Приключения Дженсона Баттона.

Чемпион «Формулы-1» 2009-го Дженсон Баттон сейчас менторит молодежь в «Уильямсе» и желает полноценного возвращения в активные гонки. Вообще 43-летний ветеран уже пару лет как не гонялся на стабильном расписании, но в 2023-м его мнение поменялось. Помогли главные американские гонки NASCAR – Дженсон поездил на кузовном монстре от «Шевроле» на «24 часах Ле-Мана», а весной еще катался в высшей серии заокеанского чемпионата.

На знакомой по Гран-при США «Трассе Америк» в Остине Баттон квалифицировался 24-м (из 39 пилотов) и финишировал 18-м – и NASCAR поразил чемпиона «Ф-1» сложностью:

«Для меня это было что-то новенькое. Это просто, должен сказать… Я насладился где-то 60% гонки. Остальные 40% выглядели как-то глупо, мы слишком часто сталкивались друг с другом.

В первом повороте… Я только повернул туда, и меня уже ударили. К счастью, меня не развернуло – и на выходе уже я пнул под зад [шедшего впереди соперника]. Месть сладка, но есть моменты, когда, кажется, что мы могли бы достичь большего. Экшн тут здоровский, не поймите меня неправильно. Должен отдать должное этим ребятам. Первые 10 кругов просто уничтожили меня… Каждый раз, когда я был в повороте, кто-то меня обгонял».

А потом у Дженсона чуть не случился тепловой удар:

«Мне пришлось потратить немного времени, чтобы изучить, как тут все работает. К тому же я не гонялся уже три года и раньше не врезался в других намеренно. После первого отрезка, когда я менял шины, я был примерно такой: «Парни, мне нужен чистый воздух». И они так и сделали».

«Было так жарко, у меня нет вентилятора в машине, да он и не помог бы мне, – рассказывал Баттон в другом интервью. – Я думал, что упаду в обморок прямо за рулем, так что дважды останавливался на минуту. Мне дали лед, много воды, и потом я продолжил гонку. Команда помогала мне оставаться спокойным. По этой причине мы добились хорошего результата.

Я такой: «Ладно, парни, нам нужно на пит-стоп, обновить резину, и мне нужно немного свежего воздуха – мне нужен свежий воздух».

Мы также внесли пару изменений, которые не сработали. Огромная избыточная поворачиваемость – из-за нее управлять машиной было то здорово, то реально тяжело. Каждый раз, когда я входил в поворот, задние шины вибрировали и тут же давала о себе знать избыточная поворачиваемость».

Сложности Дженсона многих удивили, ведь он один из самых выносливых чемпионов «Ф-1». Баттон большую часть карьеры занимался триатлоном (даже выиграл IRONMAN 70.3 в Санта-Росе). Тем не менее NASCAR здорово его потрепал – и было бы странно, если б вышло наоборот. Проблемы Баттона – самые популярные в американских гонках, и порой с ними сталкиваются даже местные авторитеты.

Главная проблема NASCAR – жара. Пилоты давно жалуются

После прошлогодней гонки в Нэшвилле пилот Курт Буш был весь в поту (промок весь комбинезон) – в тот день температура достигла 38°C. Гонщик пришел в ярость и раскритиковал серию за условия.

«Тут есть над чем поработать. NASCAR следует прислушаться к своим пилотам. Я словно находился в парнике. Мне еще никогда не было так жарко в машине», – сказал Буш.

Курту очень не понравилась конструкция машин нового поколения (их ввели в 2022-м): у них раздельная выхлопная система, и выхлопы проходят прямо под сидением пилота, отчего становится только жарче. Еще Бушу очень не нравится, что перед гонкой все обязаны оставлять правые окна закрытыми – из-за этого тепло внутри машины только накапливается. Также, по его словам, в салоне отсутствуют вентиляция и циркуляция воздуха.

Об ужасах высоких температур рассказывают почти все, кто гонял в американской серии, – даже ее многократные чемпионы.

«Чаще всего мы имеем дело с жарой. В кокпите у нас немало вентиляторов, чтобы помочь с усталостью, но мы все равно слишком ограничены», – говорил четырехкратный чемпион Джефф Гордон.

Холодный воздух поступает не только в салон, но и напрямую в шлем пилота – через такой вот шланг:

Однако этого все равно мало.

«Мы не испытываем те же перегрузки, что и пилоты «Ф-1». Но в середину лета, когда жарко, мы сидим в машине, где 54-57 градусов, – и так три или четыре часа», – пояснил другой четырехкратный Тони Стюарт.

«В машинах очень жарко. Чтобы пилотировать в «Индикаре» нужно тренироваться по четыре-пять дней в неделю – по крайней мере, я так делал. NASCAR в плане физических требований гораздо проще, но, боже мой, какая же тут жара! Это очень сложно. К ней просто нужно привыкнуть», – считает четырехкратный чемпион «Индикара» Дарио Франкитти (провел около 30 гонок в младших дивизионах NASCAR).

По рассказам пилота Дэвида Рэгана, температура в кокпите на 16-22°C больше, чем снаружи. То есть в случае с гонкой в Нэшвилле Бушу, вероятно, пришлось пилотировать в условиях почти 60 градусов.

«У нас в машинах нет кондиционеров, – говорит Рэган. – Мы получаем немного свежего воздуха, который берется снаружи машины и проходит через фильтры, очищающие его от угарного газа. Приятно хоть в кой-то веки подышать чистым воздухом, но до прохлады дело вообще не доходит.

По ходу гонки я теряю по 2-3 кг за уик-энд – и все из-за пота. За всю карьеру у меня несколько раз было обезвоживание и начинались очень сильные судороги. Обычно вы настолько потеете, что вам даже не нужно в туалет. За 11 лет участия в NASCAR мне никогда особо не требовалось сходить по нужде по ходу гонки».

Жара также влияет на трассу: чем горячее асфальт, тем больше сцепление – следовательно, в поворотах можно ехать быстрее. Правда, износ покрышек тоже выше. Поэтому в NASCAR больше предпочитают холод: тогда еще и двигатель работает лучше, сжигая меньше топлива.

А порой по ходу гонки приходится работать в переменчивых условиях – с переходом от жаркого дня к прохладному вечеру. Например, на гонке «Кока-Кола 600» в Северной Каролине – одной из самых длительных в календаре.

Чемпионы NASCAR уверены: пилотаж сложнее, чем в «Ф-1». Из-за другой физики и непослушной машины

Один из главных элементов американских гонок – боковая сила. Как объясняет гоночный аналитик Fox Sports Ларри Макрейнольдс, чем больше боковая сила, тем увереннее чувствует себя пилот в поворотах, особенно на высокоскоростных трассах. Более плоские бока машины создают более мощные боковые силы.

Один из основных способов манипулирования ею – слегка приподнять правый бок. Поскольку на большей части трасс пилотам NASCAR приходится поворачивать влево, потоки воздуха обтекают приподнятую правую сторону – так добавляется прижимная сила.

Однако боковая сила приносит пользу только собственной машине – соперников она выводит из себя.

«Когда вы проезжаете рядом с другими на такой большой машине, как наша, – это очень вам мешает, – отмечает Тони Стюарт. – В «Ф-1» болиды при езде бок о бок не особо теряют прижимную силу, но в нашем случае все иначе из-за размеров машин и их боковой силы. Тут очень, очень тонкая линия баланса».

«В NASCAR у вас никогда не будет идеальной машины, – объясняет Дарио Франкитти, – Придется привыкать к проблемам пилотажа, иначе будет трудно. Это тоже один из уроков – а затем в следующий уик-энд вы едете на другую трассу и получаете совсем другие уроки. Когда едете бок о бок, то нужно привыкать к еще одной вещи – боковой силе. Если вы окажетесь бок о бок с другой машиной, то улетите в стену.

Еще нужно помнить о весе машин NASCAR. При таких ужасных нагрузках тут чертовски маленькие шины – поэтому они довольно сильно изнашиваются. В NASCAR шины нагружаются намного больше, и вам придется привыкать к тому, как нужно настраивать машину, чтобы она свободно управлялась на старте и не рыла носом как свинья в конце».

Баттон как раз столкнулся с этой самой проблемой настроек и шин – потому большую часть дебютной гонки страдал из-за избыточной поворачивамости. Более того, если на овалах пилоты могут выбирать траекторию в поворотах, то на дорожных треках есть только один вариант. Вся сложность заключается в трафике – заметил и сам Дженсон: «Люди здесь тормозят позже меня, они просто врезаются в машину, используя ее, чтобы замедлиться!»

Неудивительно, что чемпиону «Ф-1» было трудно, ведь пилотировать болид в некотором смысле легче. По крайней мере по словам Джеффа Гордона – он гонял в 2003 году на «Уильямсе» FW24 Хуана-Пабло Монтойи в рамках рекламного мероприятия.

«Однажды у меня был небольшой опыт управления болидом «Ф-1» в Индианаполисе, и это был лучший опыт в моей жизни. Болид делал все, что я хотел. Он тормозил, поворачивал, разгонялся лучше, чем я себе представлял, и обладал большим сцеплением, чем я мог вообразить. Так что во многих отношениях это была одна из самых простых в плане управления машин, на которых я ездил. Но с точки зрения физической подготовки эти машины более требовательны», – рассказывал Гордон.

С ним согласен Тони Стюарт, который довольно сурово высказался об отличии NASCAR от других серий:

«В «Ф-1» и «Индикаре» на гоночной или городской трассе вы можете слегка ошибиться в повороте и потерять десятую секунды – но у вас еще 10 поворотов на исправление. Здесь, если вы ошиблись – то вы ошиблись. В NASCAR нужно быть точным каждый круг, имея дело с машиной вдвое тяжелее болида «Ф-1», но с вдвое меньшей прижимной силой и с вдвое хуже шинами и конструкцией».

Несмотря на все сложности NASCAR, к этим гонкам вполне можно приспособиться. К примеру, бывший пилот «Ф-1» Хуан-Пабло Монтойя взял девять поулов и одержал две победы за семь полноценных сезонов в американской серии. А у Даниила Квята и Кими Райкконена в прошлом году на тех же машинах жалоб не возникло. Просто США – другой мир даже в гонках.

Фото: Gettyimages.ru/Logan Riely, John Harrelson, Stephen Dunn, Chris Graythen, Ker Robertson