В «Ф-2» и MotoGP определились чемпионы – Пуршер и Баньяя стали лучшими в 2023-м
Итоги дня
Вот и решились судьбы титулов в «Ф-2» и MotoGP. Теперь уже все самые важные события 2023 года в мире автоспорта завершились.
Пуршер все-таки забрал чемпионство в «Формуле-2», проведя в серии три сезона. Причем для титула ему хватило всего одной победы – жаль только победа в серии не особо поможет его карьере.
Когда Тео только пришел в «Ф-2», о нем говорили как о большом таланте. Однако за годы к нему стали относиться более сдержанно: в той же «Формуле-1» о французе вспоминают только в «Альфа Ромео» (которая со следующего года снова станет «Заубером»; Пуршер – их протеже). Теперь, судя по всему, гонщик продолжит карьеру в Японии – в «Супер-Формуле».
Что же касается MotoGP, Баньяя уверенно защитил титул, став двукратным чемпионом. На самом деле, у Мартина еще перед стартом были довольно призрачные шансы на победу, но он решил их вообще уничтожить еще в самом начале гонки. Хорхе перестарался и довел ситуацию до контакта с Пекко, вернувшись на трассу восьмым. А после упал и сошел после другого контакта – теперь уже с Марком Маркесом.
В общем, если в «Ф-2» мы увидели хоть какие-то намеки на интригу, то в MotoGP все довольно быстро закончилось. Хотя результаты справедливы: Пуршер выиграл за счет стабильности, Баньяя в целом выступал сильнее остальных на протяжении всего сезона. В общем, оба финала получились вполне логичными.
Спасибо, что вместе с нами следили за этими гонками. Увидимся в следующем сезоне!
Баньяя - чемпион MotoGP сезона-2023
Уверенная победа Пекко.
Второе и третье место
Джанантонио финишировал следом за Баньяей, третьей место занял Жоан Зарко.
Баньяя выиграл финальную гонку сезона MotoGP
Напряженная борьба на финише.
Падение Миллера
Лидер продержался недолго, Баньяя приближается к новой победе.
До финиша 13 кругов
Миллер лидирует, Баньяя поднялся на второе место, Зарко - третий.
Главная авария сезона
Так Мартин завершил борьбу за титул.
Баньяя тем временем третий
Хотя это уже неважно.
На первых позициях Биндер и Миллер, «Дукати» донесла до Пекко информацию о падении Хорхе.
Мартин в шоке.
Баньяя - чемпион!
Мартин сошел после столкновения с Марком Маркесом - оба гонщика оказались в гравии и пилоту «Хонды», по всей видимости, больно после кувырка в воздухе.
Таким образом, Баньяя стал чемпионом сезона-2023!
Хотя официально титул он оформит на финишной черте.
МАРТИН УПАЛ
Это все, друзья.
Впереди 23 круга
Но гонка только началась - позади всего четыре круга.
Мартин обогнал Алекса Маркеса и вышел на седьмое место, гонщики «КТМ» начали давить на лидера Баньяю.
Мартин рискнул и ошибся!
Вот это да - Мартин дошел до контакта с Баньяей при попытке обгона! В итоге Хорхе выехал широко и вернулся на трассу восьмым.
Беццекки упал
Баньяя и Мартин решат все в очной борьбе - они на первых двух строчках, следом едут пилоты «КТМ» Биндер и Миллер.
Баньяя сохранил лидерство!
Но Мартин прорвался с шестой на вторую позицию!
Прогревочный круг
Гонщики отправились на прогревочный круг, готовимся к зрелищу.
Минуты до старта финала
Баньяя и Мартин напряжены.
Маркес прощается с «Хондой»
Последняя гонка после 11 лет вместе - конец эпохи.
Первые ряды
15 минут до старта. Гонщики выстраиваются на решетке.
Баньяя начнет заезд первым, Мартин - шестым, Марк Маркес - 9-м, чемпион 2021 года Фабио Куартараро - 15-м.
Расклады перед гонкой MotoGP
Пекко достаточно попасть в топ-5, Хорхе необходимо финишировать в призах и приходится рассчитывать на ошибки Баньяи.
Главные события в мотогонках
Баньяя и Мартин могут стать напарниками в 2024-м! Предполагается, что Хорхе продвинут в заводскую «Дукати» на место Бастианини - но только в том случае, если испанец выиграет титул.
Тем временем Марк Маркес готовится провести свою последнюю гонку за «Хонду» после 11 сезонов с японской маркой - в следующем году шестикратный чемпион MotoGP будет выступать за «Грезини» с братом Алексом Маркесом.
Место Марка должен занять Лука Марини. «ВР46» уже подтвердила уход итальянца.
Также с переходом в «Хонду» связывают знаменитого экс-босса «Ямахи» и «Сузуки» Давиде Бривио, который после MotoGP работал в «Альпин» в «Ф-1».
Звезды спорта следят за развязкой в MotoGP
Ютуб-канал MotoGP выпустил ролик с Роберто Карлосом, Карлосом Сайнсом, Нассером Аль-Аттией и другими спортивными (и не только) знаменитостями.
Команда Пекко или команда Мартина?
Тем временем впереди гонка «Ф-1»
Скоро подключимся к MotoGP - до старта час.
А за ходом последнего Гран-при сезона «Ф-1» можно наблюдать на странице другого онлайна.
Баньяя стартует с поула!
Чуть менее двух часов до начала гонки MotoGP, и уже есть хорошие новости для Баньяи: Пекко начнет гонку с поула после штрафа Маверика Виньялеса в виде потери трех позиций. Пилот «Априлии» нарушил правила в квалификации.
Стартовая позиция Мартина по-прежнему шестая.
Краткий итог после «Ф-2»
Что ж, вот и определился чемпион главной молодежной серии. Тео Пуршер в своем третьем сезоне в «Ф-2» все-таки смог выиграть титул - причем сделал он это всего лишь с одной победой в сезоне (в то время как у его соперника Вести их было аж шесть). Правда, увы, титул не поможет Пуршеру попасть в «Ф-1». В чемпионате практически не осталось свободных мест, а заменить Сарджента в «Уильямсе» Тео навряд ли удастся. У того же Вести больше шансов благодаря сотрудничеству с «Мерседесом». Скорее всего, новоиспеченный чемпион «Ф-2» проложит карьеру в японской «Супер-Формуле» - хотя сам пилот пока точно не знает, где будет гоняться. Нас же впереди еще ждет финал сезона в MotoGP, где также решится судьба титула. Гонка начнется в 17:00 по московскому времени.
Пуршер - чемпион «Ф-2»!
С третьей попытки Тео все-таки взял титул.
Дуэн выиграл последнюю гонку «Ф-2» в году
Вести - третий. Мартен ставит лучший круг. Пуршер - пятый.
Вести прошел Мэлоуни
Но это мощный контакт! Желтый флаг в третьем секторе.
Пошел финальный круг
Вести в секунде от Мэлоуни. Однако Пуршер едет шестым, так что, похоже Тео вот-вот станет чемпионом.
Гонка продолжается
Режим VSC окончен.
Виртуальная машина безопасности
Проблемы у Мэйсона. До финиша три круга.
Вести прошел Ивасу
Идет 30-й круг из 33.
«Према» и Вести
Команда сказала Фредерику, что очень важно пройти Ивасу - даже без DRS. Да, время поджимает.
Пять кругов до финиша
Вести идет пятым, есть шансы на третье место - но для титула нужен будет еще лучший круг и провал Пуршера.
Вести прошел Пуршера
И уже оторвался от Тео на две секунды.
Вести vs Пуршер
Лидеры чемпионата активно борются на трассе. «Према» подгоняет Фредерика: «Тебе нечего терять».
Огненная борьба!
Вести догнал Пуршера, едва не совершил двойной обгон (в битве оказался Маини), а дальше в течение круга начались активные обгоны друг друга. В итоге Пуршер идет пятым, а Вести - шестым.
+5 секунд Арону
За игнорирование синих флагов.
Штанек ставит лучший круг
Время Пуршера продержалось довольно долго.
После пит-стопа Вести
Обстановка, конечно, не лучшая для борьбы за титул. Вести выехал на девятом месте, впереди в трех секундах идет Пуршер с лучшим кругом.
Вести на пит-стопе
А вот и ключевой момент гонки. До финиша 11 кругов.
Настрой от «Премы»
Команда призвала Вести проехать как можно быстрее ближайшие три круга - желательно отыгрывать по 0,3 секунды за круг.
Пит-лейн открыли
Хорошая новость для Вести, ведь скоро ему предстоит остановка. Другое дело, что болид Бермэна стоит там же, причем весьма неудобно, так что пилотам нужно быть аккуратными.
Пит-лейн закрыт
ФИА отреагировала на остановку Бермэна.
Проблемы у Бермэна
Оливер еле-еле плелся по трассе и в итоге встал на въезде на пит-лейн с дымящимся мотором. Второй сход в финальной гонке «Ф-2».
Обстановка на 17-м круге
Вести идет вторым в четырех секундах от Мартена (но пилоту «Премы» еще предстоит пит-стоп). Пуршер едет 13-м с лучшим кругом.
Сход
Для Колапинто гонка окончена - он уже в боксах. Видимо, технические проблемы.
+5 секунд Артуру Леклеру
За получение преимущества вне границ трассы.
В ожидании пит-стопов
Что ж, пилоты, стартовавшие на мягкой резине, перешли на жесткую. Остановка предстоит еще тем, кто начал гонку на жестких шинах, - а это девять гонщиков, включая Вести.
Лучший круг у Пуршера
Тео активно атакует. Вести, судя по таймингу, действительно ускорился. Атмосфера накаляется.
Указания для Вести
В «Преме» заметили хороший темп Пуршера, так что Вести сказали, что следующие десять кругов нужно атаковать в квалификационном темпе - то есть изо всех сил.
Как там Вести?
Пока пилоты на мягких шинах активно заезжали на пит-лейн, Фредерик поднялся на второе место. Сейчас он едет в шести секундах от Мартена. Пуршер тем временем активно атакует и идет 16-м.
Пуршер прошел Бермэна
Напарник Вести оказался на холодных шинах после пит-стопа, так что Тео не составило труда пройти соперника. Француз идет 18-м.
Начались пит-стопы
На пит-лейн заехали Иваса и Пуршер.
Вести подгоняют
«Према» сказала Фредерику, что очень важно уже сейчас - на шестом круге - пройти Хаугера.
Лидирует все еще Дуэн
На трассе идет активная борьба, Вести все еще восьмой, а вот Пуршер - 11-й. Пока Тео выглядит более вероятным победителем. Но впереди еще 30 кругов, да и Вести пока на жесткой резине, в отличие от Пуршера.
После первого круга
Вести идет восьмым, Пуршер уже 12-й.
Флаг убрали
Забыли. Продолжаем следить за гонкой.
Желтый флаг
Что-то в третьем секторе - нам пока не показывают.
Старт!
Началась финальная гонка «Ф-2».
Пошел прогревочный круг
Однако проблемы у Колапинто и Мэйсона - парни заглохли.
Пара минут до старта
Напомним, что в гонке будет 33 круга, так что время на прорыв у лидеров чемпионата есть. Болиды уже на решетке в ожидании прогревочного круга.
Стартовая решетка
До старта осталось меньше 10 минут. Вести начнет гонку с девятого места, Пуршер - с 14-го. Вчера, атакуя соперников в спринте, Фредерик говорил, что ему нечего терять. Посмотрим, как он будет действовать сегодня.
Расклады в «Формуле-2»
Серия решила дать нам более подробной разбор шансов Вести и Пуршера на титул. Если Вести финиширует первым с лучшим кругом, то Пуршеру необходимо стать минимум четвертым, а если датчанин станет просто первым, то Тео хватит и пятого места - и т.д. Фредерику придется довольно нелегко: как мы и писали ниже, чтобы хотя бы сохранить шансы на чемпионство, ему нужно финишировать не ниже первой двойки или стать третьим с лучшим кругом. Просто третье место Вести значит победу Пуршера.
🏍️ MotoGP: чемпион Баньяя против дерзкого Мартина
Преимущество Баньяи над Мартином перед решающей гонкой – 14 баллов. Лидер чемпионата и действующий обладатель титула стартует вторым, его конкурент – шестым. Впрочем, в мотогонках позиции на решетке играют куда меньшую роль, чем в «формулах». С тех же мест соперники стартовали в спринте, что не помешало Хорхе одержать победу при пятом месте Франческо.
Байк «Дукати» в 2023 году существенно превосходит все другие (в следующем сезоне на него пересядет легенда «Хонды» Марк Маркес), и реальную борьбу заводскому пилоту Баньяе могли составить лишь напарник Энеа Бастианини (травмы сразу же выбили его из гонки за титул) и гонщики сателлитных «Прамака», «ВР46» и «Грезини».
Сначала вызов чемпиону внезапно бросил не самый опытный Марко Беццекки (всего второй сезон в MotoGP), но пилота «ВР46» хватило лишь на первую часть сезона. Уже к середине года интрига, казалось, умерла – в Австрии Баньяя выиграл поул, спринт и гонку, его отрыв от пилота «Прамака» Мартина составлял 62 очка.
Но «Мартинатор», на счету которого до сезона-2023 была всего одна победа, выдал мощнейший рывок во второй половине сезона: выиграл три основные гонки и шесть спринтов. На предпоследнем этапе в Катаре гонщики почти сравнялись, однако в расклады вмешалась плохая покрышка «Мишлен» (по версии Мартина): после выигранного спринта Хорхе резко сдал в скорости и стал десятым в основном заезде. Цитата про украденный титул прилагается.
Баньяе хватит пятого места в гонке при победе Мартина. Но испанец уже доказал, что не умеет сдаваться – тем более на домашней трассе.
🏎️ «Ф-2»: вечно перспективный Пуршер против протеже «Мерседеса» Вести
Пуршер опережает Вести на 16 очков, но начнет гонку лишь 14-м после неудачной квалификации. В спринте Вести одержал победу и заработал балл за быстрейший круг, что существенно повысило скромные шансы датчанина. Воскресный заезд он начнет девятым.
Тео записывали в чемпионы еще в первый сезон в «Ф-2» - в 2021-м. 17-летний юниор «Заубера» с блеском выиграл престижный заезд в Монако, но по итогам года оказался пятым, а в прошлом сезоне стал вторым – с огромным отставанием от Фелипе Друговича.
Сейчас у француза лучший шанс на титул, хотя побед в гонках меньше, чем когда-либо – всего одна. Зато Тео почти всегда на подиуме или рядом, если доезжает до финиша, чего не скажешь о пилотах вроде Джека Дуэна, Оливера Бермэна или Аюмы Ивасы (японец сохранял математические шансы на титул в Абу-Даби, но потерял их уже в квалификации). Каждый из них побеждал чаще Пуршера, но не отличался стабильностью. Хотя и пилотаж суперскоростного таланта далеко не безупречен – чего стоит только столкновение со стеной после выезда с пит-лейн в Зандворте.
Вести – пилот программы «Мерседеса» и (предположительно) претендент на место в «Уильямсе» на сезон-2024. На счету Фредерика целых шесть побед в 2023-м, пару этапов назад он лидировал в чемпионате, пока не началась череда обидных сходов в трех основных гонках подряд: авария до старта в Бельгии, два (!) неприкрученных колеса в Нидерландах, столкновение с соперником в Италии.
Пуршеру достаточно финишировать четвертым, чтобы оформить титул. Вести, в свою очередь, не может закончить гонку ниже третьего места (с лучшим кругом), если хочет сохранить хоть какие-то шансы. Но это «Ф-2» - по ходу сезона мы видели и не такое.
Судьба двух важнейших гоночных титулов решится сегодня
В 12:15 по московскому времени в Абу-Даби начнется заключительная гонка «Формулы-2» сезона-2023. Тео Пуршер попытается с третьего раза завоевать титул, соперник – претендент на переход в «Формулу-1» Фредерик Вести.
Финальный заезд MotoGP стартует в 17:00 в Валенсии. В центре внимания – битва действующего чемпиона Франческо Баньяи с Хорхе Мартином.
2 комментария