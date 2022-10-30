Финишная прямая
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Итоги 2022-го в «Ф-1»: обгон, трансфер, Гран-при и персона года, главные разочарования, события и скандал

Хаас Хаас
Астон Мартин Астон Мартин
Дитрих Матешиц Дитрих Матешиц
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Ник де Врис
Феррари Феррари
Ланс Стролл Ланс Стролл
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Себастьян Феттель Себастьян Феттель
Гран-при Японии
Нельсон Пике
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Рено Рено
Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
Формула-1
Мерседес Мерседес
Джордж Расселл Джордж Расселл
Альфа Ромео Альфа Ромео
Серхио Перес Серхио Перес
Авто Авто

19 номинаций.

Свершилось: в 2022 году в «Формуле-1» произошли радикальные перемены в техническом регламенте и расстановке сил: «Мерседес» уступил место на вершине соперникам из «Ред Булл», Макс Ферстаппен одержал рекордные 15 побед, а Льюис Хэмилтон впервые в карьере не выиграл ни одной гонки в сезоне. Чем запомнился уходящий год? Какие события, аварии, обгоны, скандалы и трансферы стали знаковыми? Что мы запомним на десятилетия, а что постараемся забыть как можно скорее? 

Пилот: Макс Ферстаппен 

В истории сезона-2022 останутся рекордные 454 очка и 15 побед Макса и мнимая легкость доминирования, а про сходы на старте сезона и самый впечатляющий болид «Феррари» за несколько лет будут вспоминать во вторую очередь. 

«Было бы здорово оказаться за рулем доминирующей машины, очень хотелось бы выигрывать каждую гонку с 50-секундным отрывом», – сказал Ферстаппен в 2020-м. Два года спустя он продемонстрировал, как управлять ракетой – стабильно, безжалостно, почти безупречно, без шансов для соперников. Да так, что не самый слабый гонщик пелотона Серхио Перес рядом с напарником выглядел пришельцем из другой категории.

Кто мог бы стать пилотом года кроме Макса? Какие могут быть вопросы? 

Фиаско: «Феррари» и ее командная работа 

В «Ф-1» можно построить ненадежный мотор, который будет постоянно отказывать. Можно проводить неудачные пит-стопы: задерживать пилотов, путать шины, недокручивать колеса. Можно выбирать неверные стратегии и ошибаться с составами шин. Можно не попадать в прогноз погоды и настройки. И даже можно все это комбинировать, а иногда собирать воедино – все-таки в гонках тоже участвуют люди, ошибки неизбежно происходят в какой-то момент, и полностью избавиться от них не выйдет. 

Однако просто нельзя после каждого фэйла делать вид, будто все идет по плану, виновны третьи стороны и обстоятельства, а гонки протекают позитивно. Тоже понятно, зачем это делалось – для защиты команды и снижения внешнего давления. Вот только какие бы ни происходили исследования и выводы внутри, если цепочка «очень громкая ошибка – публичный кулфэйс» повторяется, публичное давление только растет. 

Для сравнения, «Ред Булл» после двух поломок в первых трех гонках (обе стоили Ферстаппену как минимум подиума) не предлагал искать позитив в скорости, а транслировал идею «что-то не так, мы ошиблись». «Мерседес» не прятался за сверхнадежностью, когда обнаружил себя за пределами битв за победы. 

«Феррари» же просто отделывалась заявлениями «нам всем нужно стать лучше как команде», «в «Ф-1» нужно быть смелыми». И это главное фиаско года: ведь за 23 Гран-при мы увидели, как итальянцы придумали робота, оповещающего об автомобилях безопасности, а пилотам все вопросы по тактике начали передавать со словом «вопрос». Но глобально ничего не изменилось.

Самое масштабное, длительное и грандиозное крушение 2022-го.

«Феррари» отрицает или нелепо оправдывает каждый провал – потому и выглядит жалко. Защита команды превратилась в манию

Цитата: neguinho от Нельсона Пике 

Руководство «как потерять доступ в паддок навсегда» от трехкратного чемпиона  «Формулы-1» – Нельсон Пике стал виновником большого скандала из-за своего интервью бразильской прессе.

Одним расистским высказыванием он задел сразу трех чемпионов: «Каким гонщиком был Кеке (Росберг)? Он был дерьмом. Нулевая ценность.

Как и его сын. Он (Нико) выиграл чемпионат, [так как] neguinho слишком часто давал в задницу и выступал плохо», – заявил Пике. 

Особое внимание получил термин «neguinho», который в Бразилии может считаться приемлемым в разговоре между друзьями, однако в других случаях является расистским оскорблением, аналогичным n-word в английском языке. 

В ответ сазу четыре правозащитных организации потребовали суда над Пике за предполагаемый моральный ущерб чернокожим людям и представителям ЛГБТК+-сообщества. 

Сам Нельсон, конечно, списал все на трудности перевода и  поспешил извиниться перед семикратным чемпионом, но это не спасло от бана. Итогом скандала для стал запрет бразильцу на вход в паддок на неопределенный срок. 

Машина: «Мерседес» W13 

В 2022-м была доминирующая машина, были красивые машины, были нестабильные машины… И был «Мерседес» W13. 

Все-таки именно он удивил больше всех – нереальной концепцией минималистичных понтонов. Машина действительно выглядела чем-то новым и невиданным ранее в «Формуле-1», смелой и инновационной. «Ред Булл» и «Феррари» развивали разные концепции, придуманные и опробованные в предыдущие годы, и только «Мерседес» (а вслед за ним и «Уильямс») пошел по новому пути.

Начало сезона выдалось сложным: Расселл и Хэмилтон часто барахтались даже во вторых сегментах квалификации, Ферстаппен разок обогнал Льюиса на круг, а тема битвы за титул закрылась уже после четвертого этапа года. Казалось, с нею похоронят и уникальную концепцию (ведь «Уильямс» в итоге от нее отказался и пошел дорогой «Ред Булл»). 

Однако к концу сезона «Мерседес» действительно прогрессировал и сокращал отрыв от «Феррари». В Венгрии перед летним перерывом Расселл взял поул, затем на «Мерседес» начали обращать внимание в контексте возможной схватки за победу в гонке, и в Бразилии серебристая машина вновь оказалась лучшей. Год резюмировало обещание «сохранить базовый подход к шасси и в 2023-м», и это здорово – давно в «Ф-1» не было такого визуального разнообразия, и «Мерседес» явно его возглавляет. 

Сюрприз: экспресс-падение карьеры Даниэля Риккардо 

2021-й вышел трудным, но кто в его конце поверил и предположил бы, что в конце 2022-го победитель 8 Гран-при и некогда теневой претендент на титул останется вообще без места? Кто мог предположить это после тяжелого старта нового сезона и свежей порции поражений от Норриса? Даже когда шеф «Макларена» впервые публично заговорил о возможности долгосрочного разрыва, казалось, будто Дэн точно найдет новую машину – если не в «Альпин», то хотя бы в аутсайдере вроде «Хааса» или «Уильямса».

Но нет. «Альпин» предпочла выкупать Гасли за 15 млн, «Хаас» вернул 35-летнего Хюлькенберга с трехсезонной паузы, а «Уильямс» взял американского новичка. Риккардо постоянно рассказывает, что и не хотел искать не самые амбициозные варианты – эмоционально устал от проблем и решил передохнуть год в надежде на возврат мотивации и кокпит получше. Однако когда шеф «Хааса» Гюнтер Штайнер половину осени высказывается в стиле «а может, нам и не нужен Риккардо» – все равно появляется ощущение нереальности происходящего. Даже после объявления о разрыве с «Маклареном» никто всерьез не рассматривал вариант его ухода, а теперь он – резервист и водитель шоу-каров в «Ред Булл». Серьезно, кто-то представлял такое еще в начале 2022-го? 

Техническое разочарование: мотор «Рено» 

Перед началом сезона глава «Альпин» Лоран Росси сказал: «Когда мы создавали мотор [2022 года], то видели, что будут проблемы с надежностью. Это наш выбор. Я сказал команде: нужно раздвигать границы, меня не волнует [надежность]. Я бы больше предпочел получить двигатель с максимальной мощностью, чем надежный мотор без скорости». 

Силовая установка и вправду получилась мощной: она превзошла двигатель от «Мерседеса» и помогла «Альпин» занять четвертое место в Кубке конструкторов. Однако французы едва не упустили позицию в чемпионате (обошли «Макларен» всего на 14 очков) – надежность мотора все-таки слишком сильно их подводила. В семи сходах болидов «Альпин» (из восьми) причиной был отказ двигателя или одного из его компонентов. Апофеозом проблем стал Гран-при Сингапура, когда силовая установка вышла из строя на обеих машинах. 

Особо ужасно это выглядело на фоне возможных результатов Фернандо Алонсо: №14 пострадал от двигателя пять раз – и в большинстве случаев сходил, находясь в очковой зоне. Мотор «Рено» наверняка напоминал Фернандо двигатель GP2 – пилот беспощадно критиковал силовую установку и не раз обвинял ее в упущенных возможностях. 

Со следующего сезона испанец будет выступать за «Астон Мартин» – да, нервов для борьбы с французским двигателем у 41-летнего испанца не осталось. И хотя зеленый болид пока не дотягивает до уровня «Альпин», мотор на нем ломается значительно реже.  

Скандал: внезапный конфликт между Ферстаппеном и Пересом 

На Гран-при Бразилии «Ред Булл» приехали чемпионами 2022 года в обоих зачетах: личном и командном. Для абсолюта не хватало только вице-чемпионства второго пилота – такого в истории «быков» еще не было. Поэтому все внимание уделили борьбе Серхио Переса и пилота «Феррари» Шарля Леклера.

У лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена бразильский этап не очень клеился: двукратный чемпион застрял на шестом месте (куда его ранее пустил Перес) и никак не мог пройти Алонсо. В команде решили попросить Ферстаппена отдать позицию Серхио – это всего лишь +2 очка, но в борьбе важна каждая мелочь.

На просьбу помочь напарнику Макс ответил максимально категорично: «Я уже сказал в прошлый раз. Не просите меня больше об этом, ладно? Это понятно? Я объяснил причины и останусь при своем».

Пересу же не успели сообщить об отказе Ферстаппена, так что №11 был уверен в помощи напарника. Ее не случилось и разочарованный после финиша Серхио произнес уже легендарную фразу: «Это показывает, каков он на самом деле». 

Сразу после Бразилии в прессе и соцсетях разгорелся скандал. В 2021-м Перес не раз помогал голландцу – и причем в борьбе за титул с Льюисом Хэмилтоном (особенно на этапах в Турции и Абу-Даби); здесь же Макс как бы пожалел для напарника всего два очка. Почему он так поступил, Ферстаппен объяснять отказался. «У меня есть свои причины», – единственное, что сказал голландец. Фанаты пришли в бешенство от поведения двукратного чемпиона – и явно переборщили. 

Хотя карму Макс точно подпортил, проигравшим он не оказался: Перес довольно быстро вернулся к дружелюбным комментариям в интервью, а в «Ред Булл» уже сделали себе «подушку безопасности» (на случай непослушания Переса) в виде нового резервиста – бывшего пилота «быков» Даниэля Риккардо.

Видимо, Чеко придется тяжко в 2023-м. 

Авария: полет Чжоу на Гран-при Великобритании 

Старт Гран-при Великобритании. Режиссеры трансляции показывают нам напряженную борьбу за лидирующие позиции в гонке. Но неожиданно на фоне проскальзывает, летящий вниз головой болид «Альфа Ромео» новичка сезона-2022 Чжоу.

А дальше: красные флаги, страшные кадры с трибун (ведь «Ф-1» не показывает повтор инцидента в своей трансляции, пока не убедится, что с гонщиком все в порядке), застрявшая в ограждении машина, звание крупнейшей аварии года и очередная саморефлексия на тему безопасности чемпионата!

Еще бы, дуга безопасности, которая должна была спасти гонщика, просто отвалилась (настолько неординарным оказалось воздействие), а половину болида сточило об асфальт. В очередной раз здоровье гонщика спасло незаменимое гало.

Да и сам Чжоу далеко не промах, во всей этой неразберихе смог сконцентрироваться. Вот она – особенная психология пилота «Формулы-1»: «Когда болид перевернулся, первым делом я постарался как можно быстрее убрать руки с руля – в такой аварии можно легко сломать руки, если не среагировать. А поскольку машина перевернулась и скользила на крыше, я понимал, что удар будет очень тяжелым, ведь в таком положении скорость болида не уменьшалась.

«Когда машина перестала двигаться, я поначалу просто не мог понять, где именно нахожусь. Ведь машина была перевернута. А еще текла какая-то жидкость. И я не понимал, что это – то ли это моя кровь, то ли какая-то утечка в болиде?

Поэтому я просто постарался выключить двигатель – он еще работал. Ведь я понимал: если начнется пожар, выбраться мне будет очень трудно. Поэтому я сразу выключил двигатель – мне удалось все нормально сделать».

Главное – на пилоте ни царапинки. Чжоу свободно прогуливался по паддоку спустя всего пару часов после инцидента, а через пять дней вышел на старт нового этапа. 

Бардак: смена шин «Феррари» в Интерлагосе  

Трудные дни бывают у всех, но только парни из Маранелло сумели поставить производство проблем на поток – у «Феррари» горели двигатели, на командном мостике выдумывали непонятные стратегии, а Сайнс и Леклер временами нелепо вылетали с трасс. 

Квинтэссенция бардака в команде – работа в переменных погодных условиях в квалификации к Гран-при Сан-Паулу: сначала Скудерия выпустила Леклера на трек на промежуточных шинах, а затем мучительно долго меняла колеса во время пит-стопа – в общей сложности на машину Шарля за несколько минут установили 12 колес и ожидаемо пропустили важнейшие моменты сессии. 

Новичок: Ник де Врис 

Ник де Врис довольно продолжительное время и безуспешно рвался в «Ф-1». Несмотря на титулы и в «Формуле-2», и в «Формуле-Е», нидерландец к 27 годам так и не приблизился к тому, чтобы все-таки попасть в высшую лигу.

Вообще де Врис был максимально близок к тому, что стать примером талантливого гонщика, который, несмотря на наличие внушительных результатов в других сериях, так бы и проехал мимо «Формулы-1» в отсутствии вменяемой финансовой поддержки спонсоров. Но все изменила случайность. 

Алекс Албон свалился с аппендицитом прямо перед Гран-при Италии и «Уильямс» в отсутствии нормального резервиста сразу побежал к партнерам из «Мерседеса» за подмогой. 

И де Врис, в условиях, когда на подготовку у него было всего несколько часов, сел за руль и просто поехал. Да так, что в квалификации привез «Уильямс» на восьмую строчку, а в гонке умудрился удержаться девятым. Результат – два балла в дебютной гонке «Ф-1» и стремительный взлет котировок гонщика среди команд. 

После Монцы вокруг де Вриса начали бегать разные люди и даже пытались кидаться в него интересными предложениями –  вроде бы гонщика звали и в «Астон Мартин», и в «Альпин», однако сам Ник, по совету своего приятеля Макса Ферстаппена, позвонил Гельмуту Марко. Результат – уже через несколько дней спортсмен договорился о переходе в «Альфа Таури». И с учетом богатого опыта де Вриса вряд ли кто-то удивится, если и 2023 году нидерландец сходу укатает Юки Цуноду. 

Возвращение: Кевин Магнуссен 

До 2022 года Кевин считался классическим примером сбитого летчика. После вылета из «Ф-1» практически все эксперты, да и просто болельщики сходились во мнении, что Магнуссена ждет карьера где-то в «Индикаре» или гонках на выносливость. И так оно и случилось – 2021-й год Кевин провел в американской серии спорткаров IMSA.

Более того, сезон-2022 Магнуссен готовился провести «Индикаре» и WEC,  но в начале года «Хаас» расстался с Никитой Мазепиным, и босс команды Гюнтер Штайнер, решив не изобретать сложных решений на ходу, просто позвал обратно Магнуссена. И не прогадал. 

Датчанин мгновенно адаптировался к новому болиду «Формулы-1», поехал заметно быстрее Мика Шумахера и в четырех стартовых Гран-при сезона трижды набирал очки. 

К финалу Магнуссену удалось удивить еще сильнее – на дождевом Гран-при Сан-Паулу Кевин воспользовался переменчивой погодой и показал блестящий кругв самом начале третьего сегмента. Перебить его никто не смог – по итогам сессии «Хаас» впервые в истории оказался на поуле. Преобразовать в очки этот результат не удалось, но в истории останется именно тот фантастический круг. 

Прорыв: рывок Риккардо в Мексике  

Странно хвалить Даниэля за финиш в Мехико на седьмом месте – учитывая, что за предыдущие годы австралиец 32 раза восходил на подиумы и выиграл 8 Гран-при. Но в сезоне-2022 его выступления были столь удручающими и невзрачными, что эта гонка по-настоящему отпечаталась в памяти болельщиков. Важен и контекст: до марш-броска за очками Риккардо плелся на 12-м месте и ничего не мог поделать с Юки Цунодой. Хуже того – при попытке обгона Дэн попросту выбил японца и справедливо получил 10-секундный штраф, который стюарды обещали применить уже после финиша. 

Однако именно с этого момента под давлением штрафа, в стрессовых условиях (которые хорошо характеризуются простенькой фразой do or die) и, возможно, с пониманием, что это одна из последних его гонок, пилот «Макларена» буквально полетел вперед и опередил нескольких соперников, в том числе неуступчивого Эстебана Окона. 

Сделано все было настолько эффектно и с показной легкостью (во время объезда «Альпин» австралиец даже «выстрелил» пальцем в жертву), что у многих фанатов невольно возник вопрос: ну почему же он не мог так раньше? 

Прорыв в Мексике намекнул, что Даниэль, вероятно, все еще не растерял своего таланта, но доказать свою принадлежность к категории пилотов экстра-класса он сможет не раньше 2024 года – следующий сезон самый улыбчивый пилот «Ф-1» проведет в качестве резервиста «Ред Булл».  

Рентач: Ланс Стролл 

В нынешней «Ф-1» с нехваткой мест и огромной конкуренцией количество рента-драйверов ужалось до двух: сына владельца «Астон Мартин» и его соотечественника Николаса Латифи. И второй выиграл бы без шансов, если бы его оставили после абсолютно провального года – но нет, деньги на сей раз не выручили, и его машину займет дебютант Логан Сэрджант. 

Стролл все еще вне конкуренции: ему можно поздно смещаться и провоцировать жесткие аварии с будущим напарником Алонсо и тем же Латифи, дважды бить болид о стену в одной квалификации, прилетать на Гран-при на вертолете и почти ни с кем не общаться… 

Из гоночных скиллов у Ланса выделяется только один: отличные старты и отыгрыши кучи позиций на первых кругах. Но этому восхищались еще в его первые сезоны, а сейчас закончился уже шестой. Парень не особенно прогрессирует и не умеет в стабильность: на любом Гран-при невозможно предсказать, удержит ли он взятый темп хотя бы на ближайшие 10 кругов или начнет орать на шины и тормоза и пропускать всех подряд. Истоки хорошего темпа или проблем у любого другого гонщика можно понять, если как следует покопаться в радиопереговорах и покруговках – у Стролла же часто полный рандом. Скорее всего, без участия отца Ланса заменили бы просто на всякий случай. 

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Человек: Дитрих Матешиц 

Восхождение «Ред Булл» на вершину «Ф-1» началось с уверенной победы на Гран-при Абу-Даби-2020, продолжилось яростной борьбой Ферстаппена и Хэмилтоном в 2021-м и достигло пика в прошедшем сезоне. Команда вернула Кубок конструкторов в Милтон-Кейнс, сделала первый с 2013 года чемпионский дубль и переписала кучу рекордов. 

Величайший триумф в истории «Ред Булл» был бы невозможен без человека, который запустил этот механизм и собрал под одной крышей конструкторов успеха – гения Эдриана Ньюи, менеджера Кристиана Хорнера и куратора молодежи Гельмута Марко. Основатель команды и совладелец компании «Ред Булл» Дитрих Матешиц увидел второе чемпионство Ферстаппена, но не дожил до пятого в истории Кубка конструкторов.

Матешиц изменил «Ф-1», предоставив шанс в автоспорте десяткам талантов. И это лишь малая доля достижений Дитриха в спорте и бизнесе. 

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Гран-при: Япония 

Этап в Сузуке получился самым странным: тут и дождь, и скандалы, и неожиданное (только не в спортивном плане) чемпионство Ферстаппена.

Гонка на мокрой трассе довольно быстро встала на паузу – Карлос Сайнс улетел в стену. Не успели судьи остановить заезд красным флагом, как на трассе появился трактор – в который из-за плохой видимости чуть не врезалось сразу несколько пилотов. Ближе всех к аварии оказался пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли.

Многие пришли в ярость. Оно и понятно: восемь лет назад из-за аварии с трактором (тоже в Японии) погиб Жюль Бьянки – это последняя смерть в «Формуле-1». Память о трагедии еще свежа, так что многих возмутила небрежность стюардов.

Финал гонки тоже взбудоражил фанатов: пилоты получили полные очки, хотя проехали не всю дистанцию из-за лимита времени. Неожиданный итог позволил Максу Ферстаппену оформить второй титул – и такого не ожидал даже сам пилот. Удивлены были команды, журналисты, бывшие гонщики.

Как оказалось, все просто забыли про поправку бывшего гоночного директора «Ф-1» Майкла Маси. После провальной организации Гран-при Бельгии 2021 года (когда из-за дождя проехали всего пару кругов) он создал новое правило: полные очки можно начислить, если гонку возобновили, проехали больше половины дистанции и довели ее до финиша. Вот так вскрылось, что даже главные эксперты и участники чемпионата могут не знать некоторых тонкостей.

Что же до ситуации с трактором, то тут стоит отдать должное ФИА: федерация изучила ситуацию и приняла ряд мер. Теперь дирекция гонки будет передавать командам информацию о работе стюардов через официальную систему, а команды будут обязаны проинформировать об этом пилотов.

Гран-при Японии вскрыл некоторые проблемы «Ф-1» и по итогу стал отличным шагом вперед в развитии чемпионата – хорошая причина для звания лучшей гонки сезона! 

Событие: уход Себастьяна Феттеля

Когда звезда такой величины завершает карьеру, это событие само по себе. Четырехкратный чемпион также успел напоследок блеснуть и запустить каскад трансферов.

Избитое «ушла эпоха» в данном случае в точности отражает суть – последние 15 лет в «Ф-1» и были эпохой Феттеля-Хэмилтона: 11 титулов на двоих, неизменное попадание хотя бы одного из них в топ-2 по итогам всех сезонов, кроме последнего. Теперь Льюис остался без своего соперника и союзника, а в чемпионате правят представители нового поколения.

«Ф-1» покинул победитель, который вполне мог бы покататься на высоком уровне еще года два-три (заключительные гонки это доказали), самый молодой чемпион мира, рекордсмен по количеству выигранных Гран-при подряд (и не только), лучший друг всех пилотов и один из самых уважаемых людей в паддоке. 

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Трансфер: безумная цепочка переходов с подачи Алонсо 

Технически, за вакханалию, которая творилась на рынке пилотов в этом году, ответственность несет Себастьян Феттель. Именно решение немца завершить карьеру стало тем триггером, который в итоге привел к изменениям в составах команд. 

Хотя начиналось все тихо. После решения Феттеля слухи, конечно, отправляли в «Астон Мартин» именно Фернандо Алонсо, но верилось во все это с большим трудом. В первую очередь в связи с текущими возможностями команды. Однако именно «Астон» предложил Фернандо наиболее выгодные условия – в первую очередь контракт с возможностью продления со стороны гонщика, – и испанец удовлетворенно помахал «Альпин» ручкой, после чего в фирменном стиле начал отпускать в адрес команды различные шпильки.

Однако самое интересное было еще только впереди. Если очень коротко – в «Альпин» снова эпично сели в лужу, объявив о переходе Оскара Пиастри, но внезапно получив отказ от гонщика. Закончилось все разбирательствами и осознанием полнейшей профнепригодности собственных юристов (которых в итоге попросили освободить рабочее место). 

Пиастри же заменил в «Макларене» Дэна Риккардо, который в свою очередь сел на скамейку запасных в родном «Ред Булл», «Альпин» отвалила кучу денег Пьеру Гасли и «Альфа Таури» (по инсайдам прессы, выплатить в общей сложности пришлось сумму до $30 млн), и тем самым создала термоядерную пару Гасли-Окон, которая в следующем сезоне может рвануть еще сильнее, а в младшей команде «Ред Булл» подобрали плохо лежавшего Ника де Вриса. По степени внезапности столь масштабных перестановок с этим могла посоперничать только бомба, рванувшая уже после окончания сезона – когда перестановки начали происходить уже в руководстве команд «Ф-1». 

Обгон: Феттель против Магнуссена в Остине 

Настоящий олдскульный обгон без DRS в исполнении четырехкратного чемпиона мира – что может быть лучше. 

Перед уходом из «Формулы-1» Себастьян Феттель блеснул навыками и показал свой гоночный дух. Решился на рисковый обгон по внешнему радиусу, хотя на кону стояло всего лишь восьмое место на финише гонки. 

Маневр Себа завладел сердцами фанатов и победил в официальном опросе на звание лучшего в сезоне, а еще восхитил даже чемпиона серии Дженсона Баттона: 

«Этот обгон был одним из лучших, что я когда-либо видел. То есть не в конкретной гонке, а вообще. Чтобы решиться на обгон в том месте, нужна смелость – чтобы на такой скорости вот так объехать машину соперника по внешнему радиусу. Если парень на внутренней траектории допустит даже минимальную ошибку и выдавит тебя с трассы, то ты отправишься в барьеры на очень высокой скорости». 

Прощальный мастер-класс удался. 

Команда: «Ред Булл» 

Просто удивительно, сколько инфоповодов – великих и скандальных – сгенерировала в прошедшем году австрийская команда, и в отдельных случаях нередко затмевала конкурентов.  

«Мерседес» придумал удивительные понтоны? У «быков» оказался свой девайс, менее эффектный, но взятый на вооружение другими коллективами. «Феррари» ужасала потерями из-за глупых стратегий? Умница Ханна Шмитц помогла Серхио Пересу победить в Монако. Хэмилтон и Шумахер – самые успешные гонщики в истории? Ферстаппен выиграл наибольшее число Гран-при за год.  

«Ред Булл» обожали и ненавидели: большие победы вызывали неподдельное уважение даже у главных соперников, но в то же время боссы конкурентов требовали четвертовать «быков» за перерасход бюджета, Ферстаппена носили на руках за феноменальные выступления, а затем клеймили позором за отказ помогать напарнику.  

Год в «Ф-1» прошел под знаком «Ред Булл» – он был красивым и ужасным, впечатляющим и отвратительным. Несите следующий.

Фото: globallookpress.com/Federico Basile, Hoch Zwei, Xavi Bonilla; Gettyimages.ru/Rudy Carezzevoli, Alex Bierens de Haan, Clive Mason, Bryn Lennon, Clive Rose

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