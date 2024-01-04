Ферстаппен правда похож на Шумахера? Один из творцов первых титулов Михаэля сравнил чемпионов «Ф-1»

«Михаэль был засранцем на трассе, а Макс – катастрофой».

За 2023-й Ферстаппен побил неимоверное количество рекордов, взял третий титул и утвердился как один из лучших пилотов в истории «Ф-1» . Более того, Макс доминировал, как никто раньше: выиграл 19 гонок из 22-х, то есть 86,4% возможных (и обновил рекорд, державшийся с 1952 года). За весь сезон всего лишь раз не попал на подиум!

Неудивительно, что с такими успехами звезду «Ред Булл» все чаще сравнивают с легендарным семикратным чемпионом Михаэлем Шумахером. Тот в свое время так же бил один рекорд за другим и правил чемпионатом: к примеру, в 2002-м пилот «Феррари» финишировал на подиуме в каждой гонке сезона – уникальное достижение, которое теперь можно только повторить.

Но только ли рекордами похожи два гоночных гиганта?

«Михаэль Шумахер, без сомнений, был потрясающим пилотом «Ф-1». Его преданность спорту… Гонки были его жизнью! Это не была обыденная работа или хобби, это была его жизнь. То же самое я вижу в случае Макса: он живет гонками», – сказал двукратный чемпион и один из главных соперников Шумахера Мика Хаккинен.

«Для нашего спорта характерны циклы, когда возникала комбинация очень сильного болида и исключительного пилота. В лице Макса Ферстаппена мы имеем пример зрелого гонщика. Он напоминает мне Михаэля Шумахера, потому что не оставляет ни шанса соперникам», – подметил нынешний босс «Ф-1» Стефано Доменикали.

«Сложно сказать, кто бы победил – Ферстаппен или Шумахер! Я стараюсь не сравнивать пилотов из разных эпох. Михаэль был недосягаем в свое время, как Макс сейчас. Я бы сказал, что они равны с точки зрения таланта – их в целом можно сравнить.

Михаэль доминировал в спорте, как Макс сегодня, и они оба остаются мотивированными на протяжении всего года. Они настолько внимательны к деталям во всех сферах! [Если бы они сражались друг с другом], все бы свелось к тому, в какой форме они бы пребывали в конкретный момент. Но я бы сказал, что они равны», – поделился мнением экс-пилот «Ф-1» Тимо Глок.

Среди подобных высказываний нашлось довольно детальное сравнение Шумахера с Ферстаппеном – причем от человека, лично помогавшего Михаэлю выиграть первые титулы. Хуан Вильядельпрат работал в «Феррари» и «Макларене», а во времена восхождения будущего Красного барона менеджерил в «Бенеттоне» (там немец стал чемпионом в 1994-м и 1995-м). В интервью Planet F1 испанец разобрал схожие черты двух чемпионов.

Пути Ферстаппена и Шумахера сильно разичаются, хоть и оба начинали с агрессии. Первые годы – кошмар

Михаэль очень быстро вырос, потому что в 1994-м – [точнее] с 92-го по 94-й – был катастрофой. Это был кошмар. Я большую часть времени провел на Площади Согласия (одна из главных площадей Паврижа, там находится штаб-квартира ФИА – Sports.ru), пытаясь защищать то, что невозможно защищать. Михаэль совершал глупые ошибки.

Такое случается, когда у вас талант уровня Макса или Михаэля. Для начала нужно обладать природными способностями – мы видим их у Макса с Михаэлем.

Возможно, [в случае Макса талант проявился также] потому, что отец [экс-пилот «Ф-1» Йос Ферстаппен] еще с раннего возраста заставлял Макса усердно работать – очень строго воспитывал, если хотите. Его отец был хорошим пилотом. Думаю, на деле мы ######## [упустили] его потенциал [в 1994-м, когда Йос был напарником Шумахера], потому что поставили его рядом с Михаэлем. Он пытался бороться, но в конце концов нам пришлось избавиться от него (в 1995-м Йос перешел в «Симтек», а напарником Шумахера стал Джонни Херберт – Sports.ru).

По-моему, в Венгрии он [Йос] без каких-либо проблем финишировал третьим. Он был чертовски быстрым, но только на одном круге. Михаэль был быстрым, но если вам потребовалось бы проехать 15 быстрых кругов, он бы сделал это и все еще имел 0,2-0,3 секунды в запасе, на случай необходимости ускориться еще немного. В этом и заключается отличие прекрасного пилота от невероятного».

Михаэль начал позже Макса. Макс пришел из картинга, Михаэль перешел из молодежной команды «Мерседеса» в «Джордан», а оттуда к нам. У Михаэля тогда было больше природного таланта, но он чаще ошибался. Макса больше подготовили, но он также допускал много ошибок в «Торо Россо» (нынешняя «Альфа Таури» – Sports.ru) и в первых гонках за «Ред Булл».

Так в чем же похожи Ферстппен и Шумахер?

У обоих оказался потенциал для очень быстрого роста. Михаэль в 1995-м уничтожил всех (9 побед и 11 подиумов в 17 Гран-при – Sports.ru). Если бы не было проблем с болидом, мы бы могли выиграть еще больше гонок. Макс с хорошей машиной сделал в точности то же самое.

Оба работают над машиной и достигают той точки развития, когда они приезжают на гонку и, где бы ни оказался болид по скорости, адаптируются к нему и извлекают из него максимум. Михаэль был способен на это, и Макс тоже так может.

Некоторые пилоты морально падают духом, когда у них возникают проблемы, пожирающие их разум. Они не убирают эту проблему из cсознания. Они знают, что у болида есть слабость, и это вынуждает их не выкладываться на полную.

Такие, как Михаэль или Макс, при трудностях с болидом забывают о них и выжимают все из того, что имеют. Они доедут до финиша хоть на трех колесах.

В Барселоне в 1994-м у Михаэля сломалась трансмиссия, и у него остались рабочими только две передачи (большую часть гонки Шумахер проехал на пятой передаче – Sports.ru). Он финишировал вторым. Он лидировал, у него возникла проблема. Он заехал на пит-стоп на третьей передаче, вернулся на трек и приехал вторым только с двумя рабочими передачами! Нужно быть волшебником, чтобы провернуть подобное и преодолеть всякую проблему, возникшую по ходу гонки.

Подобной способностью, думаю, обладает и Макс. Мы видим, как он не допускает ошибок – в частности, в 2023-м. Он быстр в дождь, во влажных условиях, в полувлажных условиях, в снег, посреди леса! Он быстр везде.

Он великолепен, и у него тот же образ мышления, что и у Михаэля: он никогда не думает о втором месте, он всегда настроен на победу. А если победить нельзя, то все мысли о максимально возможном количестве очков, ведь чемпионат длинный.

Роль техники и характеров: различия в стиле, но сходства в личностях

У Макса хорошая машина, у него нет серьезных проблем с надежностью, и он добывает одну победу за другой. Во времена Михаэля у нас было гораздо больше технических неполадок. Сейчас у болидов «Ф-1» намного меньше проблем, чем раньше. Так что с технической точки зрения с надежностью сейчас все в разы лучше, чем в мое время.

Забавно, что они оба невероятно похожим образом работают с педалью газа. Они не особо заботятся о поведении задней части болида. Они входят в поворот и затем с использованием газа проходят его. Они очень уверенно работают с педалью. Михаэль был в этом чудовищно хорош, и Макс очень схож с ним – судя по тому, что я понял, разговаривая с инженерами и людьми в паддоке.

У Михаэля и Макса много общего. Она оба интроверты, оба семьянины. Так что да, у них много схожих черт. Думаю, у них одинаковый уровень агрессии – так же, как у Айртона Сенны и Льюиса Хэмилтона.

Михаэль порой мог быть засранцем на трассе, а Макс в самом начале карьеры был катастрофой. Сегодня Макс обгоняет остальных, оставляя предостаточно места. Фернандо [Алонсо] раньше тоже пилотировал, как зверь, а [сейчас] каждый раз оставляет достаточно места для соперников. Это опыт, который приобретает хороший чемпион мира, развивающий мастерство по ходу дела. Очевидно, когда вы только начинаете и вам необходимо показать, что вы способны на многое, то мозги особо не задействуются. Но постепенно они включаются и становятся сильнее эмоций. Вот что создает хорошего чемпиона или чемпиона на долгие-долгие годы.

В прошлом была очень важна физическая подготовка. Я так говорю, потому что раньше болидами было сложнее управлять, чем сегодня. Только Михаэль отнесся к этому серьезно. Он открыл новую главу, сказав: «Мы должны проводить тесты таким образом, и вот в какой физической форме мы должны пребывать».

Вы привыкли видеть парней по типу Сенны, [Найджела] Мэнселла – назовите кого угодно. Они бы выиграли гонку, и им бы понадобилась помощь, чтобы выбраться из болида. Затем встречаете таких, как Михаэль, который вылазил из машины и выглядел так, будто он только что из кафе, где попивал кофе.

Михаэль открыл эту главу, когда все начали заниматься своим физическим состоянием – сейчас все намного более подтянуты, чем в прошлом. Потому что в прошлом большие яйца – единственное, что требовалось У пилотов вроде [Жана] Алези были большие яйца и маленькие мозги. Но сегодня все подтянуты. Физическое состояние очень важно, и в свое время Михаэль работал над ним больше всех.

Сейчас, думаю, Макс старается усерднее остальных. Ему больше нечего доказывать, ему не нужно показывать что-то кому-то. У него отличное взаимопонимание с командой, отличные отношения с ней, они уважают друг друга, так что это отличный союз.

Но им нужно продолжать прогрессировать, потому что однажды все это исчезнет и превратится в пройденную часть жизни. Посмотрите на [Льюиса] Хэмилтона: мы ожидали, что он станет восьмикратным чемпионом, а затем словно появился огромный молот и заявил: «Ты больше не победишь». И за последние два года этого до сих пор не случилось (последний раз Хэмилтон выигрывал в Саудовской Аравии в 2021-м – Sports.ru)».

Чуть позже Вильядельпрат дал еще одно интервью – испанскому As , – где дополнил свои размышления:

«[Макс Ферстаппен] очень близок к Михаэлю Шумахеру, который всегда был для меня главным образцом чемпиона и с которым я достаточное время работал бок о бок. Они весьма похожи амбициями, желанием всех одолеть и никому ничего не оставить.

Сенна, например, был чистым природным талантом, но физически он был не очень хорошо подготовлен и вылезал из болида уставшим. Михаэль, наоборот, был прародителем тщательной физической подготовки среди пилотов, и он намного лучше справлялся с нагрузками.

По-моему, из всех, кого я видел, Макс наиболее похож на Шумахера мышлением и талантом. У них обоих безграничная жажда победы».

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Фото: firo Sportphoto//augenklick/firo Sportphoto, Hasan Bratic, firo Sportphoto//augenklick/firo Sportphoto, Hoch Zwei/Keystone Press Agency, HOCH ZWEI, imago sportfotodienst/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Lars Baron