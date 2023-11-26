В «Ф-2» и MotoGP определились чемпионы – Пуршер и Баньяя стали лучшими в 2023-м

Вот и решились судьбы титулов в «Ф-2» и MotoGP. Теперь уже все самые важные события 2023 года в мире автоспорта завершились.

Пуршер все-таки забрал чемпионство в «Формуле-2», проведя в серии три сезона. Причем для титула ему хватило всего одной победы – жаль только победа в серии не особо поможет его карьере.

Когда Тео только пришел в «Ф-2», о нем говорили как о большом таланте. Однако за годы к нему стали относиться более сдержанно: в той же «Формуле-1» о французе вспоминают только в «Альфа Ромео» (которая со следующего года снова станет «Заубером»; Пуршер – их протеже). Теперь, судя по всему, гонщик продолжит карьеру в Японии – в «Супер-Формуле».

Что же касается MotoGP, Баньяя уверенно защитил титул, став двукратным чемпионом. На самом деле, у Мартина еще перед стартом были довольно призрачные шансы на победу, но он решил их вообще уничтожить еще в самом начале гонки. Хорхе перестарался и довел ситуацию до контакта с Пекко, вернувшись на трассу восьмым. А после упал и сошел после другого контакта – теперь уже с Марком Маркесом.

В общем, если в «Ф-2» мы увидели хоть какие-то намеки на интригу, то в MotoGP все довольно быстро закончилось. Хотя результаты справедливы: Пуршер выиграл за счет стабильности, Баньяя в целом выступал сильнее остальных на протяжении всего сезона. В общем, оба финала получились вполне логичными.

Спасибо, что вместе с нами следили за этими гонками. Увидимся в следующем сезоне!