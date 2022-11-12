Магнуссен и «Хаас» – впервые на поуле в «Формуле-1»! Как это вообще случилось?

Сотворили историю.

Квалификация к Гран-при Сан-Паулу завершилась самым неожиданным образом – поул-позицию внезапно для всех (в том числе и для себя) завоевал гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен. Команда шла к этому 142 Гран-при!

Два года назад датчанин попрощался с «Формулой-1» из-за отсутствия перспектив и нового контракта, его место ушло к Никите Мазепину, но на старте 2022-го бородач вернулся из-за увольнения российского пилота, тут же принес команде долгожданные очки в первой же гонке, а в конце сезона добыл поул.

Успех буквально свалился с неба на американский коллектив – «Хаас», традиционно редко борющийся за очки, точно не считался фаворитом на бразильском «Интерлагосе». Но по ходу квалификации начался дождь, и решающими оказались такие факторы как позиционирование на треке, трафик и степень прогретости шин.

Магнуссену повезло первым выкатить с пит-лейн (боксы команды расположены ближе к выезду) и проехать солидный круг до того, как из туч хлынуло что-то серьезное – если бы осадки задержались минут на пять, то время датчанина наверняка перебили бы более быстрые соперники.

Впрочем, почти все они уже готовились штурмовать поул-позицию во второй попытке, как вдруг Джордж Расселл из «Мерседеса» вылетел и застрял в гравии. Квалификацию прервали красным флагом – и стало ясно, что сейчас пойдет дождь, по ходу которого перебить время «Хааса» точно не получится.

– На какой мы позиции?

– М-м-м, на первой, дружище.

– Да вы шутите. Да вы блин шутите! Никогда в моей жизни такого еще не было!

В этот момент в «Хаасе» уже очень хотели сойти с ума, но гонщик сохранял хладнокровие: «Только давайте не будем спешить с празднованием».

А затем сессию возобновили, пошел дождь – и точно: время Кевина так никто и не перебил.

Безумная радость в боксах.

Посмотрите на обнимашки Магнуссена с руководителем «Хааса» Гюнтером Штайнером – уровень счастья зашкаливает.

«Мне и сказать-то особо нечего, – признался Магнуссен после завершения сессии. – Команда выпустила меня на трассу в самый подходящий момент времени. На пит-лейн мы расположены первыми, нам удался очень неплохой круг, в итоге мы на поуле. Это невероятно!

Огромное спасибо [боссу команды] Джину Хаасу, [руководителю] Гюнтеру Штайнеру и всей команде за эту возможность. Это что-то потрясающее. И невероятное, большое спасибо. Завтра будем атаковать на пределе, постараемся повеселиться».

«О таких вещах страшно даже мечтать, – радуется Штайнер. – Вся команда семь лет упорно трудилась, и обстоятельства позволили это осуществить. Это не удача, а вполне заслуженный результат пилота и команды. Мы оказались на нужных шинах в нужный момент, и Кевин выдал круг, когда это было необходимо. Он ехал первым, и можно сказать, получил преимущество. Но был и минус – он пилотировал сам по себе и не мог ни на кого ориентироваться. Кевин заслужил это. Вся команда заслужила, и он – ее часть. Мы всегда упорно трудимся, никогда не сдаемся и продолжаем бороться».

В субботу пройдет короткий спринт, и у «Хааса» есть возможность войти в историю еще раз – если Магнуссен финиширует ниже второй позиции (а вероятность такого исхода очень высока), то он станет первым в «Формуле-1» обладателем поул-позиции со стартом в гонке ниже первого ряда. Да, все верно – в этом году обладателем поула стали считать не победителей спринта, а именно квалификации.

Субботний провал практически неизбежен, но очень хочется, чтобы сказка «Хааса» продлилась еще недолго.

Фото: globallookpress.com/FLORENT GOODEN / DPPI / DPPI via AFP; REUTERS/Nelson Almeida