В самой суровой мотогонке мира опять погибли пять человек. Это происходит каждый год (в сумме 265 жертв!), но ее не отменяют – из-за любителей экстрима

«38 миль ужаса».

Перед Гран-при Азербайджана завершилась ежегодная гонка Isle of Man TT (чаще ее называют просто TT – Tourist Trophy; или если по прозвищу – «38 миль ужаса»): она проходила с 29 мая по 10 июня. И каждый год она привлекает не зрелищностью и борьбой, а смертельными авариями – за неделю в заезде погибло пять человек. К сожалению, для ТТ это норма: теперь на ее счету 265 жертв.

Фанаты в очередной раз потребовали запретить заезд – но организаторы уже дали понять, что этого не произойдет.

Что же это за гонка и почему ее не отменят?

Isle of Man TT – это «Нордшляйфе» для мотоциклистов: опасная и длинная трасса с безумными перепадами высот

Сумасшедшую гонку проводят на острове Мэн – это в Ирландском море, между Великобританией и Ирландией. Трассу с более 200 поворотами формируют из общественных дорог: длина – 60,7 км, а перепад высот – 396 м. Экстрима прибавляет и средняя скорость на круге – где-то более 200 км/ч. Причем вокруг извилистой узкой дороги повсюду стоят дома, каменные стены, телеграфные столбы и деревья.

Добавляет огоньку и формат гонки – заезд на время. Гонщиков выпускают поочередно с промежутком в 10 секунд на трассу с целью поставить проехать дистанцию быстрее всего – и при этом не исключены обгоны.

Впрошлом веке ТТ кидали из одной серии в другую, но сейчас гонка не относится ни к одному из чемпионатов. Теперь это самостоятельное мероприятие.

В Isle of Man существует пять классов (Superbike, Supersport, Superstock, Supertwin, Sidecar): первые четыре отличаются в основном характеристикам. Еще в каждом из них свой регламент – гонщики проезжают разное количество кругов: к примеру, в классе Superbike используют двигатель объемом 1000 куб. см., обязательно мощностью в 200 л.с. и проезжают шесть кругов, а в Supersport – мотор либо 600 куб. см. с четырьмя цилиндрами, либо 675 куб. см. с тремя цилиндрами, а гонка длится четыре круга.

Самый интересный класс – Sidecar. Техника больше напоминает болиды с открытыми колесами, их можно оснащать тремя типами моторов: первые два аналогичны классу Supersport, а последний – параллельно сдвоенный двигатель объемом 900 куб. см. Прототипом управляют два человека: спереди на коленях сидит пилот, а на платформе сзади помогает пассажир – он перемещается в поворотах и своим весом создает правильное перемещение масс и лучшее сцепление. Еще пассажир следит за состоянием мотора, так как двигатель находится прямо за спиной пилота – то есть вне его зоны видимости.

Вот как это выглядит:

Сочетание опасной трассы и любительского статуса участников с погоней за лучшим временем превратило ТТ в одну из самых жестоких гонок планеты.

История заезда насчитывает уже 265 жертв среди гонщиков, зрителей и маршалов. Такому числу погибших также поспособствовало давнее и стабильное проведение этих соревнований: они начались еще в 1907 году – это старейшая мотогонка. ТТ проходил практически каждый год. Перерывы брали только во время Первой и Второй мировых войн, вспышки ящура в Великобритании в 2001-м и пандемии коронавируса (в 2020-2021 гг.). И с 1937-го лишь одна гонка прошла без чьей-либо гибели.

Увы, этот год тоже не стал исключением.

В 2022-м погибло пять человек, включая опытного гонщика и отца с сыном. А одного пассажира перепутали с трупом пилота

После двухлетнего перерыва ТТ вернулась максимально обновленной. Организаторы рассказывали, как всерьез поработали над безопасностью: увеличили медицинский персонал на трассе, обновили медоборудование (включая вертолеты) и даже установили электронную систему красных флагов, купив ее у поставщика «Формулы-1» и MotoGP.

Масштабное обновление связано с первой в истории трансляцией ТТ. В этом году на официальном сайте впервые дали возможность наблюдать за опасной гонкой. Именно поэтому организаторы хотели свести количество жестоких сцен к минимуму.

Не получилось.

Первой жертвой стал 29-летний Марк Пурслоу: валлиец разбился в одной из первых практик.

Следующая летальная авария произошла в первой гонке сайдкаров: она оказалась настолько ужасной, что медики не смогли с первого раза определить погибшего и записали туда пассажира Оливье Лавореля – позже выяснилось, что погиб пилот Сезар Шаналь. Оливье попал в больницу в критическом состоянии.

Во время гонки класса Supersport разбился Дейви Морган – а ведь это был его 80-й старт на острове.

Последняя авария случилась в финальный день ТТ: во второй гонке сайдкаров погибли отец и сын Роджер и Брэдли Стоктоны. Роджер выезжал на опасный трек уже в двадцатый раз, а вот для 21-летнего Брэдли это был дебют.

Фанаты недовольны опасностью гонки и требуют ее запретить. Организаторы оправдываются обновлениями безопасности

Пять смертей за неделю – это довольно много даже для Isle of Man TT. Хотя и бывали куда более сложные случаи: в 2005-м на трассе погибло девять человек.

Очередной цикл трагедий всерьез разозлил фанатов.

«5 человек погибли в ЭТОМ ГОДУ. Как Isle of Man TT еще существует?»

«5 человек погибли в Isle of Man TT на ЭТОЙ НЕДЕЛЕ, и все же мой аккаунт заблокировали за слова об опасности этой гонки. Этот спорт буквально не должен продолжаться. Мне жаль, почему это вообще легально?»

Удивились произошедшему и вы. Вот самый заплюсованный комментарий под новостью о гибели Стоктонов:

Организаторы гонки уже давно сталкиваются с такой критикой – потому и улучшили безопасность в этом году. И попали под критику любителей экстрима (то есть целевой аудитории) – пришлось как-то отвечать всем сторонам:

«Конечно, всегда будет какое-то сопротивление, – говорит глава ТТ Пол Филлипс, – Особенно когда речь идет о безопасности и риске. Знаете, люди говорят: «Они не должны заниматься подобными вещами [безопасностью], потому что гонщики знают о рисках». Подобную культуру, существующую в нашем спорте, я принять не могу.

Есть риски, которых можно избежать и которыми можно управлять, и это не меняет сущности ТТ и неотъемлемого риска – части развлечения. На самом деле, все это значит, что мы способная и ответственная организация».

То есть Isle of Man TT будет проводиться и дальше – что было очевидно с самого начала. На самом деле, организаторы ловко выкрутились: для борцов за безопасность они обновили все системы на треке и вокруг него, а для любителей экстрима напомнили о постоянном риске.

Фото: globallookpress.comIMAGO/David Horn; Gettyimages.ru/Ian Walton; Instagram/markpurslowracing