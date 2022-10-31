В середине – битва пяти команд.

В «Ф-1» стартует новый сезон – и он интригует! Ведь после зимы и предсезонных тестов (которые длились всего три дня в Бахрейне) появилось множество вопросов. Например, в паддоке говорят о возможной смене позиций в тройке лидеров – кажется, есть новый претендент на подиумы. Еще повышения добился суперталант, но его команда не в лучшей форме – дебют обречен? Да и кто вообще теперь лучший среди середняков? Ведь пять команд заявились в стиле «мы точно в середине», но ее и очков на каждой гонке не хватит на всех!

Ферстаппен возьмет третий титул подряд?

После первого чемпионства в 2021-м Макс Ферстаппен превратился в гоночного терминатора, а «Ред Булл» отлично справился с новым регламентом. Теперь №1 штампует победы покруче, чем Хэмилтон в лучшие годы «Мерседеса»: в 2022-м Макс побил рекорд по количеству первых мест за сезон – поднял его с 13 до 15 штук. Продолжит ли Ферстаппен доминировать? Все предпосылки есть.

Авторитетные издания – например, Auto Motor und Sport и The Race – проанализировали предсезонные тесты и признали «Ред Булл» абсолютным фаворитом. Эксперты уверены в превосходстве чемпионов и по гоночному темпу, и по квалификационному. Причем их главный конкурент – «Феррари» – не выглядел реальной угрозой: немецкие журналисты считают, что Скудерия уступает по гоночной скорости не только «Ред Булл», но и «Астон Мартин» – а при нерешенных проблемах с износом шин (от этого «красные» страдали в прошлом сезоне) еще и «Мерседесу» с «Альфа Ромео».

Пока все выглядит так, словно у Ферстаппена снова не будет конкурентов. Но в начале прошлого года то же самое думали и о «Феррари», когда Макс уступал Леклеру более 50 очков – а на финише уже Шарль отстал на 146 очков. «Формула-1» любит сюрпризы, и Шарль не меняет цели в виде титула и ждет отыгрыша отставания.

Хэмилтон вернется к победам?

«Мерседес» провалил прошлый сезон и вместо побед с поулами радовался подиумам и заездам в пятерку лучших в квалификациях. Проблемы с машиной и результаты серьезно ударили по Льюису Хэмилтону и его амбициям: вместо рекордного восьмого титула он получил сезон без побед – впервые за всю карьеру. И ведь даже его напарнику Джорджу Расселлу удалось один раз подняться на верхнюю ступень подиума.

«Мерседес» сохранил проблемную концепцию и на новый сезон. Хотя болид больше не подпрыгивает, как в прошлом году, на тестах он все равно не выглядел чемпионской машиной. Тем не менее Хэмилтон старается поддерживать позитивный настрой:

«В прошлом году мы были в панике: «В чем проблема? Нужно все исправить!» И у нас ушла целая вечность на то, чтобы во всем разобраться. В этом году мы начинаем сезон с машиной, которая не подпрыгивает на прямых, но которая при этом очень похожа на прошлогоднюю. Но есть и позитивные моменты. У нас есть прочный фундамент, на основе которого можно развиваться.

Я также видел в прессе разговоры про какой-то план «Б». Никакого плана «Б» нет, это все чушь. Мы живем во времена ограничения бюджетов. Чтобы переделать конструкцию и дизайн болида нужно возвращаться в самое начало, у нас просто нет на это времени».

В последних словах чувствуются зачатки отчаяния. Все-таки Хэмилтону уже 38 лет, и если в ближайшие год-два «Мерседес» не исправит ситуацию, то восьмой титул так и останется мечтой.

Оправдают ли «Астон Мартин» с Алонсо прогнозы экспертов?

После предсезонных тестов журналисты в один голос заговорили о невероятном прогрессе «Астон Мартин»: Фернандо Алонсо то и дело ставил хорошие времена (по расчетам AMuS, он даже превзошел темп пилота «Феррари» Карлоса Сайнса на длинных отрезках), так что команду из Сильверстоуна уже записали в топ-3.

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак решил вернуть всех в реальность:

«Симуляция гонки на тестах определенно прошла очень хорошо. Но не стоит забывать, что условия на трассе были просто превосходными. На трассе был хороший слой резины, потому что все команды почти постоянно использовали новые шины, и наиболее мягкие по составу типы шин. Во время проведения симуляции гонки это очень здорово помогает. Не стоит выдергивать эти результаты из контекста. Как совсем недавно сказал Фернандо Алонсо, в «Формуле-1» не бывает чудес».

Тем не менее у «Астон Мартин» есть все, чтобы удивить пелотон. Болид разрабатывал новый (с весны прошлого года) технический директор Дэн Феллоуз: он пришел из аэродинамического отдела «Ред Булл», где проработал бок о бок с Эдрианом Ньюи 15 лет. Также Майк Крак анонсировал программу активного развития и доработки AMR23 – примерно в темпах 2022-го, когда зеленая машина удивляла постоянными изменениями и сильным прогрессом к финишу года.

Так что если «Астон Мартин» не блеснет на первом Гран-при, не стоит ставить на нем крест – он еще может впечатлить.

Доживет ли «Альпин» до финиша в целости?

У «Альпин» самый «горячий» состав пилотов на сезон-2023, ведь Пьер Гасли и Эстебан Окон – если не враги, то уж точно не приятели.

В детстве они были лучшими друзьями, жили рядом, вместе начинали гонять в картинге. А потом автоспорт разрушил их отношения: по словам Гасли, Окону не очень нравились успехи друга. Эстебан даже пару раз довольно жестко подрезал Пьера в молодежных сериях.

«Я старался сохранить отношения, насколько мог, – рассказал Гасли. – Подходил к нему пару раз, чтобы сказать: «Давай прекратим этот идиотизм. Ты занимаешься своим делом, я – своим». Думаю, он никогда не показывал мне, что хочет сохранить отношения. Оказалось, что мы больше не друзья – у нас началось соперничество. Мы перестали говорить о гонках. Когда ты не уважаешь меня – я не уважаю тебя. Я ждал его извинений, но так их и не услышал».

И теперь они в одной команде. Это очень странное решение, скорее всего, связано с имиджем «Альпин»: что-то вроде «во французской команде французские пилоты». Вот только добра от связки Окон-Гасли ждать не стоит. Только посмотрите, как жестил Эстебан в обороне от Пьера в Мексике в 2018-м:

Окон вообще славится грубым пилотажем: вот так в прошлом сезоне он едва не впечатал Фернандо Алонсо в стену (а ведь они тогда были напарниками!):

Представляете, что будет с Гасли? И ведь Эстебан даже не скрывает боевого настроя: «Мы никогда не станем [с Пьером] лучшими друзьями, но важно, чтобы работа продолжалась, шли обсуждения и появлялись решения. Я гонщик и сражаюсь ради того, чтобы всех победить. Так я гоняюсь всю свою жизнь, так я добивался успеха и выигрывал титулы в прошлом. И, в конце концов, так я победил Фернандо – я боролся так, как хочу бороться».

Сам Пьер не особо переживает по этому поводу: «На мой взгляд, этой теме уделяют слишком много внимания. Мы нормально ладим. Да, хорошо, мы с ним не лучшие друзья, но у нас нормальные отношения».

Посмотрим, что он скажет через пару Гран-при – ведь «Альпин» подчеркивает важность и гордость за двух французских гонщиков во французской команде, надежность машин (и моторов) в прошлом сезоне оказалась весьма печальной, а сам Пьер – на грани дисквалификации на гонку за перебор штрафных очков (сейчас у него 10, нужно 12 – достаточно любой аварии по его вине).

Кто выиграет схватку середняков?

Главной задачей регламента 2022 года было сокращение разрывов в скорости между болидами – «Формула-1» захотела сделать чемпионат максимально конкурентным. И в прошлом сезоне (первом в рамках новых правил) это удалось не до конца: после обгонных феерий старта чемпионата «Ред Булл» выиграл 17 гонок из 22-х, а на подиумах побывало всего четыре команды (классический топ-3 – «Ред Булл», «Феррари», «Мерседес» – и один раз «Макларен»).

От сезона-2023 ждут прогресса – и в этом плане слова руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера обнадеживают:

«Вы спрашиваете меня о расстановке сил – но я не знаю. Не имею понятия. Думаю, в этом году все стали ближе друг к другу. Некоторые болиды будут быстрее на одних трассах, некоторые – на других. Мои ребята тоже спрашивают об этом, но я действительно не знаю, где мы сейчас [по скорости в пелотоне].

Думаю, больше нет середняков. Есть топ-3 и остальные».

Вот только эксперты с Гюнтером не согласны: по их оценкам, «Хаас», «Уильямс» и «Альфа Таури» все еще аутсайдеры, хотя американцы планируют биться за топ-5 Кубка Конструкторов, а вторая команда «Ред Булл» хочет закончить в топ-6.

Остаются неясности с другими середняками: о «Макларене» рассказывают только плохое (по слухам, тесты для команды оказались полным провалом), а об «Альфа Ромео» – наоборот, больше хорошего (AMuS считает, что команда будет сражаться за пятое место, а порой так вообще сможет дать бой «Феррари»). «Альпин» же – «темная лошадка»: на тестах не ездила квалификационные и гоночные симуляции, и ее скорость расчитывается экспертами с огромными допущениями. При этом каждая из них... Тоже мечтает о топ-5 Кубка конструкторов.

И вспомните об интриге с «Астон Мартин»: его цели простираются даже чуть выше Мест в очках на всех не хватит, так что рубка на границах топ-10 каждой гонки может отказаться грандиознее схваток за победы.

Кого на этот раз поймают за перерасход денег?

Прошлый сезон запомнился мощным финансовым скандалом: оказалось, «Ред Булл» превысил в 2021-м лимит бюджета на $2,2 млн (1,6% от потолка). За это ФИА оштрафовала чемпионов на $7 млн и сократила ресурсы в аэротрубе и симуляторе на 10% (только в 2023-м).

Больше всех недоумевал босс «Мерседеса» Тото Вольфф: он очень хотел более сурового наказания для конкурентов – и грозно высказался в интервью Corriere della Sport:

«Денежный штраф за такое нарушение санкционирует возможность жульничать и просто платить за это. В «Мерседесе» могли бы просто заранее заложить в бюджет дополнительную сумму, которая уйдет на штрафы, но при этом потратить больше и восстановить позиции команды в чемпионате».

А вдруг «Мерседес» так и поступил? Или, может быть, кто-нибудь другой с большим бюджетом – та же «Феррари»? Или активно развивавший машину «Астон Мартин»?

«Не превысили ли мы лимит вновь? В этом никогда нельзя быть уверенными на все 100%, – признался Хорнер в середине февраля в интервью Auto Motor und Sport. Особенно с учетом всех аспектов в 2021 году. Это был первый год с новым набором сложных правил. В 2022-м ущерб от аварий и стоимость разработок были меньше. Но пока нет подтверждения, что мы уложились, нельзя быть уверенными на 100%».

И те же аргументы работают для каждой команды.

Как же поступит ФИА, если кто-то снова нарушит лимит? Повторение того же скандала будет грандиозным репутационным ударом.

Говорят, что один из дебютантов круче Леклера. Но насколько он реально хорош?

На днях эксперт Sky Sports Карун Чандок поделился весьма любопытным рассказом о 21-летнем новичке «Макларена» Оскаре Пиастри:

«Я немного знаком с Оскаром и общался с его инженерами в «Преме», где он выступал в «Ф-2» и «Ф-3». И они считают его очень талантливым – до такой степени, что считают его лучше Леклера, который тоже там выступал. И что Пиастри – самый талантливый гонщик, который попадал в молодежные серии со времен Макса Ферстаппена».

У таких громких заявлений есть основания: Оскар с первой же попытки выиграл подряд Еврокубок «Формулы-Рено», «Ф-3» и «Ф-2» – он единственный, кому это удалось (да, тут он действительно лучше Шарля). Но затем австралийцу не повезло. Он выиграл «Ф-2» в 2021-м, когда все места в «Ф-1» на следующий сезон уже заняли. Так что Оскар вынужденно остался без гонок – ведь чемпион «Ф-2» не может участвовать в серии два года после титула.

Его пристроили резервистом в «Альпин» (он был в их академии) и даже захотели поставить вместо ушедшего Алонсо. Но французы поступили странно: сообщили о контракте с Пиастри без переговоров с самим пилотом. В итоге Оскар все опроверг и отказался от сотрудничества с «Альпин». Так №81 оказался в «Макларене» вместо покинувшего «Ф-1» Дэна Риккардо – весьма мощно для дебюта.

Но чего ждать от Пиастри в «Ф-1»? Знающие австралийца люди постоянно говорят одно и то же – отмечают его хладнокровие, сдержанность и отличное чутье.

«Он все время невероятно спокойный, – удивляется новый гоночный инженер Оскара Том Столлард. – Он зрелый и невозмутимый. Еще он очень легко адаптируется. Впечатляет, как он входит в повороты и регулирует торможение с траекторией для выжимки максимума машины. Думаю, сейчас он отлично понимает, что нужно делать с болидом. Он очень быстро со всем справился – мы удивлены».

«Он действовал очень спокойно и вдумчиво, – вспоминает руководитель «Премы» Рене Росин. – Его бывшая команда рассказала нам: Оскар любит тщательно во все вникать. Мы в этом убедились. Он реалист, который знает, что ему через многое предстоит пройти. Но уже на самых первых тестах мы поняли, что у него великое будущее».

После таких отзывов кажется, что Пиастри действительно станет звездой «Ф-1». Однако вместо машины как у Леклера ему попался нестабильный «Макларен» – главное разочарование тестов. Именно такой болид в прошлом году прикончил карьеру другого талантливого австралийца – выплывет ли этот?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Peter Fox, Mark Thompson; REUTERS/Hamad I Mohammed