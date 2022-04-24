Сокрушительное поражение «Феррари» в домашней гонке: Сайнс выбыл на старте, Леклер вылетел с трассы в погоне за «Ред Булл»

«Ред Булл» набрал максимум очков за этап.

После трех гонок «Феррари» увидела себя фаворитом 73-го чемпионата мира «Формулы-1» – босс итальянцев Маттиа Бинотто раздавал интервью, в которых радовался внушительной победе в Австралии и проводил параллели с эпохой Михаэля Шумахера, а Шарль Леклер получал высокие оценки от экспертов и коллег.

Трасса имени Энцо и Дино Феррари, казалось, здорово подходила Скудерии из-за ее удивительного двигателя и быстрых разгонов, однако в пятницу Макс Ферстаппен внезапно выиграл квалификацию, а в субботу опередил Леклера (который потерял скорость из-за зернения покрышек) в спринте.

В воскресенье алые и вовсе выступили кошмарно – Леклер ничего не смог поделать с двумя синими машинами на влажном треке на старте, а Карлос Сайнс выбыл по ходу первого круга после контакта с Даниэлем Риккардо из «Макларена».

В дальнейшем трасса начала подсыхать, но ситуация в пользу Скудерии не менялась: Ферстаппен отрывался, а Перес легко сдерживал Леклера. Лишь после волны пит-стопов мексиканец временно отдал монегаску вторую позицию, но тут же вернул ее обратно (пока Шарль тщетно пытался прогреть покрышки).

Третье место и проигрыш 11 очков Ферстаппену совсем не устраивали Скудерию и ее лидера, поэтому в заключительной части заезда парни из Маранелло попытались отобрать у конкурентов хотя бы лучший круг – Леклера зазвали в боксы за свежими шинами.

Ох, лучше бы они этого не делали – в ответ «быки» провели свои пит-стопы, и Перес после возвращения на трек вновь замаячил перед Леклером. Монегаск решил, что это его шанс выбраться на второе место – и рванул в атаку.

Что из этого вышло? Агрессивный вход в «Варианте Альта», полет над поребриками, разворот и контакт со стеной!

К счастью, спасти несколько очков все-таки удалось: после замены переднего антикрыла лидер сезона вернулся в конце топ-10, совершил несколько обгонов и финишировал шестым.

Слов объяснений не нужно – просто посмотрите на реакцию Шарля.

Провальное выступление Скудерии вернуло интригу в чемпионат мира: в личном зачете разрыв между Леклером и Ферстаппеном сократился с 43 до 27 очков, а в Кубке конструкторов разница между «Феррари» и «Ред Булл» теперь составляет лишь 9 зачетных баллов.

Будет безумно интересно.

Фото: REUTERS/Massimo Pinca