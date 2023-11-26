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В «Ф-2» и MotoGP определились чемпионы – Пуршер и Баньяя стали лучшими в 2023-м

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Итоги дня

Вот и решились судьбы титулов в «Ф-2» и MotoGP. Теперь уже все самые важные события 2023 года в мире автоспорта завершились.

Пуршер все-таки забрал чемпионство в «Формуле-2», проведя в серии три сезона. Причем для титула ему хватило всего одной победы – жаль только победа в серии не особо поможет его карьере.

Когда Тео только пришел в «Ф-2», о нем говорили как о большом таланте. Однако за годы к нему стали относиться более сдержанно: в той же «Формуле-1» о французе вспоминают только в «Альфа Ромео» (которая со следующего года снова станет «Заубером»; Пуршер – их протеже). Теперь, судя по всему, гонщик продолжит карьеру в Японии – в «Супер-Формуле».  

Что же касается MotoGP, Баньяя уверенно защитил титул, став двукратным чемпионом. На самом деле, у Мартина еще перед стартом были довольно призрачные шансы на победу, но он решил их вообще уничтожить еще в самом начале гонки. Хорхе перестарался и довел ситуацию до контакта с Пекко, вернувшись на трассу восьмым. А после упал и сошел после другого контакта – теперь уже с Марком Маркесом.

В общем, если в «Ф-2» мы увидели хоть какие-то намеки на интригу, то в MotoGP все довольно быстро закончилось. Хотя результаты справедливы: Пуршер выиграл за счет стабильности, Баньяя в целом выступал сильнее остальных на протяжении всего сезона. В общем, оба финала получились вполне логичными.

Спасибо, что вместе с нами следили за этими гонками. Увидимся в следующем сезоне!

Тимофей Поршнев

Баньяя - чемпион MotoGP сезона-2023

Уверенная победа Пекко.

Тимофей Поршнев

Второе и третье место

Джанантонио финишировал следом за Баньяей, третьей место занял Жоан Зарко.

Тимофей Поршнев

Баньяя выиграл финальную гонку сезона MotoGP

Напряженная борьба на финише.

Тимофей Поршнев

Падение Миллера

Лидер продержался недолго, Баньяя приближается к новой победе.

Михаил Ширяев

До финиша 13 кругов

Миллер лидирует, Баньяя поднялся на второе место, Зарко - третий.

Михаил Ширяев

Главная авария сезона

Так Мартин завершил борьбу за титул.

Михаил Ширяев

Баньяя тем временем третий

Хотя это уже неважно.

На первых позициях Биндер и Миллер, «Дукати» донесла до Пекко информацию о падении Хорхе.

Мартин в шоке.

Михаил Ширяев

Баньяя - чемпион!

Мартин сошел после столкновения с Марком Маркесом - оба гонщика оказались в гравии и пилоту «Хонды», по всей видимости, больно после кувырка в воздухе.

Таким образом, Баньяя стал чемпионом сезона-2023!

Хотя официально титул он оформит на финишной черте.

Михаил Ширяев

Впереди 23 круга

Но гонка только началась - позади всего четыре круга.

Мартин обогнал Алекса Маркеса и вышел на седьмое место, гонщики «КТМ» начали давить на лидера Баньяю.

Михаил Ширяев

Мартин рискнул и ошибся!

Вот это да - Мартин дошел до контакта с Баньяей при попытке обгона! В итоге Хорхе выехал широко и вернулся на трассу восьмым.

Михаил Ширяев

Беццекки упал

Баньяя и Мартин решат все в очной борьбе - они на первых двух строчках, следом едут пилоты «КТМ» Биндер и Миллер.

Михаил Ширяев

Баньяя сохранил лидерство!

Но Мартин прорвался с шестой на вторую позицию!

Михаил Ширяев

Прогревочный круг

Гонщики отправились на прогревочный круг, готовимся к зрелищу.

Михаил Ширяев

Минуты до старта финала

Баньяя и Мартин напряжены.

Михаил Ширяев

Маркес прощается с «Хондой»

Последняя гонка после 11 лет вместе - конец эпохи.

Михаил Ширяев

Первые ряды

15 минут до старта. Гонщики выстраиваются на решетке.

Баньяя начнет заезд первым, Мартин - шестым, Марк Маркес - 9-м, чемпион 2021 года Фабио Куартараро - 15-м.

Михаил Ширяев

Расклады перед гонкой MotoGP

Пекко достаточно попасть в топ-5, Хорхе необходимо финишировать в призах и приходится рассчитывать на ошибки Баньяи.

Михаил Ширяев

Главные события в мотогонках

Баньяя и Мартин могут стать напарниками в 2024-м! Предполагается, что Хорхе продвинут в заводскую «Дукати» на место Бастианини - но только в том случае, если испанец выиграет титул.

Тем временем Марк Маркес готовится провести свою последнюю гонку за «Хонду» после 11 сезонов с японской маркой - в следующем году шестикратный чемпион MotoGP будет выступать за «Грезини» с братом Алексом Маркесом.

Место Марка должен занять Лука Марини. «ВР46» уже подтвердила уход итальянца.

Также с переходом в «Хонду» связывают знаменитого экс-босса «Ямахи» и «Сузуки» Давиде Бривио, который после MotoGP работал в «Альпин» в «Ф-1».

Михаил Ширяев

Звезды спорта следят за развязкой в MotoGP

Ютуб-канал MotoGP выпустил ролик с Роберто Карлосом, Карлосом Сайнсом, Нассером Аль-Аттией и другими спортивными (и не только) знаменитостями.

Команда Пекко или команда Мартина?

Михаил Ширяев

Баньяя стартует с поула!

Чуть менее двух часов до начала гонки MotoGP, и уже есть хорошие новости для Баньяи: Пекко начнет гонку с поула после штрафа Маверика Виньялеса в виде потери трех позиций. Пилот «Априлии» нарушил правила в квалификации.

Стартовая позиция Мартина по-прежнему шестая.

Михаил Ширяев

Краткий итог после «Ф-2»

Что ж, вот и определился чемпион главной молодежной серии. Тео Пуршер в своем третьем сезоне в «Ф-2» все-таки смог выиграть титул - причем сделал он это всего лишь с одной победой в сезоне (в то время как у его соперника Вести их было аж шесть). Правда, увы, титул не поможет Пуршеру попасть в «Ф-1». В чемпионате практически не осталось свободных мест, а заменить Сарджента в «Уильямсе» Тео навряд ли удастся. У того же Вести больше шансов благодаря сотрудничеству с «Мерседесом». Скорее всего, новоиспеченный чемпион «Ф-2» проложит карьеру в японской «Супер-Формуле» - хотя сам пилот пока точно не знает, где будет гоняться. Нас же впереди еще ждет финал сезона в MotoGP, где также решится судьба титула. Гонка начнется в 17:00 по московскому времени.

Тимофей Поршнев

Пуршер - чемпион «Ф-2»!

С третьей попытки Тео все-таки взял титул.

Тимофей Поршнев

Дуэн выиграл последнюю гонку «Ф-2» в году

Вести - третий. Мартен ставит лучший круг. Пуршер - пятый.

Тимофей Поршнев

Вести прошел Мэлоуни

Но это мощный контакт! Желтый флаг в третьем секторе.

Тимофей Поршнев

Пошел финальный круг

Вести в секунде от Мэлоуни. Однако Пуршер едет шестым, так что, похоже Тео вот-вот станет чемпионом.

Тимофей Поршнев

Виртуальная машина безопасности

Проблемы у Мэйсона. До финиша три круга.

Тимофей Поршнев

«Према» и Вести

Команда сказала Фредерику, что очень важно пройти Ивасу - даже без DRS. Да, время поджимает.

Тимофей Поршнев

Пять кругов до финиша

Вести идет пятым, есть шансы на третье место - но для титула нужен будет еще лучший круг и провал Пуршера.

Тимофей Поршнев

Вести прошел Пуршера

И уже оторвался от Тео на две секунды.

Тимофей Поршнев

Вести vs Пуршер

Лидеры чемпионата активно борются на трассе. «Према» подгоняет Фредерика: «Тебе нечего терять».

Тимофей Поршнев

Огненная борьба!

Вести догнал Пуршера, едва не совершил двойной обгон (в битве оказался Маини), а дальше в течение круга начались активные обгоны друг друга. В итоге Пуршер идет пятым, а Вести - шестым.

Тимофей Поршнев

Штанек ставит лучший круг

Время Пуршера продержалось довольно долго.

Тимофей Поршнев

После пит-стопа Вести

Обстановка, конечно, не лучшая для борьбы за титул. Вести выехал на девятом месте, впереди в трех секундах идет Пуршер с лучшим кругом.

Тимофей Поршнев

Вести на пит-стопе

А вот и ключевой момент гонки. До финиша 11 кругов.

Тимофей Поршнев

Настрой от «Премы»

Команда призвала Вести проехать как можно быстрее ближайшие три круга - желательно отыгрывать по 0,3 секунды за круг.

Тимофей Поршнев

Пит-лейн открыли

Хорошая новость для Вести, ведь скоро ему предстоит остановка. Другое дело, что болид Бермэна стоит там же, причем весьма неудобно, так что пилотам нужно быть аккуратными.

Тимофей Поршнев

Пит-лейн закрыт

ФИА отреагировала на остановку Бермэна.

Тимофей Поршнев

Проблемы у Бермэна

Оливер еле-еле плелся по трассе и в итоге встал на въезде на пит-лейн с дымящимся мотором. Второй сход в финальной гонке «Ф-2».

Тимофей Поршнев

Обстановка на 17-м круге

Вести идет вторым в четырех секундах от Мартена (но пилоту «Премы» еще предстоит пит-стоп). Пуршер едет 13-м с лучшим кругом.

Тимофей Поршнев

Сход

Для Колапинто гонка окончена - он уже в боксах. Видимо, технические проблемы.

Тимофей Поршнев

+5 секунд Артуру Леклеру

За получение преимущества вне границ трассы.

Тимофей Поршнев

В ожидании пит-стопов

Что ж, пилоты, стартовавшие на мягкой резине, перешли на жесткую. Остановка предстоит еще тем, кто начал гонку на жестких шинах, - а это девять гонщиков, включая Вести.

Тимофей Поршнев

Лучший круг у Пуршера

Тео активно атакует. Вести, судя по таймингу, действительно ускорился. Атмосфера накаляется.

Тимофей Поршнев

Указания для Вести

В «Преме» заметили хороший темп Пуршера, так что Вести сказали, что следующие десять кругов нужно атаковать в квалификационном темпе - то есть изо всех сил.

Тимофей Поршнев

Как там Вести?

Пока пилоты на мягких шинах активно заезжали на пит-лейн, Фредерик поднялся на второе место. Сейчас он едет в шести секундах от Мартена. Пуршер тем временем активно атакует и идет 16-м.

Тимофей Поршнев

Пуршер прошел Бермэна

Напарник Вести оказался на холодных шинах после пит-стопа, так что Тео не составило труда пройти соперника. Француз идет 18-м.

Тимофей Поршнев

Начались пит-стопы

На пит-лейн заехали Иваса и Пуршер.

Тимофей Поршнев

Вести подгоняют

«Према» сказала Фредерику, что очень важно уже сейчас - на шестом круге - пройти Хаугера.

Тимофей Поршнев

Лидирует все еще Дуэн

На трассе идет активная борьба, Вести все еще восьмой, а вот Пуршер - 11-й. Пока Тео выглядит более вероятным победителем. Но впереди еще 30 кругов, да и Вести пока на жесткой резине, в отличие от Пуршера.

Тимофей Поршнев

После первого круга

Вести идет восьмым, Пуршер уже 12-й.

Тимофей Поршнев

Желтый флаг

Что-то в третьем секторе - нам пока не показывают.

Тимофей Поршнев

Пошел прогревочный круг

Однако проблемы у Колапинто и Мэйсона - парни заглохли.

Тимофей Поршнев

Пара минут до старта

Напомним, что в гонке будет 33 круга, так что время на прорыв у лидеров чемпионата есть. Болиды уже на решетке в ожидании прогревочного круга.

Тимофей Поршнев

Стартовая решетка

До старта осталось меньше 10 минут. Вести начнет гонку с девятого места, Пуршер - с 14-го. Вчера, атакуя соперников в спринте, Фредерик говорил, что ему нечего терять. Посмотрим, как он будет действовать сегодня.

Тимофей Поршнев

Расклады в «Формуле-2»

Серия решила дать нам более подробной разбор шансов Вести и Пуршера на титул. Если Вести финиширует первым с лучшим кругом, то Пуршеру необходимо стать минимум четвертым, а если датчанин станет просто первым, то Тео хватит и пятого места - и т.д. Фредерику придется довольно нелегко: как мы и писали ниже, чтобы хотя бы сохранить шансы на чемпионство, ему нужно финишировать не ниже первой двойки или стать третьим с лучшим кругом. Просто третье место Вести значит победу Пуршера.

Тимофей Поршнев

🏍️ MotoGP: чемпион Баньяя против дерзкого Мартина

Преимущество Баньяи над Мартином перед решающей гонкой – 14 баллов. Лидер чемпионата и действующий обладатель титула стартует вторым, его конкурент – шестым. Впрочем, в мотогонках позиции на решетке играют куда меньшую роль, чем в «формулах». С тех же мест соперники стартовали в спринте, что не помешало Хорхе одержать победу при пятом месте Франческо.

Байк «Дукати» в 2023 году существенно превосходит все другие (в следующем сезоне на него пересядет легенда «Хонды» Марк Маркес), и реальную борьбу заводскому пилоту Баньяе могли составить лишь напарник Энеа Бастианини (травмы сразу же выбили его из гонки за титул) и гонщики сателлитных «Прамака», «ВР46» и «Грезини».

Сначала вызов чемпиону внезапно бросил не самый опытный Марко Беццекки (всего второй сезон в MotoGP), но пилота «ВР46» хватило лишь на первую часть сезона. Уже к середине года интрига, казалось, умерла – в Австрии Баньяя выиграл поул, спринт и гонку, его отрыв от пилота «Прамака» Мартина составлял 62 очка.

Но «Мартинатор», на счету которого до сезона-2023 была всего одна победа, выдал мощнейший рывок во второй половине сезона: выиграл три основные гонки и шесть спринтов. На предпоследнем этапе в Катаре гонщики почти сравнялись, однако в расклады вмешалась плохая покрышка «Мишлен» (по версии Мартина): после выигранного спринта Хорхе резко сдал в скорости и стал десятым в основном заезде. Цитата про украденный титул прилагается.

Баньяе хватит пятого места в гонке при победе Мартина. Но испанец уже доказал, что не умеет сдаваться – тем более на домашней трассе.

Михаил Ширяев

🏎️ «Ф-2»: вечно перспективный Пуршер против протеже «Мерседеса» Вести

Пуршер опережает Вести на 16 очков, но начнет гонку лишь 14-м после неудачной квалификации. В спринте Вести одержал победу и заработал балл за быстрейший круг, что существенно повысило скромные шансы датчанина. Воскресный заезд он начнет девятым.

Тео записывали в чемпионы еще в первый сезон в «Ф-2» - в 2021-м. 17-летний юниор «Заубера» с блеском выиграл престижный заезд в Монако, но по итогам года оказался пятым, а в прошлом сезоне стал вторым – с огромным отставанием от Фелипе Друговича.

Сейчас у француза лучший шанс на титул, хотя побед в гонках меньше, чем когда-либо – всего одна. Зато Тео почти всегда на подиуме или рядом, если доезжает до финиша, чего не скажешь о пилотах вроде Джека Дуэна, Оливера Бермэна или Аюмы Ивасы (японец сохранял математические шансы на титул в Абу-Даби, но потерял их уже в квалификации). Каждый из них побеждал чаще Пуршера, но не отличался стабильностью. Хотя и пилотаж суперскоростного таланта далеко не безупречен – чего стоит только столкновение со стеной после выезда с пит-лейн в Зандворте.

Вести – пилот программы «Мерседеса» и (предположительно) претендент на место в «Уильямсе» на сезон-2024. На счету Фредерика целых шесть побед в 2023-м, пару этапов назад он лидировал в чемпионате, пока не началась череда обидных сходов в трех основных гонках подряд: авария до старта в Бельгии, два (!) неприкрученных колеса в Нидерландах, столкновение с соперником в Италии.

Пуршеру достаточно финишировать четвертым, чтобы оформить титул. Вести, в свою очередь, не может закончить гонку ниже третьего места (с лучшим кругом), если хочет сохранить хоть какие-то шансы. Но это «Ф-2» - по ходу сезона мы видели и не такое.

Михаил Ширяев

Судьба двух важнейших гоночных титулов решится сегодня

В 12:15 по московскому времени в Абу-Даби начнется заключительная гонка «Формулы-2» сезона-2023. Тео Пуршер попытается с третьего раза завоевать титул, соперник – претендент на переход в «Формулу-1» Фредерик Вести.

Финальный заезд MotoGP стартует в 17:00 в Валенсии. В центре внимания – битва действующего чемпиона Франческо Баньяи с Хорхе Мартином.

Михаил Ширяев
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2 комментария

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voroninboris
Пуршер 5ый из тех, кто остановился. Мартен, Вести, возможно Версхор его могу опередить, все равно 8ой, это 4 очка. Так что Вести будет нужна только победа. Для этого как минимум до Мартенса доехать надо.
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voroninboris
вот это борьба между Пуршером, Вести и Майни!
0
0
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