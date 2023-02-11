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Все о съемках фильма про «Ф-1» с Питтом: киноболиды катали на Гран-при, их вырезали из трансляции, актеры – на встрече гонщиков

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Брэд Питт
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Бюджет – $140 миллионов.

На Гран-при Великобритании вовсю снимали фильм про «Формулу-1» с Брэдом Питтом в главной роли. Звучит необычно, правда? Такова часть плана режиссера Джозефа Косински, который хочет снять самый правдоподобный фильм про гонки за всю историю.

Как раз поэтому сопродюсером и консультантом картины взяли семикратного чемпиона из «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона – ну, и еще потому, что фильм курирует его кинокомпания Dawn Apollo Films.  К слову, по данным Forbes, бюджет у картины где-то $140 млн (от Apple) – сравнимо с современной аутсайдерской командой «Ф-1»!

«Джо сосредоточен на том, чтобы мы были включены в этот спорт настолько, насколько возможно – и чтобы все это было актуально, – говорит Льюис Хэмилтон. – Что касается меня, то я должен убедиться, что все будет реалистично и что все вы – и фанаты гонок – увидите эту реалистичность и скажете, что это правдоподобно. Мы также хотим посмотреть на гонки по-другому, не так, как вы можете их увидеть по ТВ».

В центре сюжета ветеран автоспорта Санни Хэйс (его играет Брэд Питт) и молодой талант Джошуа Пирс (это Дамсон Идрис). Оба выступают за команду друга Хэйса (его сыграет Хавьер Бардем!) – APXGP.

Еще в четверг съемочная группа позволила всем на пит-лейн увидеть свои боксы:

 
Санни Хэйс выступает под №7 – накрепко связанным с Кими Райкконеном в памяти фанатов, а его напарнику Джошуа Пирсу достался не менее легендарный №9 Никиты Мазепина (и шведского рента-драйвера Маркуса Эрикссона).

Их болид – модифицированное шасси «Формулы-2», которое доработал «Мерседес», увеличив колесную базу. В машину ставили 15 камер (включая экспериментальную уникальную с разрешением 6К – самую маленькую из изобретенных, которую 18 месяцев адаптировали для болида), чтобы вести съемку с разных ракурсов. В качестве механиков выступили сотрудники молодежной команды «Карлин».

«Мы помогли им с болидом «Ф-2», сделали для него кузов, похожий на «Ф-1», – рассказывает руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф. – И еще боксы и пит-уолл – все в этом духе. Мы старались быть полезными и передали им дизайны, чтобы они могли максимально приблизиться к реальности. Теперь вы видите, как много усилий тут прикладывается. Когда вы заходите в боксы и видите, как они их обустроили, – это просто невероятно».

И действительно выглядит вполне неплохо – вот инженерный островок, который и придумали в «Мерседесе»:

А вот закрытый тентами пит-уолл:

Из схемы трассы на уик-энд видно, что APXGP расположился между боксами «Феррари» и «Мерседеса»:

Тут даже есть таблицы с фамилиями пилотов и телеметрия – данные далеки от реальности, но дизайн крайне точен:

«Апекс», если что, никому не мешал – его выпускали на трассу в перерывах между официальными сессиями. Фанаты даже не всегда понимали, что видят съемки голливудского фильма – многие постили видео с трибун со словами «Какие-то необычные гонки поддержки, это тесты новой «Ф-2»?

А вот утренние съемки в субботу (на видео это не попало, но, по рассказам очевидцев с трибун, за болидами ехала машина с камерами – видимо, экшн-сцена):

Позже с помощью компьютерной графики болид совместят на трассе с реальными участниками: «Ф-1» разрешила установить в телекамерах реальных болидов дополнительную кинокамеру.

«Наши камеры намного лучше тех, что используются для ТВ-трансляций, – заявил Льюис Хэмилтон. – Я видел весь материал с камер с разных позиций, вместе с Джо я старался убедиться, что для камер выбраны лучшие места. Еще у нас другая частота кадров.

Будет выглядеть быстро. Быстрее, чем по ТВ. Думаю, дело в частоте кадров. Джо – потрясающий режиссер. Полагаю, вы уже видели, что он сотворил с истребителями в «Топ Ган: Мэверик». Просто подумайте, что он сделал с этими воздушными боями – это было эпично. А теперь эта технология и эти ракурсы внедряются в наш мир – по-моему, это будет потрясающе».

Группе выделили восемь съемочных сессий – суммарно на 20 минут. Болидами APXGP управляли пилот когда-то существовавшей «Суперлиги Формула» Крэйг Долби и чемпион «Ф-2» 2012 года Лучано Бакета – оба работают в кино каскадерами после спада гоночных карьер.

Кстати, съемочная команда изо всех сил старались не спойлерить и не снимать для мировых трансляций Питта и Идриса – хотя те вовсю расхаживали по паддоку. И в предгоночные дни:

 
И перед зачетными сессиями – уже в комбинезонах:
 

Даже стояли в конце стартовой решетки прямо перед началом Гран-при.

 
И пришли на традиционные предгоночные церемонии – с гимном и представлениями:
 

Этот момент знакомства не попал в мировые трансляции, но остался в соцсетях:

Трансляцию пришлось немного обрезать, кадрировать и менять: из нее выпал стоявший последним Валттери Боттас, а старт прогревочного круга показали фокусом на Ландо Норрисе – хотя раньше всегда брали общий план полной решетки (ТВ-традиция, между прочим):

Машины АPXGP стартовали через 10 секунд, проехали пару поворотов и зарулили на обочину для экстренной эвакуации, чтобы не мешать старту. Все.

А сам Питт хотя бы сидел за рулем болида?

Даже больше: Брэд им управлял. По информации RaceFans, он несколько раз пилотировал машину – например, рулил в последней съемочную сессию субботы почти сразу после квалификации «Ф-1».

В интервью на Sky Sports F1 Брэд Питт тоже признался, что выезжал на трек - разогнался до 250 км/ч, вылетел на траву и крепко подпортил свое эго.

Чуть позже опыт Брэда подтвердил Льюис Хэмилтон.

«Мы вместе провели целый день на трассе в Лос-Анджелесе, и он пилотировал. Для того, кто не гонял, у него явно зоркий глаз. Ему нравится смотреть MotoGP, так что он всегда был гоночным энтузиастом. Я был здесь [в Сильверстоуне] неделю или две назад – по-моему, это было перед Гран-при Австрии – и видел, как Брэд практиковался».

Естественно, Питта не сразу посадили за руль болида. Для этого его серьезно готовили – даже отправили в гоночную академию! Вот что рассказывает Тото Вольфф:  

«Когда мы только начинали все обсуждать, мы отправили Брэда в школу пилотажа во Франции [на трассе «Поль-Рикар»], где проходят весь путь, начиная с «Ф-4». Мы старались помочь с повествованием. Льюис – исполнительный продюсер, так что мы хотели убедиться, что когда фильм выйдет, то он будет настолько реалистичным, насколько возможно. Мы слегка посмеялись, но мне кажется, что это будет очень хорошая история – они вложили в нее много сил».

«Парни правда здорово меня подготовили, – говорит сам актер. – Есть пару поворотов, где я вижу трибуны. На прямых есть немного времени, чтобы осмотреться. Но я очень сосредоточен на траекториях и на том, что мы пытаемся снять в определенные моменты.

Я хочу сказать всем диванным экспертам: вы должны дать нам небольшую передышку. Если вы видите развороты, или будто машина заглохла, или что-то в этом роде, то так задумано!»

По сюжету команда Питта будет ехать в самом хвосте пелотона – на 21-22 местах, так что оправдания актера звучат правдоподобно.

И как отреагировали команды и пилоты? Разве съемки им не мешали?

Внезапно все действительно прошло нормально – почти как обычно. Издание The Race вообще отметило, что съемочной группе удалось отлично вписаться в паддок – настолько, что в самой «Ф-1» о бригаде практически все отзываются положительно. Ни одной задержки сессии, ни одного срыва программы, ни одной накладки – вообще ничего.

«Здорово быть частью чего-то, это довольно круто, – сказал пилот «Макларена» Ландо Норрис. – Я видел дублера Брэда, он говорил о фильме, и все это звучало довольно классно. Они хорошо работают, это серьезное дело. Думаю, нам особенно прикольно быть частью этого – неважно, вовлечены ли мы в процесс или нет. У них классный гараж, я слегка завидую тому, что у них там есть. Знаю, что они будут на трассе. Слышал, что Брэд отлично поработал над пилотажем».

«Я думаю, над машинами поработали просто восхитительно, – отметил руководитель «Феррари» Фредерик Вассер. – Я не эксперт во всех этих вещах, но, когда вы заходите в боксы, возникает чувство, что это настоящая команда «Ф-1» – и она даже лучше, чем другие. То, что они сделали, потрясающе. Надеюсь, что этот фильм будет соответствовать ожиданиям, потому что для «Ф-1» это был бы мощный толчок».

«Мы все хотели быть пилотами [истребителя] после «Топ Гана», – сказал босс «Макларена» Зак Браун. – Думаю, тут будет такой же эффект. Многие нынешние фанаты придут в восторг – но в то же время многие люди, которые не следят за этим спортом, увидят его и подумают, какой же он невероятный».

А вот пилот «Альпин» Эстебан Окон решил пошутить на пресс-конференции в ответ на вопрос, кого опасается: «APXGP привез еще обновления в этот уик-энд. Санни Хэйс в хорошей форме».

Джозеф Косински, Брэд Питт и Дамсон Идрис также посетили традционную предгоночную встречу пилотов. Они извинились перед гонщиками за причиненные неудобства – но, похоже, извиняться было не за что. Пилоты были только рады присутствию звезд!

«Думаю, это один из тех моментов, когда ты впервые видишь мировую суперзвезду, – довольно сюрреалистично, – рассказывает глава Ассоциации пилотов Гран-при и гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл. – И только когда ты привыкаешь к этим людям, будь то Том Круз, Брэд Питт или Роджер Федерер, – с кем бы нам ни посчастливилось встретиться, – понимаешь, что они просто обычные люди. Он [Брэд] много шутил и хорошо проводил время, он просто классный парень. Очень жду фильма».

«Это весело, – поддерживает актера пилот «Феррари» Шарль Леклер, – Это новое лицо. Довольно неожиданно было увидеть Брэда на брифинге гонщиков. Они кратко рассказали о том, чего ожидать от фильма, и это очень захватывающе. Жду с нетерпением, когда смогу посмотреть его. [Брэд] приятный парень».

«Не каждый день можно увидеть Брэда Питта, – сказал пилот «Альпин» Пьер Гасли, автор селфи выше. – У нас появилась возможность встретить его. Они представились и рассказали о фильме. Это явно был особенный момент. Помимо брифинга и того, что мы сидели прямо рядом с Брэдом Питтом, все казалось нормальным. Так что, по-моему, ничего не поменялось [из-за присутствия съемочной группы]».

«Все очень хорошо к нам относятся, – сказал сам Питт. – Все команды открыли нам двери. Нам помогли ФИА и Мохаммед [бен Сулайем, президент ФИА], «Ф-1» и Стефано [Доменикали, руководитель «Ф-1»]. Все просто потрясающие. Классно, что мы можем заниматься здесь съемками».

Пожалуй, едва ли не единственным скептиком оказался пилот «Ред Булл» и двукратный чемпион Макс Ферстаппен – фильм не особо его волнует, а присутствие в паддоке звезд не будоражит:

«Думаю, они будут использовать несколько кадров с каждого болида – с онборда и прочих ракурсов. Я не могу с этим заморачиваться! В конце концов фильм всегда делается ради некой доли шоу. Так что, конечно, он не будет полностью реалистичным. Но думаю, это нормально. Я, в общем-то, не особо в этом разбираюсь».

А ведь съемки на «Сильверстоуне» –  только начало, и вообще выбор первой локации неудивителен: именно на Гран-при Великобритании команда Sky Sports F1 (производитель международной картинки) уже несколько лет как отточила воздушные ракурсы с вертолетов и дронов до истинно голливудского уровня. Каждая схватка здесь – классное зрелище: посмотрите на битву Норриса с Хэмилтоном за второе место и сразу все поймете.

Продолжение запланировано еще на пяти этапах. The Race сообщает, что второй на очереди – Гран-при Венгрии (как раз следующая гонка по календарю). Сама картина должна выйти где-то в начале 2024 года – по крайней мере так говорил Хэмилтон. А еще Льюис очень уверен в успехе фильма: заявляет, что картина может вызвать бум популярности «Ф-1»:

«Не знаю, было бы такое возможно лет 10 назад, когда всем управляли старые боссы. Они, скорее всего, не заметили бы в этом важного шага, с точки зрения популяризации спорта. Но мы уже увидели потрясающую работу и влияние шоу Netflix [речь о сериале Drive To Survive]. Думаю, этот фильм выведет «Ф-1» на новые запредельные высоты».

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Фото: The Race; Autosport; Twitter/F1; RaceFans; Twitter/samcooper_; Twitter/mattamys; reddit/Aratho; Twitter/SMitchellF1; Twitter/FastestPitStop.

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