а две «Феррари» бросились разбираться между собой за 4-е место.

Алонсо же отправился в боксы - во время борьбы с «Феррари» его переднее колесо прокололи.

Дмитрий Федотов

Алонсо все-таки дожали!

Сайнс долго давил на Алонсо, сумел обогнать, но конкурент провел контратаку - и мимо соперников тут же пролетел Перес!

Дмитрий Федотов

А позади борьба!

Самого Сайнса прессуют Перес и Леклер!

Дмитрий Федотов

Темп Алонсо упал

Сайнс уже буквально физически давит на соотечественника. но тот все еще удерживает третье место.

Дмитрий Федотов

Борьба в хвосте пелотона

Позади Ланса Стролла (14-й) тоже паровозик. Его преследуют Окон и Гасли, а еще чуть дальше Албон бодается (успешно с Хюлькенбергом).

Дмитрий Федотов

Алонсо проводит мощный заезд

В этом паравозике, который возглавляет Алонсо, хочется как раз похвалить гонщика «Астон Мартин». Он очень грамотно расходует накопленную энергию в ERS - и создает отрывы перед отсечками DRS. В итоге Сайнс не успевает подобраться на расстояние атаки и ему не помогает даже открытое антикрыло.

Кроме того, «Астон Мартин» настроен так, чтобы развивать высокую скорость на прямых.

Дмитрий Федотов

А что «Феррари»?

Сайнс преследует Алонсо, но пока не атакует, а Леклер завис за Пересом - и тоже не может совершить маневр (потому что Перес открывает антикрыло благодаря минимальному отставанию от Сайнса).

Дмитрий Федотов

Все, интрига умерла

Ферстаппен моментально улетел от преследователей сразу на 2 секунды.

Дмитрий Федотов

Ферстаппен атакует Хэмилтона!

И вырывается на первое место в конце длиннющей прямой.

Дмитрий Федотов

И это не просто жалобы!

Льюис едва не вылетел в шпильке! Макс тут же сел на хвост лидеру.

Дмитрий Федотов

Хэмилтон жалуется

«Эта штука не поворачивает в медленных поворотах».

Дмитрий Федотов

«Ред Булл» заработал

Ферстаппен воспользовался DRS и наконец-то обогнал Алонсо.

Голландец теперь 2-й.

Тревожно за Льюиса.

Дмитрий Федотов

Лидирование как в прошлом

Хэмилтон уверенно летит к победе в спринте, Алонсо - второй, и не менее уверенно держится впереди «Ред Булл».

Мы словно вернулись в 2008 год. Не стареют душой ветераны!

Дмитрий Федотов

Стюарды рассмотрели эпизод с Халком и Строллом

Стролл утверждает, что Хюлькенберг его выдавил, но судьи не нашли криминала в их борьбе.

Дмитрий Федотов

3/19 круг

Хэмилтон держит Алонсо в секунде позади, Ферстаппен слегка отстал от «Астон Мартин». И Макс орет по радио, что его батарея, похоже, не заряжается.

Дмитрий Федотов

Хэмилтон мощно начал спринт, Норрис не попал во второй поворот и откатился ближе к концу топ-10, Алонсо - второй, Ферстаппен - третий.

Дмитрий Федотов

Шины

Почти все на «медиуме», кроме Расселла («софт»).

Дмитрий Федотов

За сколько кругов или поворотов Ферстаппен вырвется на 1-е место?

Дмитрий Федотов

30 минут до старта

Сегодня пасмурно, но дождя нет. Пилоты выехали на установочный круг, по завершении которого припаркуют болиды на стартовой решетке.

Дмитрий Федотов

Всем привет! «Формула-1» вернулась в Китай на потрясающую трассу «Шанхай Интернэшнл» - и сразу выдала огненное (в прямом смысле!) шоу: в практике и квалификации к спринту горела трава на обочине, а затем пошел дождь и серьезно запутал расстановку сил. 

Сегодня у нас большой гоночный онлайн – в 6:00 мск стартует получасовой спринт, в котором Ферстаппен за короткий промежуток постарается обогнать дедов Алонсо и Хэмилтона, а также внезапно взявшего поул-позицию Норриса. 

Будет интересно!

Дмитрий Федотов

Перед стартом

20 апреля состоятся спринт и квалификация к пятому этапу «Формулы-1» сезона-2024, Гран-при Китая.

Старт спринта - в 6:00 по московскому времени.

Квалификация состоит из трех сегментов: после первого и второго выбывают по пять пилотов с худшими результатами, в финальной части сессии десятка лучших поборется за поул-позицию, которая дает право стартовать с первого места в воскресной гонке.

Старт квалификации – в 10:00.

Михаил Ширяев
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