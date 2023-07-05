Помните, как Ферстаппена критиковали даже после первых побед за «Ред Булл»? Называли «переоцененным» и «везучим»

Макс ответил на трассе.

За последние пару лет новоявленный трехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен превратился в небывалого доминатора: побил рекорд по количеству побед подряд (10) и забрал 16 побед за сезон – причем второе достижение он еще может улучшить. Так что теперь о таланте нынешнего №1 практически никто больше не спорит. Разве что иногда обсуждают его перспективы побить еще больше рекордов.

Но раньше все было далеко не так. В начале карьеры Ферстаппен подвергался жесткой критике: за агрессивный пилотаж, за слишком юный возраст, за образ «будущего суперчемпиона» – голландца не любили по многим причинам. Причем Максу доставалось не только от фанатов, но и разного рода эксперты: от журналистов до многократных чемпионов «Ф-1».

Ферстаппена невзлюбили еще до дебюта: боялись, что он испортит чемпионат

«Ред Булл» подписали Макса в 2014-м: выиграли торг у «Мерседеса» за место в «Ф-1» на следующий год в «Торо Россо» (нынешней «Альфа Таури») – дочерней команде. Еще до дебюта ему дали опробовать болид во время практик Гран-при Японии – и Ферстаппен стал самым молодым пилотом в истории (ему было 17 лет и 3 дня). Голландец проехал 22 круга и показал 12-е время, а позже отметил, что не особо-то и старался. Некоторым такой новичок не очень понравился.

«Не бывает так, чтобы пилот был готов к «Формуле-1» в 16-17 лет, – говорил двукратный чемпион Мика Хаккинен. – Я бы никогда не позволил пилоту такого возраста участвовать в «Ф-1» – ни как менеджер, ни как отец (Хаккинен тогда занимался карьерами Валттери Боттаса и своего сына Хьюго – Sports.ru). Слишком рано. И если он провалится, то такая неудача нанесет колоссальный ущерб».

«Мне нужно говорить правду? Думаю, Макс – это оскорбление [для «Формулы-1»], – высказывал недовольство чемпион 1997 года Жак Вильнев. – «Ред Булл» понимают, что сажают в «Формулу-1» ребенка? Не сомневаюсь, что он быстрый, но у него нет опыта. Перед тем, как ты будешь бороться с другими, нужно научиться этому. А обучение – это не задача «Формулы-1».

Начинать карьеру здесь стоит с 21 года. Ты должен прийти в «Формулу-1» как победитель с богатым опытом. «Ф-1» – это не место, куда можно прийти и развивать талант пилота. Дебют 17-летнего – это негативный посыл для «Ф-1». И думаю, последствия пока не такие положительные, как ожидали в «Ред Булл».

Ферстаппен приходит, проезжает 10 кругов и тут же кажется сильным. Кажется, что любой может пилотировать болид «Ф-1», в то время как в дни выступлений моего отца (Жиля Вильнева – выступал в «Ф-1» в 1977-1982 годах – Sports.ru) пилотов считали героями за рулем невероятных монстров. «Ф-1» впечатлила меня, когда я пришел сюда – хотя я перешел из «Индикара». Но нынешняя «Ф-1» не впечатляет».

Мика ровно через два года изменил свое мнение – в середине 2016-го, когда Ферстаппена повысили в основную команду «Ред Булл» на место Даниила Квята. Тогда Макс выиграл Гран-при Испании – первый же заезд в новой команде – и стал самым молодым победителем Гран-при в истории.

«Я лично раскритиковал его, когда он перешел в «Формулу-1». Я думал, он слишком молод. Но очень счастлив тому, что ошибся. Я еще более убедился в том, что девушки и юноши готовы к жизни в этом мире лучше [чем мы думали]. Нужно позволять им высказываться, нужно слушать, что они говорят. Макс отлично постарался», – сказал Хаккинен.

Ферстаппена все равно постоянно критиковали – и за ошибки, и за выдающиеся гонки

Впечатляющие результаты Ферстаппена сопровождались многочисленными скандалами. Юный пилот слишком агрессивно вел себя на трассе – и у соперников сдавали нервы.

К примеру, трехкратному чемпиону Ники Лауде (а тогда он был неисполнительным директором «Мерседеса») очень не понравилась борьба Макса с Нико Росбергом на старте Гран-при Мексики в 2016-м (на видео – с 4:42 до 6:02).

Хотя по ходу того сезона австриец говорил о Ферстаппене как о безусловном таланте, в Мехико он жестко раскритиковал Макса:

«Очевидно, Нико был впереди, и Ферстаппен просто выдавил его с трассы. Это могло стоить Нико чемпионства. Это неприемлемо. Это вина Ферстаппена. Он пилотирует слишком агрессивно. В какой-то момент ему придется осознать это. Подобное поведение безнадежно.

Такой рецидивист должен быть наказан (Ферстаппена не оштрафовали за жесткую борьбу; тем не менее он все-таки получил наказание в 5 секунд за срезку поворота – Sports.ru). Гельмуту (Марко, советнику «Ред Булл» – Sports.ru) стоит поговорить с ним.

Если бы Ферстаппен не пилотировал так агрессивно, он бы прогрессировал гораздо быстрее. У него невероятный талант – но он уничтожает его своими глупыми поступками. Он не понимает [этого]. Он думает, что делает все правильно – но это не так. Ему нужно успокоиться. Не знаю, откуда это высокомерие. Не понимаю. Ярость других пилотов все растет и растет».

Макса критиковали даже после невероятно удачных выступлений. В том же сезоне Ферстаппен провел феноменальный дождевой Гран-при Бразилии: по ходу гонки он откатился на 16-е место после волны пит-стопов, но впоследствии прорвался на подиум.

Причем попутно Макс совершил один их самых эпичных сейвов за последние годы:

После гонки шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер назвал пилотаж Ферстаппена «одним из лучших выступлений в истории «Ф-1» – но эксперт Sky Sports Сэм Коллинс (нынешний комментатор F1 TV и один из ведущих шоу Tech Talk на официальном стриминге чемпионата!) не согласился!

«Это не одно из лучших выступлений. Я не из больших фанатов Макса. Думаю, его очень переоценивают. В его пилотаже нет изящества. Он садится в болид, и для него это как игра в PlayStation – он даже не понимает, что делает.

Я не на стороне таких людей, как [Себастьян] Феттель, которые просто думают, что Ферстаппен неконтролируем. В Бразилии некоторые из его маневров были просто сенсационными. Это одно из лучших выступлений, что я от него видел».

Что же касается сейва нидерландца – то он не впечатлил Коллинса:

«Ферстаппен просто входит в каждый поворот, бьет по тормозам и либо врезается, либо продолжает движение. То, что он не врезался в стену, было удачей. На внутренней траектории он зацепил поверхность с высоким сцеплением – и это случилось в нужный для него момент. Он вовремя поднял ногу с газа, так что тут повлияли частично талант, частично удача.

Но некоторые из его маневров, которые он совершал на внешней траектории и на поребриках, – образцовый пилотаж. Так что какая-то доля таланта тут есть».

Два года спустя во время Гран-при Канады о переоцененности Ферстаппена вспомнил Жак Вильнев. Макс тогда грубо отмахнулся от вопросов журналистов: 20-летнему нидерландцу надоели одни и те же вопросы:

«Чтобы прогрессировать, нужно быть в курсе своих ошибок, а он этим не занимается, – заявил Жак. – Вместо этого он показал отсутствие уважения и образования.

В какой-то степени он все еще ребенок. Его вытащили из колыбели и посадили в болид. Возможно, поэтому он и не выступает на уровне [Даниэля] Риккардо и в целом выглядит плохо. Если «Ред Булл» рассматривает его как свое будущее, он должен побеждать своего напарника. Сейчас же все наоборот. Макса переоценивают».

Возвращаемся в 2023-й. Ферстаппен – трехкратный чемпион мира после одного из самых доминирующих сезонов в «Формуле-1». Большинство гонок выполнены без единой ошибки, помарки или даже намека на возможность отдать первое место или лучший круг. Великие поулы (вроде японского и шедевра в Монако), обгоны, дождевой пилотаж – Макс собрал все ачивки. И теперь общая точка зрения – «Макс так хорош, что теперь даже не интересно». И недооценивают уже его достижения!

«Порой достижения Макса недооценивают. Побеждать в столь доминирующем стиле, с таким преимуществом, очень непросто в любом виде спорта, - высказывался Фернандо Алонсо. – Каждому гонщику нужен определенный настрой, нужно чувствовать связь с болидом. Макс сейчас чаще всех остальных достигает ста процентов возможностей, чаще любого другого гонщика. Именно поэтому он и доминирует в чемпионате».

Жалеет ли Гельмут Марко о том периоде постоянной критики?

«Да, Макс пару раз делал глупости, но другие гонщики порой делают глупости и в 22 года. Все доказательства вы сами видите. В любом случае, такого гонщика удается найти раз в десять лет. Он добился выдающихся успехов».

Новые основания покритиковать чемпиона?

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Dan Istitene