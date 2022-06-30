«Мерседес» заподозрили в театре ради изменения правил «Ф-1». Из-за подозрительно быстрого обновления – словно чемпионам помог шпион

Слишком много совпадений.

Гран-при Азербайджана запомнился жалобами на невыносимые боли в спине Льюиса Хэмилтона – благодаря им шефу «Мерседеса» Тото Вольффу наконец-то удалось обратить внимание ФИА на сильные подскоки болидов на трассе – главную техническую проблему новой эпохи «Ф-1».

«Я видел в сети, что люди переживают из-за меня и того, как ужасно все это выглядит, – написал Хэмилтон в соцсетях. – Скажу честно, это выглядит ужасно, а ощущается в 100 раз хуже».

На первый взгляд «Мерседес» добился цели: перед канадским этапом ФИА выпустила техническую директиву Т039/22 против сильной тряски. По задумке, на всех заездах группа экспертов будет высчитывать предельные перегрузки тряски для каждой машины, а в случае непопадания в лимиты потребует увеличения дорожного просвета – что скажется на скорости.

В паддоке раскритиковали директиву – всех возмутила внезапность и сам факт изменения правил по ходу сезона. И, конечно, факт внезапных обновлений именно у «Мерседеса» – словно они заранее знали об изменении правил.

Соперники считают, что директиву продавил «Мерседес»

«Это полная чушь! Если команда не может справиться с регламентом, не значит, что его нужно менять. Просто поднимайте машину выше – и все», – возмутился советник «Ред Булл» Гельмут Марко.

«Правила одинаковы для всех, – считает глава команды Кристиан Хорнер. – У каких-то машин есть проблемы (с галопированием). У каких-то нет. И те команды, у которых эти проблемы есть, неизбежным образом будут пытаться добиться изменения регламента. Такова природа этой игры, природа «Формулы-1» – так что заявления Джеймса (Эллисона, технического директора «Мерседеса» – Sports.ru) и их гонщиков [о необходимости решить проблему галопирования] вполне понятны».

«Мне кажется, что многие команды на самом деле очень здорово поработали, чтобы избавиться от этих проблем, – сказал чемпион Макс Ферстаппен. – То есть это возможно. У вас не будет проблем с галопированием, если вы просто поднимите свою машину – но да, в этом случае вы немного проиграете в скорости. Если вы не можете сконструировать свою машину соответствующим образом (чтобы устранить проблемы с галопированием), – то вы сами в этом виноваты, и дело не в регламенте. Так что на мой взгляд все это немного досадно».

Фернандо Алонсо тоже не поленился покритиковать «Мерседес»: «Я знаю о существовании этой проблемы, и если проблема затрагивает большинство команд, то с этим нужно что-то делать. Однако решение уже существует – вам нужно просто немного поднять свою машину. И тогда болид уже не будет так сильно трястись – правда, это будет стоить вам потери скорости. Но в «Мерседесе» не хотят терять ее. Мне кажется, Тото Вольффу стоит сначала поговорить со своими инженерами, проектировавшими болид, и только потом с прессой».

Забавно, но в теории именно «Мерседес» – одна из главных жертв новой директивы: инженеров фактически вынуждают угрозой дисквалификации наконец-то поднять и тем самым замедлить и без того не самую быструю машину.

Вот только все оказалось не так просто.

После директивы «Мерседес» привез только что разрешенное обновление – как будто им заранее сообщили об изменениях

Директива вышла в четверг, причем очень неожиданно – команды как раз находились в пути на Гран-при. Тем не менее, уже на следующий день у «Мерседес» засняли днище с двумя боковыми опорами для стабилизации болида и уменьшения тряски (ФИА разрешила использовать вторую стяжку как раз накануне) – и это поразило конкурентов из «Феррари» и «Ред Булл».

Источник: AMuS

«Мы очень удивились, когда увидели вторую опору на днище [«Мерседеса»], – сказал Гельмут Марко. – Очевидно, что после обнародования директивы, было недостаточно времени на изготовление подобной части».

Гельмута тут же спросили, думает ли он, что «серебряные» заранее знали о нововведениях. «Иначе невозможно объяснить случившееся», – ответил он.

В то же время на собрании команд Хорнер рассказал другую версию: «Введение второй опоры должны обсудить в техническом комитете. Она помогает решить проблемы только одной команде. И эта команда единственная, кто приехал с этой деталью сюда – еще до того, как нам разослали директиву».

Руководитель «Феррари» Бинотто высказался более сдержанно: «Тото утверждает, что команда установила вторую опору за ночь. Могу лишь сказать, что мы в «Феррари» не смогли бы этого сделать. Без сомнения, я поражен, что [их] команда настолько сильна, что сделала подобное всего за одну ночь. Возможно, мы можем только верить тому, что он [Вольфф] говорит…»

Днище с двумя опорами действительно подозрительное: по рассказам инженеров и шефов команд для AMuS, в лучшем случае на его изготовление уходит больше двух дней, именно в два можно уложится только если точно заранее знать, что производить. Конструкцию разрешили только с выходом новой директивы – накануне первых практик, но чемпионы справились менее чем за день. Выходит два варианта: либо в «Мерседесе» работают сверхскоростные гении, либо команда привезла уже готовый экземпляр.

Использовать днище в гонке «Мерседес» в итоге не стал (журналист Джонатан Нобл считает, что инженеры побоялись протеста со стороны соперников – ведь технически директива не означает автоматические правки регламента, и результаты гонки можно было бы опротестовать). Да и ФИА быстро перенесла изменения на этап в Великобритании, переведя статус предписаний в разряд «рекомендаций». Неделю спустя переговоры с командами по доработке регламента провалились, и директива пока останется в том же статусе – штрафовать за ее несоблюдение не будут, вторые стяжки все еще не разрешены.

Откуда же чемпионы могли все узнать?

Как сообщает авторитетный AMuS, «Феррари» и «Ред Булл» подозревают временного генерального секретаря ФИА Шайлу-Энн Рао в сливе «Мерседесу» информации. Она заняла новую должность в начале июня, а до этого три с половиной года была главным юридическим консультантом и советницей Тото Вольффа – отсюда недоверие конкурентов.

«Безусловно, у меня есть опасения. Но я доверяю ФИА. Она [Рао] юрист и профессионал. Я уверен, что ФИА докажет безосновательность нашего беспокойства», – прокомментировал Бинотто.

Свой человек в ФИА, заполонившие прессу призывы изменить ситуацию и активное сочувствие Хэмилтону рождают несколько предположений касательно таинственного днища: возможно, команде из Брэкли действительно тайно передали информацию о готовящейся директиве до ее публикации; или в «Мерседесе» посчитали, что после многочисленных жалоб ФИА обязательно что-то предпримет, так что решили подготовиться заранее. Еще один – восьмикратные чемпионы заранее продумали и протестировали все возможные варианты уменьшения силы подскоков и потому просто достали вторую стяжку со склада после соответствующего инсайда от потенциального информатора.

Может быть, более точные ответы появятся в новом сезоне Drive To Survive от Netflix. Съемочная группа сериала присутствовала на той самой встрече глав команд и засняла негодование Вольффа. По инсайду AMuS, Хорнер потом даже подошел к бригаде и в шутку уточнил, уловили ли они момент с гневом Тото. Позже Кристиан пояснил эти слова:

«На встрече было много драмы. Может быть, он [Вольфф] уже рассматривает роль в новом фильме Льюиса (Хэмилтон стал продюсером картины о гонках от компании Apple – Sports.ru)».

Глава «Астон Мартин» Марк Крак рассказал еще один забавный момент: «Встреча стала немного эмоциональной. Там как раз была камера. Думаю, Кристиан спросил, можно ли ее включить. Но не могу сказать, пошла ли в итоге запись и работали ли микрофоны все это время».

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan, Mark Thompson