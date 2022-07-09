«Будешь водить грузовик или автобус». Отец ментально уничтожал Ферстаппена в детстве, но сегодня Макс благодарен

«Если я буду думать, что хожу по воде, то стану высокомерным».

Пока Льюис Хэмилтон по несколько раз за год вспоминал о трудностях своего детства и заботе отца, о жизни Макса Ферстаппена можно было узнать разве что из статей нидерландских СМИ. Например, в истории пути Ферстаппена в «Формулу-1» от NRC больше половины – о его отце Йосе.

Йос тоже был пилотом «Формулы-1»: гонял с Шумахером за «Бенеттон» в 1994-м, именную команду трехкратного чемпиона Джеки Стюарта и дважды побывал на подиуме. Не самая яркая карьера – зато он сделал все, чтобы сын его превзошел.

Хотя выбранные методы довольно спорные: он не разговаривал с Максом неделю из-за разбитого карта, запрещал сыну играть с другими детьми и взамен отправлял на дополнительную тренировку. Менеджер картинговой команды будущего №1 Мишель Вацирка вспоминал:

«Иногда казалось, что он издевается над сыном. Например, если шел дождь, а Макс забыл дождевик или зонт, то Йос ничего не делал, ему было все равно, что мальчик промокнет. Если же Макс слишком долго ждал, прежде чем обогнать соперника, то после гонки Йос обязательно кричал на него: «Черт возьми, тебе нужно было действовать резче!» Макс не снимал шлем, чтобы никто не видел его слез».

Макс заговорил только после победы в чемпионате – благодарен отцу за крепкую психику

Титул 2021-го значительно облегчил Максу жизнь: он не раз говорил, что одного чемпионства ему достаточно, чтобы чувствовать себя расслабленнее – все-таки в историю себя уже вписал. Хотя после финиша Гран-при Абу-Даби эмоций было много – особенно у Йоса.

«Я выпрыгнул из машины, а навстречу бежали механики и отец, – вспоминал Макс. – Я думал, что он может умереть – он выглядел так, словно его сейчас инфаркт хватит. Он был таким бледным – просто невероятно. С его цветом кожи точно было что-то не так. Что мы сказали друг другу? Что-то вроде: «Мы это сделали!»

А еще Макс открылся и в смысле рассуждений о детстве и отце – теперь почти в каждом интервью без стеснения отвечает на тяжелые вопросы.

«Я действовал расслабленно, и отцу не особо это нравилось, – говорил Макс в документальном фильме нидерландского канала Ziggo Sport. – Сколько раз я слышал, что стану водителем грузовика! Все из-за того, что я был расслабленным и порой ленивым – так он считал. «Черт побери, да ты умственно отсталый», «тупая свинья», «у тебя ничего не выйдет» и все в таком духе. Эти фразы хорошо отражают то время. Отец всегда говорил прямо, если дела шли не очень здорово или я плохо старался. Это мотивировало меня: я хотел доказать ему, что у меня получится, что я быстрый».

А перед Гран-при Великобритании Макс снова порассуждал о прошлом в интервью для канала Channel 4 Sport в разговоре с бывшим пилотом «Формулы-1» и послом «Ред Булл» Дэвидом Култхардом:

«Мой отец никогда не говорил, что я стану чемпионом. Всегда было наоборот. Он говорил мне, что я буду водить грузовик или автобус. Он не то чтобы оказывал на меня давление, скорее давал понять, что я делал недостаточно. Я выигрывал гонки и все в этом духе, но он говорил, что этого мало для успеха в «Формуле-1», потому что ты не можешь полагаться только на талант.

Я думаю, что с течением моей картинговой карьеры я начал это понимать и работать усерднее. Но мне кажется, что – с точки зрения отца – на протяжении всего пути до «Формулы-1» я все еще недостаточно старался».

Но сейчас Макс не в обиде – и даже очень благодарен Йосу за воспитание: оно по-настоящему закалило:

«Я более спокойный человек в сравнении с ним – в плане подхода к уик-энду или борьбы с неудачами. Но, думаю, они [грубости Йоса] хорошо подготовили меня к критике и позитивным отзывам. Меня действительно ничто не заботит – мне все равно, идет ли там негатив или позитив в мой адрес. Мне это ничего не дает. Если я буду думать, что хожу по воде, творю чудеса, то стану высокомерным. Когда же на тебя льется негатив, ты расстраиваешься и злишься на всех. Так что лучше всего сохранять середину и забыть об обеих сторонах. Сосредоточиться на том, что ты должен делать и что можешь контролировать».

Фото: Gettyimages.ru/Dan Istitene, Mark Thompson; youtube.com/Channel 4 Sport