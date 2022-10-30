Итоги 2022-го в «Ф-1»: обгон, трансфер, Гран-при и персона года, главные разочарования, события и скандал

19 номинаций.

Свершилось: в 2022 году в «Формуле-1» произошли радикальные перемены в техническом регламенте и расстановке сил: «Мерседес» уступил место на вершине соперникам из «Ред Булл», Макс Ферстаппен одержал рекордные 15 побед, а Льюис Хэмилтон впервые в карьере не выиграл ни одной гонки в сезоне. Чем запомнился уходящий год? Какие события, аварии, обгоны, скандалы и трансферы стали знаковыми? Что мы запомним на десятилетия, а что постараемся забыть как можно скорее?

Пилот: Макс Ферстаппен

В истории сезона-2022 останутся рекордные 454 очка и 15 побед Макса и мнимая легкость доминирования, а про сходы на старте сезона и самый впечатляющий болид «Феррари» за несколько лет будут вспоминать во вторую очередь.

«Было бы здорово оказаться за рулем доминирующей машины, очень хотелось бы выигрывать каждую гонку с 50-секундным отрывом», – сказал Ферстаппен в 2020-м. Два года спустя он продемонстрировал, как управлять ракетой – стабильно, безжалостно, почти безупречно, без шансов для соперников. Да так, что не самый слабый гонщик пелотона Серхио Перес рядом с напарником выглядел пришельцем из другой категории.

Кто мог бы стать пилотом года кроме Макса? Какие могут быть вопросы?

Фиаско: «Феррари» и ее командная работа

В «Ф-1» можно построить ненадежный мотор, который будет постоянно отказывать. Можно проводить неудачные пит-стопы: задерживать пилотов, путать шины, недокручивать колеса. Можно выбирать неверные стратегии и ошибаться с составами шин. Можно не попадать в прогноз погоды и настройки. И даже можно все это комбинировать, а иногда собирать воедино – все-таки в гонках тоже участвуют люди, ошибки неизбежно происходят в какой-то момент, и полностью избавиться от них не выйдет.

Однако просто нельзя после каждого фэйла делать вид, будто все идет по плану, виновны третьи стороны и обстоятельства, а гонки протекают позитивно. Тоже понятно, зачем это делалось – для защиты команды и снижения внешнего давления. Вот только какие бы ни происходили исследования и выводы внутри, если цепочка «очень громкая ошибка – публичный кулфэйс» повторяется, публичное давление только растет.

Для сравнения, «Ред Булл» после двух поломок в первых трех гонках (обе стоили Ферстаппену как минимум подиума) не предлагал искать позитив в скорости, а транслировал идею «что-то не так, мы ошиблись». «Мерседес» не прятался за сверхнадежностью, когда обнаружил себя за пределами битв за победы.

«Феррари» же просто отделывалась заявлениями «нам всем нужно стать лучше как команде», «в «Ф-1» нужно быть смелыми». И это главное фиаско года: ведь за 23 Гран-при мы увидели, как итальянцы придумали робота, оповещающего об автомобилях безопасности, а пилотам все вопросы по тактике начали передавать со словом «вопрос». Но глобально ничего не изменилось.

Самое масштабное, длительное и грандиозное крушение 2022-го.

Цитата: neguinho от Нельсона Пике

Руководство «как потерять доступ в паддок навсегда» от трехкратного чемпиона «Формулы-1» – Нельсон Пике стал виновником большого скандала из-за своего интервью бразильской прессе.

Одним расистским высказыванием он задел сразу трех чемпионов: «Каким гонщиком был Кеке (Росберг)? Он был дерьмом. Нулевая ценность.

Как и его сын. Он (Нико) выиграл чемпионат, [так как] neguinho слишком часто давал в задницу и выступал плохо», – заявил Пике.

Особое внимание получил термин «neguinho», который в Бразилии может считаться приемлемым в разговоре между друзьями, однако в других случаях является расистским оскорблением, аналогичным n-word в английском языке.

В ответ сазу четыре правозащитных организации потребовали суда над Пике за предполагаемый моральный ущерб чернокожим людям и представителям ЛГБТК+-сообщества.

Сам Нельсон, конечно, списал все на трудности перевода и поспешил извиниться перед семикратным чемпионом, но это не спасло от бана. Итогом скандала для стал запрет бразильцу на вход в паддок на неопределенный срок.

Машина: «Мерседес» W13

В 2022-м была доминирующая машина, были красивые машины, были нестабильные машины… И был «Мерседес» W13.

Все-таки именно он удивил больше всех – нереальной концепцией минималистичных понтонов. Машина действительно выглядела чем-то новым и невиданным ранее в «Формуле-1», смелой и инновационной. «Ред Булл» и «Феррари» развивали разные концепции, придуманные и опробованные в предыдущие годы, и только «Мерседес» (а вслед за ним и «Уильямс») пошел по новому пути.

Начало сезона выдалось сложным: Расселл и Хэмилтон часто барахтались даже во вторых сегментах квалификации, Ферстаппен разок обогнал Льюиса на круг, а тема битвы за титул закрылась уже после четвертого этапа года. Казалось, с нею похоронят и уникальную концепцию (ведь «Уильямс» в итоге от нее отказался и пошел дорогой «Ред Булл»).

Однако к концу сезона «Мерседес» действительно прогрессировал и сокращал отрыв от «Феррари». В Венгрии перед летним перерывом Расселл взял поул, затем на «Мерседес» начали обращать внимание в контексте возможной схватки за победу в гонке, и в Бразилии серебристая машина вновь оказалась лучшей. Год резюмировало обещание «сохранить базовый подход к шасси и в 2023-м», и это здорово – давно в «Ф-1» не было такого визуального разнообразия, и «Мерседес» явно его возглавляет.

Сюрприз: экспресс-падение карьеры Даниэля Риккардо

2021-й вышел трудным, но кто в его конце поверил и предположил бы, что в конце 2022-го победитель 8 Гран-при и некогда теневой претендент на титул останется вообще без места? Кто мог предположить это после тяжелого старта нового сезона и свежей порции поражений от Норриса? Даже когда шеф «Макларена» впервые публично заговорил о возможности долгосрочного разрыва, казалось, будто Дэн точно найдет новую машину – если не в «Альпин», то хотя бы в аутсайдере вроде «Хааса» или «Уильямса».

Но нет. «Альпин» предпочла выкупать Гасли за 15 млн, «Хаас» вернул 35-летнего Хюлькенберга с трехсезонной паузы, а «Уильямс» взял американского новичка. Риккардо постоянно рассказывает, что и не хотел искать не самые амбициозные варианты – эмоционально устал от проблем и решил передохнуть год в надежде на возврат мотивации и кокпит получше. Однако когда шеф «Хааса» Гюнтер Штайнер половину осени высказывается в стиле «а может, нам и не нужен Риккардо» – все равно появляется ощущение нереальности происходящего. Даже после объявления о разрыве с «Маклареном» никто всерьез не рассматривал вариант его ухода, а теперь он – резервист и водитель шоу-каров в «Ред Булл». Серьезно, кто-то представлял такое еще в начале 2022-го?

Техническое разочарование: мотор «Рено»

Перед началом сезона глава «Альпин» Лоран Росси сказал: «Когда мы создавали мотор [2022 года], то видели, что будут проблемы с надежностью. Это наш выбор. Я сказал команде: нужно раздвигать границы, меня не волнует [надежность]. Я бы больше предпочел получить двигатель с максимальной мощностью, чем надежный мотор без скорости».

Силовая установка и вправду получилась мощной: она превзошла двигатель от «Мерседеса» и помогла «Альпин» занять четвертое место в Кубке конструкторов. Однако французы едва не упустили позицию в чемпионате (обошли «Макларен» всего на 14 очков) – надежность мотора все-таки слишком сильно их подводила. В семи сходах болидов «Альпин» (из восьми) причиной был отказ двигателя или одного из его компонентов. Апофеозом проблем стал Гран-при Сингапура, когда силовая установка вышла из строя на обеих машинах.

Особо ужасно это выглядело на фоне возможных результатов Фернандо Алонсо: №14 пострадал от двигателя пять раз – и в большинстве случаев сходил, находясь в очковой зоне. Мотор «Рено» наверняка напоминал Фернандо двигатель GP2 – пилот беспощадно критиковал силовую установку и не раз обвинял ее в упущенных возможностях.

Со следующего сезона испанец будет выступать за «Астон Мартин» – да, нервов для борьбы с французским двигателем у 41-летнего испанца не осталось. И хотя зеленый болид пока не дотягивает до уровня «Альпин», мотор на нем ломается значительно реже.

Скандал: внезапный конфликт между Ферстаппеном и Пересом

На Гран-при Бразилии «Ред Булл» приехали чемпионами 2022 года в обоих зачетах: личном и командном. Для абсолюта не хватало только вице-чемпионства второго пилота – такого в истории «быков» еще не было. Поэтому все внимание уделили борьбе Серхио Переса и пилота «Феррари» Шарля Леклера.

У лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена бразильский этап не очень клеился: двукратный чемпион застрял на шестом месте (куда его ранее пустил Перес) и никак не мог пройти Алонсо. В команде решили попросить Ферстаппена отдать позицию Серхио – это всего лишь +2 очка, но в борьбе важна каждая мелочь.

На просьбу помочь напарнику Макс ответил максимально категорично: «Я уже сказал в прошлый раз. Не просите меня больше об этом, ладно? Это понятно? Я объяснил причины и останусь при своем».

Пересу же не успели сообщить об отказе Ферстаппена, так что №11 был уверен в помощи напарника. Ее не случилось и разочарованный после финиша Серхио произнес уже легендарную фразу: «Это показывает, каков он на самом деле».

Сразу после Бразилии в прессе и соцсетях разгорелся скандал. В 2021-м Перес не раз помогал голландцу – и причем в борьбе за титул с Льюисом Хэмилтоном (особенно на этапах в Турции и Абу-Даби); здесь же Макс как бы пожалел для напарника всего два очка. Почему он так поступил, Ферстаппен объяснять отказался. «У меня есть свои причины», – единственное, что сказал голландец. Фанаты пришли в бешенство от поведения двукратного чемпиона – и явно переборщили.

Хотя карму Макс точно подпортил, проигравшим он не оказался: Перес довольно быстро вернулся к дружелюбным комментариям в интервью, а в «Ред Булл» уже сделали себе «подушку безопасности» (на случай непослушания Переса) в виде нового резервиста – бывшего пилота «быков» Даниэля Риккардо.

Видимо, Чеко придется тяжко в 2023-м.

Авария: полет Чжоу на Гран-при Великобритании

Старт Гран-при Великобритании. Режиссеры трансляции показывают нам напряженную борьбу за лидирующие позиции в гонке. Но неожиданно на фоне проскальзывает, летящий вниз головой болид «Альфа Ромео» новичка сезона-2022 Чжоу.

А дальше: красные флаги, страшные кадры с трибун (ведь «Ф-1» не показывает повтор инцидента в своей трансляции, пока не убедится, что с гонщиком все в порядке), застрявшая в ограждении машина, звание крупнейшей аварии года и очередная саморефлексия на тему безопасности чемпионата!

Еще бы, дуга безопасности, которая должна была спасти гонщика, просто отвалилась (настолько неординарным оказалось воздействие), а половину болида сточило об асфальт. В очередной раз здоровье гонщика спасло незаменимое гало.

Да и сам Чжоу далеко не промах, во всей этой неразберихе смог сконцентрироваться. Вот она – особенная психология пилота «Формулы-1»: «Когда болид перевернулся, первым делом я постарался как можно быстрее убрать руки с руля – в такой аварии можно легко сломать руки, если не среагировать. А поскольку машина перевернулась и скользила на крыше, я понимал, что удар будет очень тяжелым, ведь в таком положении скорость болида не уменьшалась.

«Когда машина перестала двигаться, я поначалу просто не мог понять, где именно нахожусь. Ведь машина была перевернута. А еще текла какая-то жидкость. И я не понимал, что это – то ли это моя кровь, то ли какая-то утечка в болиде?

Поэтому я просто постарался выключить двигатель – он еще работал. Ведь я понимал: если начнется пожар, выбраться мне будет очень трудно. Поэтому я сразу выключил двигатель – мне удалось все нормально сделать».

Главное – на пилоте ни царапинки. Чжоу свободно прогуливался по паддоку спустя всего пару часов после инцидента, а через пять дней вышел на старт нового этапа.

Бардак: смена шин «Феррари» в Интерлагосе

Трудные дни бывают у всех, но только парни из Маранелло сумели поставить производство проблем на поток – у «Феррари» горели двигатели, на командном мостике выдумывали непонятные стратегии, а Сайнс и Леклер временами нелепо вылетали с трасс.

Квинтэссенция бардака в команде – работа в переменных погодных условиях в квалификации к Гран-при Сан-Паулу: сначала Скудерия выпустила Леклера на трек на промежуточных шинах, а затем мучительно долго меняла колеса во время пит-стопа – в общей сложности на машину Шарля за несколько минут установили 12 колес и ожидаемо пропустили важнейшие моменты сессии.

Новичок: Ник де Врис

Ник де Врис довольно продолжительное время и безуспешно рвался в «Ф-1». Несмотря на титулы и в «Формуле-2», и в «Формуле-Е», нидерландец к 27 годам так и не приблизился к тому, чтобы все-таки попасть в высшую лигу.

Вообще де Врис был максимально близок к тому, что стать примером талантливого гонщика, который, несмотря на наличие внушительных результатов в других сериях, так бы и проехал мимо «Формулы-1» в отсутствии вменяемой финансовой поддержки спонсоров. Но все изменила случайность.

Алекс Албон свалился с аппендицитом прямо перед Гран-при Италии и «Уильямс» в отсутствии нормального резервиста сразу побежал к партнерам из «Мерседеса» за подмогой.

И де Врис, в условиях, когда на подготовку у него было всего несколько часов, сел за руль и просто поехал. Да так, что в квалификации привез «Уильямс» на восьмую строчку, а в гонке умудрился удержаться девятым. Результат – два балла в дебютной гонке «Ф-1» и стремительный взлет котировок гонщика среди команд.

После Монцы вокруг де Вриса начали бегать разные люди и даже пытались кидаться в него интересными предложениями – вроде бы гонщика звали и в «Астон Мартин», и в «Альпин», однако сам Ник, по совету своего приятеля Макса Ферстаппена, позвонил Гельмуту Марко. Результат – уже через несколько дней спортсмен договорился о переходе в «Альфа Таури». И с учетом богатого опыта де Вриса вряд ли кто-то удивится, если и 2023 году нидерландец сходу укатает Юки Цуноду.

Возвращение: Кевин Магнуссен

До 2022 года Кевин считался классическим примером сбитого летчика. После вылета из «Ф-1» практически все эксперты, да и просто болельщики сходились во мнении, что Магнуссена ждет карьера где-то в «Индикаре» или гонках на выносливость. И так оно и случилось – 2021-й год Кевин провел в американской серии спорткаров IMSA.

Более того, сезон-2022 Магнуссен готовился провести «Индикаре» и WEC, но в начале года «Хаас» расстался с Никитой Мазепиным, и босс команды Гюнтер Штайнер, решив не изобретать сложных решений на ходу, просто позвал обратно Магнуссена. И не прогадал.

Датчанин мгновенно адаптировался к новому болиду «Формулы-1», поехал заметно быстрее Мика Шумахера и в четырех стартовых Гран-при сезона трижды набирал очки.

К финалу Магнуссену удалось удивить еще сильнее – на дождевом Гран-при Сан-Паулу Кевин воспользовался переменчивой погодой и показал блестящий кругв самом начале третьего сегмента. Перебить его никто не смог – по итогам сессии «Хаас» впервые в истории оказался на поуле. Преобразовать в очки этот результат не удалось, но в истории останется именно тот фантастический круг.

Прорыв: рывок Риккардо в Мексике

Странно хвалить Даниэля за финиш в Мехико на седьмом месте – учитывая, что за предыдущие годы австралиец 32 раза восходил на подиумы и выиграл 8 Гран-при. Но в сезоне-2022 его выступления были столь удручающими и невзрачными, что эта гонка по-настоящему отпечаталась в памяти болельщиков. Важен и контекст: до марш-броска за очками Риккардо плелся на 12-м месте и ничего не мог поделать с Юки Цунодой. Хуже того – при попытке обгона Дэн попросту выбил японца и справедливо получил 10-секундный штраф, который стюарды обещали применить уже после финиша.

Однако именно с этого момента под давлением штрафа, в стрессовых условиях (которые хорошо характеризуются простенькой фразой do or die) и, возможно, с пониманием, что это одна из последних его гонок, пилот «Макларена» буквально полетел вперед и опередил нескольких соперников, в том числе неуступчивого Эстебана Окона.

Сделано все было настолько эффектно и с показной легкостью (во время объезда «Альпин» австралиец даже «выстрелил» пальцем в жертву), что у многих фанатов невольно возник вопрос: ну почему же он не мог так раньше?

Прорыв в Мексике намекнул, что Даниэль, вероятно, все еще не растерял своего таланта, но доказать свою принадлежность к категории пилотов экстра-класса он сможет не раньше 2024 года – следующий сезон самый улыбчивый пилот «Ф-1» проведет в качестве резервиста «Ред Булл».

Рентач: Ланс Стролл

В нынешней «Ф-1» с нехваткой мест и огромной конкуренцией количество рента-драйверов ужалось до двух: сына владельца «Астон Мартин» и его соотечественника Николаса Латифи. И второй выиграл бы без шансов, если бы его оставили после абсолютно провального года – но нет, деньги на сей раз не выручили, и его машину займет дебютант Логан Сэрджант.

Стролл все еще вне конкуренции: ему можно поздно смещаться и провоцировать жесткие аварии с будущим напарником Алонсо и тем же Латифи, дважды бить болид о стену в одной квалификации, прилетать на Гран-при на вертолете и почти ни с кем не общаться…

Из гоночных скиллов у Ланса выделяется только один: отличные старты и отыгрыши кучи позиций на первых кругах. Но этому восхищались еще в его первые сезоны, а сейчас закончился уже шестой. Парень не особенно прогрессирует и не умеет в стабильность: на любом Гран-при невозможно предсказать, удержит ли он взятый темп хотя бы на ближайшие 10 кругов или начнет орать на шины и тормоза и пропускать всех подряд. Истоки хорошего темпа или проблем у любого другого гонщика можно понять, если как следует покопаться в радиопереговорах и покруговках – у Стролла же часто полный рандом. Скорее всего, без участия отца Ланса заменили бы просто на всякий случай.

Человек: Дитрих Матешиц

Восхождение «Ред Булл» на вершину «Ф-1» началось с уверенной победы на Гран-при Абу-Даби-2020, продолжилось яростной борьбой Ферстаппена и Хэмилтоном в 2021-м и достигло пика в прошедшем сезоне. Команда вернула Кубок конструкторов в Милтон-Кейнс, сделала первый с 2013 года чемпионский дубль и переписала кучу рекордов.

Величайший триумф в истории «Ред Булл» был бы невозможен без человека, который запустил этот механизм и собрал под одной крышей конструкторов успеха – гения Эдриана Ньюи, менеджера Кристиана Хорнера и куратора молодежи Гельмута Марко. Основатель команды и совладелец компании «Ред Булл» Дитрих Матешиц увидел второе чемпионство Ферстаппена, но не дожил до пятого в истории Кубка конструкторов.

Матешиц изменил «Ф-1», предоставив шанс в автоспорте десяткам талантов. И это лишь малая доля достижений Дитриха в спорте и бизнесе.

Гран-при: Япония

Этап в Сузуке получился самым странным: тут и дождь, и скандалы, и неожиданное (только не в спортивном плане) чемпионство Ферстаппена.

Гонка на мокрой трассе довольно быстро встала на паузу – Карлос Сайнс улетел в стену. Не успели судьи остановить заезд красным флагом, как на трассе появился трактор – в который из-за плохой видимости чуть не врезалось сразу несколько пилотов. Ближе всех к аварии оказался пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли.

Многие пришли в ярость. Оно и понятно: восемь лет назад из-за аварии с трактором (тоже в Японии) погиб Жюль Бьянки – это последняя смерть в «Формуле-1». Память о трагедии еще свежа, так что многих возмутила небрежность стюардов.

Финал гонки тоже взбудоражил фанатов: пилоты получили полные очки, хотя проехали не всю дистанцию из-за лимита времени. Неожиданный итог позволил Максу Ферстаппену оформить второй титул – и такого не ожидал даже сам пилот. Удивлены были команды, журналисты, бывшие гонщики.

Как оказалось, все просто забыли про поправку бывшего гоночного директора «Ф-1» Майкла Маси. После провальной организации Гран-при Бельгии 2021 года (когда из-за дождя проехали всего пару кругов) он создал новое правило: полные очки можно начислить, если гонку возобновили, проехали больше половины дистанции и довели ее до финиша. Вот так вскрылось, что даже главные эксперты и участники чемпионата могут не знать некоторых тонкостей.

Что же до ситуации с трактором, то тут стоит отдать должное ФИА: федерация изучила ситуацию и приняла ряд мер. Теперь дирекция гонки будет передавать командам информацию о работе стюардов через официальную систему, а команды будут обязаны проинформировать об этом пилотов.

Гран-при Японии вскрыл некоторые проблемы «Ф-1» и по итогу стал отличным шагом вперед в развитии чемпионата – хорошая причина для звания лучшей гонки сезона!

Событие: уход Себастьяна Феттеля

Когда звезда такой величины завершает карьеру, это событие само по себе. Четырехкратный чемпион также успел напоследок блеснуть и запустить каскад трансферов.

Избитое «ушла эпоха» в данном случае в точности отражает суть – последние 15 лет в «Ф-1» и были эпохой Феттеля-Хэмилтона: 11 титулов на двоих, неизменное попадание хотя бы одного из них в топ-2 по итогам всех сезонов, кроме последнего. Теперь Льюис остался без своего соперника и союзника, а в чемпионате правят представители нового поколения.

«Ф-1» покинул победитель, который вполне мог бы покататься на высоком уровне еще года два-три (заключительные гонки это доказали), самый молодой чемпион мира, рекордсмен по количеству выигранных Гран-при подряд (и не только), лучший друг всех пилотов и один из самых уважаемых людей в паддоке.

Трансфер: безумная цепочка переходов с подачи Алонсо

Технически, за вакханалию, которая творилась на рынке пилотов в этом году, ответственность несет Себастьян Феттель. Именно решение немца завершить карьеру стало тем триггером, который в итоге привел к изменениям в составах команд.

Хотя начиналось все тихо. После решения Феттеля слухи, конечно, отправляли в «Астон Мартин» именно Фернандо Алонсо, но верилось во все это с большим трудом. В первую очередь в связи с текущими возможностями команды. Однако именно «Астон» предложил Фернандо наиболее выгодные условия – в первую очередь контракт с возможностью продления со стороны гонщика, – и испанец удовлетворенно помахал «Альпин» ручкой, после чего в фирменном стиле начал отпускать в адрес команды различные шпильки.

Однако самое интересное было еще только впереди. Если очень коротко – в «Альпин» снова эпично сели в лужу, объявив о переходе Оскара Пиастри, но внезапно получив отказ от гонщика. Закончилось все разбирательствами и осознанием полнейшей профнепригодности собственных юристов (которых в итоге попросили освободить рабочее место).

Пиастри же заменил в «Макларене» Дэна Риккардо, который в свою очередь сел на скамейку запасных в родном «Ред Булл», «Альпин» отвалила кучу денег Пьеру Гасли и «Альфа Таури» (по инсайдам прессы, выплатить в общей сложности пришлось сумму до $30 млн), и тем самым создала термоядерную пару Гасли-Окон, которая в следующем сезоне может рвануть еще сильнее, а в младшей команде «Ред Булл» подобрали плохо лежавшего Ника де Вриса. По степени внезапности столь масштабных перестановок с этим могла посоперничать только бомба, рванувшая уже после окончания сезона – когда перестановки начали происходить уже в руководстве команд «Ф-1».

Обгон: Феттель против Магнуссена в Остине

Настоящий олдскульный обгон без DRS в исполнении четырехкратного чемпиона мира – что может быть лучше.

Перед уходом из «Формулы-1» Себастьян Феттель блеснул навыками и показал свой гоночный дух. Решился на рисковый обгон по внешнему радиусу, хотя на кону стояло всего лишь восьмое место на финише гонки.

Маневр Себа завладел сердцами фанатов и победил в официальном опросе на звание лучшего в сезоне, а еще восхитил даже чемпиона серии Дженсона Баттона:

«Этот обгон был одним из лучших, что я когда-либо видел. То есть не в конкретной гонке, а вообще. Чтобы решиться на обгон в том месте, нужна смелость – чтобы на такой скорости вот так объехать машину соперника по внешнему радиусу. Если парень на внутренней траектории допустит даже минимальную ошибку и выдавит тебя с трассы, то ты отправишься в барьеры на очень высокой скорости».

Прощальный мастер-класс удался.

Команда: «Ред Булл»

Просто удивительно, сколько инфоповодов – великих и скандальных – сгенерировала в прошедшем году австрийская команда, и в отдельных случаях нередко затмевала конкурентов.

«Мерседес» придумал удивительные понтоны? У «быков» оказался свой девайс, менее эффектный, но взятый на вооружение другими коллективами. «Феррари» ужасала потерями из-за глупых стратегий? Умница Ханна Шмитц помогла Серхио Пересу победить в Монако. Хэмилтон и Шумахер – самые успешные гонщики в истории? Ферстаппен выиграл наибольшее число Гран-при за год.

«Ред Булл» обожали и ненавидели: большие победы вызывали неподдельное уважение даже у главных соперников, но в то же время боссы конкурентов требовали четвертовать «быков» за перерасход бюджета, Ферстаппена носили на руках за феноменальные выступления, а затем клеймили позором за отказ помогать напарнику.

Год в «Ф-1» прошел под знаком «Ред Булл» – он был красивым и ужасным, впечатляющим и отвратительным. Несите следующий.

Фото: globallookpress.com/Federico Basile, Hoch Zwei, Xavi Bonilla; Gettyimages.ru/Rudy Carezzevoli, Alex Bierens de Haan, Clive Mason, Bryn Lennon, Clive Rose