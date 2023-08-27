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Конфуз в «Ф-2»: у претендента на титул из «Мерседеса» отвалились сразу оба задних колеса после выезда из гаража!

Формула-1 Формула-1
Фредерик Вести
Мерседес Мерседес
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Према
Авто Авто

Профи.

Если вы раньше думали, что для комфортного пути в «Формулу-1» достаточно обладать талантом, попасть в систему крупнейшего автозавода и получить одну из лучших на бумаге команд «Формулы-2» – то фэйл Фредерика Вести из «Мерседеса» вас разочарует!

Протеже немецкой компании и чемпион «Региональной Формулы» лидировал в чемпионате до этапа в Бельгии и все еще котировался одним из главных фаворитов в Нидерландах, но теперь откатился на второе место и отстал от первого на 12 очков.

Причин несколько: от поломок до отмены первой гонки в «Зандворте» до… Вот такого схода.

Что случилось? Просто механики «Према» – одной из лучших молодежных команд на планете – плохо прикрутили ему задние колеса на последнем пит-стопе. Итог – разворот сразу после выезда:

Главная картинка сезона – недавний лидер «Ф-2» смотрит, как укатываются его колеса и надежда выиграть серию досрочно ради переговоров с командами «Ф-1».

А ведь буквально парой кругов ранее его главный соперник Тео Пуршер уехал в барьеры.

Да, «Формула-2» НАСТОЛЬКО безжалостна.

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1 комментарий

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mike I.
Механики не "плохо прикрутили ему задние колёса", а вообще их не прикрутили!
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