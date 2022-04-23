Взрывались тормозные диски, шел дождь, пилоты вылетали с трассы – квалу «Ф-1» постоянно прерывали красные флаги

Парад приключений.

В 2022 году Имола встретила «Формулу-1» дождем – правда, незадолго до начала пятничной квалификации он стих и трасса имени Энцо и Дино Феррари даже подсохла, но к завершению борьбы пилотов за право в субботу стартовать первым осадки возобновились и сыграли важную роль в гоночных событиях.

Заезды в обычных условиях должны были продлиться всего час, но из-за различных происшествий растянулись на дополнительные 40 минут.

Сначала привлекли внимание телевизионщиков пилоты «Уильямса» – на болиде Алекса Албона взорвался тормозной диск – прямо как на тестах в Бахрейне у его напарника Николаса Латифи.

Из-за обломков дирекция, конечно, вывесила красный флаг.

А затем уже и сам Латифи совершил традиционный разворот. Казалось, ничто не мешало проехать чисто, но канадский гонщик, видимо, просто по приколу решил продлить серию своих происшествий в «Ф-1».

Во втором сегменте инженеры сообщили пилотам, что вот-вот хлынет дождь, поэтому все рванули на трассу, чтобы установить быстрый круг. Проехать удалось не всем – из-за Карлоса Сайнса, который вылетел в барьеры.

Ошибка пилота «Феррари» оставила за бортом третьего сегмента парней из «Мерседеса» – между прочим, это первый с 2012 года пропуск «серебряными» квалификационного сражения в топ-10.

Едва началась финальная заруба, как в гравийную ловушку улетел Кевин Магнуссен на «Хаасе».

Что удивительно – датчанин не просто сумел вернуться обратно на трек, но и в дальнейшем поучаствовал в споре за высокие места. По итогам сессии Кевин стал четвертым, и это лучший квалификационный результат для «Хааса» за всю историю!

Под конец третьего сегмента дирекция снова вывесила красные флаги – на этот раз из-за инцидента с Валттери Боттасом.

А закончился парад вылетов разворотом Ландо Норриса за 30 секунд до завершения квалификации.

С чем связано такое количество происшествий?

Во-первых, нынешние машины тяжелые и плохо поддаются контролю в поворотах – норовят сорваться в занос при небольших колебаниях уровня сцепления. Трасса в Имоле была сырой – и явно не способствовала улучшению работы шин, даже дождевых. Добавьте к этому холмистый характер трека.

Во-вторых, это первый «опыт» выступлений пилотов в боевых условиях под дождем на болидах образца 2022 года (предсезонные тесты в «Ф-1» проходили практически в стерильных условиях) – даже гоночная элита не была готова ко всем нюансам.

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После вылета Норриса возобновлять сессию смысла не было, поэтому в боксах «Ред Булл» начали праздновать – на первом месте оказался Макс Ферстаппен, который почти на секунду оказался быстрее Шарля Леклера.

Битва за титул между двумя титанами только начинается.